Huzur için 10 mühim ayrıntı

En güçlü sağlık desteği hangisi? Omega-3 hapları mı, koenzim kapsülleri mi? Yoksa glutation takviyesi veya B12 desteği mi? Yanıtım net ve kesin: “Huzur” en çok ihtiyaç duyulan sağlık desteğidir, nokta! Peki neden? En sık, en çok ve en kolay kaybedilen iyi hayat vazgeçilmezi “huzur”dur da ondan. Tavsiyem şu: Özellikle ruh sağlığınız için günde en az üç kez “huzur hapı”nı yutmanız gerekiyor. Peki huzura daha çok dokunmak, onu daha çok hissetmek için ne yapmak lazım? İşte benim ilk 10’um...

işte o tavsiyeler

◊ Geçmişi ve geleceği değil, ‘an’ı yaşa! (Geçmiş pişmanlık, gelecek endişe yükler.)

◊ Beklentilerini sınırlı tut.

◊ Onlara iyi anlamlar yükle, olumsuza odaklanma.

◊ Amaca değil, anlama bak.

◊ Maneviyat ve inançla bağlantını sıkı tut.

◊ Yetinmeyi bil.

◊ “Bu da geçer” demekten çekinme.

◊ Affetmekten çekinme.

◊ İmkanlarını zorlama.

◊ Kendini de, işini de, başkalarını da çok sev!

Üzüm çekirdeğinde neler var?

Üzüm çekirdeği müthiş bir doğal sağlık havuzu. Harika bir tabii iyileşme kılavuzu. Özeti şu...

◊ Üzüm tohumu yüzde 10-20 yağ içeriyor.

◊ Soğuk presleme ile elde edilen yağı çok değerli.

◊ Salata ve yemeklerde kullanılabiliyor.

◊ Polifenoller, kateşinler, resveratrol ve prosiyanidin zengini.

◊ Yani tam bir antioksidan bombası.

◊ E vitamini ile tıka basa dolu.

◊ Linoleik asit zengini.

◊ Zeytindeki oleik asitten de zengin bir içeriği var.

Melatonin: Uykudan daha fazlası

Uyku hormonu olarak bilinen melatoninin tek marifetinin kaliteli ve güzel bir uyku olmadığı kesin. Melatoninin;

◊ Bağışıklığı güçlendirdiğini

◊ Antioksidan kapasiteyi artırdığını

◊ Yaşam kalitesini yükselttiğini

◊ Hatta reflü ve benzeri hazım sorunlarını engellediğini gösteren kanıtlar da var.

Antidepresanlar kilo aldırır mı?

Herkes farklı şeyler söylüyor. Tamam ama bizim gözlemlerimiz de net ve açık:

Bu haplar kilo almayı kolaylaştırıp vermeyi zorlaştırıyor. Yani...

Yeni jenerasyonlar (SSRİ) kilo aldırmıyor, kilo kazanımı eski jenerasyon ilaçlarda görülüyor.

Kısacası farklı fikirler ileri sürülse de günlük pratikte gördüğümüz sonuç net olarak şudur:

Antidepresan kullananlar daha kolay kilo alıp daha zor kilo verebiliyorlar. Kilo sorununuz varsa aman dikkat!

Bel incelten bir aktivite programı

◊ Bu programı şeker hastalığı, hipertansiyonu, kalp sorunu veya riski, ortopedik problemi olanlar doktorların izni olmadan uygulamamalı.

◊ Programdaki egzersiz dilimleri 30 dakika sürelidir.

◊ İlk 5 dakikası ısınmaya

◊ Son 5 dakikası soğumaya ayrılmalıdır.

Program;

- 1. hafta 5 dakika yürüme, 1 dakika koşu

- 2. hafta 4 dakika yürüme 2 dakika koşu

- 3. hafta 3 dakika yürüme 2 dakika koşu şeklinde uygulanmalıdır.

Sihirli saat: Sabah 7.20!

Londra’daki West Minster Üniversitesi araştırmacıları oturmuşlar, üşenmeyip “Sabah kaçta uyanırsak kendimizi daha iyi hissederiz?” sorusuna yanıt aramışlar. Sorunun yanıtını 07.20 olarak bulmuşlar.

Açıklamasını da “Bu saatten önce uyananlarda stres hormonu kortizol daha yüksek oluyor. Bu da gerginlik, stres hali, yorgunluk ve gün boyu sürebilen açlık dalgalanmalarına sebep oluyor” diye yapmışlar.

Kortizol fazlalığının ve stres düzeyini, reflüyü, kan basıncı ve kan şekerini yani “pek çok parametreyi” tetikleyebileceği dikkate alınırsa bu bilgiyi ciddiye almakta fayda var.

İdeal uyku süresi kaç saat?

Ben de merak edip araştırdım. Ulaştığım sonuç şu oldu: Aşırı uzun ya da kısa uyku yerine makul bir süre uykuya dalmakta fayda var.

Gereğinden uzun uyuyanlarda bellek bozukluğu, şeker hastalığı vb. sorunlara daha sık rastlanıyor.

Uyku süresinden aşırı fedakârlıksa hipertansiyon, dikkat dağınıklığı, kaza eğilimi ve daha pek çok sorunla faturalanıyor.

Tavsiye edileni her yetişkin için ortalama 7 saat uyumak.

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