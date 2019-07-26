Huzurlu yaşamın yol haritası

Huzur, en sevdiğimiz sözcüklerden ve en çok ihtiyaç duyduğumuz hislerden biri.
Zihnimizden geçme anında bile bizi dinlendiriyor. Ruha dinginlik, tavrımıza neşe, keyif ekliyor.
Batılı uzmanların üzerinde önemle durdukları “mindfullness” şifresi de bence “huzur”da gizli.
Ne var ki her güzel şey gibi onu elde etmek, yaşamak, hissedip keyfini çıkarmak da emek ve sabır istiyor.
Dr. Toksöz Karasu Hoca da benimle aynı fikirde. O da huzuru iyi hayatın vazgeçilmezi olarak görüyor ve bakın “Huzurlu Yaşama Sanatı” kitabında bize ne tavsiye ediyor:
Huzurun kolay ve kestirme bir yolu yoktur, yalnızca ona doğru giden yavaş ve çetin bir yol vardır. Bu yolun bir sonu ve varış çizgisi de yoktur, yalnızca başlama noktası vardır.
Keyifli huzuru ararken başlayabileceğiniz tek bir nokta yoktur. Şu anda bulunduğunuz nokta, başlamak için en ideal yerdir.
Gelin bu güzel yaz gününe “huzura giden yolu”u özetlemeye çalıştığım “eski bir yazı” ile başlayalım. Buyurun...
İLK 5
◊ KABULLENİN: Kabullenmekle “boyun eğmek” farklı şeylerdir. Değiştiremeyeceğiniz şeylerden vazgeçmek ve sahip olduklarınız için şükredebilmek huzur yolculuğunun
ilk adımıdır.
◊ AİLENİZE SAHİP ÇIKIN: Aile huzur dünyasının merkezi, çekirdeğidir. En güçlü korunağı, en güvenli siperidir. Aile şifadır. Sakinliğe davettir. Aidiyettir. Siz farkında olmadan içinizi ısıtıp ruhunuzu rahatlatan bir “huzur hapı” gibidir.
◊ “BU DA GEÇER” DEYİN: Varlık gibi yokluk da, çokluk gibi azlık da, şifa gibi hastalık da, kısacası her şey bizim içindir ve geçicidir. Zorluklar, üzüntü ve endişe verici olaylar ve kayıplarla karşılaştığınızda “Bu da geçer” demeyi bilin.
◊ GÜCE YASLANMAYIN: Gücün ve varlığın da, geçiciliği ve bir “son kullanım tarihi” olduğu kesindir. Güce çok yaslanmayın.
◊ ÖNÜNÜZE BAKIN: Geçmişe takılıp kalmak ‘an’ı ıskalamamıza, “pişmanlık cenderesi” içinde daha çok sıkışıp kalmamıza yol açar. Burada bir Süleyman Demirel tavsiyesi var: Arkanıza bakarak önünüzü göremezsiniz.
İKİNCİ 5
◊ DUALARDAN FAYDALANIN: Dualar rahatlatır. Her dua size “zengin, güçlü, derin anlamlı bir manevi zenginlik ve sağlam bir inanç” yükleyerek huzur arayışında bir “iç doktor” etkisi yaratır.
◊ YETİNMEYİ BİLİN: Bize en çok huzursuzluk veren şeylerden birinin “yetinmeyi bilmemek” olduğunu unutmayın. Sürekli biraz daha fazlasına “sahip olma” dürtüsü ile yaşamak, huzur evinin temeline konmuş bir dinamit gibidir.
◊ YAVAŞLAYIN: Hız huzurun en büyük düşmanıdır. Hızın ilacı ise yavaşlamaktır. Aşırı hız “hayat otobanı”nda da risk yaratır. Bedeni ruhtan, ruhu hayattan koparır. ‘An’ı ıskalama sorununun en büyük nedeni “yavaşlama”yı unutmak, hayatın tabii ritmini bozmaktır.
