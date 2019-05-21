Hüznü abartmayın

Keder, bir ölçüye kadar normal, olması gereken bir duygu. Ancak “dozu kaçırılmış keder”in can sıkıcı, hatta hasta edebilen sonuçları var.
Hepimiz can sıkıcı sorunlar, üzücü problemler, zaman zaman da yerine koyulamaz kayıplarla karşılaşabiliyoruz. Bu süreçler ruhsal dünyamıza “keder” duygusu olarak yansıyor.
Keder, bir ölçüye kadar normal, beklenen, olması gereken bir duygu. Dozu abartılmazsa faydalı yanlarının olduğu bile söylenebilir.
“Dozunda keder” kaybınızı kabullenmenize, kayba ilişkin yeni stratejiler, olumlu düşünceler geliştirmenize yardımcı olabildiği gibi size sevdiğiniz kişiye bir “veda fırsatı” da veriyor.
“Dozu kaçırılmış keder”in ise can sıkıcı hatta hasta edebilen sonuçları var.
Uzamış kederin fiziksel yansımaları (baş ağrısı, yorgunluk, mide-bağırsak spazmları, kalp çarpıntıları), uyku düzeninde oluşturduğu bozulmalar, bağışıklık sistemine yaptığı baskılar bir süre sonra size hastalık şeklinde dönebiliyor.
Ayrıca kederle baş etmek isteyenlerin gereksiz yere ilaca sarılma, hatta alkol gibi toksik maddelere yönelme eğilimleri de var.
Özeti şudur:
Kederin 3 aya kadar olanı hoş görülebilir ama yoğun keder süreci 6 ay veya daha fazla devam ederse bir ruh sağlığı uzmanından yardım almak lazım.
Yaşlandıkça prostat neden büyür?
En aktif testosteron, dehidrotestosteron olarak bilinen yapıdır. Bu madde erkeklik hormonu testosterondan bir enzim (5-alfa redüktaz) aracılığıyla üretilir. Erkekler yaşlandıkça bu “testosteron dönüştüren enzimin” aktivitesi de artar.
Neticede prostat daha fazla dehidrotestosteron etkisine maruz kalır ve büyür. O nedenle prostat büyümesi sebebiyle idrar yapma sorunu yaşayan erkeklere bu enzimi baskılayan ilaçlar reçete edilir.
Büyümüş prostatı küçültmede ve prostat büyümesine bağlı sorunları gidermede sadece enzim baskılayıcıları kullanılmaz. Alfa+adrenaljik baskılayıcılar olarak bilinen terazozin, tansulozin, doksasozin vb. ilaçlardan da faydalanılır.
C vitamininin 5 mühim faydası
◊ Bağışıklığınızı güçlendirip sizi enfeksiyonlardan koruyor.
◊ Enerjinizi artırarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor.
◊ Kolajen oluşumunu artırıp hiyalüronidaz enzimini baskılayarak bağ dokusunu koruyor, cilt yaşlanmasını geciktiriyor.
◊ Kanser hücrelerinde “programlanmış ölüm” sürecini hızlandırıyor.
◊ Kemikte kalsiyum biriktirici, dolayısıyla kemiği güçlendirici etkisi de var.
Menopoz süresi uzadı, dikkat edin
Kadınların ortalama yaşam süresi uzuyor ama menopoza girme yaşları değişmiyor. Her kadın bugün de ortalama 45-50 yaş civarında menopoza “merhaba” diyor.
Bu durumda eskiden ortalama 60-65 yıl yaşayıp ömrünün en fazla 10-15 yılını menopozla geçiren bir kadın, bugün 80’lere merdiven dayayıp menopozda geçen yaşamını neredeyse 30 yıla uzatabiliyor.
