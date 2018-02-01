Göbeklilere 10 önemli tavsiye

Göbeklenme sadece “estetik” değil, aynı zamanda “metabolik” bir sorun. Tehlikeli yanı da bu zaten. Nedeni de net ve açık: Göbek çevresinin genişlemesi, özellikle kadınlarda 88, erkeklerde 100 cm’yi geçmesi şekere, tansiyona, damar sertliği ve kanserlere davetiye anlamına geliyor. Peki bu işe bir çare var mı? Olmaz mı! O çarelerden en önemlilerini 10 maddede özetledik. Buyurun...

İşte göbek eriten o mühim öneriler

◊ Yürüyün: Günde en az 7 bin 500 adım atın.

◊ Merdiven çıkın: Günde en az 75 basamak tırmanın.

◊ Çömelip kalkın: Günde 3 kez 20 defa çömelme egzersizi yapın.

◊ Paylaşın: Tabağınızdakinin dörtte birini yemeyin, arkadaşınızla paylaşın.

◊ Uygulayın: 5/2 veya 4/3 uygulayın: Haftada 2 veya 3 gün aralıklı açlık kürü yapın.

◊ Deneyin: 13/24, 14/24’ü deneyin: Aralıklı açlık küründe kadınsanız 12-13, erkekseniz 14-16 saati aç geçirin.

◊ Proteine yüklenin: Yoğurt, yumurta, yağsız beyaz veya kırmızı et tüketin.

◊ Sebzeyi sevin: Tabağınızın dörtte üçü sebzeyle dolsun.

◊ Şekere “hayır” deyin: Tatlıyı sadece tadın.

◊ Una soğuk bakın: Fırın ve pastanelere asla uğramayın.

Üzüm çekirdeği yağının 5 mühim marifeti

Üzüm çekirdeği yağı harika bir besin.

Tıka basa fenolik madde, ağzına kadar E vitamini, bol bol antioksidan içerik ihtiva ediyor. Ve zaten bu nedenle de...

◊ Antienflamatuar: İltihaplanmayı önler.

◊ Antikanser: Kanser savar özellikleri var.

◊ Kardiyoprotektif: Kalp ve damar dostu.

◊ Antimikrobik: Bağışıklığa destek.

◊ Antioksidan: Yaşlanmayı

yavaşlatır.

Gİ’si az besini tercih edin

◊ Gİ (Glisemik İndeks) mühimdir.

◊ Kanda daha makul şeker düzeyi;

◊ Daha düşük insülin seviyesi demektir.

◊ Gİ’si düşük besin daha az

kilo aldırır.

◊ Gİ’si az besin daha az insülin salgılatır.

◊ Gİ’si makul besin insülin

direncini tetiklemez.

◊ Gİ’si sınırlı besin karaciğeri yağlandırmaz.

◊ Gİ’si az besin trigliseridi artırmaz.

Hangi makarna daha az kilo aldırır?

◊ Az pişmiş makarna çok pişmişinden

◊ Soğuk makarna sıcak olandan

◊ Kepekli makarna kepeksizinden

◊ Yağı az makarna bol yağlısından

◊ Kremasız makarna kremalısından

◊ Sebzeli makarna sebzesizinden

◊ Kıymalı, yoğurtlu makarna sade makarnadan daha az kilo aldırır.

Daha az kilo aldırır

◊ Bulgur pilavı pirinç pilavından

◊ Soğuk pilav sıcak pilavdan

◊ Kepekli pilav kepeksiz olandan

◊ Etli, yoğurtlu, sebzeli pilav sade pilavdan

◊ Az pişmiş pilav, lapa olanından daha az kilo aldırır.

Az ve öz yerseniz

◊ Daha az serbest radikal üretir

◊ Daha az insülin salgılarsınız

◊ Daha az trigliserid üretir

◊ Daha çok antioksidan kazanırsınız

◊ Daha bağışıklığı güçlü biri haline gelir

◊ Daha düşük kilolu

◊ Daha az tansiyonlu

◊ Daha güzel uyuyan biri olursunuz

Neticede de;

◊ Daha sağlıklı ve uzun yaşayan biri olma şansı yakalarsınız.

Havuç neden faydalı?

Bir betakaroten ve lutein bombası da ondan! Peki betakaroten ve lutein ne işe yarar?

◊ Görmeye yardımcı olur

◊ Kansere karşı direnç kazandırır

◊ Cilt yaşlanmasını geciktirir

◊ Cildi güneşin hasarlarından korur

◊ Antioksidan kapasiteyi artırır

Kendini sevmek ayıp değil

◊ Kendinizi sevmekten korkmayın

◊ Başkalarını sevmenin ilk kuralı önce kendini sevmektir

◊ Kendinizi sevmezseniz huzurlu olamazsınız

◊ Kendinizi sevmezseniz kendinize bakamazsınız

◊ Kural şudur: Kendini sev! Başkalarını sev! İşini sev! Hayatı sev!