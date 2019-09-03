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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Genetik miras neden önemli?

3 Eylül 2019

Bazı hastalıklar var ki, onlar da genetik hikaye yani “genetik miras”ınız, yaşam tarzınız ve şansınız (!) kadar önemli. İşte örnekler...

Ailesinde erken yaşlarda diyabet ortaya çıkanlarda, 40 yaş öncesinde hipertansiyon, 60 yaş öncesinde felç, 50 yaş öncesinde meme, kalınbağırsak, prostat kanseri gibi kanserlerden bazıları belirlenenlerde bu hastalıkların genetik geçişi yükseliyor.

Annesinde, kız kardeşinde ya da teyzesinde meme kanseri olanlarda, meme kanseri riski daha yüksek olabiliyor.

Aynı şekilde anne, kız kardeş ya da teyzesinde veya bunların birkaçında Haşimoto hastalığı olan bireyseniz, bu hastalığın sizde de ortaya çıkma olasılığı artıyor.

Bu listeyi daha da genişletmek mümkün.

Örneğin bazı kalınbağırsak poliplerinin zamanla kalınbağırsak kanserine dönüştüğü biliniyor.

“Familyal poliposis” adı verilen hastalıkta hem genetik geçiş çok sık, hem de bu poliplerin kolon kanserine dönüşme olasılığı çok yüksek.

Ayrıca bazı kan hastalıklarında da genetik miras önemli bir belirleyici. Örneğin hemofilide bu durum çok açık ve net.

Ayrıca talasemi adıyla tanınan bir kan hastalığında da genetik geçiş söz konusu olabiliyor.

Kilo sorunu yaşayan bazı insanlarda da aile geçmişi önemli bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Genetik miras bazı romatizmal hastalıklarda, psikiyatrik bozukluklarda, alerjik sorunlarda da önem kazanıyor.

Kısacası imkanı ve aklı olan herkesin “genetik miras” hakkında bilgi edinmesinde fayda var...

BİR SORU

Genetik miras kader mi?

Bir gün kendinize “Ben bu hastalığa neden yakalandım?” diye sormak veya geleceğe hastalıklı çocuklar bırakmak istemiyorsanız, hiç olmazsa ailenizde sık görülen hastalıklar hakkında kısa bir soruşturma yapın. Genetik mirasınızı öğrenip muhtemel sorun ve tehlikeleri anlamaya çalışın.
Bu hastalıklardan bazılarının genetik testlerle erkenden tanımlanabileceğini unutmayın. Bu testleri yalnızca genetik uzmanlarının yapıp yorumlayabileceğini ve sadece hastanelerde ve biyokimya laboratuvarlarında yapılabildiğini de bir kenara not alın. Bir defa daha hatırlatalım: Genetik miras kader değildir!

AKLINIZDA OLSUN

Detoks kürlerinin 10 yararı

◊ Enerji artışı

◊ Yeterlilik ve iyilik hissi

◊ Daha iyi uyku

◊ Dengeli ve düzenli ruhsal yaşam

◊ Kolay konsantrasyon ve kolay hatırlama, zihin açıklığı

◊ Sabah dinçliği

◊ Daha az enfeksiyon, daha güçlü bağışıklık sistemi

◊ Daha az mide, bağırsak ve kalp sorunu

◊ Daha sağlıklı ve genç bir deri

◊ Daha sağlıklı saçlar ve tırnaklar

BİR TAVSİYE

Filizlerden yararlanın

Daha iyi ve güçlü bir sağlık için filizlenmiş tohumlar ve bakliyattan da yararlanabilirsiniz. Yeni filizlenen genç bir bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm besinler o tohumdaki depodan yeniden seferber edilir. Filizlenme süresince tohumlardaki yağlar, protein ve şekerler, vitaminler ve mineraller kolayca yararlanılabilen basit kimyasal yapılara dönüşür.

Filizlenmiş tohumları evinizde hazırlayabilirsiniz. Karanlık ve sıcak bir dolap köşesi, ıslatılmış tohumların filizlenmek üzere bekletilmesi için idealdir.

Önceden kaynatılmış ve soğutulmuş suyla tohumları ıslatın. Mercimek, fasulye ve ayçiçeği tohumlarını 10-15 saat, kırmızı turp ve hardal tohumunu 6-8 saat, bezelye, fasulye ve nohut tohumlarını 18 saat kadar suda tutun. Daha sonra bol ve temiz su ile durulayıp kurumalarını bekleyin. Geniş bir kap içinde sıcak ve karanlık bir yerde beklemeye bırakın. Günde 2-3 kez temiz su ile tekrar durulayıp kuruyunca tekrar beklemeye terk edin. En geç 5-6 gün sonra filizlenmiş taze tohumlarınız, tüketmenize hazır hale gelecektir. Bu tohumları buzdolabında kapalı bir cam kapta 5-6 gün saklayabilirsiniz.

Filizlenmiş tohumları, detoks kürü süresince taze veya haşlanmış sebze tabaklarına ilave ederek ya da salatalarda kullanabilirsiniz.

KESİP SAKLAYIN

Bellek gücünü azaltabilen ilaçlar

Anti ülser ve hazım ilaçları: Cimetidine, Ramitidine

Ağrı kesiciler: Meperidine, Oxycidine

Antihistaminikler: Difenidramine

Sedatifler: Alprozolam, Lorazepam, Diazepam, Oxazepam, Nitrazepam, Flurozepam, Temazepam

Antidepresanlar: Amytriptillin, İmipramine, Fluoxetine

Antihipertansifler: Lotensin, Atenolol, Metoprolol, Hydrochlorathiazide

Anti-Parkinson İlaçlar: Amantadin

Kortikosteroidler: Prednizone

Hormonlar: Tiroid destekleri

Antipsikotikler: Haloperidol, Thirodiazine

Antiasidler: Alüminyum ihtiva eden gaz giderici ve mide asidi azaltıcılar

 

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