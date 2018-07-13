Kalsiyum haplarını kullanırken dikkatli olun

Kalsiyum destekleri özellikle menopoz döneminde kadınların vazgeçilmez takviyelerindendir. Yaşı 50’yi geçen kadınların çoğu bu haplardan birini yutar. Ancak kalsiyum haplarını kullanırken dikkatli olmakta fayda var.
“Kalsiyum desteği kullanma işi usulüne uygun, doğru dürüst yapılıyor mu?” derseniz, cevabım; maalesef “hayır” olur.
İlk neden şu: Bu desteklerin önemli bir bölümü maalesef çöp! İşe yaramıyor.
Mesela kalsiyum karbonat hapları böyle. Bu haplardaki kalsiyumun bağırsaklardan emilme ve kemiklere yerleşme olasılıkları çok az.
Ayrıca bu hapların gereksiz yere yüksek dozlarda, yanlış zamanlarda yutulabildikleri de kesin!
Peki ne mi yapmalı? Aşağıdaki 5 önemli madde ilk adımlar olmalı:
◊ Kalsiyum sitrat ve kalsiyum glisinat tuzlarını tercih edin.
◊ Kalsiyum ile birlikte D3 (özellikle kalsitriol) ve K2 vitamini de alın.
◊ Dozu asla abartmayın, özel haller dışında günde 600 mg ile yetinin.
◊ Kalsiyum zengini besinleri (peynir, yoğurt, ayran, lahana, kuru soğan, erik, badem) yiyip içmeyi de asla ihmal etmeyin.
◊ Kalsiyum takviyesini akşam yutmayı tercih edin, uykuya da destek olur.
50’sini geçenler neden kolay göbeklenirler?
Yaşı 50’yi geçen erkeklerde de, kadınlarda da göbekler büyümeye, kalçalar genişlemeye başlıyor. Bunun farklı nedenleri olsa da şu ilk 10 neden çok önemli:
Yaşı 50’yi geçenler;
1- Her yıl kaybettikleri yüzde 1-2’lik kas kaybını düzenli egzersizlerle yerine koyamadıkları yani mitokondrilerini kaybettikleri için yeterince enerji harcayamıyorlar.
2- İnsülin fazlalığı veya direnci problemlerini fark edemedikleri için insülin direncine teslim oluyorlar.
3- “Damak çatlatan” lezzetlere ağırlık verdikleri için çok fazla tatlı ve unlu besin tüketiyorlar.
4- “Günde 10 bin yerine 5 bin adım atsam olmaz mı?” gibi yanlış pazarlıklara giriyor, tembellik yapıp yeterince hareket etmiyorlar.
5- Alkollü içecekleri abarttıkları için çok fazla kalori kazanıyorlar.
6- Yanlış diyetlere ve detokslara bel bağladıkları için metabolizmaları bozuluyor.
7- Sadece yürümek veya yüzmekle yetinip ağırlık ve direnç çalışmalarını “pas geçtikleri” için yeteri kadar mitokondri üretemiyor, kalori tüketemiyorlar.
8- Tatlıları “trankilizan” yani “teskin edici” gibi kullandıkları için yatmadan önce tatlı bir şeyler atıştırıyorlar.
9- Kilo takıntısına girip stres hormonu “kortizol”ü çok fazla ürettikleri için yağlanıyorlar.
10- Erkekler de düşük testosteron sorununu çözemedikleri için göbek bağlıyorlar.
Koenzim Q10 en çok nerelerde var?
Koenzim Q10 muazzam bir antioksidan. Harika bir antikanser madde. Bulunmaz bir enerji tamamlayıcısı. Üstelik bir de etkili mi etkili bir cilt takviyesi. Peki en çok hangi doğru besinlerde var? İşte ana liste:
◊ Sakatat grubu
◊ Kırmızı et
◊ Yumurta
◊ Susam tohumu
◊ Ispanak
◊ Karnabahar ve lahana
◊ Çilek
◊ Portakal ve diğer turunçgiller
Ne yersen, ne yaparsan, ne düşünürsen osun
Hipokrat’ın şu iki cümlesi, bugün yaşadığımız bazı sağlık sorunlarını pek güzel açıklıyor. Özellikle ilk cümle çok önemli.
O cümle diyor ki; Yiyip içtiklerine ilaç gözüyle bak! Bakmazsan eğer, yaşlanınca yiyecek yerine ilaç yemek zorunda kalırsın!
◊ “Yiyip içtiklerinizi ilaç gibi düşünün.” Bu tavsiyeyi “ne yiyorsanız osunuz” diye de özetlemeniz mümkün.
◊ “Yürümek yerine eşeğe binmeyi tercih edenler daha kısa yaşar!” Bu tavsiye de “ne yaparsanız osunuz” şeklinde özetlenebilir.
Kimlerin plak oluşturma riski daha fazla?
Damarlarda plak (yani pıhtı birikimleri) oluşumu yaşlılığın en önemli problemi. Plak oluşumu demek kalp krizi, felç demek. Plak demek sertleşme sorunu demek. Bellek, görme ve işitme kaybı demek. Kısacası plaksız bir yaşlılık daha çok sağlık, zindelik ile eş anlamlı.
Yani, damarlarda plak oluşumu en önemli sağlık risklerimizden biri. “Plak oluşturma riski daha yüksek” olanların en başında da aşağıdaki sağlık problemleri ve bunlara çözüm üretemeyenler var. Peki kim mi onlar? Buyurun...
