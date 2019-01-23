Haşimato kalıtsal mı?

Sizde ya da ailenizden birinde Haşimato tiroiditi varsa, özellikle anneniz, kız kardeşleriniz ile teyzelerinizin de Haşimato hastalığı yönünden detaylı bir incelemeden geçirilmesi lazım.
Haşimato tiroiditi bir bağışıklık sorunu ama oluşumunda genetik eğilimin de rol oynadığı kesin. Eğer sizde ya da ailenizden birinde Haşimato tiroiditi varsa, özellikle anneniz, kız kardeşleriniz ile teyzelerinizin de Haşimato hastalığı yönünden detaylı bir incelemeden geçirilmesi lazım.
Bu araştırmayı, aileniz veya sizde oto-immün bir hastalık, yani bağışıklık sapkınlığı sorunu ile ilişkili herhangi bir hastalık varsa da mutlaka yapmak gerekiyor.
Cinsiyet, Haşimato hastalığına yakalanmada önemli bir belirleyicidir ve kadınların bu hastalığa yakalanma riskleri 5-10 kat daha yüksektir.
Bu olasılık, orta yaşlı kadınlarda daha da fazladır. Bununla birlikte Haşimato hastalığının, erkekleri de yakalayabileceğini unutmamak gerekiyor.
Haşimatolu biri nasıl beslenmeli?
Eğer Haşimato tiroiditiniz varsa sigara içmeyin, çünkü sigara içenlerde hastalığın kontrolü zorlaşıyor.
Ayrıca anneniz, ablanız ya da teyzenizde Haşimato hastalığı varsa sigara kullanmanız Haşimatoya sizin de yakalanma olasılığınızı yükseltiyor. Haşimato hastalarının iyotlu yiyeceklerden uzak durmalarında da fayda var.
İyotlu ilaçlardan, iyot içeren radyolojik kontrast maddelerinden, iyotlu tuzdan uzak kalmaları gerekir. Ancak bu dikkati “iyot içerdiği için deniz ürünlerini, mesela balığı bile yememek” gibi anlamsız noktalara sürüklememek gerekiyor.
Bu hastalığa yakalananların tiroid papiller kanserine yakalanma olasılıkları arttığı için belirli aralıklarla –özellikle nodül varsa- ultrasonografik kontrollerden de geçmeleri gerekiyor.
Selenyum desteği kullanmak Haşimato tiroiditinin kontrolünü kolaylaştırıyor. Bu nedenle günde 50 mikrogram kadar selenyum kullanmak yeterli oluyor.
Son yıllarda Haşimato hastalarının daha az gluten tüketmeleri, gluten zengini besinlerden (tahıl ürünleri) uzak durmaları da tavsiye ediliyor. Bu fikrin daha detaylı incelemelerle de desteklenmesi gerekiyor. Yani henüz kesinleşmiş bir bilgi değil.
Kanaatime göre yine de dikkate almalı, Haşimato hastalarını daha az gluten tüketmeleri konusunda uyarmalıyız.
4 soru 4 yanıt
SORU 1: KETÇAP MI SALÇA MI?
Ev yapımı domates salçaları, içinde şeker koruyucular ve başka katkılar içeren ketçaplara oranla daha az kalori daha çok likopen içeriyor. Tercihiniz salça olsun...
SORU 2: SÜTTEKİ KALSİYUM İŞE YARIYOR MU?
Süt önemli bir besin. Ancak sütü, kalsiyum var diye içmek bir yanılgı olur. Çünkü sütün içindeki fosfor, kalsiyumun emilmesini zorlaştırıyor. Daha fazla kalsiyum kazanmak istiyorsanız; badem, lahana, yeşil yapraklı sebze yiyin. Sütü çocuklar protein almak için içmeli, çünkü içindeki protein çok değerli...
SORU 3: DEMİR EKSİKLİĞİ UNUTKANLIK YAPAR MI?
Beyin enzimlerin çoğunun yapısında demir var. Demir olmayınca o enzimler görevini yapamaz. Dolayısı ile beyin hücreleri arasındaki iletişim bozulur ve unutkanlık ortaya çıkar. Buna oksijen eksikliği de eklendiği zaman, beynin tam fonksiyonlu çalışmaması kaçınılmaz olur.
SORU 4: BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇİNKO LAZIM MI?
Çinko bağışıklık desteği olarak da fonksiyon gören bir mineral. İster tek başına olsun ister selenyumla birlikte alınsın oldukça işe yarıyor. Özellikle kışa girerken çinko zengini besinlere ağırlık vermekte fayda var.
OMEGA-3 ZENGİNİ BESİNLER
- Yağlı balıklar: Ton, somon, istavrit, lüfer, hamsi
- Yumurta: Gezen tavuk yumurtası
- Süt ürünleri: Doğal beslenen hayvanların sütleri
- Ceviz
- Keten tohumu
- Chia
- Semizotu
- Balık yumurtası (Havyar)
Haşimato kalıtsal mı?