Bu bilginin anlamı da şu: Menopozla birlikte gelişen sağlık sorunlarının kadınları etkilediği süre uzuyor. İşte bu nedenle ister sık sık sistit atakları geçirme ve/veya idrar tutamama problemi olsun, ister kemik kırılganlığının artması, osteoporozun gelişmesi olsun, ister menopoz sonrası kolesterol artışına bağlı damar hastalıkları olsun kadınların menopoz dönemine ilişkin her türlü sağlık sorunu hakkında bilgilenmeleri, uyanık olmaları ve çözüm ortağı haline gelmeleri gerekiyor.
10 mühim beslenme yanlışı
◊ TAM DEĞİL İŞLENMİŞ BESİNLER: Mesela elma yerine elma suyu, bulgur yerine beyaz ekmek...
◊ FRUKTOZ ŞURUBU İÇEREN GIDALAR: Mesela meşrubatlar, mesela hazır çorbalar, ketçaplar...
◊ TRANS YAĞ BOMBASI YİYECEKLER: Mesela kızartmalar, mesela kahvaltılık kakaolu fındık ezmesi (üstelik bir de palm yağı!), mesela cipsler...
◊ TÜTSÜLENMİŞ, YANMIŞ HER TÜRLÜ GIDA: Mangalda yanmış tavuk kanadı, pirzola, mesela hindi füme, balık füme, et füme...
◊ İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ: Mesela sosis, mesela salam veya jambon, kalitesiz sucuklar...
◊ TATLANDIRICI EKLENMİŞ HER ŞEY: Mesela meşrubatlar, mesela diyet tatlılar...
◊ MARGARİN: Margarin ile hazırlanan fırın, pastane ürünleri tehlikelidir. Mesela keteler, pastalar, mesela margarin kullanılan unlu, sütlü tatlılar...
◊ PALMİYE YAĞI: Palm yağı eklenen besinler risklidir. Mesela bitkisel yağların bazıları, mesela fındık ezmeleri, mesela cipsler...
◊ FAST- FOOD BESİNLER: Mesela eve teslim pizzalar, mesela hamburgerler, cheeseburger’ler...
◊ ZAYIFLATICI HER TÜRLÜ BESİN: Mesela zayıflama çayları, tozları...
Hüznü abartmayın
Keder, bir ölçüye kadar normal, olması gereken bir duygu. Ancak “dozu kaçırılmış keder”in can sıkıcı, hatta hasta edebilen sonuçları var.
Hepimiz can sıkıcı sorunlar, üzücü problemler, zaman zaman da yerine koyulamaz kayıplarla karşılaşabiliyoruz. Bu süreçler ruhsal dünyamıza “keder” duygusu olarak yansıyor.
Keder, bir ölçüye kadar normal, beklenen, olması gereken bir duygu. Dozu abartılmazsa faydalı yanlarının olduğu bile söylenebilir.
“Dozunda keder” kaybınızı kabullenmenize, kayba ilişkin yeni stratejiler, olumlu düşünceler geliştirmenize yardımcı olabildiği gibi size sevdiğiniz kişiye bir “veda fırsatı” da veriyor.
“Dozu kaçırılmış keder”in ise can sıkıcı hatta hasta edebilen sonuçları var.
Uzamış kederin fiziksel yansımaları (baş ağrısı, yorgunluk, mide-bağırsak spazmları, kalp çarpıntıları), uyku düzeninde oluşturduğu bozulmalar, bağışıklık sistemine yaptığı baskılar bir süre sonra size hastalık şeklinde dönebiliyor.
Ayrıca kederle baş etmek isteyenlerin gereksiz yere ilaca sarılma, hatta alkol gibi toksik maddelere yönelme eğilimleri de var.
Özeti şudur:
Kederin 3 aya kadar olanı hoş görülebilir ama yoğun keder süreci 6 ay veya daha fazla devam ederse bir ruh sağlığı uzmanından yardım almak lazım.
Yaşlandıkça prostat neden büyür?
En aktif testosteron, dehidrotestosteron olarak bilinen yapıdır. Bu madde erkeklik hormonu testosterondan bir enzim (5-alfa redüktaz) aracılığıyla üretilir. Erkekler yaşlandıkça bu “testosteron dönüştüren enzimin” aktivitesi de artar.
