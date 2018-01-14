Grip ve nezle için bitkisel çay ve doğal takviyeler

Nezlenin ya da gribin ciddi ve yan etkisi olmayan bir ilacı olmasa bile mücadelede en az haplar kadar etkili olabilecek bazı doğal takviyeler ve çaylar var. Süreci daha kolay atlatmak ve rahatlamak için onlardan da faydalanmayı düşünebilirsiniz. İsterseniz bu kısa diziyi o çaylar ve takviye olarak kullanabilecek doğal desteklerle tamamlayalım. Buyurun...

ADAÇAYI VE EKİNEZYA ÇAYI

Antiseptik etkisi var

Akdenizli olan adaçayı pek çok iltihaplı hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Çalışmalarda yutak ağrısının giderilmesine yardımcı olduğu birçok kez gösterilmiş. Adaçayı ve ekinezya ikilisinden hazırlanan karışımının boğaz ağrısını geçirmede kullanılan lokal antiseptik ilaçlardan daha etkili olduğu da kanıtlanmış. Bu çayları ayrı ayrı da deneyebilirsiniz. İkisinin de ciddi bir yan etkisi yoktur.

PAPATYA ÇAYI

Rahat bir uyku vaat ediyor

Papatya çayının Orta Çağ’dan beri tıbbi amaçla kullanıldığı bilinmektedir. Huzurlu bir uyku veren papatya çayının çalışmalarda enfeksiyonla savaştığı ve ağrıyı azalttığı bulunmuştur. Hoş, hafif bir aroması ve tadı vardır. Kafein içermez. Boğaz ağrısı nedeniyle uyumakta zorlanıyorsanız yatmadan önce içebilirsiniz.

NANE ÇAYI

Ferahlık veriyor

Nane çayı iltihap önleyici bileşikler içerdiğinden, boğaz şişliğini rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Yutağı uyuşturarak ağrıyı da hafifletir. Taze nane yapraklarını kaynar suda üç beş dakika bekleterek kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi, piyasada satılan çeşitlerini de tüketebilirsiniz. Nane çayı kafeinsizdir ve doğal tadından ötürü tatlandırıcı veya şeker eklemeye gerek yoktur.

ZENCEFİL ÇAYI

Boğaz ağrısını hafifletiyor

Zencefil, boğaz ağrısını giderebilen bakteri öldürücü ve iltihap önleyici etkilere sahip bir baharattır. Bir çalışmada zencefil özütünün boğaz enfeksiyonlarından sorumlu bazı bakterileri öldürdüğü gösterilmiştir.

TARÇIN ÇAYI

Keyifli bir kış çayı

Hoş aroması ve tadıyla tarçın hem lezzetli bir baharat hem de antioksidan ve anti bakteriyel yararları olan doğal bir şifa kaynağıdır.

Çin tababetinde soğuk algınlığının tedavisinde tarçın çayı kullanılır. Bitki çaylarına ve siyah çaya da eklenebilir.

Kendi hazırlayacağınız badem sütüne tarçın eklenerek hazırlayacağınız içecek boğaz şikâyetleri için özellikle faydalıdır.

BİR TARİF

Soğuk algınlığı çayı

- 1 avuç dolusu ıhlamur

- 2-3 çorba kaşığı ekinezya

- 1 adet kabuk tarçın

- 1 ceviz büyüklüğünde zencefil

- 1 adet elma (kabukları ile doğranmış)

- 1 adet portakalın kabuğu

- 1 adet limonun kabuğu

- 4-5 adet karabiber

- 2-3 adet karanfil

Hepsini birlikte kaynatıp, 1 çay kaşığı bal karıştırarak için.

Nezle ve grip için bağışıklık destekleri

1 UMCLAOBA/PELLERGONIUM SIDOIDES ÖZLERİ: Daha çok Güney Afrika’da yetişen özel bir akasyanın kökünden elde edilen bu özlerde çok güçlü “antiviral” maddeler var. Bunlar tıpkı reçeteli antiviral ilaçlar gibi virüsler üzerinde “yok edici” etkilere sahipler. Ayrıca umclaoba özlerinin doğrudan bağışıklık sistemini uyararak, yani daha güçlü tepkiler vererek de faydalı olabilecekleri bilimsel çalışmalarda da gösterildi.

Bizde “damla” şekli eczanelerde bulunabiliyor. Çocuk, genç ve büyükler rahatlıkla faydalanabilirler.

2 N-ASETİL SİSTEİN TOZLARI, ŞURUPLARI: Bu da doğal bir kimyasal. Özellikle solunum yollarının virüs enfeksiyonlarında işe yarayan güçlü bir madde. Suda eriyen tabletlerinden faydalanılıyor.

3 C VE D VİTAMİNİ DESTEKLERİ: Bu ikili her zaman olduğu gibi bu yıl da gözde, bu yıl da favori grip destekleri arasında.

4 SAMBUCUS NİGRA/KARAMÜRVER EKSTRELERİ: Karamürver özlerinde de umclaoba’ya benzer güçlü polifenoller var. Antosiyanin yapısındaki bu güçlü polifenoller de üst solunum yollarının viral enfeksiyonları ile mücadelede işe yarıyor.

5 EKİNEZYA TAKVİYELERİ: Bir aralar gözden düşen ekinezya özlerinin son iki yıldır yeniden yıldızı parladı. Bunda muhtemelen daha kaliteli özlerin üretilebilmesinin de etkisi olmalı.

Ekinezya özlerinin şurupları, tabletleri damlaları var. Eczanelerde bulmak mümkün.

6 BETA GLUKAN KARIŞIMLARI: Beta glukan da güçlü bir bağışıklık uyarıcısı. Ancak piyasada satılan beta glukan içerikli ürünlerin çoğunun içindeki beta glukanın yeterli kalitede olduklarını söylemek pek kolay değil.

Beta glukanın selenyum, çinko ve histidin ile güçlendirilmiş olanlarından faydalanmanız da mümkün.