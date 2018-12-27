“İyileşmek” doğamızda zaten var!

Bedenimiz çoğu sorunu kendiliğinden çözüyor. Bu şanslı yeteneğe de doğal şifa gücü deniyor.
Farkında mısınız bilmem, bedenimiz çoğu sorunu kendiliğinden çözüyor. Bu “şanslı” yeteneğe de “doğal şifa gücü” deniyor. “Doğal iyileşme” yani “spontan şifa” bize bahşedilmiş çok önemli bir şans. Onun değerini anlamaya çalışırken “hayır!” ile “evet!”i, “geçmiş” ile “geleceği”, “az” ile “çok”u, “var” ile “yok”u, “keder”le “neşe”yi, “hüzün”le “huzur”u aynı ağacın meyveleri olarak gibi kabullenmemiz lazım.
Eğer bu iki durumdan sadece birine “minnettarlık” ekleyip de öbürünü ıskalarsak, yalnızca “moderne” ya da yalnızca “geleneksele” takılıp kalırsak “farkındalık” halinin ruhumuza yüklediği “ferahlık” ve “rahatlama” şansını bulamayız.
Netice de dış çevreyi düzeltsek bile iç çevrenin yanlışları nedeniyle daha sık hastalanırız. İnançlı ama bir o kadar da bilimsel ve şüpheci. İtaatkâr ama bir o kadar da özgür ve meraklı olmalıyız.
Modern tıp ile gelenekseli, insanla çevreyi, beden ve ruhu birleştiren, sorunlara analitik yaklaşıp, analitik bütüncül çözümler üretebilmenin yollarını aramalıyız.
Yaşam tarzı yanlışlarını düzeltmeye odaklanıp her sorunun çözümünü ilaçta, ameliyatta, otta ve çöpte aramamalıyız.
EV YAPIMI KABIZLIK DESTEKLERİ
◊ Siyah erik şurubu
◊ Elma ve armut suyu karışımı (şekersiz posasıyla birlikte)
◊ Kuru erik, kuru-kayısı incir hoşafı (şekersiz, suyu ve posası ile birlikte)
◊ Öğütülmüş keten tohumu eklenmiş yoğurt veya kefir
◊ Patates suyu, dilimlenmiş ananas karışımı
◊ 2-3 çay kaşığı öğütülmüş çemen otu tohumu
◊ 1-5 çay kaşığı keten tohumu
◊ Karnıyarık
otu tohumu (Psilyum özleri) öğütülmüş veya kabuk olarak.
DEPRESYONUN 10 İŞARETİ
Eğer aşağıda 10 belirtiden 4’ü veya daha fazlası sizde de varsa bir psikiyatri uzmanından yardım isteyin.
◊ Mutsuzluk, karamsarlık, çökkünlük hali.
◊ Haz alamama, ilgisizlik ve isteksizlik durumu.
◊ Uyku düzeninin bozulması.
◊ İştah artışı ya da azalması.
◊ Konsantrasyonun bozulması.
◊ Enerjisizlik, bitkinlik, halsizlik duygusu.
◊ Hareket etmeye direnç ya da aşırı bir hareketsizlik hali.
◊ Kendini dengesiz hissetme, suçlama, güven duymama.
◊ Unutkanlık eğilimi.
◊ İntihar düşüncesi.
KABIZLAR İÇİN BAZI BESLENME TAVSİYELERİ
◊ Pirinç pilavı yerine kepekli bulgur pilavı yiyin.
◊ Sık ve bol salata tüketin.
◊ Salatalarınıza 1 tatlı kaşığı keten tohumu, fasulye ve nohut taneleri ekleyin.
◊ Yoğurdunuza, çorbanıza keten tohumu ilave edin.
◊ Ara öğünlerde kayısı, incir veya siyah kuru erik yiyin ya da badem, ceviz tercih edin. Meyve parçaları (havuç, salatalık, domates) yiyebilirseniz iyi olur.
◊ Kahvaltı etmeyi unutmayın, ana öğünleri de ara öğünleri de atlamayın.
◊ Günde 2 litreden az su içmeyin.
◊ Kahvaltıda buğday kepeği (2-4 yemek kaşığı) yiyebilirsiniz. (Yoğurtla karıştırmak iyi bir fikir olabilir.)
