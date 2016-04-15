Hurmada hayat var!

Hurmanın faydaları saymakla bitmez. Her şeyden önce çok güçlü bir “posa” kaynağı. Bağırsak iç dengesini ve kabızlığı önleme bakımından bu çok önemli bir avantaj. Ayrıca “tanen”ler olarak bilinen “polifenolik” antioksidanlardan da çok zengin.
Hurma bizim, Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasının sağlıklı ve mükemmel lezzetlerimizden biri.
Yüz gramında yaklaşık 300 kalori var. Kalori fazlalığının nedeni fruktoz ve dekstrozdan zengin olması.
Ama bu küçük kusur onun diğer mühim avantajlarını gölgelemiyor. Her şeyden önce çok güçlü bir “posa” kaynağı.
Bağırsak iç dengesini ve kabızlığı önleme bakımından bu çok önemli bir avantaj. Ayrıca “tanen”ler olarak bilinen “polifenolik” antioksidanlardan da çok zengin.
Tanenler hemoroid oluşumunu engelleyebilen, iltihaplara ve enfeksiyonlara karşı direnç oluşturan antioksidanlar.
Hurmanın mükemmel bir demir ve potasyum kaynağı olduğunu da unutmayın. 100 gramında 700 mg potasyum (mükemmel bir rakam) ve bir mg demir var. Sarı nokta hastalığı ile mücadelede işe yarayan zeoksantin isimli karetenoidin de en güçlü kaynaklarından biri yine hurma.
Kalsiyum, magnezyum, bakırdan da zengin olduğunu bir kenara not edin. Bitmedi, hurmanın başka marifetleri de var: K vitamininden, B grubu vitaminlerden de çok zengin.
Güçlü K vitamini yapısı nedeniyle pıhtılaşmayı önleyebilen ve kemiklere güç veren bir lezzet. Özeti şu: Hurma vazgeçilmeyecek kadar mühim ve çok lezzetli bir meyve. Abartmadan ama her gün yiyebilirsiniz.
Mesela mı? Bazı akşamlar 2-3 kuru erik yerine 2-3 hurma yemeyi de deneyebilirsiniz.
OKUR SORUSU
Neden sık idrara çıkıyorum?
Tuvalete sık gitme ihtiyacı sadece kişisel değil, aynı zamanda sosyal bir problem.
Olmadık bir zamanda olmadık yerlerde mesanenizin sizi “haydi tuvalete git” diye uyarıp durması bazen çok can sıkıcı bir sorun haline gelebiliyor. Zira işiniz, gücünüz, sosyal ilişkileriniz bile aksıyor.
Diğer taraftan sorunun “gece”leri de devam etmesi uykuyu bölüp uyku kalitesini sabote ederek dinlenme ihtiyacını alt üst ediyor.
Kısacası sık idrara çıkma mühim bir sorun. Üzerinde dikkatle durmak lazım. Özellikle de orta yaş ve üzeri erkekler için daha da mühim. Kadınlar da aynı sorundan yakınabiliyor ama problemin esas muhatabı 60’ını geçen erkekler!
Nedeniyse “Prostat bezinin büyümesi!” Prostat irileşmesi belli bir hacmi geçtiğinde önce gece sık idrara çıkmalara, sonra da gün boyu tekrarlayan tuvalet ziyaretlerine sebep oluyor. Erkeklerde de kadınlarda da görülebilen ortak bazı problemler de var. Mesela mesane kanseri. Mesela şeker hastalığı. Mesela mesane ve idrar yollarının diğer bölümlerindeki iltihaplar (sistit, piyelit, nefrit). Böbrek ve mesanedeki taşlar.
Ayrıca mültiple skleroz (MS) ve parkinson gibi nörolojik sorunların da bazen ilk ve tek işareti sık idrara çıkma olabiliyor. Peki, ne yapılmalı? Önce şunu bilelim: Hastalığın iyisi, kötüsü, güzeli, çirkini, ayıbı, ayıp olmayanı olmaz. Sağlık sorunlarının hepsi önemlidir ve hiçbir sorun varlığı nedeniyle kimseyi utandırmamalıdır. Eğer sık idrara çıkma veya idrar kaçırma gibi bir probleminiz varsa bunu asla saklamayın, doktorunuzla mutlaka paylaşın.
