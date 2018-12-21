Kalbinizi üzmeyin

Kalp damar hastalıkları önlenebilir sağlık sorunlarıdır. Yaşam tarzınızdaki değişimlerle kalp hastası olma ihtimalinizi azaltmak sizin elinizdedir.
50 yıl önce kardiyologlar koroner arter hastalıklarından ziyade “kalp kapak hastalıkları” ile meşguldü. Sık görülen kalp sorunları mitral veya aort kapağının darlık ya da genişlemesi gibi problemlerdi.
Zamanında uygun şekilde teşhis ve tedavi edilemeyen “Beta hemolitik streptokok” enfeksiyonları kalbin kapaklarında bozulmalara yol açıyor, bu da kişiyi kalp yetmezliğine, hatta ölüme bile götürebiliyordu.
Bugünün öncelikle kalp sorunları eskisinden farklı. Yeni kalp sorunları mikroplara bağlı kalp kapak problemlerinden ziyade, koroner arterlerdeki sertleşme ve plaklara bağlı aterosklerotik kalp hastalıkları.
Kısacası yeni bin yılda insülin direncinin, kilo meselesinin, tip2 diyabetin, hipertansiyonun baş oyuncular olduğu yeni ve farklı kalp sorunları ile karşı karşıyayız.
Bunların da arkasındaki “gizli patron” aynı: Beslenme tarzımızdaki olumsuz değişimler ve hareketsiz yaşam tarzımız. Tabii ki sigarayı, stresi, uyku sorunlarını ve kilo meselesini de ıskalamamak lazım.
Özeti şudur: Kalp damar hastalıkları önlenebilir sağlık sorunlarıdır. Yaşam tarzınızdaki değişimlerle kalp hastası olma ihtimalinizi azaltmak sizin elinizdedir.
Şekerin her türlüsü zararlı
Sağlık düşmanı olan şeker hakkında daha çok bilgilenmek şart: Bir adet küp şeker ya da tepeleme bir çay kaşığı toz şeker yaklaşık 20 kalori civarında enerji kazandırıyor.
Bu durumda günde beş bardak çay içen, çayına bir küp şeker veya bir çay kaşığı toz şeker ekleyen biri 100 kalori civarında boş enerjiyi bedenine indiriveriyor.
Diğer taraftan şekersiz zannederek yiyip içilen şeylerin çoğu da “gizlenmiş şeker” içerebiliyor.
Bitmedi! Sağlıklı bildiğimiz pek çok besin de şeker içeriyor. Bir muzda 3, elmada 4, armutta 5, mangoda 6 küp şekere eşdeğer kalori içeren meyve şekeri yani früktoz var dersem ne demek istediğimi kolayca anlayacaksınız.
Özeti şu: Şeker tehlikeli. Fazlası çok daha tehlikeli. Ondan uzak durmak, günlük şeker tüketimimizi sınırlayıp minimuma indirmek zorundayız. Günlük enerji ihtiyacı karşılanırken yetişkin bir erkeğin en çok 150, kadının en fazla 100 kalori kadar enerjiyi şekerden kazanmasına izin var.
Bu da erkekler için 40, kadınlar için 25-30 gram şekere izin verilebildiği anlamına geliyor. Bilimsel veriler şekerin fazlasının beyne zarar verdiğini söylüyor. İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları geçen hafta yayınlandı. O çalışma da fazla şekerin bellek düşmanı olduğunu gösterdi. (Not: Rakamsal değerler yuvarlanarak belirtilmiştir.)
Kalbinizi üzmeyin
Kalp damar hastalıkları önlenebilir sağlık sorunlarıdır. Yaşam tarzınızdaki değişimlerle kalp hastası olma ihtimalinizi azaltmak sizin elinizdedir.
50 yıl önce kardiyologlar koroner arter hastalıklarından ziyade “kalp kapak hastalıkları” ile meşguldü. Sık görülen kalp sorunları mitral veya aort kapağının darlık ya da genişlemesi gibi problemlerdi.
Zamanında uygun şekilde teşhis ve tedavi edilemeyen “Beta hemolitik streptokok” enfeksiyonları kalbin kapaklarında bozulmalara yol açıyor, bu da kişiyi kalp yetmezliğine, hatta ölüme bile götürebiliyordu.
Bugünün öncelikle kalp sorunları eskisinden farklı. Yeni kalp sorunları mikroplara bağlı kalp kapak problemlerinden ziyade, koroner arterlerdeki sertleşme ve plaklara bağlı aterosklerotik kalp hastalıkları.
Kısacası yeni bin yılda insülin direncinin, kilo meselesinin, tip2 diyabetin, hipertansiyonun baş oyuncular olduğu yeni ve farklı kalp sorunları ile karşı karşıyayız.
Bunların da arkasındaki “gizli patron” aynı: Beslenme tarzımızdaki olumsuz değişimler ve hareketsiz yaşam tarzımız. Tabii ki sigarayı, stresi, uyku sorunlarını ve kilo meselesini de ıskalamamak lazım.
Özeti şudur: Kalp damar hastalıkları önlenebilir sağlık sorunlarıdır. Yaşam tarzınızdaki değişimlerle kalp hastası olma ihtimalinizi azaltmak sizin elinizdedir.
Şekerin her türlüsü zararlı
Sağlık düşmanı olan şeker hakkında daha çok bilgilenmek şart: Bir adet küp şeker ya da tepeleme bir çay kaşığı toz şeker yaklaşık 20 kalori civarında enerji kazandırıyor.
Bu durumda günde beş bardak çay içen, çayına bir küp şeker veya bir çay kaşığı toz şeker ekleyen biri 100 kalori civarında boş enerjiyi bedenine indiriveriyor.
Diğer taraftan şekersiz zannederek yiyip içilen şeylerin çoğu da “gizlenmiş şeker” içerebiliyor.
Bitmedi! Sağlıklı bildiğimiz pek çok besin de şeker içeriyor. Bir muzda 3, elmada 4, armutta 5, mangoda 6 küp şekere eşdeğer kalori içeren meyve şekeri yani früktoz var dersem ne demek istediğimi kolayca anlayacaksınız.
Özeti şu: Şeker tehlikeli. Fazlası çok daha tehlikeli. Ondan uzak durmak, günlük şeker tüketimimizi sınırlayıp minimuma indirmek zorundayız. Günlük enerji ihtiyacı karşılanırken yetişkin bir erkeğin en çok 150, kadının en fazla 100 kalori kadar enerjiyi şekerden kazanmasına izin var.
Bu da erkekler için 40, kadınlar için 25-30 gram şekere izin verilebildiği anlamına geliyor. Bilimsel veriler şekerin fazlasının beyne zarar verdiğini söylüyor. İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları geçen hafta yayınlandı. O çalışma da fazla şekerin bellek düşmanı olduğunu gösterdi. (Not: Rakamsal değerler yuvarlanarak belirtilmiştir.)