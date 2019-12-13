İyi bak kendine!

Tavsiyem şu: Uzun yaşamın sırlarını orada burada aramak, mucize haplar, iksirler, otlar, çöpler peşinde koşmak yerine işe “kendinize iyi bakmak”la başlayın.
Hayatınızı, doğrularınız ve yanlışlarınızı, yaşam tarzı seçimlerinizi, aileniz, işiniz, dostlarınız ve yaşadığınız çevreyle ilişkilerinizi samimiyetle sorgulayıp doğru ve kalıcı çözümler arayın.
Ayrıca manevi yaşamınızı zenginleş-tirmeye bakın.
Hazıra değil, huzura odaklanın.
Daha çok sevmeyi, hoş görüp affetmeyi, “bu da geçer yahu!” diyebilmeyi öğrenin.
Bedeniniz kadar ruhunuzu da beslemeyi, kaslarınız ve eklemlerinizi daha sık hareket ettirmeyi, daha güzel uyuyup, sık sık mola vermeyi, sosyal ilişki ağınızı daha çok genişletmeyi, kendinizle de dalga geçebilmeyi, hayatı daha çok kucaklayıp sevmeyi hedefleyin.
Emin olun, gerisi kendiliğinden gelecektir.
Belleği güçlendiren vitaminler
◊ B12
◊ B6
◊ B1
◊ Folik asit
◊ D vitamini
◊ E vitamini
Yorgunluk yapan 7 eksiklik
◊ Demir
◊ B12 vitamini
◊ Folik asit
◊ D vitamini
◊ Magnezyum
◊ Koenzim Q10
◊ Omega 3
İyi hayat için 10 basit hatırlatma
1- Sorunlu ilişkilerinizi detokslayın: Size zor gelip yük olmaya başlayan, keyfinizi kaçırıp gerginlik yükleyen, olumsuz duygularınızı artıran, kötümser, kaygılı, endişeli, öfkeli, problemli, kıskanç insanlardan uzak durun. Bu gibi insanlarla ilişkinizi kesmekte de geç kalmayın.
2- Maneviyatınızı güçlendirin: Uzun ömürlülerin hepsinin ortak özelliklerinden biri de güçlü maneviyat, sağlam ve sarsılmaz inançlarıdır. Sağlıklı ve uzun bir ömür sürenlerin çoğu inanç dünyaları zengin, manevi güçleri sağlam kişilerdir.
3- Eğlence ve dinlenceden kopmayın: Müziğin bırakın sağlığı korumayı, tedavi edici gücü bile var. Öyle olduğu için de binlerce yıl önce bile “müzikle tedavi” geleneksel tıbbın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Dinlenmek, tatil yapmayı bilmek de mühim bir sağlık ve uzun ömür desteğidir.
4- Birazcık frene basın: Ruh sağlığınız söz konusu olduğunda yavaşlamak önemli bir ayrıntı. Bedeniniz içinse tam tersi, bedeniniz siz hızlandıkça keyiflenir. Bedeninizi ruhunuzdan koparmamak ve hayatı ıskalamamak istiyorsanız biraz yavaşlayın. Bir koltukta üç değil bir karpuz taşıyın.
5- Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin: Sağlığın en değerli varlık olduğu kesin. O değerin korunması ve güçlendirilmesi ise son derece önemli. Bunun yolu da öncelikle oluşabilecek aksaklıkları vaktinde yakalayıp tedavi etmekten ve muhtemel sorunları önceden tahmin edip önlemekten geçiyor.
6- Güneşten istifade edin: Yaşamsal bir madde olan D vitamini üretimini garantiye almanın tek yolu güneşten akıllıca istifade etmek. Aşırı güneş ışığının ise güneş çarpmasından cilt kanserine birçok zararı olduğunu unutmayın.
7- İnsülin direncinden korunun: Yeni bin yılın ölümcül hastalıkları veba, çiçek, sıtma değil. Yeni tehdit insülin direnci ve onun yol açtığı hastalıklar. Yani şeker hastalığı, damar sertliği, hipertansiyon ve felçler. Bunların birinci nedeni de insülin direnci meselesi. Beslenmenizden şeker ve unu, hayatınızdan hareketsizlik ve tembelliği çıkarırsanız sorunun yarısını çözdüğünüz kesindir.
8- Diş ve diş eti bakımını ciddiye alın: Diş eti hastalıkları, çürük dişler ömrü kısaltan hastalıklarla (kalp hastalığı, şeker hastalığı, damar sertliği) birebir bağlantılı.
9- Kilonuzla birlikte bel çevrenizi izleyin: Ömrü kısaltan ve hasta eden yağlar bacak ve kalçalarda değil, karın içinde, organların çevresinde biriken yağlardır. Tartınızı değil bel çevrenizi dikkatle izleyin. Kadınsanız 88-90, erkekseniz 98-100 cm’den fazlasına izin vermeyin.
10- Genetik mirasınızda neler var öğrenin: Ailenizde hangi genetik hastalıkların daha sık görüldüğünü bilirseniz yaşam tarzınızı ona göre düzenler, genetik olumsuzlukların etkilerini azaltma şansı yakalarsınız.