Doktorunuz sorununun nedenini araştırıp bulacak ve teşhisi koyarak tedaviyi planlayacaktır.
BİR UYARI
Havalar ısınıyor
Klimalara dikkat
Klimalar konforumuzu artıran teknolojilerle donatılmış cihazlar.
Aşırı sıcak havalarda nefes alıp vermemizi sağlayıp konforumuzu artırıyorlar. Ne var ki yol açabilecekleri ciddi bazı sorunlar da var.
İlk sorun “lejyoner hastalığı” olarak bilinen ve bir tür bakterinin sebep olduğu zatürreeye zemin hazırlamaları.
Bu bakteriler klimaların filtre sistemlerinde üremek için çok uygun bir ortam buluyor. Klima kullanıldığında yaydığı havayla önce solunum yollarımıza, sonra da akciğerlerimize ulaşıp zatürreeye neden oluyorlar. Önlem için klimaların filtre bakım ve temizliklerinin kullanılmadan önce yaza girerken yapılması gerekiyor.
Bir diğer sorun da klimaların oluşturduğu boğaz ve akciğer enfeksiyonları. Aşırı soğuk hava boğaz ve akciğerde bakterilerin enfeksiyon oluşturmasına, faranjite, bronşite, zatürreeye sebep olmasına yol açıyor. Bunu önlemenin yolu da gerek evlerdeki, gerekse araçlardaki klimaların direkt yüze ve göğse vurmayacak şekilde ayarlanması.
BİR SORU
Pazartesiyi sever misiniz?
İsterseniz soruyu önce ben yanıtlayayım: Ben sevmem!
Hemen her pazartesi daha sabahtan stres, yorgunluk, gerginlik demektir.
Çalışanların çoğunun da pazartesiyi pek sevmediklerini düşünürüm.
Bunu araştırmalar da teyit ediyor. Pazartesi günleri çoğu insan için de daha gergin, daha yorucu, daha huzur bozucu oluyor. Peki, sebep ne? Sebep pazarteside değil, pazar gününde saklı. Çünkü pazar günü özellikle öğleden sonra ve akşam saatleri size isteseniz de istemeseniz de –bilinçaltında- sizi yoğun bir çalışma temposunun, stresin, sinirin, trafiğin, iş baskısının beklediğini hatırlatır.
Peki, ne yapmalı? Net ve açık bir çözüm yok. Yeni haftaya psikolojik olarak iyi duygularla hazırlanmanız, kendinize pazartesi için olumlu duygular yüklemeniz bir ölçüde faydalı olabiliyor.
BAHAR DİYETİ (2. HAFTA)
5.GÜN
KAHVALTI
* Bahar kahvaltısı
ARA ÖĞÜN
- Canlandırıcı çay
ÖĞLE YEMEĞİ
- 2 kepçe *kırmızıbiber çorbası
- 3 adet ızgara köfte
- 1 kâse çoban salata
ARA ÖĞÜN
- 1 su bardağı kefir
AKŞAM YEMEĞİ V51-1751783
- 6 çorba kaşığı zeytinyağlı taze bakla
- 1 kâse yoğurt
- 1 dilim esmer ekmek
BİR TARİF
BAHAR KAHVALTISI
4 yemek kaşığı az yağlı lor peyniri ile 1 su bardağı çileği ince doğrayın ve karıştırın. Üzerine 2-3 yaprak taze nane ekleyin. Yanında 3 adet ceviz ekleyin. Afiyet olsun.
BİR TARİF
Kırmızıbiber çorbası
Yarım kilo közlenmiş veya taze ve doğranmış kırmızıbiberin içine 1 tatlı kaşığı salça, 1 bir yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı sumak, kırmızıtoz biber ve 1 tatlı kaşığı deniz tuzu ve 1 litre kaynamış su ekleyin. El blenderından geçirip hafif ateşte 20 dakika kadar ısıtın.
