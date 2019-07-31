Glutatyon cilt lekelerini azaltabilir mi?

Glutatyon takviyesinin cildin kalitesini desteklediği, yaşlılığa bağlı cilt sorunlarını da hafiflettiği biliniyor. Yeni çalışmalar, düzenli kullanılan glutatyon takviyesinin cilt lekelerini hafifleteceğini gösteriyor.
Glutatyon, bedenin kendi doğal antioksidanı... Antioksidan orkestrasının patronu veya ustası. Glutatyon takviyesinin cildin kalitesini de desteklediği, yaşlılığa bağlı cilt sorunlarını hafiflettiği biliniyor. Bu nedenle glutatyonlu kremler, damar ya da kas içine uygulanan glutatyon takviyeleri özellikle Uzak Doğu’da kadınların ilk tercih ettikleri anti-aging ürünler arasında yer alıyor.
Yeni çalışmalarda, düzenli kullanılan glutatyon takviyesinin cildi koyulaştıran melanin pigmentinin yapısını daha açık renge dönüştürdüğünü, bu pigmentin üretimini sağlayan tirozinaz enzimini bloke ederek cilt lekelerini hafiflettiğini gösteriyor.
Kısacası, glutatyon tedavisi geleceğin cilt yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.
DiYABETi ÖNLEMENiN iKi TEMEL ANAHTARI
Birincisi olabildiğince çok hareket etmek ve yürümek şart. Yani vücudu enerji harcayan bir makine olarak kullanmaya her yaş ve koşulda devam etmek gerekiyor. Böylece vücuda şeker ve yağ biriktirme fırsatı vermemiş oluyoruz.
İkincisi ise beslenmeye dikkat etmek... Kilo almamak, şekerden, undan, nişastadan uzak durmak, saf ve rafine karbonhidratlardan zengin besinlere veda etmek önemli.
KIRMIZI PANCARA YER AÇIN
Anlaşılan o ki kırmızı kök pancar da “süper besin”lerden biri olmaya aday... Sadece lezzeti değil, sağlığı destekleyen antioksidan gücü nedeniyle de önemli bir şifa kaynağı.
Zaten bu sebeple son yılların en gözde süper besinlerinden... Özellikle vitaminden zengin yapısı (C, B1, B2, niasin, biotin), neredeyse tıka basa antioksidan maddelerle dolu olması (betalainler), mükemmel mineral yapılanması (kalsiyum, bakır, potasyum, iyot, magnezyum) onu zaten “mükemmel besin” yapıyor.
Kırmızı kök pancar ve pancar suyunun son yıllarda öne çıkan farklı bir özelliği daha var: Nitrat yönünden son derece zengin.
Pancarda bol miktarda bulunan nitratın oksijen kazanımı ve taşınımını iyileştirerek bedenin gücünü, dayanıklılığını artırdığı, yorgunluğu önlediği anlaşılıyor. Zaten bu nedenle de pek çok enerji ve sporcu içeceğine pancar suyu da ekleniyor.
Nitratların cinsel bakımdan da olumlu etkilere sahip olduklarının altını çizelim.
Özeti şu: Pancar suyu ya da pancarın kendisi (salatası, turşusu) damar sağlığını korumadan kanserleri önlemeye, vücudu toksinlerden arındırmadan yorgunluğu gidermeye pek çok alanda işe yarıyor.
DOĞUM SONRASI DEPRESYON NASIL ÖNLENiR?
Doğum sonrası depresyonu ile doğum sonrasında oluşan geçici bazı duygu durum bozukluklarını karıştırmamak gerekir. Her hamilenin az çok doğumdan sonra bir duygu taşması olur.
Çocuğa bakma ile ilgili endişeler yeni doğum yapmış kadınlarda ruhsal gelgitlere yol açabilir. Bu durum bazı kişilerde depresyon şeklinde yaşanabilir.
Bunun temel nedenleri arasında Omega3 eksikliği var. O nedenle hamilelik dönemi ve hatta öncesinde özellikle DHA’dan zengin Omega3’ten daha sık ve bol faydalanmalı...
SOSYAL MEDYA UYKUSUZLUK YAPIYOR
Tablet ve telefonlardaki mavi ışığa sürekli bakmak, beynimizi melatonin üretimi açısından fakir hale getiriyor.
Bir başka yönü daha var. Ne kadar çok sosyal medyadaysanız, kendinizle veya başka insanların hayatlarıyla ilgili düşüncelerle ne kadar meşgulseniz, trans haline yani uykuya geçmeniz zorlaşıyor.
