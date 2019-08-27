Hayatı iyileştirmek lazım

“Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır” diyerek yola çıkan Philips ile araştırma şirketi Ipsos, Türkiye çapında bir “sağlık trendleri incelemesi” yapmış. Neticelerini de adını “Kökler ve Kanatlar” koydukları mükemmel bir kitapta bizimle paylaşmışlar.
Önce Philips ve Ipsos’a, sonra da bu mükemmel çalışmanın özet tutanaklarını içeren kitabı bana ulaştıran Bersay İletişim Danışmanlığı’na teşekkür ediyorum.
Ipsos’un ulaştığı sonuçları aşağıdaki kutuda sizinle paylaştım.
Bence bizim için temel görev ve esas mesele şu:
Yaşınız, imkânlarınız, pozisyonunuz ne olursa olsun herhangi bir zamanda, herhangi bir güne “Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır” cümlesiyle başlamanız bile daha iyi bir sağlık yaklaşımının ilk adımıdır.
Alfa lipoik asidin marifetleri
ALA, besinlerle kolaylıkla kazanılan ama bedenimizde de üretilebilen müthiş bir doğal güç. İşte onun özelliklerinden (marifetlerinden) bazıları...
◊ Serbest radikal yakalayıp hücreye zarar vermelerini önleyen harika bir antioksidan.
◊ İndirgenmiş formu dihidrolipoik asit de çok güçlü bir paslanma önleyici.
◊ Diğer antioksidanların (glutatyon, C ve E vitamini) antioksidan yeteneklerini de takviye ediyor.
◊ Metallerle “şelat” oluşturup ağır metal toksisitesini (cıva, kurşun...) azaltıyor.
◊ Hem suda hem yağda emilebilen tek antioksidan.
◊ Harika bir “sinir sistemi” koruyucusu, nöropatilerin doğal ilacı.
◊ Harika bir cilt takviyesi, hem hapları hem kremleri cildi dinç tutuyor.
◊ İnsülin sinyal yollarını etkileyip kan şeker dengenize yardım ediyor.
◊ Doğal olan R FORMU daha faydalı, takviye alırken bu ayrıntı çok önemli.
◊ Karaciğerde üretiliyor ama hayvansal gıdalar (et, tavuk, balık, sakatat) ile domates, ıspanak ve karnabaharda bol miktarda bulunuyor.
◊ Damar sertliğini önlemede etkili bir yardımcı.
◊ Belleği destekleme ve bilişsel fonksiyonları korumada da faydası var...
Demir zengini ilk 15 gıda
◊ Kırmızı et
◊ Dana, tavuk, hindi karaciğer
◊ Dalak
◊ Balıklar
◊ Yumurta
◊ Mercimek
◊ Fasulye, barbunya
◊ Nohut, bezelye
◊ Salça
◊ Ispanak
◊ Kabak ve ayçiçeği çekirdeği
◊ Fındık
◊ Badem
◊ Ceviz
◊ Antep fıstığı
Sağlığımız ne durumda?
Philips/Ipsos araştırmasında elde edilen verilerden en çok dikkatimi çekenler şunlar oldu...
◊ Hasta olmadan doktora gitmiyoruz.
◊ Diş sağlığımıza gereken önemi vermiyoruz.
◊ Kilo önemli diyor ama kaloriye dikkat etmiyoruz.
◊ Sağlığın öncelikle temizlikten geçtiğinin farkındayız.
◊ Sağlıkta önceliği çocuklarımıza veriyoruz, söz konusu çocuklar olunca akan sular duruyor.
◊ Geleneksel beslenmeye devam ediyor, ev yemeklerini seviyoruz.
◊ Sebze ve meyve tüketiminde iyi bir noktadayız.
◊ Sağlık teknolojilerine yeteri kadar yakın olduğumuzu söylemek zor, bu konuda eksiğiz...
◊ Sağlık kontrollerini yaptırmada kadınlarımız erkeklerden daha dikkatliler.