◊ ÇOĞALMAYA
BAKIN: Yalnızlık ve yalnızlaşmak yeni bin yılın en büyük derdidir. Sosyal yalnızlaşma, yabancılaşıp uzaklaşma, içe dönüp kendi ile uğraşma sinsi bir felakettir. Yalnızlıktan kurtulmanın anahtarı ise “çoğalmak”ta gizlidir. Daha çok eş-dost, arkadaş, daha çok komşu, sosyal faaliyet yoldaşı edinin. Her dostun, her arkadaşın bir “mutluluk bastonu” olduğunu bilin.
◊ SAPLANTILARI
BIRAKIN: Bugünün önemlisi yarının gereksizi, bugünün mühimi yarının ehemmiyetsizi olabilir. Hiçbir şeye saplantı derecesinde bağlanıp kalmayın. Çözümsüzlük halinde, o konu sizi bırakmadan siz onu bırakın.
ÜÇÜNCÜ 5
◊ ANI YAŞAYIN: “Dün pişmanlık, yarın endişedir, huzurun anahtarı anın değerini bilmek, ana hakkını vermektir” diyen rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel haklıdır. Her anınızı içinize sindire sindire yaşayın. O anların içindeki zamanları uzatın, her ana güzel ve kalıcı anlamlar katın.
◊ KENDİNİZE İYİ BAKIN: Sağlam kafa, “yani huzurlu ve yetişkin bir ruh hali”nin ilk şartlarından birinin “sağlam ve sağlıklı bir beden” olduğu kesindir. Bedeninde sorun olanların huzurlu yaşam mücadelesi daha güç ve çetindir. Sağlığınızı dikkatle izleyin, çözüm üretmekte gecikmeyin.
◊ EMPATİ YAPIN: Olaylara, olan bitene, başınıza gelenlere, getirenlere “karşınızdakinin penceresinden de bakabilmek”, olup biteni daha kolay kabullenmenizi, daha az kızıp öfkelenmenizi sağlar. Doğru kararlar vermenizi ve gevşemenizi destekler.
◊ HESAPLAŞIN: Ruhsal toksinler dayanılması en zor ağırlıklar, en güçlü huzur sabotajcılardır. Ruhsal detoksun, yani gerçek arınmanın anahtarı ise samimi iç hesaplaşmalardadır. Kabuğunuzu soyup “içinizdeki siz”e yeniden kavuşmak istiyorsanız kendinizle de hesaplaşmaktan korkmayın.
◊ ÜRETMEYİ
BIRAKMAYIN: Üretmek bedeni yorsa da ruhu dinlendirir. Topluma değer katan faaliyetlerde bulunmak rahatlık verir. Yaşınız, işiniz, haliniz ne olursa olsun kendiniz, aileniz, toplumunuz ve insanlık için üretmeye devam edin.
SON 5
◊ ŞÜKREdiN: Her akşam “Hayat sana teşekkür ederim” diye yatağa girip her sabaha “Yaşasın hayat!” diye uyanarak sahip olduklarınız için Rabbinize şükredebilmelisiniz. Yaşamayı şükür duygusu ile içselleştirmek ve size bu fırsatları veren o yüce varlığa şükretmek huzur kapısının ilk anahtarıdır.
◊ ‘EVET’LE ‘HAYIR’I
AYARLAYIN: “Evet” kadar “hayır” sözcüğünden faydalanmayı, üzerinizdeki “talep baskısını” azaltmayı öğrenin. Aşırı talep, ister işten, ister evden ya da sosyal çevreden, isterse beklentilerinizden kaynaklasın, fark etmiyor, huzuru dinamitleyen “stres topunu” büyütüyor.
◊ GÜVENLİK KAYGILARINIZI AŞIN: Güvenlik duygusu huzurun en önemli hazırlayıcısı, güvensizlik ve korku en önemli sabotajcısıdır.
◊ SAMİMİ OLUN: Yaşadığınız çevre, kendiniz ve hayat ile dürüst ve samimi bir ilişki oluşturun.
◊ YIKMAYIN, YAPIN: Gideceğiniz yere yıkarak da yaparak da, kalp kırarak da gönül kazanarak da gidebilir, huzur yolculuğuna azalarak da çoğalarak da çıkabilirsiniz. Tavsiyem gelin siz ikincileri tercih edin.