◊ Probiyotik eklenmiş yoğurtları tercih edin.
EV YAPIMI KABIZLIK DESTEKLERİ
◊ Siyah erik şurubu
◊ Elma ve armut suyu karışımı (şekersiz posasıyla birlikte)
◊ Kuru erik, kuru-kayısı incir hoşafı (şekersiz, suyu ve posası ile birlikte)
◊ Öğütülmüş keten tohumu eklenmiş yoğurt veya kefir
◊ Patates suyu, dilimlenmiş ananas karışımı
◊ 2-3 çay kaşığı öğütülmüş çemen otu tohumu
◊ 1-5 çay kaşığı keten tohumu
◊ Karnıyarık otu tohumu (Psilyum özleri) öğütülmüş veya kabuk olarak.
SORUN KABIZLIK İSE KETEN TOHUMUNDAN FAYDALANIN...
Kabızlık sorununuz varsa, ilk önce sinameki haplarına değil, keten tohumuna müracaat edin.
Önce her akşam bir çay kaşığı kadar
taze öğütülmüş keten tohumuyla başlayın. Keten tohumunu en az 1 bardak kadar suyla içmeyi de unutmayın. Kabızlığa çözüm olacak dozu 3-4 günlük aralıklarla keten tohumu miktarını birer
kaşık artırarak kendiniz belirleyin. Çözümü daha az keten tohumuyla sağlamak istiyorsanız bir kaşık keten tohumuna iki adet kuru siyah erik ekleyin.
Keten tohumunu sevmiyor musunuz? Üzülmeyin: İki adet kuru siyah mürdüm eriği ve bir adet kuru incir de sorununuza çare olabilir.
DAHA ÇOK KOENZİM Q10 KAZANMAK İÇİN...
Aşağıda saydığım besinler en fazla Koenzim Q10 ihtiva eden gıdalardır. Beslenme planınızda bunlara daha sık ve çok yer ayırın...
k Sakatat grubu
k Kırmızı et
k Yumurta
k Susam tohumu
k Ispanak
k Karnabahar
k Çilek
k Portakal
“İyileşmek” doğamızda zaten var!
Bedenimiz çoğu sorunu kendiliğinden çözüyor. Bu şanslı yeteneğe de doğal şifa gücü deniyor.
Farkında mısınız bilmem, bedenimiz çoğu sorunu kendiliğinden çözüyor. Bu “şanslı” yeteneğe de “doğal şifa gücü” deniyor. “Doğal iyileşme” yani “spontan şifa” bize bahşedilmiş çok önemli bir şans. Onun değerini anlamaya çalışırken “hayır!” ile “evet!”i, “geçmiş” ile “geleceği”, “az” ile “çok”u, “var” ile “yok”u, “keder”le “neşe”yi, “hüzün”le “huzur”u aynı ağacın meyveleri olarak gibi kabullenmemiz lazım.
Eğer bu iki durumdan sadece birine “minnettarlık” ekleyip de öbürünü ıskalarsak, yalnızca “moderne” ya da yalnızca “geleneksele” takılıp kalırsak “farkındalık” halinin ruhumuza yüklediği “ferahlık” ve “rahatlama” şansını bulamayız.
Netice de dış çevreyi düzeltsek bile iç çevrenin yanlışları nedeniyle daha sık hastalanırız. İnançlı ama bir o kadar da bilimsel ve şüpheci. İtaatkâr ama bir o kadar da özgür ve meraklı olmalıyız.
Modern tıp ile gelenekseli, insanla çevreyi, beden ve ruhu birleştiren, sorunlara analitik yaklaşıp, analitik bütüncül çözümler üretebilmenin yollarını aramalıyız.
Yaşam tarzı yanlışlarını düzeltmeye odaklanıp her sorunun çözümünü ilaçta, ameliyatta, otta ve çöpte aramamalıyız.
