Ferritin testi neden önemli?

Ferritin sadece bazı sağlık sorunlarının teşhisinde değil, sağlığı izlemede de giderek daha bir öne çıkan tarama testlerinden.

Özellikle “kronik inflamasyon/müzmin mikropsuz iltihaplanma” olarak bilinen ve diyabetten demansa (bunamaya), artritten yorgunluğa pek çok sağlık sorununun arkasındaki gizli güç olduğu anlaşılan kötü sürecin takibinde en az CRP testi kadar güvenli bir işaret olabiliyor.

Kısacası...

Ferritin, demiri depolamaktan sorumlu proteinimiz...

Eksikliği (düşmesi) de, yüksekliği (yükselmesi) de bedensel bazı problemlerin işareti. Bu nedenle; yıllık sağlık taramalarınızda ferritininize de baktırmanızda fayda var.

Kemik erimesinin tek çözümü kalsiyum takviyesi değildir

Nedense kemik sağlığı söz konusu olunca anında ve de yalnızca kalsiyum hatırlanıyor, kalsiyum zengini besinler, kalsiyum bombası haplar akla geliyor. Peki doğru mu? Hayır.

Doğrusu ne mi? Buyurun...

◊ Tamam, kemikler kalsiyumsuz yapamıyor.

◊ Tamam, kalsiyum kemiklerin ana destek dokusunun vazgeçilmez minerali.

◊ Ama sadece kalsiyum almakla o iş bitmiyor, çözülmüyor.

◊ En az onun kadar mühim 4 şey daha var:

◊ D vitamini, K2 vitamini, magnezyum, stronsiyum.

◊ Bunları da kazanmak, bedene kazandırmak şart!

Tırnaklar nasıl güçlendirilir?

Tırnaklar da sağlığınızın aynasıdır. Onlar da tıpkı saçlarınız gibi derinizin, dolayısıyla bedeninizin ayrılmaz bir parçasıdır. Tırnaklarınız çıt çıt kırılıyor, kolayca soyuluyor, sık sık çatlıyorsa şu bilgiler sizin de işinize yarayabilir:

◊ Biotin takviyesi yap

◊ Demir eksikse yerine koy

◊ Çinko eksik mi araştır

◊ Proteinden zengin beslen

◊ Kalsiyum zengini besinlere yüklen

◊ E ve C vitamini desteğini düşün

Hangi kalsiyum takviyesi?

◊ Kalsiyum karbonat değil, kalsiyum sitrat, molat ya da glisinatı tercih edin.

◊ Kullandığınız kalsiyum takviyesinin içinde hangisi var, bir kontrol edin.

◊ Kalsiyum desteği alırken dozunu da dikkate alın. Yüksek dozlardan uzak kalın. 1000 mg’ı asla aşmayın.

◊ D vitamininiz düşükse düzeltin.

◊ K2 vitamini

desteğini almayı da

lütfen ihmal etmeyin.

Bitkisel kalsiyum da çok değerli

Kalsiyum sadece süt ürünlerinde yok! Bitkilerde de bol kalsiyum var; mesela badem, mesela lahana...Üstelik bunların emilimleri daha yüksek, biyolojik yararlanım oranları daha güçlü.

Kısacası, sadece yoğurt, ayran ve de peynirle olmuyor. Bunlardan da faydalanmamız gerekiyor.

Haşimatoda selenyum takviyesi lazım mı?

Modern tıbbın mühim bir kusuru var. “Sebeplerle değil sonuçlarla” uğraşıp duruyor. Bu nedenle de her defasında “sonuçlara katlanmak” zorunda kalıyor. Aynı hatayı Haşimato hastalığında da tekrarlıyor. Tedavi için sadece T4 içeren hapları kullanıyor.

Oysa sorun burada da bozulmuş, yoldan çıkmış, kendi tiroidine savaş açan, hatalı işleyen, sapkınlaşmış bir bağışıklıktadır. Sorun, Glutation rezervindeki azlıktadır.

Savaşı kazanmanın, hiç değilse süreci veya gidişi yavaşlatmanın bir yolu da bedendeki glutation miktarını artırmaktır. Bunun için de bedene biraz daha fazla selenyum desteği lazımdır.

Neden düşer?

◊ Kan kaybı (gizli veya açık)

◊ Demirden yoksun beslenme

◊ Demir emiliminde bozulma

◊ Demir kullanımında bozulma

◊ Kronik bir hastalık

Ne zaman yükselir?

◊ Akut iltihaplar

◊ Hemokromatozis hastalığı

◊ Karaciğer hastalıkları

◊ Hipertiroidi

◊ Lösemi ve lenfomalar

◊ Aşırı alkol alımı