Sizde ya da ailenizden birinde Haşimato tiroiditi varsa, özellikle anneniz, kız kardeşleriniz ile teyzelerinizin de Haşimato hastalığı yönünden detaylı bir incelemeden geçirilmesi lazım.
Haşimato tiroiditi bir bağışıklık sorunu ama oluşumunda genetik eğilimin de rol oynadığı kesin. Eğer sizde ya da ailenizden birinde Haşimato tiroiditi varsa, özellikle anneniz, kız kardeşleriniz ile teyzelerinizin de Haşimato hastalığı yönünden detaylı bir incelemeden geçirilmesi lazım.
Bu araştırmayı, aileniz veya sizde oto-immün bir hastalık, yani bağışıklık sapkınlığı sorunu ile ilişkili herhangi bir hastalık varsa da mutlaka yapmak gerekiyor.
Cinsiyet, Haşimato hastalığına yakalanmada önemli bir belirleyicidir ve kadınların bu hastalığa yakalanma riskleri 5-10 kat daha yüksektir.
Bu olasılık, orta yaşlı kadınlarda daha da fazladır. Bununla birlikte Haşimato hastalığının, erkekleri de yakalayabileceğini unutmamak gerekiyor.
Haşimatolu biri nasıl beslenmeli?
Eğer Haşimato tiroiditiniz varsa sigara içmeyin, çünkü sigara içenlerde hastalığın kontrolü zorlaşıyor.
Ayrıca anneniz, ablanız ya da teyzenizde Haşimato hastalığı varsa sigara kullanmanız Haşimatoya sizin de yakalanma olasılığınızı yükseltiyor. Haşimato hastalarının iyotlu yiyeceklerden uzak durmalarında da fayda var.
İyotlu ilaçlardan, iyot içeren radyolojik kontrast maddelerinden, iyotlu tuzdan uzak kalmaları gerekir. Ancak bu dikkati “iyot içerdiği için deniz ürünlerini, mesela balığı bile yememek” gibi anlamsız noktalara sürüklememek gerekiyor.
Bu hastalığa yakalananların tiroid papiller kanserine yakalanma olasılıkları arttığı için belirli aralıklarla –özellikle nodül varsa- ultrasonografik kontrollerden de geçmeleri gerekiyor.
Selenyum desteği kullanmak Haşimato tiroiditinin kontrolünü kolaylaştırıyor. Bu nedenle günde 50 mikrogram kadar selenyum kullanmak yeterli oluyor.
Son yıllarda Haşimato hastalarının daha az gluten tüketmeleri, gluten zengini besinlerden (tahıl ürünleri) uzak durmaları da tavsiye ediliyor. Bu fikrin daha detaylı incelemelerle de desteklenmesi gerekiyor. Yani henüz kesinleşmiş bir bilgi değil.
Kanaatime göre yine de dikkate almalı, Haşimato hastalarını daha az gluten tüketmeleri konusunda uyarmalıyız.
4 soru 4 yanıt
SORU 1: KETÇAP MI SALÇA MI?
Ev yapımı domates salçaları, içinde şeker koruyucular ve başka katkılar içeren ketçaplara oranla daha az kalori daha çok likopen içeriyor. Tercihiniz salça olsun...
SORU 2: SÜTTEKİ KALSİYUM İŞE YARIYOR MU?
Süt önemli bir besin. Ancak sütü, kalsiyum var diye içmek bir yanılgı olur. Çünkü sütün içindeki fosfor, kalsiyumun emilmesini zorlaştırıyor. Daha fazla kalsiyum kazanmak istiyorsanız; badem, lahana, yeşil yapraklı sebze yiyin. Sütü çocuklar protein almak için içmeli, çünkü içindeki protein çok değerli...
SORU 3: DEMİR EKSİKLİĞİ UNUTKANLIK YAPAR MI?
Beyin enzimlerin çoğunun yapısında demir var. Demir olmayınca o enzimler görevini yapamaz. Dolayısı ile beyin hücreleri arasındaki iletişim bozulur ve unutkanlık ortaya çıkar. Buna oksijen eksikliği de eklendiği zaman, beynin tam fonksiyonlu çalışmaması kaçınılmaz olur.
SORU 4: BAĞIŞIKLIK İÇİN ÇİNKO LAZIM MI?
Çinko bağışıklık desteği olarak da fonksiyon gören bir mineral. İster tek başına olsun ister selenyumla birlikte alınsın oldukça işe yarıyor. Özellikle kışa girerken çinko zengini besinlere ağırlık vermekte fayda var.
OMEGA-3 ZENGİNİ BESİNLER
- Yağlı balıklar: Ton, somon, istavrit, lüfer, hamsi
- Yumurta: Gezen tavuk yumurtası
- Süt ürünleri: Doğal beslenen hayvanların sütleri
- Ceviz
- Keten tohumu
- Chia
- Semizotu
- Balık yumurtası (Havyar)