EV YAPIMI KABIZLIK DESTEKLERİ
◊ Siyah erik şurubu
◊ Elma ve armut suyu karışımı (şekersiz posasıyla birlikte)
◊ Kuru erik, kuru-kayısı incir hoşafı (şekersiz, suyu ve posası ile birlikte)
◊ Öğütülmüş keten tohumu eklenmiş yoğurt veya kefir
◊ Patates suyu, dilimlenmiş ananas karışımı
◊ 2-3 çay kaşığı öğütülmüş çemen otu tohumu
◊ 1-5 çay kaşığı keten tohumu
◊ Karnıyarık
otu tohumu (Psilyum özleri) öğütülmüş veya kabuk olarak.
DEPRESYONUN 10 İŞARETİ
Eğer aşağıda 10 belirtiden 4’ü veya daha fazlası sizde de varsa bir psikiyatri uzmanından yardım isteyin.
◊ Mutsuzluk, karamsarlık, çökkünlük hali.
◊ Haz alamama, ilgisizlik ve isteksizlik durumu.
◊ Uyku düzeninin bozulması.
◊ İştah artışı ya da azalması.
◊ Konsantrasyonun bozulması.
◊ Enerjisizlik, bitkinlik, halsizlik duygusu.
◊ Hareket etmeye direnç ya da aşırı bir hareketsizlik hali.
◊ Kendini dengesiz hissetme, suçlama, güven duymama.
◊ Unutkanlık eğilimi.
◊ İntihar düşüncesi.
KABIZLAR İÇİN BAZI BESLENME TAVSİYELERİ
◊ Pirinç pilavı yerine kepekli bulgur pilavı yiyin.
◊ Sık ve bol salata tüketin.
◊ Salatalarınıza 1 tatlı kaşığı keten tohumu, fasulye ve nohut taneleri ekleyin.
◊ Yoğurdunuza, çorbanıza keten tohumu ilave edin.
◊ Ara öğünlerde kayısı, incir veya siyah kuru erik yiyin ya da badem, ceviz tercih edin. Meyve parçaları (havuç, salatalık, domates) yiyebilirseniz iyi olur.
◊ Kahvaltı etmeyi unutmayın, ana öğünleri de ara öğünleri de atlamayın.
◊ Günde 2 litreden az su içmeyin.
◊ Kahvaltıda buğday kepeği (2-4 yemek kaşığı) yiyebilirsiniz. (Yoğurtla karıştırmak iyi bir fikir olabilir.)
◊ Probiyotik eklenmiş yoğurtları tercih edin.
EV YAPIMI KABIZLIK DESTEKLERİ
◊ Siyah erik şurubu
◊ Elma ve armut suyu karışımı (şekersiz posasıyla birlikte)
◊ Kuru erik, kuru-kayısı incir hoşafı (şekersiz, suyu ve posası ile birlikte)
◊ Öğütülmüş keten tohumu eklenmiş yoğurt veya kefir
◊ Patates suyu, dilimlenmiş ananas karışımı
◊ 2-3 çay kaşığı öğütülmüş çemen otu tohumu
◊ 1-5 çay kaşığı keten tohumu
◊ Karnıyarık otu tohumu (Psilyum özleri) öğütülmüş veya kabuk olarak.
SORUN KABIZLIK İSE KETEN TOHUMUNDAN FAYDALANIN...
Kabızlık sorununuz varsa, ilk önce sinameki haplarına değil, keten tohumuna müracaat edin.
Önce her akşam bir çay kaşığı kadar
taze öğütülmüş keten tohumuyla başlayın. Keten tohumunu en az 1 bardak kadar suyla içmeyi de unutmayın. Kabızlığa çözüm olacak dozu 3-4 günlük aralıklarla keten tohumu miktarını birer
kaşık artırarak kendiniz belirleyin. Çözümü daha az keten tohumuyla sağlamak istiyorsanız bir kaşık keten tohumuna iki adet kuru siyah erik ekleyin.
Keten tohumunu sevmiyor musunuz? Üzülmeyin: İki adet kuru siyah mürdüm eriği ve bir adet kuru incir de sorununuza çare olabilir.
DAHA ÇOK KOENZİM Q10 KAZANMAK İÇİN...
Aşağıda saydığım besinler en fazla Koenzim Q10 ihtiva eden gıdalardır. Beslenme planınızda bunlara daha sık ve çok yer ayırın...
k Sakatat grubu
k Kırmızı et
k Yumurta
k Susam tohumu
k Ispanak
k Karnabahar
k Çilek
k Portakal