6.GÜN
KAHVALTI
- 2 dilim dil peyniri + 2 adet wasa + kırmızıbiber ve cherry domates
ARA ÖĞÜN
- Canlandırıcı çay
ÖĞLE YEMEĞİ
- 1 adet yumurtalı ıspanak
- 1 bardak ayran
- 1 dilim esmer ekmek
ARA ÖĞÜN
- Kısır + 1 bardak ayran
AKŞAM YEMEĞİ
- Izgara somon
- 1 kase semizotu salatası
BİR TARİF
CANLANDIRICI ÇAY B11-911388
Sabah saatlerinde kaynamış suya ekleyeceğiniz 1 dilim taze zencefil, 1 dilim limon ve 1 tutam biberiye ile hazırlayacağınız canlandırıcı bahar çayınızı içebilirsiniz.
BİR TARİF
KISIR
3 yemek kaşığı haşlanmış bulgur ile ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve 2 adet taze soğana 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, nar ekşisi ve limon karışımı ekleyin.
7.GÜN
KAHVALTI
1 kutu probiyotikli yoğurt + yarım bardak çilek + 10 adet tuzsuz badem
ÖĞLE YEMEĞİ
- 6 çorba kaşığı etsiz kuru fasulye
- 1 kase cacık
- 2 çorba kaşığı bulgur
ARA ÖĞÜN
- 1 bardak çağla (tuzsuz)
AKŞAM YEMEĞİ
- 1 dilim fırında levrek
- 1 kase mevsim salata
BİR TARİF
DİNLENDİRİCİ ÇAY
Akşam yemeğinden sonra ise yine kaynamış suya 1 dilim taze zencefil sindirim sisteminizi rahatlatırken 1 tutam yasemin çiçeği veya Melissa sinirlerinizin gevşemesini sağlayacaktır.
BİR TARİF
Gün içinde...
Yağ yakımını desteklemek ve antioksidan alımınızı artırmak için öğle yemeği sonrası kaynamış suya atacağınız yeşil çay yapraklarına 1 adet çubuk tarçın ve 1 dilim limon ekleyiniz.
Hurmada hayat var!
Hurmanın faydaları saymakla bitmez. Her şeyden önce çok güçlü bir “posa” kaynağı. Bağırsak iç dengesini ve kabızlığı önleme bakımından bu çok önemli bir avantaj. Ayrıca “tanen”ler olarak bilinen “polifenolik” antioksidanlardan da çok zengin.
Hurma bizim, Akdeniz ve Orta Doğu coğrafyasının sağlıklı ve mükemmel lezzetlerimizden biri.
Yüz gramında yaklaşık 300 kalori var. Kalori fazlalığının nedeni fruktoz ve dekstrozdan zengin olması.
Ama bu küçük kusur onun diğer mühim avantajlarını gölgelemiyor. Her şeyden önce çok güçlü bir “posa” kaynağı.
Bağırsak iç dengesini ve kabızlığı önleme bakımından bu çok önemli bir avantaj. Ayrıca “tanen”ler olarak bilinen “polifenolik” antioksidanlardan da çok zengin.
Tanenler hemoroid oluşumunu engelleyebilen, iltihaplara ve enfeksiyonlara karşı direnç oluşturan antioksidanlar.
Hurmanın mükemmel bir demir ve potasyum kaynağı olduğunu da unutmayın. 100 gramında 700 mg potasyum (mükemmel bir rakam) ve bir mg demir var. Sarı nokta hastalığı ile mücadelede işe yarayan zeoksantin isimli karetenoidin de en güçlü kaynaklarından biri yine hurma.
Kalsiyum, magnezyum, bakırdan da zengin olduğunu bir kenara not edin. Bitmedi, hurmanın başka marifetleri de var: K vitamininden, B grubu vitaminlerden de çok zengin.
Güçlü K vitamini yapısı nedeniyle pıhtılaşmayı önleyebilen ve kemiklere güç veren bir lezzet. Özeti şu: Hurma vazgeçilmeyecek kadar mühim ve çok lezzetli bir meyve. Abartmadan ama her gün yiyebilirsiniz.
Mesela mı? Bazı akşamlar 2-3 kuru erik yerine 2-3 hurma yemeyi de deneyebilirsiniz.