Glutatyon cilt lekelerini azaltabilir mi?
Glutatyon takviyesinin cildin kalitesini desteklediği, yaşlılığa bağlı cilt sorunlarını da hafiflettiği biliniyor. Yeni çalışmalar, düzenli kullanılan glutatyon takviyesinin cilt lekelerini hafifleteceğini gösteriyor.
Glutatyon, bedenin kendi doğal antioksidanı... Antioksidan orkestrasının patronu veya ustası. Glutatyon takviyesinin cildin kalitesini de desteklediği, yaşlılığa bağlı cilt sorunlarını hafiflettiği biliniyor. Bu nedenle glutatyonlu kremler, damar ya da kas içine uygulanan glutatyon takviyeleri özellikle Uzak Doğu’da kadınların ilk tercih ettikleri anti-aging ürünler arasında yer alıyor.
Yeni çalışmalarda, düzenli kullanılan glutatyon takviyesinin cildi koyulaştıran melanin pigmentinin yapısını daha açık renge dönüştürdüğünü, bu pigmentin üretimini sağlayan tirozinaz enzimini bloke ederek cilt lekelerini hafiflettiğini gösteriyor.
Kısacası, glutatyon tedavisi geleceğin cilt yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.
DiYABETi ÖNLEMENiN iKi TEMEL ANAHTARI
Birincisi olabildiğince çok hareket etmek ve yürümek şart. Yani vücudu enerji harcayan bir makine olarak kullanmaya her yaş ve koşulda devam etmek gerekiyor. Böylece vücuda şeker ve yağ biriktirme fırsatı vermemiş oluyoruz.
İkincisi ise beslenmeye dikkat etmek... Kilo almamak, şekerden, undan, nişastadan uzak durmak, saf ve rafine karbonhidratlardan zengin besinlere veda etmek önemli.
KIRMIZI PANCARA YER AÇIN
Anlaşılan o ki kırmızı kök pancar da “süper besin”lerden biri olmaya aday... Sadece lezzeti değil, sağlığı destekleyen antioksidan gücü nedeniyle de önemli bir şifa kaynağı.
Zaten bu sebeple son yılların en gözde süper besinlerinden... Özellikle vitaminden zengin yapısı (C, B1, B2, niasin, biotin), neredeyse tıka basa antioksidan maddelerle dolu olması (betalainler), mükemmel mineral yapılanması (kalsiyum, bakır, potasyum, iyot, magnezyum) onu zaten “mükemmel besin” yapıyor.
Kırmızı kök pancar ve pancar suyunun son yıllarda öne çıkan farklı bir özelliği daha var: Nitrat yönünden son derece zengin.
Pancarda bol miktarda bulunan nitratın oksijen kazanımı ve taşınımını iyileştirerek bedenin gücünü, dayanıklılığını artırdığı, yorgunluğu önlediği anlaşılıyor. Zaten bu nedenle de pek çok enerji ve sporcu içeceğine pancar suyu da ekleniyor.
Nitratların cinsel bakımdan da olumlu etkilere sahip olduklarının altını çizelim.
Özeti şu: Pancar suyu ya da pancarın kendisi (salatası, turşusu) damar sağlığını korumadan kanserleri önlemeye, vücudu toksinlerden arındırmadan yorgunluğu gidermeye pek çok alanda işe yarıyor.
DOĞUM SONRASI DEPRESYON NASIL ÖNLENiR?
Doğum sonrası depresyonu ile doğum sonrasında oluşan geçici bazı duygu durum bozukluklarını karıştırmamak gerekir. Her hamilenin az çok doğumdan sonra bir duygu taşması olur.
Çocuğa bakma ile ilgili endişeler yeni doğum yapmış kadınlarda ruhsal gelgitlere yol açabilir. Bu durum bazı kişilerde depresyon şeklinde yaşanabilir.
Bunun temel nedenleri arasında Omega3 eksikliği var. O nedenle hamilelik dönemi ve hatta öncesinde özellikle DHA’dan zengin Omega3’ten daha sık ve bol faydalanmalı...
SOSYAL MEDYA UYKUSUZLUK YAPIYOR
Tablet ve telefonlardaki mavi ışığa sürekli bakmak, beynimizi melatonin üretimi açısından fakir hale getiriyor.
Bir başka yönü daha var. Ne kadar çok sosyal medyadaysanız, kendinizle veya başka insanların hayatlarıyla ilgili düşüncelerle ne kadar meşgulseniz, trans haline yani uykuya geçmeniz zorlaşıyor.