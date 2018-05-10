Gerçek yaşınızı biliyor musunuz

Bir değil, birkaç yaşımız var. Birincisi nüfus kâğıdımızda yazan kronolojik yaş. İkincisi bedensel gücümüzü, yani biyolojik potansiyelimizi gösteren biyolojik yaş. Bir de psikolojik yaş meselesi var ki o apayrı bir konu. Ona daha çok sizin kendinizi nasıl hissettiğiniz karar veriyor. Peki gerçek yaşınız bunlardan hangisi? Bence üçünün kesiştiği ve barıştığı bir noktada olmalı. “Peki nasıl hesaplanıyor?” sorusunun yanıtını ise aşağıdaki testin sonuçları belirliyor. Buyurun....

BİR TEST

Kaç yaşındasınız?

1 - Günde 5-8 bardak su, meyve suyu, bitki çayı içiyor musunuz?

2 - Gece 22.30’dan önce uykuya geçip verimli uyuyor musunuz?

3 - Günlük egzersiz yapıyor musunuz? (Dans, koşma, yürüme vb.)

4 - Sınırsız yemek yeme alışkanlığınızı önleyebildiniz mi?

5 - Duygularınızı özgürce dışa vurabiliyor musunuz?

6 - Stresle mücadeleniz yeterince hızlı mı?

7 - Kendinizi değerli bulup kendinize iyi bakıyor musunuz?

8 - Diyetiniz dengeli mi? (Balık, sebze, meyve, tahıl vb.)

9 - Hayvansal yağlar yerine zeytinyağını tercih ediyor musunuz?

10 - Vejetaryen diyet yapıyor ya da haftada 1-5 kez kırmızı et yerine balık yiyor musunuz?

11 - Antioksidan katkılar kullanıyor musunuz?

12 - Solunum egzersiz teknikleri kullanıyor musunuz?

13 - Kendinizi beğendiğinizi ifade etmekten korkuyor musunuz?

14 - Kendinize gülebiliyor musunuz?

15 - Olumlu düşünüyor musunuz?

16 - Düzenli diyet ile detoks kürleri uyguluyor musunuz?

17 - Sağlıklı sosyal ilişkileriniz var mı?

18 - İşinizden keyip alıp yaratıcı faaliyetler gösteriyor musunuz?

19 - 80 yaşın üzerinde sağlıklı yaşayan aile bireyleri var mı?

20 - Huzurlu musunuz?

Cevaplarınızın puanları

Asla: 0

Ender: 1

Seyrek: 2

Sık: 3

Alışkanlık: 4

Değerlendirme:

Biyolojik yaşınız için puanları toplayın

0-10: Kronolojik yaşınıza 10 yıl ekleyin.

11-20: Kronolojik yaşınıza 5 yıl ekleyin.

21-40: Kronolojik yaşınız = biyolojik yaşınız.

41-60: Kronolojik yaşınızdan 5 yıl çıkarın.

61-80: Kronolojik yaşınızdan 10 yıl çıkarın.

(*) Bu test biyolojik yaşınızı belirlemeniz için geliştirilmiştir. Orijinali Dr. Michael Roisen’a aittir. Kronolojik yaş nüfus cüzdanınızdaki doğum tarihinize göre belirlenen resmi yaşınızdır. Gerçek beden yaşınız ise biyolojik yaştır.

ÖNEMLİ

Nasıl yaşıyorsunuz?

Ölümlerin yaklaşık yüzde 70-75’i damar hastalıkları, yüzde 25’i de kanserler nedeniyle gerçekleşiyor. Araştırmalar ise sadece hayat tarzımızda yapacağımız bazı değişikliklerle bile kalp veya beyin damar hastalıkları ile kanserleri yüzde 70-80 oranında önleyebileceğimizi gösteriyor.

Uzmanlar bu değişiklikleri ne kadar erken yaparsak sonuç alma ihtimalimizin o kadar yüksek olduğunu söylüyor. Yapacağımız değişimlerin çoğunu siz zaten biliyorsunuz: Yemenize içmenize dikkat edecek, kilo kontrolünüze önem vereceksiniz. Aktif bir hayat sürüp, uykunuzdan taviz vermeyeceksiniz. Mümkün olduğu kadar az sinirlenip üzülecek, olayları iyimser bir bakışla izleyip yöneteceksiniz.

Temiz bir çevrede yaşamaya çalışacak, yıllık sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyeceksiniz. Doktorlarınızın dediklerine dikkatle uyacaksınız. Ve tabii ki inanç zenginliğinizi koruyup geliştirecek ve tevekkül etmeyi bileceksiniz.

Özeti şu: Hayatınız sizin elinizde. Yaşlanmak bir kader ama iyi yaşlanmak da sizin vereceğiniz kararlarla birebir ilişkili.

