Glutatyon, bedenimizin temizlik işleri şefi. Detoks süreçlerinin ustası. Bağışıklık süreçlerinin patronu. Paslanma ve iltihaplanmayı önleyen ‘antioksidan orkestrası’nın da fedaisi yine o. Peki glutatyon nasıl kazanılır?
Söz konusu sağlık olunca yeterli glutatyon rezervine sahip olmak vazgeçilmez bir zorunluluk. Sağlıklı bir yetişkinin bedeninde sadece 10 gram kadar glutatyon var. Gıdalarla kazanabileceğimiz glutatyon miktarı ise günde en çok 100-150 mg civarında.
Gıdalardaki glutatyondan ziyade bedenimiz glutatyonun hammaddesi olan sistein, glisin ve glutamatı kullanarak kendi glutatyonunu kendi üretiyor.
Doğal üretilen miktar, eğer aşırı bir toksik yük, ağır metal yüklenmesi ve/veya serbest radikal saldırısı yoksa genelde yeterli.
Ne var ki bedenin toplam glutatyon rezervi yüksekse detoks işlevleri, bağışıklık hizmetleri daha güçlü oluyor.
Bu nedenle de bedene glutatyon üretimini teşvik eden çinko, selenyum, C vitamini, alfa lipoik asit, E vitamini, silimarin, zerdeçal gibi “antioksidan” güçleri daha çok kazandırmak, özellikle sistein zengini besinlerle (lahanagiller, soğan, sarımsak) yüklenmek gerekiyor.
Önemli noktalar
Glutatyon çok önemli bir doğal hazine. Antioksidan orkestramızın patronu, bedenin, özellikle de karaciğerimizin temizlik işleri şefi. Onunla ilgili bazı bilgileri iyi bilmemiz lazım. Mesela mı? Buyurun...
◊ Vücut sağlıklı şartlarda kendi glutatyonunu kendi üretebiliyor.
◊ Toksik birikim ve serbest radikal yükü arttıkça aktif glutatyon gücümüz azalıyor.
◊ Yaş ilerledikçe bedenin kendi glutatyon üretiminde de düşme başlıyor.
◊ Alkol ve sigara glutatyon ihtiyacını artıran buna karşılık onun üretimini azaltan iki zararlı alışkanlık.
◊ Sabah en düşük glutatyon seviyeleri zamanı.
◊ Yemeklerden sonra üretimi artıyor.
◊ Taze sebze ve meyveler glutatyon üretimini teşvik ediyor.
◊ Selenyum, C vitamini ve alfa lipoik asit takviyeleri glutatyon üretimini teşvik ediyor.
Glutatyon üretimini uyaran ilk 10 besin
Bedeninizin daha çok glutatyon üretmesini istiyorsanız sofralarınıza aşağıdaki besinleri daha sık ve bol ekleyin...
◊ Lahana
◊ Sarımsak/soğan
◊ Maydanoz
◊ Ispanak
◊ Pancar
◊ Zerdeçal
◊ Tarçın
◊ Kakule
◊ Kimyon
◊ Karnabahar
Glutatyon zengini ilk 10 besin
Glutatyon içeriği en yüksek 10 besini listelemeye çalıştım. Umarım işinize yarar.
◊ Kuşkonmaz
◊ Avokado
◊ Ispanak
◊ Bamya
◊ Karnabahar
◊ Domates
◊ Havuç
◊ Kavun
◊ Greyfurt
◊ Kabak
Takviyeler
Destek olarak kullanılan glutatyon takviyelerinin damar yolu ya da kas içine uygulamaları işe yarıyor. Ağız yoluyla alımların yüzde 99’u ise hiçbir işe yaramıyor. Zira midedeki asit artıran bu “tripeptit” yapıyı paramparça ediyor. Bu bariyerleri aşabilen ürünlerin hiçbiri de ülkemizde bulunmuyor. Bu nedenle ağız yoluyla kullanımlar işe yaramıyor. Damar yolu ise oldukça pahalı bir yöntem.
Potasyumsuz olmaz!
Potasyum yaşamsal bir mineral, azlığı da çokluğu da mühim bir sorun. Azalınca kalbin ritmi
bozuluyor, hatta o her şeye direnen küçük canavar aniden durabiliyor.
Potasyumun azalmasından damarlar da pek hoşlanmıyor. Kasılıp kalıyor. Bu yetmezmiş gibi tansiyonu yükselten başka tatsızlıklar da devreye giriyor. Kısacası hipertansiyonlu biri ya da adayı iseniz potasyumdan zengin besinler tüketin. Bakliyata, domatese, nara, portakala, greyfurta, şeftaliye, kayısıya, muza biraz daha fırsat verin. Potasyum kaybettiren kabızlık ilaçları ile idrar söktürücülere yüz vermeyin...