OKUR SORUSU
Neden sık idrara çıkıyorum?
Tuvalete sık gitme ihtiyacı sadece kişisel değil, aynı zamanda sosyal bir problem.
Olmadık bir zamanda olmadık yerlerde mesanenizin sizi “haydi tuvalete git” diye uyarıp durması bazen çok can sıkıcı bir sorun haline gelebiliyor. Zira işiniz, gücünüz, sosyal ilişkileriniz bile aksıyor.
Diğer taraftan sorunun “gece”leri de devam etmesi uykuyu bölüp uyku kalitesini sabote ederek dinlenme ihtiyacını alt üst ediyor.
Kısacası sık idrara çıkma mühim bir sorun. Üzerinde dikkatle durmak lazım. Özellikle de orta yaş ve üzeri erkekler için daha da mühim. Kadınlar da aynı sorundan yakınabiliyor ama problemin esas muhatabı 60’ını geçen erkekler!
Nedeniyse “Prostat bezinin büyümesi!” Prostat irileşmesi belli bir hacmi geçtiğinde önce gece sık idrara çıkmalara, sonra da gün boyu tekrarlayan tuvalet ziyaretlerine sebep oluyor. Erkeklerde de kadınlarda da görülebilen ortak bazı problemler de var. Mesela mesane kanseri. Mesela şeker hastalığı. Mesela mesane ve idrar yollarının diğer bölümlerindeki iltihaplar (sistit, piyelit, nefrit). Böbrek ve mesanedeki taşlar.
Ayrıca mültiple skleroz (MS) ve parkinson gibi nörolojik sorunların da bazen ilk ve tek işareti sık idrara çıkma olabiliyor. Peki, ne yapılmalı? Önce şunu bilelim: Hastalığın iyisi, kötüsü, güzeli, çirkini, ayıbı, ayıp olmayanı olmaz. Sağlık sorunlarının hepsi önemlidir ve hiçbir sorun varlığı nedeniyle kimseyi utandırmamalıdır. Eğer sık idrara çıkma veya idrar kaçırma gibi bir probleminiz varsa bunu asla saklamayın, doktorunuzla mutlaka paylaşın.
Doktorunuz sorununun nedenini araştırıp bulacak ve teşhisi koyarak tedaviyi planlayacaktır.
BİR UYARI
Havalar ısınıyor
Klimalara dikkat
Klimalar konforumuzu artıran teknolojilerle donatılmış cihazlar.
Aşırı sıcak havalarda nefes alıp vermemizi sağlayıp konforumuzu artırıyorlar. Ne var ki yol açabilecekleri ciddi bazı sorunlar da var.
İlk sorun “lejyoner hastalığı” olarak bilinen ve bir tür bakterinin sebep olduğu zatürreeye zemin hazırlamaları.
Bu bakteriler klimaların filtre sistemlerinde üremek için çok uygun bir ortam buluyor. Klima kullanıldığında yaydığı havayla önce solunum yollarımıza, sonra da akciğerlerimize ulaşıp zatürreeye neden oluyorlar. Önlem için klimaların filtre bakım ve temizliklerinin kullanılmadan önce yaza girerken yapılması gerekiyor.
Bir diğer sorun da klimaların oluşturduğu boğaz ve akciğer enfeksiyonları. Aşırı soğuk hava boğaz ve akciğerde bakterilerin enfeksiyon oluşturmasına, faranjite, bronşite, zatürreeye sebep olmasına yol açıyor. Bunu önlemenin yolu da gerek evlerdeki, gerekse araçlardaki klimaların direkt yüze ve göğse vurmayacak şekilde ayarlanması.
BİR SORU
Pazartesiyi sever misiniz?
İsterseniz soruyu önce ben yanıtlayayım: Ben sevmem!
Hemen her pazartesi daha sabahtan stres, yorgunluk, gerginlik demektir.
Çalışanların çoğunun da pazartesiyi pek sevmediklerini düşünürüm.
