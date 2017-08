Glutatyon: Gerçek bir Sindirella öyküsü

VARAN 1



Kimdir o elektron hırsızları?

Serbest radikaller, “elektron açlığı” içinde kıvranan, hücrenin DNA’sından, içyapısından, zarından “elektron hırsızlığı” yapan, kötü, paslandıran, yaşlandıran, bozan moleküller. Her gün ve her an bedensel faaliyetlerimizin doğal “yan üretimi”, doğal “atık ürünü” olarak milyonlarcası üretiliyor. Bunlar dokundukları, yapıştıkları her yerin yapısını bozan, “is-pas” yapan, yaşlandıran, yıpratan, kronik hastalıklara zemin hazırlayıp yaşlılığın tadını tuzunu kaçıran son derece sinsi hırsızlar.

VARAN 2

Glutatyon ne yapıyor?

İşte glutatyon tam da bu noktada devreye giriyor. Bu hırsızlara “Elektrona mı ihtiyacın var kardeşim?” deyip “Gel bu işten vazgeç ben sana hazır kendi elektronumu vereyim” teklifini götürüyor. Yani bizi, hücrelerimizi, dolayısıyla doku, organ ve sistemlerimizi korumak için kendi elektronunu verip kendini feda ediyor. Ama bu arada o zararlı serbest radikalleri de bir bir avlıyor!

VARAN 3

O bir detoks ustası

Glutatyonun marifetleri sadece serbest radikal avcılığıyla da sınırlı değil. O aynı zamanda mükemmel bir detoks ustası! Toksinlerden arınmak söz konusu olduğunda o yine en ön safta duruyor. “Görev burada da bende” diyor.

VARAN 4

Ağır metalleri, kimyasalları temizliyor

Nörotoksik cıvadan ya da arsenik, kadmiyum, bakırdan temizlenmek, meyve ve sebzelerdeki kimyasal kirlerden kurtulmak, et ve süt ürünlerindeki hormonlar ya da antibiyotiklerden temizlenmek söz konusu olduğunda da “Ben buradayım, bunlar da benim işim” diyor. Ve usta bir çöp işçisi edasıyla temizliğe girişiyor.

VARAN 5

Sigara dumanının amansız düşmanı

Sigara dumanının ne denli tehlikeli ve ne inanılmaz miktarlarda serbest radikal ürettiğini iyi biliyoruz. Özellikle pasif içicilerdeki sigara zararlarının bu “duman altı olmaya bağlı” serbest radikal hasarından kaynaklandığı da kesin! İşte burada da yine ve hemen glutatyon devreye giriyor, antioksidan gücünü burada da devreye sokuyor. Sigara dumanıyla oluşan serbest radikallerle amansız bir savaşa giriyor.

VARAN 6

Kas performansını artırıyor

Daha pek çok marifeti var bu “usta antioksidan”ın ve zaten bu nedenle de ona “antioksidanların patronu” deniyor! Mesela sporcu sağlığında da önemli bir molekül. Kas gücü ve verimliliğini de artırıyor. Güç, kuvvet ve yüksek iş verimi sağlıyor.

VARAN 7



Size ek enerji yüklüyor

Glutatyonun enerji üretimi sürecinde de önemli bir etkisi, mühim görevleri, ciddi faydaları var. Zaten böyle olduğu için de daha çok enerji kullanan hücrelerin daha çok mitokondrisi oluyor. Çalışkan kalp kası hücrelerinden her birinin neredeyse 5 bin mitokondriye sahip olması biraz da bundan kaynaklanıyor.

SONUÇ

Glutatyonuna sahip çık!

Kısacası glutatyon çok güçlü bir antioksidan. Serbest radikallere kendi elektronunu vererek yani kendini feda eden bir itfaiye neferi görevi üstlenerek serbest radikal yangınlarının çoğunu o söndürüyor. Bu nedenle de “master antioksidan” unvanını fazlasıyla hak ediyor.

Daha güçlü bir antioksidan savunma sistemi, daha etkin bir detoks gücü, daha güvenli bir “antikanser” duvar yapılanması, daha fazla enerji, daha sağlam kaslar, kalp, akciğer, daha az alerjik problem... Kısacası daha çok sağlık ve daha iyi bir yaşlılık için glutatyon vazgeçilmez bir doğal hazine. Ona sahip çıkmak hepimizin görevi.

BİR NOT

Yapısında ne var?

Glutatyon üç aminoasitten -sistein, glutamin, glisin- oluşan bir tripeptit. Bu mucizevi molekül de bedenimizdeki üretilen pek çok molekül gibi takım çalışmasını seviyor. Katalaz ve peroksidaz gibi diğer antioksidan güçlerle takım halinde çalışıyor. Glutatyon konusu ile mitokondri konuları kardeş konular. Önümüzdeki günlerde bu ikiliye daha sık yer vereceğim.