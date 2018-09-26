Ev işi yaparken dikkatli olun

Biz ayakta dururken belimize ve boynumuza ağırlık bindiğini unutmayalım. Bir düşünün, otururken bile boynumuz başımızı taşıyor, belimiz ise boyun, baş ve kollarımızı taşıyor. Yani ağırlık taşırken duruşunuza dikkat etmediğinizde, ağırlığı doğru yerlere doğru şekilde dağıtmadığınızda boyun ve sırt ağrılarından kaçış yok.
Sırt ve bel ağrılarının çoğunun ev işleri sırasında yapılan yanlış hareketlerden kaynaklandığı kesin!
Temizlik yapmak ve ütü konusu dahil, ev işlerinde en maharetli olan kadınlar bile bunları yaparken hangi pozisyonda durmaları konusunda son derece bilgisizler.
Biz ayakta dururken belimize ve boynumuza ağırlık bindiğini unutmayalım. Bir düşünün, otururken bile boynumuz başımızı taşıyor, belimiz ise boyun, baş ve kollarımızı taşıyor.
Yani bu ağırlıkları taşırken duruşunuza dikkat etmediğinizde, ağırlığı doğru yerlere doğru şekilde dağıtmadığınızda boyun ve sırt ağrılarından kaçış yok. Ağırlığı düzgün taşımaktan geçtim, ağırlığı taşımak için ihtiyaç duyduğunuz kasların da hareketsizlikten aciz durumda olduğunu hatırlatmak isterim. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın durum vahim! Farkında mısınız, her gün yaklaşık 150-200 kilo taşıyan hamalların sırtı, beli hiç ağrımaz. Bu kadar yük taşıdıkları halde hiç ortopediste gitmezler.
Çünkü o yükü taşımanın yolunu yordamını bilirler. Bırakın 150 kiloyu, biz 5 kiloyu kaldırırken bile kendimizi sakatlayabiliyoruz. Çünkü o 5 kiloyu nasıl kaldırmamız, nasıl taşımamız gerektiğini bilmiyoruz.
Önemli bir bilgi de şu: Aklınızda bulunsun, herhangi bir ağırlığı kaldırmadan önce mutlaka dizlerinizi kırarak yere çömelin ve öyle kaldırın.
İYİ BİLGİ
Başınız dönüyorsa...
Baş dönmelerinden şikayetçiyseniz yapmanız gerekenler, almanız gereken önlemler şöyle:
1- Gözünüzü kapatıp uzanın ve istirahate çekilin. Yardım istemekten çekinmeyin. Durumunuz kötüleşirse çevrenizde birilerinin olması iyi olur.
2- Eğer tekrarlayan baş dönmeniz varsa bisiklet, motosiklet kullanmayın.
3- Ani hareketlerden kaçınmaya çalışın. Yavaş oturun, yavaş kalkın. Başınızı sağa sola çevirirken ya da yukarı aşağı hareket ettirirken ani ve sert hareketlerden kaçının. Hatta merdivenleri bile yavaş yavaş çıkın.
4- Özellikle gemi seyahatleri baş dönmesini tetikliyor. Eğer son zamanlarda baş dönmesinden mustaripseniz ve bir deniz yolculuğu planlıyorsanız lütfen iptal edin.
5- Seyahatte, otomobilde ve uçakta bir şeyler okumayın.
6- Tuzu azaltın. Başınız dönüyorsa alkol ve kahve, çay gibi tüm kafeinli içecekleri kesmeniz gerekiyor.
7- Hemen tansiyonunuzu ölçtürün, düşük ya da yüksekse ona göre tedbir alın. Eğer baş dönmesi probleminiz en az iki aydır devam ediyorsa hemen bir uzmana başvurun.
Eğer zaten doktora gittiyseniz ve sorun bir türlü geçmiyor, baş dönmeleriniz devam ediyorsa mutlaka ikinci bir görüş alın.
BİR NOT
Gut hastaları bunlara dikkat etmeli
Gut probleminiz varsa ya da ürik asit değerlerinizde bir yükselme söz konusu ise aşağıdaki yiyecekleri daha az ve seyrek tüketmelisiniz...
- Tam yağlı süt ve yoğurt çeşitleri
- Tam yağlı peynirler ve yumurta
- Kırmızı et
- Tereyağı ve margarin
- Kuruyemişler
- Mayonez ve yağ içeren salata sosları
- Salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri
- Şeker, tatlılar, tatlı meyveler, meyve suları ve meşrubatlar
İYİ HAYAT
5 küçük iyi hayat notu...
Not defterimde yıllardır biriktirdiğim bazı “iyi hayat tavsiyeleri” var.
Çoğu 9. Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel ile yaptığım sabah sohbetlerinden alıntılar.
Bazılarını Instagram sayfamda da paylaştım.
Siz de bir kenara not edin isterim.
◊ Mutluluk küçük şeyleri fırsata çevirebilme becerisidir.
