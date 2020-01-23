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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Grip–nezle diyeti

23 Ocak 2020

ORTALIK virüs kaynıyor. Kimi rhino virüslere bağlı nezleden, kimi influenzaların oluşturduğu griplerden, kimi de diğer virüslere bağlı hastalıklardan yorgun düşmüş, yatak döşek yatıyor. Üstüne bir de beta-hemolitik streptekok enfeksiyonları, sinüzit, farenjit, bronşit eklendi mi “Yandı gülüm keten helva” gibi bir durum ortaya çıkıyor.

Peki ne yapmalı? En önemli iki tavsiyem şunlar: Dinlenelim ve doğru beslenelim. Tamam da ne yiyip, ne içelim? Tavsiyelerimizin özetini yandaki kutuya bıraktık, buyurun...

İŞTE O DİYET

Grip–nezle diyeti

Kahvaltı:

Yumurta+peynir (lor peyniri)+domates, maydanoz.
Yoğurt veya badem sütü eklenmiş yulaf ezmesi.
Nar suyu+propolis (40 damla).

Grip–nezle diyeti

Öğle:

Bol acı kırmızı biberli domates çorbası (İçine zerdeçal, karabiber ve sarmısak ekleyin).
Zerdeçallı balık, tavuk veya kırmızı et.
Haşlanmış mevsim sebzeleri (karnabahar, brokoli).
Zeytinyağlı havuç–turp salatası.

Grip–nezle diyeti

Akşam:

Bağışıklık çorbası, yanına 4’lü karışım eklenmiş yoğurt (birer silme çay kaşığı toz zencefil, zerdeçal, karabiber, tarçın).
Kıymalı kuru fasulye yemeği.

 

Grip–nezle diyeti

BAĞIŞIKLIK ÇORBASI:

1 parça tavuk (göğüs kısmı) eti
1 paket karnabahar (300 gr)
1/2 demet ıspanak/pazı (300 gr)
1 orta boy kereviz
1 büyük boy havuç (100 gr)
2 diş sarmısak
2 çay kaşığı toz zerdeçal
Toz karabiber, pul biber
Limon suyu
1 lt yağı alınmış tavuk suyu

KESİP SAKLAYIN

 

VARAN 1: MİTOKONDRİ DOSTU BESİNLER

Sarmısak/soğan
Lahana/karnabahar/brokoli
Turp/şalgam
Tere/roka
Zerdeçal+karabiber
Ispanak(çiğ)
Rendelenmiş limon/portakal kabuğu
Maydanoz/kekik/fesleğen
Enginar
Yeşil çay
Üzüm çekirdeği (siyah)

 

Grip–nezle diyeti

VARAN 2: ECZANENİZDEKİ MİTOKONDRİ TAKVİYELERİ

Selenomethionin(selenyum)
Zinc bisglisinat(çinko)
Ubiquinol (coenzym Q10)
Gamma tokoferol(doğal E vitamini)
Piknogenol (çam kabuğu)
Silimarin (meryemana otu)
Sinarin (enginar)
N-Asetil sistein
Benfotiyamin
Magnezyum bisglisinat

Grip–nezle diyeti

SEÇİM SİZİN: SOSYETE DETOKSU MU GERÇEK DETOKS MU 

BİR toksin denizinde yüzüyoruz. Toksin yüklü bir havayı soluyoruz.

Toksin dolu sular içip, toksin deposu gıdalar tüketiyoruz.

Bitmedi: Toksinlerle dolu şampuanlar, kremler, boyalar da var sırada.

Peki bu toksinlerden kurtulmanın, bedenden atmanın kolay bir yolu var mı? Var. Var ama bunun için Avrupa, Amerika, Uzak Doğu’daki detoks merkezlerine gitmeniz, yani süreci bir tür “sosyete detoksu” gibi yönetmeniz gerekmiyor. Peki, ne yapalım? Bana sorarsanız mitokondrilerimize iyi bakalım yeter! Mitokondrilerimizi temizleyip arındıralım, kâfidir.

Grip–nezle diyeti

SORU ŞU: DETOKSA İHTİYACIM VAR MI

EĞER aşağıda yazacağım sorunlardan yarısından fazlasına “Evet” yanıtı veriyorsanız, muhtemelen sizin de bir şeyler yapma zamanınız geldiğinize işaret ediyor. İşte o sorular...

Yorgun, bitkin ve halsiz misiniz?
Eliniz ayağınız uyuşuyor, yanıyor mu?
Herkes üşürken siz terliyor, herkes üşürken yanıp tutuşuyor musunuz?
Kramplar, kas-eklem ağrıları sıklaştı mı?
Uykusuzluk sorununuz var mı?
Baş ağrılarınız dayanılmaz ölçüde mi?
Konsantrasyon yeteneğiniz, bellek gücünüz azaldı mı?
Stresli, gergin, öfkeli, çekilmez biri mi oldunuz?
Kaygı bozukluğunuz derinleşti, panik haliniz yoğunlaştı mı?
Tansiyon oynamalarınız sıklaştı mı? Hep çıkıp iniyor mu?
İshal ataklarınız, kabızlık krizleriniz, şişkinlik meseleniz mi var?

NOT: Mitokondrilerin toksinlerle zehirlendiğini gösteren sadece bir test var: 8Ohd testi. O test de maalesef henüz yaygın değil...

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