İyi bak kendine!
Tavsiyem şu: Uzun yaşamın sırlarını orada burada aramak, mucize haplar, iksirler, otlar, çöpler peşinde koşmak yerine işe “kendinize iyi bakmak”la başlayın.
Hayatınızı, doğrularınız ve yanlışlarınızı, yaşam tarzı seçimlerinizi, aileniz, işiniz, dostlarınız ve yaşadığınız çevreyle ilişkilerinizi samimiyetle sorgulayıp doğru ve kalıcı çözümler arayın.
Ayrıca manevi yaşamınızı zenginleş-tirmeye bakın.
Hazıra değil, huzura odaklanın.
Daha çok sevmeyi, hoş görüp affetmeyi, “bu da geçer yahu!” diyebilmeyi öğrenin.
Bedeniniz kadar ruhunuzu da beslemeyi, kaslarınız ve eklemlerinizi daha sık hareket ettirmeyi, daha güzel uyuyup, sık sık mola vermeyi, sosyal ilişki ağınızı daha çok genişletmeyi, kendinizle de dalga geçebilmeyi, hayatı daha çok kucaklayıp sevmeyi hedefleyin.
Emin olun, gerisi kendiliğinden gelecektir.
Belleği güçlendiren vitaminler
◊ B12
◊ B6
◊ B1
◊ Folik asit
◊ D vitamini
◊ E vitamini
Yorgunluk yapan 7 eksiklik
◊ Demir
◊ B12 vitamini
◊ Folik asit
◊ D vitamini
◊ Magnezyum
◊ Koenzim Q10
◊ Omega 3
İyi hayat için 10 basit hatırlatma
1- Sorunlu ilişkilerinizi detokslayın: Size zor gelip yük olmaya başlayan, keyfinizi kaçırıp gerginlik yükleyen, olumsuz duygularınızı artıran, kötümser, kaygılı, endişeli, öfkeli, problemli, kıskanç insanlardan uzak durun. Bu gibi insanlarla ilişkinizi kesmekte de geç kalmayın.
2- Maneviyatınızı güçlendirin: Uzun ömürlülerin hepsinin ortak özelliklerinden biri de güçlü maneviyat, sağlam ve sarsılmaz inançlarıdır. Sağlıklı ve uzun bir ömür sürenlerin çoğu inanç dünyaları zengin, manevi güçleri sağlam kişilerdir.
3- Eğlence ve dinlenceden kopmayın: Müziğin bırakın sağlığı korumayı, tedavi edici gücü bile var. Öyle olduğu için de binlerce yıl önce bile “müzikle tedavi” geleneksel tıbbın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Dinlenmek, tatil yapmayı bilmek de mühim bir sağlık ve uzun ömür desteğidir.
4- Birazcık frene basın: Ruh sağlığınız söz konusu olduğunda yavaşlamak önemli bir ayrıntı. Bedeniniz içinse tam tersi, bedeniniz siz hızlandıkça keyiflenir. Bedeninizi ruhunuzdan koparmamak ve hayatı ıskalamamak istiyorsanız biraz yavaşlayın. Bir koltukta üç değil bir karpuz taşıyın.
5- Sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin: Sağlığın en değerli varlık olduğu kesin. O değerin korunması ve güçlendirilmesi ise son derece önemli. Bunun yolu da öncelikle oluşabilecek aksaklıkları vaktinde yakalayıp tedavi etmekten ve muhtemel sorunları önceden tahmin edip önlemekten geçiyor.
6- Güneşten istifade edin: Yaşamsal bir madde olan D vitamini üretimini garantiye almanın tek yolu güneşten akıllıca istifade etmek. Aşırı güneş ışığının ise güneş çarpmasından cilt kanserine birçok zararı olduğunu unutmayın.
7- İnsülin direncinden korunun: Yeni bin yılın ölümcül hastalıkları veba, çiçek, sıtma değil. Yeni tehdit insülin direnci ve onun yol açtığı hastalıklar. Yani şeker hastalığı, damar sertliği, hipertansiyon ve felçler. Bunların birinci nedeni de insülin direnci meselesi. Beslenmenizden şeker ve unu, hayatınızdan hareketsizlik ve tembelliği çıkarırsanız sorunun yarısını çözdüğünüz kesindir.
8- Diş ve diş eti bakımını ciddiye alın: Diş eti hastalıkları, çürük dişler ömrü kısaltan hastalıklarla (kalp hastalığı, şeker hastalığı, damar sertliği) birebir bağlantılı.
9- Kilonuzla birlikte bel çevrenizi izleyin: Ömrü kısaltan ve hasta eden yağlar bacak ve kalçalarda değil, karın içinde, organların çevresinde biriken yağlardır. Tartınızı değil bel çevrenizi dikkatle izleyin. Kadınsanız 88-90, erkekseniz 98-100 cm’den fazlasına izin vermeyin.
10- Genetik mirasınızda neler var öğrenin: Ailenizde hangi genetik hastalıkların daha sık görüldüğünü bilirseniz yaşam tarzınızı ona göre düzenler, genetik olumsuzlukların etkilerini azaltma şansı yakalarsınız.