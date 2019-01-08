İkiler kuralı ile hayatınıza kalite katın

Yaşam tarzımızı düzenlemede bana göre “iki şey” var ki bu ikilinin her biri çok ama çok mühim. O ikiliden biri “geleneksel öğütler” yani “ata tavsiyeleri”, diğeri ise “bilgi”dir. Ata tavsiyeleri yani “geleneksel öğütler” de, samimiyetle paylaşılan doğru bilgiler de bize sadece “akıl” ve “sağlık” değil hayatımıza “yön” de verir. Çok sevgili bir dosttan gelen harika bir “bilgi” kümesini sizinle de paylaşmak istedim. Buyurun...
İKİ ŞEY
“İKİ ŞEY” YANLIŞ YAPMANIZI ENGELLER:
1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek
2- Hak yememek
“İKİ ŞEY” KİŞİYİ GÖZDEN DÜŞÜRÜR:
1- Demagoji (Laf kalabalığı)
2- Kendini ağırdan satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek)
“İKİ ŞEY” KİŞİYİ ‘NİTELİKLİ İNSAN’ YAPAR:
1- İradeye hakim olmak
2- Uyumlu olmak
“İKİ ŞEY” SİZE EKSTRA DEĞER KATAR:
1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak
2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek
“İKİ ŞEY” GERİ BIRAKIR:
1- Kararsızlık
2- Cesaretsizlik
“İKİ ŞEY” KEŞİF YAPAR:
1- Nitelikli çevre
2- Biraz delilik
“İKİ ŞEY” ÖMÜR BOYU BOŞA KÜREK ÇEKMEMENİZİ SAĞLAR:
1- Baskın yeteneği bulmak
2- Sevdiğiniz işi yapmak
“İKİ ŞEY” BAŞARININ SIRRIDIR:
1- Ustalardan ustalığı öğrenmek
2- Kendini güncellemek
“İKİ ŞEY” HUZURU KOLAYLAŞTIRIR:
1- Niyetin saf olması
2- Ruhsal farkındalık
“İKİ ŞEY” SİZİ DİĞERLERİNDEN AYIRIR:
1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak
2- Hayata ve her şeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek
“İKİ ŞEY” GELİŞMENİZİ ENGELLER:
1- Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat)
2- Felakete odaklanmış olmak
“İKİ ŞEY” ÇÖZÜM GETİRİR:
1- Tebessüm (gülümseme)
2- Sükut (susmak)
“İKİ ŞEY”İN DEĞERİ KAYBEDİLİNCE ANLAŞILIR:
1- Anne
2- Baba
“İKİ ŞEY” GERİ ALINMAZ:
1- Geçen zaman
2- Söylenen söz
“İKİ ŞEY” ULAŞMAYA DEĞERDİR:
1- Sevgi
2- Bilgi
(NOT: Dr. Hasan
İnsel’e teşekkürler)
- GİNGKO ÖZLERİ: Çok iyi bilinen bir yorgunluk gidericidir. Gingko bitkisinin ekstresinden elde edilen bu ilaç, Avrupa’da büyük ilgi görmeye ve yorgunluk tedavisinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.
- KOENZİM HAPI VE İĞNELERİ: 150-300 gramlık dozları yorgunluğu gidermede, önlemede, enerji verici olarak çok iyi etkiye sahip. Eğer yorgunluk için kullanacaksanız günlük dozu ortalama 150-300 mg civarında olmalı.
- GİNSENG TAKVİYELERİ: Özellikle Sibirya Ginsengi’nin yorgunlukla mücadelede daha yararlı olduğu belirtilmekte.
- DEVE DİKENİ TABLETLERİ: Karaciğer destekleyicisi bu doğal bitkisel ürünün yorgunluk tedavisinde yararlı olabileceğine yönelik bilimsel kanıtlar mevcut.
- RHODIOLA HAPLARI: Rhodiola bitkisinin köklerinden (Rhodiola rosea) elde edilen kaliteli özlerin de en az ginseng özleri kadar işe yarayabileceğini düşünüyorum.