◊ Kadınlarımızın meme kanserinde erken teşhis bilinci artıyor.
◊ Egzersiz alışkanlığı konusunda iyi bir millet olmasak da kadınlarımız arasında düzenli yürüyüş yapma noktasında ciddi bir artış olduğunu
söyleyebiliriz.
İştah azaltan 10 tavsiye
1- Bol bol su için: Fırsat buldukça (yemek yerken değil, aralarda) sık aralıklarla kaliteli, mineral zengini su.
2- Daha çok posalı gıda yiyin: Kahvaltıda salatalık, yeşilbiber, domates, yulaf ezmesi. Öğle ve akşamları sebze çorbası, bol salata, haşlanmış sebze ve/veya bakliyat.
3- Daha sık zencefil kullanın: Çorbalara zencefil, aralarda da zencefilli çay.
4- Daha uzun çiğneme çalışmasına girin: Lokmalar en az 20 kez çiğnenmeden yutulmayacak. Hedef 40’lı rakamlara ulaşmak olacak.
5- Daha çok protein tüketin: Kahvaltıda yumurta ve peynir. Öğle ve akşam et, balık, tavuk, yoğurt. İçecek olarak da ayran.
6- Daha fazla omega-3 kazanın: Yağlı balıklar, omega-3’lü yumurtalar, semizotu ve ceviz.
7- Bitter çikolataya yer açın: En az yüzde 85’ten fazla kakao içeren siyah çikolata da iştahı baskılayabilir. Tabii ki miktarı abartmamanız koşuluyla. 25 gramla yetinmelisiniz.
8- Daha çok baharatlanın: Özellikle de kapsaisin zengini kırmızıbiber ve de tarçın.
9- Daha çok ve sık egzersiz yapın: Şu üç egzersiz daha çok tok tutuyor: Bir; yürümek. İki; yürümek. Üç; yürümek!
10- Daha az stres: Stres artıkça duygusal açlık artıyor.
Hayatı iyileştirmek lazım
“Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır” diyerek yola çıkan Philips ile araştırma şirketi Ipsos, Türkiye çapında bir “sağlık trendleri incelemesi” yapmış. Neticelerini de adını “Kökler ve Kanatlar” koydukları mükemmel bir kitapta bizimle paylaşmışlar.
Önce Philips ve Ipsos’a, sonra da bu mükemmel çalışmanın özet tutanaklarını içeren kitabı bana ulaştıran Bersay İletişim Danışmanlığı’na teşekkür ediyorum.
Ipsos’un ulaştığı sonuçları aşağıdaki kutuda sizinle paylaştım.
Bence bizim için temel görev ve esas mesele şu:
Yaşınız, imkânlarınız, pozisyonunuz ne olursa olsun herhangi bir zamanda, herhangi bir güne “Hayatı iyileştirmenin her zaman bir yolu vardır” cümlesiyle başlamanız bile daha iyi bir sağlık yaklaşımının ilk adımıdır.
Alfa lipoik asidin marifetleri
ALA, besinlerle kolaylıkla kazanılan ama bedenimizde de üretilebilen müthiş bir doğal güç. İşte onun özelliklerinden (marifetlerinden) bazıları...
◊ Serbest radikal yakalayıp hücreye zarar vermelerini önleyen harika bir antioksidan.
◊ İndirgenmiş formu dihidrolipoik asit de çok güçlü bir paslanma önleyici.
◊ Diğer antioksidanların (glutatyon, C ve E vitamini) antioksidan yeteneklerini de takviye ediyor.
◊ Metallerle “şelat” oluşturup ağır metal toksisitesini (cıva, kurşun...) azaltıyor.
◊ Hem suda hem yağda emilebilen tek antioksidan.
◊ Harika bir “sinir sistemi” koruyucusu, nöropatilerin doğal ilacı.
◊ Harika bir cilt takviyesi, hem hapları hem kremleri cildi dinç tutuyor.
