Gerçek yaşınızı tahmin edin

Doğum tarihini esas alarak hesaplanan yaş, herkes için her zaman gerçek fizyolojik ya da biyolojik yaşı yansıtmayabiliyor. Bir başka deyişle, kronolojik yaş ile biyolojik yaş farklı olabiliyor. Mühim olanı kronolojik değil, biyolojik yaş. Onu tahmin edebilmek daha önemli. Doğru biyolojik yaş hesaplamanın açık ve net bir yolu ise bilinmiyor. Ama yine de vücut yaşı hesaplamaya yarayan bazı basit ev testleri var. Bu yazıda o testlerden dördünü özetlemeye çalıştım. Hazırsanız buyurun...
TEST 1
Denge testi
Bu test, denge kabiliyetinizi esas alarak biyolojik yaşınızı tahmin etmeye çalışır. Sağ ayağınızı 45 derece eğik tutarak, sol ayağınızın üzerinde durun, ellerinizi kalçalarınızın üzerine koyup gözlerinizi kapatın. Uygulamada dengenizi kaybedip sağ ayağınızı yere koymadan ayakta ne kadar kalabileceğinizi ölçmeniz yeterli. Eğer;
70 saniyeden fazla tutabiliyorsanız 20’li yaşlarda,
60-69 saniyelerdeyseniz 30’lu,
50- 59 saniyelerdeyseniz 40’lı,
40- 49 saniye aralığındaysanız 50’li,
30-39 saniye aralığındaysanız 60’lı,
20-29 saniye aralığındaysanız 70’li,
19 saniye ve altındaysanız 80’li yaşlardasınız.
TEST 2
Refleks testi
Reflekslere tepki verme hızınızın yaş ilerledikçe azaldığı biliniyor.
Ani değişikliklere tepki verme hızının ölçümü bu nedenle önemli.
Test için yazı yazarken kullandığınız elinizi açın ve bir arkadaşınızın elinizin üzerinde 45 santimetrede bir cetveli tutmasını isteyin.
Arkadaşınız cetveli bıraktığında yakalayın.
Cetveli yakalama mesafeniz tepki hızınızı ölçmede önemli bir göstergedir.
Eğer cetveli yakaladığınız yer;
14 cm’den kısa ise 20’li,
15-24 cm aralığındaysa 30’lu,
25-29 cm aralığındaysa 40’lı,
30-35 cm aralığındaysa 50’li,
40 ve üzerindeyse 60’lı yaşlarda olduğunuzu düşünebilirsiniz.
TEST 3
Zihinsel hız testi
Bu test daha ziyade zihinsel zindeliği ölçmeye yarayan, bir başka deyişle bellek/hesaplama gücünü ortaya koyan bir açıklamadır. Test için 100’den geriye doğru sıfıra kadar 7’şer 7’şer saymanız yeterli. Sayım için geçen süre zihinsel zindeliğinizin güvenilir bir göstergesi. Sayım süresi eğer;
25 saniyeden uzunsa 60 yaş ve üzeri,
20-25 saniye aralığındaysa 40-60 yaş aralığı,
20 saniye altındaysa 40 yaş altında olduğunuzu düşünebilirsiniz.
TEST 4
Cilt testi
Y
aşlanan cilt, kolajen ve elasten kaybına uğrar. Neticede elastikiyetini önemli ölçüde kaybeder.
Elastikiyet kaybının ölçümü de vücut yaşı hakkında az çok bilgi sahibi olmayı sağlar.
Test için elinizin üstündeki deriyi çimdikler gibi tutun ve 1 dakika kadar bu şekilde tutmaya devam edin.
Bıraktığınızda derinizin tekrar düz hale gelmesinin ne kadar zaman aldığını belirleyin. Eğer;
◊ 1-2 saniye sürüyorsa 30’lu,
◊ 3-4 saniye sürüyorsa 40’lı,
◊ 5-10 saniye sürüyorsa 50’li,
◊ 10-30 saniye sürüyorsa 60’lı,
◊ 30-45 saniye sürüyorsa 70’li,
◊ 45 saniyeyi geçiyorsa 80’li yaşlarda olduğunuzu düşünebilirsiniz.
BİR NOT
Kramp yapan ilaçlar
Kimi zaman kas krampları, kullandığınız ilaçlardan da kaynaklanabilir. Kramplara neden olan ilaçlardan bazıları:
◊ Kolesterol ilaçları
◊ Nifedipin içeren tansiyon ilaçları
◊ Kemik erimesi tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
◊ Furosemid ya da thiazid içeren idrar söktürücüler
◊ Parkinson hastalığında kullanılan ilaçların bazıları
◊ Sinameki içeren laksatif ilaçlar
◊ Solunum tedavisinde kullanılan ve içlerinde albuterol maddesi bulunan bazı ilaçlar
◊ Bronş genişleticiler
◊ Kemoterapi ilaçları
Gerçek yaşınızı tahmin edin
Doğum tarihini esas alarak hesaplanan yaş, herkes için her zaman gerçek fizyolojik ya da biyolojik yaşı yansıtmayabiliyor. Bir başka deyişle, kronolojik yaş ile biyolojik yaş farklı olabiliyor. Mühim olanı kronolojik değil, biyolojik yaş. Onu tahmin edebilmek daha önemli. Doğru biyolojik yaş hesaplamanın açık ve net bir yolu ise bilinmiyor. Ama yine de vücut yaşı hesaplamaya yarayan bazı basit ev testleri var. Bu yazıda o testlerden dördünü özetlemeye çalıştım. Hazırsanız buyurun...