Bunu araştırmalar da teyit ediyor. Pazartesi günleri çoğu insan için de daha gergin, daha yorucu, daha huzur bozucu oluyor. Peki, sebep ne? Sebep pazarteside değil, pazar gününde saklı. Çünkü pazar günü özellikle öğleden sonra ve akşam saatleri size isteseniz de istemeseniz de –bilinçaltında- sizi yoğun bir çalışma temposunun, stresin, sinirin, trafiğin, iş baskısının beklediğini hatırlatır.
Peki, ne yapmalı? Net ve açık bir çözüm yok. Yeni haftaya psikolojik olarak iyi duygularla hazırlanmanız, kendinize pazartesi için olumlu duygular yüklemeniz bir ölçüde faydalı olabiliyor.
BAHAR DİYETİ (2. HAFTA)
5.GÜN
KAHVALTI
* Bahar kahvaltısı
ARA ÖĞÜN
- Canlandırıcı çay
ÖĞLE YEMEĞİ
- 2 kepçe *kırmızıbiber çorbası
- 3 adet ızgara köfte
- 1 kâse çoban salata
ARA ÖĞÜN
- 1 su bardağı kefir
AKŞAM YEMEĞİ V51-1751783
- 6 çorba kaşığı zeytinyağlı taze bakla
- 1 kâse yoğurt
- 1 dilim esmer ekmek
BİR TARİF
BAHAR KAHVALTISI
4 yemek kaşığı az yağlı lor peyniri ile 1 su bardağı çileği ince doğrayın ve karıştırın. Üzerine 2-3 yaprak taze nane ekleyin. Yanında 3 adet ceviz ekleyin. Afiyet olsun.
BİR TARİF
Kırmızıbiber çorbası
Yarım kilo közlenmiş veya taze ve doğranmış kırmızıbiberin içine 1 tatlı kaşığı salça, 1 bir yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı sumak, kırmızıtoz biber ve 1 tatlı kaşığı deniz tuzu ve 1 litre kaynamış su ekleyin. El blenderından geçirip hafif ateşte 20 dakika kadar ısıtın.
6.GÜN
KAHVALTI
- 2 dilim dil peyniri + 2 adet wasa + kırmızıbiber ve cherry domates
ARA ÖĞÜN
- Canlandırıcı çay
ÖĞLE YEMEĞİ
- 1 adet yumurtalı ıspanak
- 1 bardak ayran
- 1 dilim esmer ekmek
ARA ÖĞÜN
- Kısır + 1 bardak ayran
AKŞAM YEMEĞİ
- Izgara somon
- 1 kase semizotu salatası
BİR TARİF
CANLANDIRICI ÇAY B11-911388
Sabah saatlerinde kaynamış suya ekleyeceğiniz 1 dilim taze zencefil, 1 dilim limon ve 1 tutam biberiye ile hazırlayacağınız canlandırıcı bahar çayınızı içebilirsiniz.
BİR TARİF
KISIR
3 yemek kaşığı haşlanmış bulgur ile ince kıyılmış maydanoz, dereotu ve 2 adet taze soğana 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, nar ekşisi ve limon karışımı ekleyin.
7.GÜN
KAHVALTI
1 kutu probiyotikli yoğurt + yarım bardak çilek + 10 adet tuzsuz badem
ÖĞLE YEMEĞİ
- 6 çorba kaşığı etsiz kuru fasulye
- 1 kase cacık
- 2 çorba kaşığı bulgur
ARA ÖĞÜN
- 1 bardak çağla (tuzsuz)
AKŞAM YEMEĞİ
- 1 dilim fırında levrek
- 1 kase mevsim salata
BİR TARİF
DİNLENDİRİCİ ÇAY
Akşam yemeğinden sonra ise yine kaynamış suya 1 dilim taze zencefil sindirim sisteminizi rahatlatırken 1 tutam yasemin çiçeği veya Melissa sinirlerinizin gevşemesini sağlayacaktır.
BİR TARİF
Gün içinde...
Yağ yakımını desteklemek ve antioksidan alımınızı artırmak için öğle yemeği sonrası kaynamış suya atacağınız yeşil çay yapraklarına 1 adet çubuk tarçın ve 1 dilim limon ekleyiniz.