Neticede prostat daha fazla dehidrotestosteron etkisine maruz kalır ve büyür. O nedenle prostat büyümesi sebebiyle idrar yapma sorunu yaşayan erkeklere bu enzimi baskılayan ilaçlar reçete edilir.
Büyümüş prostatı küçültmede ve prostat büyümesine bağlı sorunları gidermede sadece enzim baskılayıcıları kullanılmaz. Alfa+adrenaljik baskılayıcılar olarak bilinen terazozin, tansulozin, doksasozin vb. ilaçlardan da faydalanılır.
C vitamininin 5 mühim faydası
◊ Bağışıklığınızı güçlendirip sizi enfeksiyonlardan koruyor.
◊ Enerjinizi artırarak kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor.
◊ Kolajen oluşumunu artırıp hiyalüronidaz enzimini baskılayarak bağ dokusunu koruyor, cilt yaşlanmasını geciktiriyor.
◊ Kanser hücrelerinde “programlanmış ölüm” sürecini hızlandırıyor.
◊ Kemikte kalsiyum biriktirici, dolayısıyla kemiği güçlendirici etkisi de var.
Menopoz süresi uzadı, dikkat edin
Kadınların ortalama yaşam süresi uzuyor ama menopoza girme yaşları değişmiyor. Her kadın bugün de ortalama 45-50 yaş civarında menopoza “merhaba” diyor.
Bu durumda eskiden ortalama 60-65 yıl yaşayıp ömrünün en fazla 10-15 yılını menopozla geçiren bir kadın, bugün 80’lere merdiven dayayıp menopozda geçen yaşamını neredeyse 30 yıla uzatabiliyor.
Bu bilginin anlamı da şu: Menopozla birlikte gelişen sağlık sorunlarının kadınları etkilediği süre uzuyor. İşte bu nedenle ister sık sık sistit atakları geçirme ve/veya idrar tutamama problemi olsun, ister kemik kırılganlığının artması, osteoporozun gelişmesi olsun, ister menopoz sonrası kolesterol artışına bağlı damar hastalıkları olsun kadınların menopoz dönemine ilişkin her türlü sağlık sorunu hakkında bilgilenmeleri, uyanık olmaları ve çözüm ortağı haline gelmeleri gerekiyor.
10 mühim beslenme yanlışı
◊ TAM DEĞİL İŞLENMİŞ BESİNLER: Mesela elma yerine elma suyu, bulgur yerine beyaz ekmek...
◊ FRUKTOZ ŞURUBU İÇEREN GIDALAR: Mesela meşrubatlar, mesela hazır çorbalar, ketçaplar...
◊ TRANS YAĞ BOMBASI YİYECEKLER: Mesela kızartmalar, mesela kahvaltılık kakaolu fındık ezmesi (üstelik bir de palm yağı!), mesela cipsler...
◊ TÜTSÜLENMİŞ, YANMIŞ HER TÜRLÜ GIDA: Mangalda yanmış tavuk kanadı, pirzola, mesela hindi füme, balık füme, et füme...
◊ İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİ: Mesela sosis, mesela salam veya jambon, kalitesiz sucuklar...
◊ TATLANDIRICI EKLENMİŞ HER ŞEY: Mesela meşrubatlar, mesela diyet tatlılar...
◊ MARGARİN: Margarin ile hazırlanan fırın, pastane ürünleri tehlikelidir. Mesela keteler, pastalar, mesela margarin kullanılan unlu, sütlü tatlılar...
◊ PALMİYE YAĞI: Palm yağı eklenen besinler risklidir. Mesela bitkisel yağların bazıları, mesela fındık ezmeleri, mesela cipsler...
◊ FAST- FOOD BESİNLER: Mesela eve teslim pizzalar, mesela hamburgerler, cheeseburger’ler...
◊ ZAYIFLATICI HER TÜRLÜ BESİN: Mesela zayıflama çayları, tozları...