İkiler kuralı ile hayatınıza kalite katın
Yaşam tarzımızı düzenlemede bana göre “iki şey” var ki bu ikilinin her biri çok ama çok mühim. O ikiliden biri “geleneksel öğütler” yani “ata tavsiyeleri”, diğeri ise “bilgi”dir. Ata tavsiyeleri yani “geleneksel öğütler” de, samimiyetle paylaşılan doğru bilgiler de bize sadece “akıl” ve “sağlık” değil hayatımıza “yön” de verir. Çok sevgili bir dosttan gelen harika bir “bilgi” kümesini sizinle de paylaşmak istedim. Buyurun...
İKİ ŞEY
“İKİ ŞEY” YANLIŞ YAPMANIZI ENGELLER:
1- Şahıs ve olayları akıl ve kalp süzgecinden geçirmek
2- Hak yememek
“İKİ ŞEY” KİŞİYİ GÖZDEN DÜŞÜRÜR:
1- Demagoji (Laf kalabalığı)
2- Kendini ağırdan satmak (övmek, vazgeçilmez göstermek)
“İKİ ŞEY” KİŞİYİ ‘NİTELİKLİ İNSAN’ YAPAR:
1- İradeye hakim olmak
2- Uyumlu olmak
“İKİ ŞEY” SİZE EKSTRA DEĞER KATAR:
1- Hitabet ve diksiyon eğitimi almak
2- Anlayarak hızlı okumayı öğrenmek
“İKİ ŞEY” GERİ BIRAKIR:
1- Kararsızlık
2- Cesaretsizlik
“İKİ ŞEY” KEŞİF YAPAR:
1- Nitelikli çevre
2- Biraz delilik
“İKİ ŞEY” ÖMÜR BOYU BOŞA KÜREK ÇEKMEMENİZİ SAĞLAR:
1- Baskın yeteneği bulmak
2- Sevdiğiniz işi yapmak
“İKİ ŞEY” BAŞARININ SIRRIDIR:
1- Ustalardan ustalığı öğrenmek
2- Kendini güncellemek
“İKİ ŞEY” HUZURU KOLAYLAŞTIRIR:
1- Niyetin saf olması
2- Ruhsal farkındalık
“İKİ ŞEY” SİZİ DİĞERLERİNDEN AYIRIR:
1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak
2- Hayata ve her şeye yeni (özgün, orijinal, farklı) bakış açısıyla yaklaşabilmek
“İKİ ŞEY” GELİŞMENİZİ ENGELLER:
1- Aşırılık (mübalağa, abartı, ifrat)
2- Felakete odaklanmış olmak
“İKİ ŞEY” ÇÖZÜM GETİRİR:
1- Tebessüm (gülümseme)
2- Sükut (susmak)
“İKİ ŞEY”İN DEĞERİ KAYBEDİLİNCE ANLAŞILIR:
1- Anne
2- Baba
“İKİ ŞEY” GERİ ALINMAZ:
1- Geçen zaman
2- Söylenen söz
“İKİ ŞEY” ULAŞMAYA DEĞERDİR:
1- Sevgi
2- Bilgi
(NOT: Dr. Hasan
İnsel’e teşekkürler)
- GİNGKO ÖZLERİ: Çok iyi bilinen bir yorgunluk gidericidir. Gingko bitkisinin ekstresinden elde edilen bu ilaç, Avrupa’da büyük ilgi görmeye ve yorgunluk tedavisinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı.
- KOENZİM HAPI VE İĞNELERİ: 150-300 gramlık dozları yorgunluğu gidermede, önlemede, enerji verici olarak çok iyi etkiye sahip. Eğer yorgunluk için kullanacaksanız günlük dozu ortalama 150-300 mg civarında olmalı.
- GİNSENG TAKVİYELERİ: Özellikle Sibirya Ginsengi’nin yorgunlukla mücadelede daha yararlı olduğu belirtilmekte.
- DEVE DİKENİ TABLETLERİ: Karaciğer destekleyicisi bu doğal bitkisel ürünün yorgunluk tedavisinde yararlı olabileceğine yönelik bilimsel kanıtlar mevcut.
- RHODIOLA HAPLARI: Rhodiola bitkisinin köklerinden (Rhodiola rosea) elde edilen kaliteli özlerin de en az ginseng özleri kadar işe yarayabileceğini düşünüyorum.