Glutatyon nasıl kazanılır?
Glutatyon, bedenimizin temizlik işleri şefi. Detoks süreçlerinin ustası. Bağışıklık süreçlerinin patronu. Paslanma ve iltihaplanmayı önleyen ‘antioksidan orkestrası’nın da fedaisi yine o. Peki glutatyon nasıl kazanılır?
Söz konusu sağlık olunca yeterli glutatyon rezervine sahip olmak vazgeçilmez bir zorunluluk. Sağlıklı bir yetişkinin bedeninde sadece 10 gram kadar glutatyon var. Gıdalarla kazanabileceğimiz glutatyon miktarı ise günde en çok 100-150 mg civarında.
Gıdalardaki glutatyondan ziyade bedenimiz glutatyonun hammaddesi olan sistein, glisin ve glutamatı kullanarak kendi glutatyonunu kendi üretiyor.
Doğal üretilen miktar, eğer aşırı bir toksik yük, ağır metal yüklenmesi ve/veya serbest radikal saldırısı yoksa genelde yeterli.
Ne var ki bedenin toplam glutatyon rezervi yüksekse detoks işlevleri, bağışıklık hizmetleri daha güçlü oluyor.
Bu nedenle de bedene glutatyon üretimini teşvik eden çinko, selenyum, C vitamini, alfa lipoik asit, E vitamini, silimarin, zerdeçal gibi “antioksidan” güçleri daha çok kazandırmak, özellikle sistein zengini besinlerle (lahanagiller, soğan, sarımsak) yüklenmek gerekiyor.
Önemli noktalar
Glutatyon çok önemli bir doğal hazine. Antioksidan orkestramızın patronu, bedenin, özellikle de karaciğerimizin temizlik işleri şefi. Onunla ilgili bazı bilgileri iyi bilmemiz lazım. Mesela mı? Buyurun...
◊ Vücut sağlıklı şartlarda kendi glutatyonunu kendi üretebiliyor.
◊ Toksik birikim ve serbest radikal yükü arttıkça aktif glutatyon gücümüz azalıyor.
◊ Yaş ilerledikçe bedenin kendi glutatyon üretiminde de düşme başlıyor.
◊ Alkol ve sigara glutatyon ihtiyacını artıran buna karşılık onun üretimini azaltan iki zararlı alışkanlık.
◊ Sabah en düşük glutatyon seviyeleri zamanı.
◊ Yemeklerden sonra üretimi artıyor.
◊ Taze sebze ve meyveler glutatyon üretimini teşvik ediyor.
◊ Selenyum, C vitamini ve alfa lipoik asit takviyeleri glutatyon üretimini teşvik ediyor.
Glutatyon üretimini uyaran ilk 10 besin
Bedeninizin daha çok glutatyon üretmesini istiyorsanız sofralarınıza aşağıdaki besinleri daha sık ve bol ekleyin...
◊ Lahana
◊ Sarımsak/soğan
◊ Maydanoz
◊ Ispanak
◊ Pancar
◊ Zerdeçal
◊ Tarçın
◊ Kakule
◊ Kimyon
◊ Karnabahar
Glutatyon zengini ilk 10 besin
Glutatyon içeriği en yüksek 10 besini listelemeye çalıştım. Umarım işinize yarar.
◊ Kuşkonmaz
◊ Avokado
◊ Ispanak
◊ Bamya
◊ Karnabahar
◊ Domates
◊ Havuç
◊ Kavun
◊ Greyfurt
◊ Kabak
Takviyeler
Destek olarak kullanılan glutatyon takviyelerinin damar yolu ya da kas içine uygulamaları işe yarıyor. Ağız yoluyla alımların yüzde 99’u ise hiçbir işe yaramıyor. Zira midedeki asit artıran bu “tripeptit” yapıyı paramparça ediyor. Bu bariyerleri aşabilen ürünlerin hiçbiri de ülkemizde bulunmuyor. Bu nedenle ağız yoluyla kullanımlar işe yaramıyor. Damar yolu ise oldukça pahalı bir yöntem.
Potasyumsuz olmaz!
Potasyum yaşamsal bir mineral, azlığı da çokluğu da mühim bir sorun. Azalınca kalbin ritmi
bozuluyor, hatta o her şeye direnen küçük canavar aniden durabiliyor.
Potasyumun azalmasından damarlar da pek hoşlanmıyor. Kasılıp kalıyor. Bu yetmezmiş gibi tansiyonu yükselten başka tatsızlıklar da devreye giriyor. Kısacası hipertansiyonlu biri ya da adayı iseniz potasyumdan zengin besinler tüketin. Bakliyata, domatese, nara, portakala, greyfurta, şeftaliye, kayısıya, muza biraz daha fırsat verin. Potasyum kaybettiren kabızlık ilaçları ile idrar söktürücülere yüz vermeyin...