TEST 1
Denge testi
Bu test, denge kabiliyetinizi esas alarak biyolojik yaşınızı tahmin etmeye çalışır. Sağ ayağınızı 45 derece eğik tutarak, sol ayağınızın üzerinde durun, ellerinizi kalçalarınızın üzerine koyup gözlerinizi kapatın. Uygulamada dengenizi kaybedip sağ ayağınızı yere koymadan ayakta ne kadar kalabileceğinizi ölçmeniz yeterli. Eğer;
70 saniyeden fazla tutabiliyorsanız 20’li yaşlarda,
60-69 saniyelerdeyseniz 30’lu,
50- 59 saniyelerdeyseniz 40’lı,
40- 49 saniye aralığındaysanız 50’li,
30-39 saniye aralığındaysanız 60’lı,
20-29 saniye aralığındaysanız 70’li,
19 saniye ve altındaysanız 80’li yaşlardasınız.
TEST 2
Refleks testi
Reflekslere tepki verme hızınızın yaş ilerledikçe azaldığı biliniyor.
Ani değişikliklere tepki verme hızının ölçümü bu nedenle önemli.
Test için yazı yazarken kullandığınız elinizi açın ve bir arkadaşınızın elinizin üzerinde 45 santimetrede bir cetveli tutmasını isteyin.
Arkadaşınız cetveli bıraktığında yakalayın.
Cetveli yakalama mesafeniz tepki hızınızı ölçmede önemli bir göstergedir.
Eğer cetveli yakaladığınız yer;
14 cm’den kısa ise 20’li,
15-24 cm aralığındaysa 30’lu,
25-29 cm aralığındaysa 40’lı,
30-35 cm aralığındaysa 50’li,
40 ve üzerindeyse 60’lı yaşlarda olduğunuzu düşünebilirsiniz.
TEST 3
Zihinsel hız testi
Bu test daha ziyade zihinsel zindeliği ölçmeye yarayan, bir başka deyişle bellek/hesaplama gücünü ortaya koyan bir açıklamadır. Test için 100’den geriye doğru sıfıra kadar 7’şer 7’şer saymanız yeterli. Sayım için geçen süre zihinsel zindeliğinizin güvenilir bir göstergesi. Sayım süresi eğer;
25 saniyeden uzunsa 60 yaş ve üzeri,
20-25 saniye aralığındaysa 40-60 yaş aralığı,
20 saniye altındaysa 40 yaş altında olduğunuzu düşünebilirsiniz.
TEST 4
Cilt testi
Y
aşlanan cilt, kolajen ve elasten kaybına uğrar. Neticede elastikiyetini önemli ölçüde kaybeder.
Elastikiyet kaybının ölçümü de vücut yaşı hakkında az çok bilgi sahibi olmayı sağlar.
Test için elinizin üstündeki deriyi çimdikler gibi tutun ve 1 dakika kadar bu şekilde tutmaya devam edin.
Bıraktığınızda derinizin tekrar düz hale gelmesinin ne kadar zaman aldığını belirleyin. Eğer;
◊ 1-2 saniye sürüyorsa 30’lu,
◊ 3-4 saniye sürüyorsa 40’lı,
◊ 5-10 saniye sürüyorsa 50’li,
◊ 10-30 saniye sürüyorsa 60’lı,
◊ 30-45 saniye sürüyorsa 70’li,
◊ 45 saniyeyi geçiyorsa 80’li yaşlarda olduğunuzu düşünebilirsiniz.
BİR NOT
Kramp yapan ilaçlar
Kimi zaman kas krampları, kullandığınız ilaçlardan da kaynaklanabilir. Kramplara neden olan ilaçlardan bazıları:
◊ Kolesterol ilaçları
◊ Nifedipin içeren tansiyon ilaçları
◊ Kemik erimesi tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
◊ Furosemid ya da thiazid içeren idrar söktürücüler
◊ Parkinson hastalığında kullanılan ilaçların bazıları
◊ Sinameki içeren laksatif ilaçlar
◊ Solunum tedavisinde kullanılan ve içlerinde albuterol maddesi bulunan bazı ilaçlar
◊ Bronş genişleticiler
◊ Kemoterapi ilaçları