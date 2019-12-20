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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Homosistein yüksekliği neden önemli?

20 Aralık 2019

Homosistein bir ara ürün. Kandaki miktarı belirli bir düzeyi aştığında damarlar ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkileri var.

Bu etkilerin ne ölçüde önemli olduğu konusundaki tartışmalarsa hâlâ devam ediyor. Yine de fazlasından uzak durulması gereken bir madde olduğu kesin.
Bir başka bilgi de şu: Yüksek homosistein seviyeleri, vücutta pek çok kritik süreci kontrol eden ve “metilasyon döngüsü” olarak da bilinen bir sistemin bozulduğuna da işaret ediyor.
Bu nedenle üzerinde durulması gereken bir sorun.
Kısacası homosistein optimum düzeylerde tutulması gereken bir madde. 12’nin üzerindeki değerlere müsaade edilmemesi iyi olur.

Homosistein nasıl azaltılır?

Homosisteini düşürebilmek için alınabilecek bazı mühim önlemler var. Sigarayı bırakmak, kahve ve alkolden uzak durmak, varsa fazla kiloları vermek ilk akla gelenler. Folik asit, B6 ve B12 vitaminleri ile magnezyum seviyelerini kontrol etmek ve bunlardaki eksikliği yerine koymak da çok önemli bir nokta.
Aşırı kırmızı et ve süt ürünü tüketiyorsanız onları azaltmanızda da fayda var. Çünkü ikisi de metioninden zengin besinler ve aşırı metionin yüklemek homosisteini artırabiliyor.
Bütün bu önlemlere rağmen homosisteininiz hâlâ yüksek kalıyorsa Metil Kobalamin (B12), Metil Folat, Metil B6, Betain, Kolin karışımlarını (Methyl Balance, Methyl Connect...) Magnezyum glisinat, malat ve sitrat kombinasyonları kullanmanızda fayda var.

En güçlü ve faydalı magnezyum karışımı

◊ Magnezyum glisinat
◊ Magnezyum malat
◊ Magnezyum sitrat

Lahanada neler var?

◊ Kalsiyum/Kemik
◊ Sulforafan/Kanser
◊ C vitamini/Bağışıklık
◊ Koenzim Q10/Enerji
◊ Folik asit/Anemi
◊ Karotenoidler/Katarakt

Badem bir hazinedir

◊ Kalsiyum
◊ Protein
◊ E vitamini
◊ Arjinin 
◊ Biyotin
◊ Polifenol

Meme kanseri önleme yasası 

◊ Kırmızı eti azalt.
◊ Alkolü bırak.
◊ Sebzelere yüklen.
◊ Belini incelt.
◊ Uykuna dikkat et.
◊ Yürümeyi bırakma.
◊ Hormon takviyesi alma.
◊ Keten tohumunu unutma.
◊ Çayı bırakma.

Kabak çekirdeği seyyar eczane

◊ Kukurbitin/parazit ilacı
◊ Fiyosterol/prostat hapı
◊ Fito östrojen/menopoz ilacı
◊ Arjinin/damar dostu
◊ Demir/anemi freni
◊ E vitamini/sarı nokta önleyici
◊ Triptofan/uyku takviyesi

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