◊ İnsülin sinyal yollarını etkileyip kan şeker dengenize yardım ediyor.
◊ Doğal olan R FORMU daha faydalı, takviye alırken bu ayrıntı çok önemli.
◊ Karaciğerde üretiliyor ama hayvansal gıdalar (et, tavuk, balık, sakatat) ile domates, ıspanak ve karnabaharda bol miktarda bulunuyor.
◊ Damar sertliğini önlemede etkili bir yardımcı.
◊ Belleği destekleme ve bilişsel fonksiyonları korumada da faydası var...
Demir zengini ilk 15 gıda
◊ Kırmızı et
◊ Dana, tavuk, hindi karaciğer
◊ Dalak
◊ Balıklar
◊ Yumurta
◊ Mercimek
◊ Fasulye, barbunya
◊ Nohut, bezelye
◊ Salça
◊ Ispanak
◊ Kabak ve ayçiçeği çekirdeği
◊ Fındık
◊ Badem
◊ Ceviz
◊ Antep fıstığı
Sağlığımız ne durumda?
Philips/Ipsos araştırmasında elde edilen verilerden en çok dikkatimi çekenler şunlar oldu...
◊ Hasta olmadan doktora gitmiyoruz.
◊ Diş sağlığımıza gereken önemi vermiyoruz.
◊ Kilo önemli diyor ama kaloriye dikkat etmiyoruz.
◊ Sağlığın öncelikle temizlikten geçtiğinin farkındayız.
◊ Sağlıkta önceliği çocuklarımıza veriyoruz, söz konusu çocuklar olunca akan sular duruyor.
◊ Geleneksel beslenmeye devam ediyor, ev yemeklerini seviyoruz.
◊ Sebze ve meyve tüketiminde iyi bir noktadayız.
◊ Sağlık teknolojilerine yeteri kadar yakın olduğumuzu söylemek zor, bu konuda eksiğiz...
◊ Sağlık kontrollerini yaptırmada kadınlarımız erkeklerden daha dikkatliler.
◊ Kadınlarımızın meme kanserinde erken teşhis bilinci artıyor.
◊ Egzersiz alışkanlığı konusunda iyi bir millet olmasak da kadınlarımız arasında düzenli yürüyüş yapma noktasında ciddi bir artış olduğunu
söyleyebiliriz.
İştah azaltan 10 tavsiye
1- Bol bol su için: Fırsat buldukça (yemek yerken değil, aralarda) sık aralıklarla kaliteli, mineral zengini su.
2- Daha çok posalı gıda yiyin: Kahvaltıda salatalık, yeşilbiber, domates, yulaf ezmesi. Öğle ve akşamları sebze çorbası, bol salata, haşlanmış sebze ve/veya bakliyat.
3- Daha sık zencefil kullanın: Çorbalara zencefil, aralarda da zencefilli çay.
4- Daha uzun çiğneme çalışmasına girin: Lokmalar en az 20 kez çiğnenmeden yutulmayacak. Hedef 40’lı rakamlara ulaşmak olacak.
5- Daha çok protein tüketin: Kahvaltıda yumurta ve peynir. Öğle ve akşam et, balık, tavuk, yoğurt. İçecek olarak da ayran.
6- Daha fazla omega-3 kazanın: Yağlı balıklar, omega-3’lü yumurtalar, semizotu ve ceviz.
7- Bitter çikolataya yer açın: En az yüzde 85’ten fazla kakao içeren siyah çikolata da iştahı baskılayabilir. Tabii ki miktarı abartmamanız koşuluyla. 25 gramla yetinmelisiniz.
8- Daha çok baharatlanın: Özellikle de kapsaisin zengini kırmızıbiber ve de tarçın.
9- Daha çok ve sık egzersiz yapın: Şu üç egzersiz daha çok tok tutuyor: Bir; yürümek. İki; yürümek. Üç; yürümek!
10- Daha az stres: Stres artıkça duygusal açlık artıyor.