Huzurlu yaşamın yol haritası
Huzur, en sevdiğimiz sözcüklerden ve en çok ihtiyaç duyduğumuz hislerden biri.
Zihnimizden geçme anında bile bizi dinlendiriyor. Ruha dinginlik, tavrımıza neşe, keyif ekliyor.
Batılı uzmanların üzerinde önemle durdukları “mindfullness” şifresi de bence “huzur”da gizli.
Ne var ki her güzel şey gibi onu elde etmek, yaşamak, hissedip keyfini çıkarmak da emek ve sabır istiyor.
Dr. Toksöz Karasu Hoca da benimle aynı fikirde. O da huzuru iyi hayatın vazgeçilmezi olarak görüyor ve bakın “Huzurlu Yaşama Sanatı” kitabında bize ne tavsiye ediyor:
Huzurun kolay ve kestirme bir yolu yoktur, yalnızca ona doğru giden yavaş ve çetin bir yol vardır. Bu yolun bir sonu ve varış çizgisi de yoktur, yalnızca başlama noktası vardır.
Keyifli huzuru ararken başlayabileceğiniz tek bir nokta yoktur. Şu anda bulunduğunuz nokta, başlamak için en ideal yerdir.
Gelin bu güzel yaz gününe “huzura giden yolu”u özetlemeye çalıştığım “eski bir yazı” ile başlayalım. Buyurun...
İLK 5
◊ KABULLENİN: Kabullenmekle “boyun eğmek” farklı şeylerdir. Değiştiremeyeceğiniz şeylerden vazgeçmek ve sahip olduklarınız için şükredebilmek huzur yolculuğunun
ilk adımıdır.
◊ AİLENİZE SAHİP ÇIKIN: Aile huzur dünyasının merkezi, çekirdeğidir. En güçlü korunağı, en güvenli siperidir. Aile şifadır. Sakinliğe davettir. Aidiyettir. Siz farkında olmadan içinizi ısıtıp ruhunuzu rahatlatan bir “huzur hapı” gibidir.
◊ “BU DA GEÇER” DEYİN: Varlık gibi yokluk da, çokluk gibi azlık da, şifa gibi hastalık da, kısacası her şey bizim içindir ve geçicidir. Zorluklar, üzüntü ve endişe verici olaylar ve kayıplarla karşılaştığınızda “Bu da geçer” demeyi bilin.
◊ GÜCE YASLANMAYIN: Gücün ve varlığın da, geçiciliği ve bir “son kullanım tarihi” olduğu kesindir. Güce çok yaslanmayın.
◊ ÖNÜNÜZE BAKIN: Geçmişe takılıp kalmak ‘an’ı ıskalamamıza, “pişmanlık cenderesi” içinde daha çok sıkışıp kalmamıza yol açar. Burada bir Süleyman Demirel tavsiyesi var: Arkanıza bakarak önünüzü göremezsiniz.
İKİNCİ 5
◊ DUALARDAN FAYDALANIN: Dualar rahatlatır. Her dua size “zengin, güçlü, derin anlamlı bir manevi zenginlik ve sağlam bir inanç” yükleyerek huzur arayışında bir “iç doktor” etkisi yaratır.
◊ YETİNMEYİ BİLİN: Bize en çok huzursuzluk veren şeylerden birinin “yetinmeyi bilmemek” olduğunu unutmayın. Sürekli biraz daha fazlasına “sahip olma” dürtüsü ile yaşamak, huzur evinin temeline konmuş bir dinamit gibidir.
◊ YAVAŞLAYIN: Hız huzurun en büyük düşmanıdır. Hızın ilacı ise yavaşlamaktır. Aşırı hız “hayat otobanı”nda da risk yaratır. Bedeni ruhtan, ruhu hayattan koparır. ‘An’ı ıskalama sorununun en büyük nedeni “yavaşlama”yı unutmak, hayatın tabii ritmini bozmaktır.
