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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Göbeklilere 10 önemli tavsiye

1 Şubat 2018

Göbeklenme sadece “estetik” değil, aynı zamanda “metabolik” bir sorun. Tehlikeli yanı da bu zaten. Nedeni de net ve açık: Göbek çevresinin genişlemesi, özellikle kadınlarda 88, erkeklerde 100 cm’yi geçmesi şekere, tansiyona, damar sertliği ve kanserlere davetiye anlamına geliyor. Peki bu işe bir çare var mı? Olmaz mı! O çarelerden en önemlilerini 10 maddede özetledik. Buyurun...

İşte göbek eriten o mühim öneriler

◊ Yürüyün: Günde en az 7 bin 500 adım atın.
◊ Merdiven çıkın: Günde en az 75 basamak tırmanın.
◊ Çömelip kalkın: Günde 3 kez 20 defa çömelme egzersizi yapın.
◊ Paylaşın: Tabağınızdakinin dörtte birini yemeyin, arkadaşınızla paylaşın.
◊ Uygulayın: 5/2 veya 4/3 uygulayın: Haftada 2 veya 3 gün aralıklı açlık kürü yapın.
◊ Deneyin: 13/24, 14/24’ü deneyin: Aralıklı açlık küründe kadınsanız 12-13, erkekseniz 14-16 saati aç geçirin.
◊ Proteine yüklenin: Yoğurt, yumurta, yağsız beyaz veya kırmızı et tüketin.
◊ Sebzeyi sevin: Tabağınızın dörtte üçü sebzeyle dolsun.
◊ Şekere “hayır” deyin: Tatlıyı sadece tadın.
◊ Una soğuk bakın: Fırın ve pastanelere asla uğramayın.

Üzüm çekirdeği yağının 5 mühim marifeti

Üzüm çekirdeği yağı harika bir besin.
Tıka basa fenolik madde, ağzına kadar E vitamini, bol bol antioksidan içerik ihtiva ediyor. Ve zaten bu nedenle de...
◊ Antienflamatuar: İltihaplanmayı önler.
◊ Antikanser: Kanser savar özellikleri var.
◊ Kardiyoprotektif: Kalp ve damar dostu.
◊ Antimikrobik: Bağışıklığa destek.
◊ Antioksidan: Yaşlanmayı
yavaşlatır.

Gİ’si az besini tercih edin

◊ Gİ (Glisemik İndeks) mühimdir.
◊ Kanda daha makul şeker düzeyi;
◊ Daha düşük insülin seviyesi demektir.
◊ Gİ’si düşük besin daha az
kilo aldırır.
◊ Gİ’si az besin daha az insülin salgılatır.
◊ Gİ’si makul besin insülin
direncini tetiklemez.
◊ Gİ’si sınırlı besin karaciğeri yağlandırmaz.
◊ Gİ’si az besin trigliseridi artırmaz.

Hangi makarna daha az kilo aldırır?

◊ Az pişmiş makarna çok pişmişinden
◊ Soğuk makarna sıcak olandan
◊ Kepekli makarna kepeksizinden
◊ Yağı az makarna bol yağlısından
◊ Kremasız makarna kremalısından
◊ Sebzeli makarna sebzesizinden
◊ Kıymalı, yoğurtlu makarna sade makarnadan daha az kilo aldırır.

Daha az kilo aldırır

◊ Bulgur pilavı pirinç pilavından
◊ Soğuk pilav sıcak pilavdan
◊ Kepekli pilav kepeksiz olandan
◊ Etli, yoğurtlu, sebzeli pilav sade pilavdan
◊ Az pişmiş pilav, lapa olanından daha az kilo aldırır.

Az ve öz yerseniz

◊ Daha az serbest radikal üretir
◊ Daha az insülin salgılarsınız
◊ Daha az trigliserid üretir
◊ Daha çok antioksidan kazanırsınız
◊ Daha bağışıklığı güçlü biri haline gelir
◊ Daha düşük kilolu
◊ Daha az tansiyonlu
◊ Daha güzel uyuyan biri olursunuz
Neticede de;
◊ Daha sağlıklı ve uzun yaşayan biri olma şansı yakalarsınız.

Havuç neden faydalı?

Bir betakaroten ve lutein bombası da ondan! Peki betakaroten ve lutein ne işe yarar?
◊ Görmeye yardımcı olur
◊ Kansere karşı direnç kazandırır
◊ Cilt yaşlanmasını geciktirir
◊ Cildi güneşin hasarlarından korur
◊ Antioksidan kapasiteyi artırır

Kendini sevmek ayıp değil

◊ Kendinizi sevmekten korkmayın
◊ Başkalarını sevmenin ilk kuralı önce kendini sevmektir
◊ Kendinizi sevmezseniz huzurlu olamazsınız
◊ Kendinizi sevmezseniz kendinize bakamazsınız
◊ Kural şudur: Kendini sev! Başkalarını sev! İşini sev! Hayatı sev!

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