BİR NOT

Uzun ömürlülerin 10 ortak özelliği

* Bol sebze, bakliyat, kararında meyve ve hayvansal besin tüketiyorlar.

* İşlenmiş besinleri asla kullanmıyor, fast-food yiyecekler yemiyorlar.

* Protein ihtiyaçlarını sadece hayvansal kaynaklardan değil bitkisel besinlerden de (bakliyat, kuruyemişler) temin ediyor, düzenli balık tüketip kırmızı eti yağsız ve seyrek yiyorlar.

* Kişilik yapılarında aceleye, telaşa ve hıza pek yer vermiyorlar. Stres düzeyi az, eğlenceli, mizah yükü fazla keyifli bir hayat sürüyor, sosyal örgütlenmelerinde sevgi ve saygıya, aile, akrabalık ve hemşerilik ilişkilerinde dostluk ve arkadaşlığa çok önem veriyorlar.

* Emeklilik kavramını bilmiyor, yaşlılıklarında bile bir şeyler yapıp, üretiyorlar.

* Yaşlandıkça daha az beslenip, daha düşük kalorili, daha hafif bir beslenme tarzına dönüyorlar.

* Hareketli, aktif bir hayat sürüyorlar.

* İnancın ve maneviyatın gücüne güveniyor, mutlak bir itaat duygusu taşıyor, tam bir huzur ortamı içinde yaşıyorlar.

* Olanla yetinmeyi, bardağı mümkün olduğu kadar dolu tarafından görebilmeyi, sadece temiz bir çevre değil temiz bir iç dünya geliştirebilmeyi, düşmanlık, kin, nefret, kıskançlık, endişe gibi duygulara pek yer vermemeyi iyi biliyorlar.

* Sağlıklı bir kilo aralığında kalmayı başarabiliyorlar.

OKUR SORUSU

Zeytinyağı zayıflatır mı?

Sadece zeytinyağı değil, hiçbir yağ zayıflatmaz. Bitkisel ve hayvansal yağların her birinin bir gramı 9 kalori enerji içerir. Eğer ihtiyaçtan fazla yenirse zeytinyağı, ayçiçeği yağı veya tereyağı fark etmiyor, her yağ size kilo aldırır. Bununla beraber zeytinyağının diğer yağlardan daha sağlıklı olduğunu da unutmamak, hakkını vermek gerekiyor.

Eğer zeytin bitkisiyle zayıflamayı düşünüyorsanız belki yapraklarından üretilmiş çaydan faydalanmayı düşünebilirsiniz. Zeytinin yaprağında bulunan bazı maddelerin kilo vermeyi desteklediğini gösteren işaretler var.

NOT ALIN

Daha güçlü bir hafıza için 10 uyarı

* Unutkanlıkla dalgınlık ayrı şeylerdir, karıştırmayın.

* Yabancı dilde yeni kelimeler, yeni markalar, yeni telefon numaraları, yeni adresler ezberleyin. Şiirleri, atasözlerini aklınızda tutmaya gayret edin.

* Zihninizde hatırlamak istediğiniz cisimlerin, kişilerin, yer ya da sayıların resmini yapın.

* Konsantre olmak istediğinizde dikkatinizi dağıtacak gürültüleri ortadan kaldırın.

* Bir konuşma sırasında aklınızda tutmak istediğiniz bilgiyi birkaç defa daha tekrar edin.

* Liste yapın ve hatırlamak istediğiniz şeyleri yazın, sık sık bu listeler ve notlara bakın.

* Belirli bir ölçüde unutmanın normal de olduğunu kabul edin, gençken de birçok şey unutulabiliyor.

* İşitmenizi kontrol ettirin, belki de yeterince iyi duymadığınız için hatırlayamıyorsunuz.

* Tiroit bezi hastalığı, östrojen hormonu azalması, bunaltı, stres, yorgunluk, depresyon, bazı ilaçlar (uyku verici ilaçlar, antidepresanlar, lityum, antihistaminikler, sibutramin ve amfetamin içeren zayıflama ilaçları) ve yoğun alkol kullanımı unutkanlığa yol açabilir; bunları da dikkate alın.

* Hatırlama yeteneğinizde belirgin bir düşüş olduğunu hissediyorsanız doktorunuzla görüşün.

HATIRLATMA

İyimser olun ve hep öyle kalın

İyi yaşamak istiyorsanız iyimser biri olmaya ve hep öyle kalmaya da dikkat etmeli, iyimser olmanın her şeye iyi geldiğini, her şeyi iyileştirdiğini bilmelisiniz. İyimserliğin dış görünüşünüzü bile etkileyeceğinden, sizi daha mutlu ve güzel göstereceğinden şüphe etmemelisiniz.

İyimser olanların kalp-damar sağlıklarının, cinsel yaşamlarının daha sağlıklı olduğunu gösteren pek çok çalışma var. Kısacası “iyimserlik iyidir” kuralından asla vazgeçmeyin.