◊ ÇOĞALMAYA
BAKIN: Yalnızlık ve yalnızlaşmak yeni bin yılın en büyük derdidir. Sosyal yalnızlaşma, yabancılaşıp uzaklaşma, içe dönüp kendi ile uğraşma sinsi bir felakettir. Yalnızlıktan kurtulmanın anahtarı ise “çoğalmak”ta gizlidir. Daha çok eş-dost, arkadaş, daha çok komşu, sosyal faaliyet yoldaşı edinin. Her dostun, her arkadaşın bir “mutluluk bastonu” olduğunu bilin.
◊ SAPLANTILARI
BIRAKIN: Bugünün önemlisi yarının gereksizi, bugünün mühimi yarının ehemmiyetsizi olabilir. Hiçbir şeye saplantı derecesinde bağlanıp kalmayın. Çözümsüzlük halinde, o konu sizi bırakmadan siz onu bırakın.
ÜÇÜNCÜ 5
◊ ANI YAŞAYIN: “Dün pişmanlık, yarın endişedir, huzurun anahtarı anın değerini bilmek, ana hakkını vermektir” diyen rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel haklıdır. Her anınızı içinize sindire sindire yaşayın. O anların içindeki zamanları uzatın, her ana güzel ve kalıcı anlamlar katın.
◊ KENDİNİZE İYİ BAKIN: Sağlam kafa, “yani huzurlu ve yetişkin bir ruh hali”nin ilk şartlarından birinin “sağlam ve sağlıklı bir beden” olduğu kesindir. Bedeninde sorun olanların huzurlu yaşam mücadelesi daha güç ve çetindir. Sağlığınızı dikkatle izleyin, çözüm üretmekte gecikmeyin.
◊ EMPATİ YAPIN: Olaylara, olan bitene, başınıza gelenlere, getirenlere “karşınızdakinin penceresinden de bakabilmek”, olup biteni daha kolay kabullenmenizi, daha az kızıp öfkelenmenizi sağlar. Doğru kararlar vermenizi ve gevşemenizi destekler.
◊ HESAPLAŞIN: Ruhsal toksinler dayanılması en zor ağırlıklar, en güçlü huzur sabotajcılardır. Ruhsal detoksun, yani gerçek arınmanın anahtarı ise samimi iç hesaplaşmalardadır. Kabuğunuzu soyup “içinizdeki siz”e yeniden kavuşmak istiyorsanız kendinizle de hesaplaşmaktan korkmayın.
◊ ÜRETMEYİ
BIRAKMAYIN: Üretmek bedeni yorsa da ruhu dinlendirir. Topluma değer katan faaliyetlerde bulunmak rahatlık verir. Yaşınız, işiniz, haliniz ne olursa olsun kendiniz, aileniz, toplumunuz ve insanlık için üretmeye devam edin.
SON 5
◊ ŞÜKREdiN: Her akşam “Hayat sana teşekkür ederim” diye yatağa girip her sabaha “Yaşasın hayat!” diye uyanarak sahip olduklarınız için Rabbinize şükredebilmelisiniz. Yaşamayı şükür duygusu ile içselleştirmek ve size bu fırsatları veren o yüce varlığa şükretmek huzur kapısının ilk anahtarıdır.
◊ ‘EVET’LE ‘HAYIR’I
AYARLAYIN: “Evet” kadar “hayır” sözcüğünden faydalanmayı, üzerinizdeki “talep baskısını” azaltmayı öğrenin. Aşırı talep, ister işten, ister evden ya da sosyal çevreden, isterse beklentilerinizden kaynaklasın, fark etmiyor, huzuru dinamitleyen “stres topunu” büyütüyor.
◊ GÜVENLİK KAYGILARINIZI AŞIN: Güvenlik duygusu huzurun en önemli hazırlayıcısı, güvensizlik ve korku en önemli sabotajcısıdır.
◊ SAMİMİ OLUN: Yaşadığınız çevre, kendiniz ve hayat ile dürüst ve samimi bir ilişki oluşturun.
◊ YIKMAYIN, YAPIN: Gideceğiniz yere yıkarak da yaparak da, kalp kırarak da gönül kazanarak da gidebilir, huzur yolculuğuna azalarak da çoğalarak da çıkabilirsiniz. Tavsiyem gelin siz ikincileri tercih edin.