◊ Şeker hastaları
◊ İnsülin direnci olanlar
◊ Kan yağ dengesizliği yaşayanlar
◊ Hipertansiyonlular
◊ Sigara içenler
◊ Fazla kilolular
◊ Ağır stres yükü olanlar
Kalsiyum haplarını kullanırken dikkatli olun
Kalsiyum destekleri özellikle menopoz döneminde kadınların vazgeçilmez takviyelerindendir. Yaşı 50’yi geçen kadınların çoğu bu haplardan birini yutar. Ancak kalsiyum haplarını kullanırken dikkatli olmakta fayda var.
“Kalsiyum desteği kullanma işi usulüne uygun, doğru dürüst yapılıyor mu?” derseniz, cevabım; maalesef “hayır” olur.
İlk neden şu: Bu desteklerin önemli bir bölümü maalesef çöp! İşe yaramıyor.
Mesela kalsiyum karbonat hapları böyle. Bu haplardaki kalsiyumun bağırsaklardan emilme ve kemiklere yerleşme olasılıkları çok az.
Ayrıca bu hapların gereksiz yere yüksek dozlarda, yanlış zamanlarda yutulabildikleri de kesin!
Peki ne mi yapmalı? Aşağıdaki 5 önemli madde ilk adımlar olmalı:
◊ Kalsiyum sitrat ve kalsiyum glisinat tuzlarını tercih edin.
◊ Kalsiyum ile birlikte D3 (özellikle kalsitriol) ve K2 vitamini de alın.
◊ Dozu asla abartmayın, özel haller dışında günde 600 mg ile yetinin.
◊ Kalsiyum zengini besinleri (peynir, yoğurt, ayran, lahana, kuru soğan, erik, badem) yiyip içmeyi de asla ihmal etmeyin.
◊ Kalsiyum takviyesini akşam yutmayı tercih edin, uykuya da destek olur.
50’sini geçenler neden kolay göbeklenirler?
Yaşı 50’yi geçen erkeklerde de, kadınlarda da göbekler büyümeye, kalçalar genişlemeye başlıyor. Bunun farklı nedenleri olsa da şu ilk 10 neden çok önemli:
Yaşı 50’yi geçenler;
1- Her yıl kaybettikleri yüzde 1-2’lik kas kaybını düzenli egzersizlerle yerine koyamadıkları yani mitokondrilerini kaybettikleri için yeterince enerji harcayamıyorlar.
2- İnsülin fazlalığı veya direnci problemlerini fark edemedikleri için insülin direncine teslim oluyorlar.
3- “Damak çatlatan” lezzetlere ağırlık verdikleri için çok fazla tatlı ve unlu besin tüketiyorlar.
4- “Günde 10 bin yerine 5 bin adım atsam olmaz mı?” gibi yanlış pazarlıklara giriyor, tembellik yapıp yeterince hareket etmiyorlar.
5- Alkollü içecekleri abarttıkları için çok fazla kalori kazanıyorlar.
6- Yanlış diyetlere ve detokslara bel bağladıkları için metabolizmaları bozuluyor.
7- Sadece yürümek veya yüzmekle yetinip ağırlık ve direnç çalışmalarını “pas geçtikleri” için yeteri kadar mitokondri üretemiyor, kalori tüketemiyorlar.
8- Tatlıları “trankilizan” yani “teskin edici” gibi kullandıkları için yatmadan önce tatlı bir şeyler atıştırıyorlar.
9- Kilo takıntısına girip stres hormonu “kortizol”ü çok fazla ürettikleri için yağlanıyorlar.
10- Erkekler de düşük testosteron sorununu çözemedikleri için göbek bağlıyorlar.
Koenzim Q10 en çok nerelerde var?
Koenzim Q10 muazzam bir antioksidan. Harika bir antikanser madde. Bulunmaz bir enerji tamamlayıcısı. Üstelik bir de etkili mi etkili bir cilt takviyesi. Peki en çok hangi doğru besinlerde var? İşte ana liste:
◊ Sakatat grubu
◊ Kırmızı et
◊ Yumurta
◊ Susam tohumu
◊ Ispanak
◊ Karnabahar ve lahana
◊ Çilek
◊ Portakal ve diğer turunçgiller
Ne yersen, ne yaparsan, ne düşünürsen osun
Hipokrat’ın şu iki cümlesi, bugün yaşadığımız bazı sağlık sorunlarını pek güzel açıklıyor. Özellikle ilk cümle çok önemli.
O cümle diyor ki; Yiyip içtiklerine ilaç gözüyle bak! Bakmazsan eğer, yaşlanınca yiyecek yerine ilaç yemek zorunda kalırsın!
◊ “Yiyip içtiklerinizi ilaç gibi düşünün.” Bu tavsiyeyi “ne yiyorsanız osunuz” diye de özetlemeniz mümkün.
◊ “Yürümek yerine eşeğe binmeyi tercih edenler daha kısa yaşar!” Bu tavsiye de “ne yaparsanız osunuz” şeklinde özetlenebilir.
Kimlerin plak oluşturma riski daha fazla?
Damarlarda plak (yani pıhtı birikimleri) oluşumu yaşlılığın en önemli problemi. Plak oluşumu demek kalp krizi, felç demek. Plak demek sertleşme sorunu demek. Bellek, görme ve işitme kaybı demek. Kısacası plaksız bir yaşlılık daha çok sağlık, zindelik ile eş anlamlı.
Yani, damarlarda plak oluşumu en önemli sağlık risklerimizden biri. “Plak oluşturma riski daha yüksek” olanların en başında da aşağıdaki sağlık problemleri ve bunlara çözüm üretemeyenler var. Peki kim mi onlar? Buyurun...
◊ Şeker hastaları
◊ İnsülin direnci olanlar
◊ Kan yağ dengesizliği yaşayanlar
◊ Hipertansiyonlular
◊ Sigara içenler
◊ Fazla kilolular
◊ Ağır stres yükü olanlar