◊ Dinleten değil, dinleyen, yargılayan değil anlayan, eleştiren değil paylaşan ol.
◊ Sabır, öfkeden, nezaket nefretten iyidir.
◊ Gerçek dostlar, iyi günde davetle, kötü günde ise kendiliğinden gelir.
HAFTANIN HAPI
Yağlı karaciğerden kurtulmak için yürüyün
Karaciğer yağlanması her 4 yetişkinden birinde görülebilen yaygın bir problem. En etkili ve ucuz ilacı ise her gün 45-60 dakika tempolu yürümek.
Yürüdüğünüz sürece enerji ihtiyacı duyan beden, bunu karaciğerden temin etmeye çalışır. Yürümekle kaslarınızdaki insülin direncini de kırar, yeni karaciğer yağlanmalarına da engel olursunuz. Doğal takviye olarak deve dikeni özünden elde edilen antioksidana da başvurabilirsiniz. Meryem ana bitkisinin özlerinden elde edilen silimarine karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. Özeti şudur: Şekeri, unu, ekmeği, pilavı kesin. Alkole veda edip şekerli hiçbir içeceğe evet demeyin.
Meyveye de ciddi sınır getirin. Kalanını da adına “yürümek!” denen bedava ilaçtan faydalanarak halledin.
Ev işi yaparken dikkatli olun
Biz ayakta dururken belimize ve boynumuza ağırlık bindiğini unutmayalım. Bir düşünün, otururken bile boynumuz başımızı taşıyor, belimiz ise boyun, baş ve kollarımızı taşıyor. Yani ağırlık taşırken duruşunuza dikkat etmediğinizde, ağırlığı doğru yerlere doğru şekilde dağıtmadığınızda boyun ve sırt ağrılarından kaçış yok.
Sırt ve bel ağrılarının çoğunun ev işleri sırasında yapılan yanlış hareketlerden kaynaklandığı kesin!
Temizlik yapmak ve ütü konusu dahil, ev işlerinde en maharetli olan kadınlar bile bunları yaparken hangi pozisyonda durmaları konusunda son derece bilgisizler.
Biz ayakta dururken belimize ve boynumuza ağırlık bindiğini unutmayalım. Bir düşünün, otururken bile boynumuz başımızı taşıyor, belimiz ise boyun, baş ve kollarımızı taşıyor.
Yani bu ağırlıkları taşırken duruşunuza dikkat etmediğinizde, ağırlığı doğru yerlere doğru şekilde dağıtmadığınızda boyun ve sırt ağrılarından kaçış yok. Ağırlığı düzgün taşımaktan geçtim, ağırlığı taşımak için ihtiyaç duyduğunuz kasların da hareketsizlikten aciz durumda olduğunu hatırlatmak isterim. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın durum vahim! Farkında mısınız, her gün yaklaşık 150-200 kilo taşıyan hamalların sırtı, beli hiç ağrımaz. Bu kadar yük taşıdıkları halde hiç ortopediste gitmezler.
Çünkü o yükü taşımanın yolunu yordamını bilirler. Bırakın 150 kiloyu, biz 5 kiloyu kaldırırken bile kendimizi sakatlayabiliyoruz. Çünkü o 5 kiloyu nasıl kaldırmamız, nasıl taşımamız gerektiğini bilmiyoruz.
Önemli bir bilgi de şu: Aklınızda bulunsun, herhangi bir ağırlığı kaldırmadan önce mutlaka dizlerinizi kırarak yere çömelin ve öyle kaldırın.
İYİ BİLGİ
Başınız dönüyorsa...
Baş dönmelerinden şikayetçiyseniz yapmanız gerekenler, almanız gereken önlemler şöyle:
1- Gözünüzü kapatıp uzanın ve istirahate çekilin. Yardım istemekten çekinmeyin. Durumunuz kötüleşirse çevrenizde birilerinin olması iyi olur.
2- Eğer tekrarlayan baş dönmeniz varsa bisiklet, motosiklet kullanmayın.
3- Ani hareketlerden kaçınmaya çalışın. Yavaş oturun, yavaş kalkın. Başınızı sağa sola çevirirken ya da yukarı aşağı hareket ettirirken ani ve sert hareketlerden kaçının. Hatta merdivenleri bile yavaş yavaş çıkın.
4- Özellikle gemi seyahatleri baş dönmesini tetikliyor. Eğer son zamanlarda baş dönmesinden mustaripseniz ve bir deniz yolculuğu planlıyorsanız lütfen iptal edin.
5- Seyahatte, otomobilde ve uçakta bir şeyler okumayın.
6- Tuzu azaltın. Başınız dönüyorsa alkol ve kahve, çay gibi tüm kafeinli içecekleri kesmeniz gerekiyor.
7- Hemen tansiyonunuzu ölçtürün, düşük ya da yüksekse ona göre tedbir alın. Eğer baş dönmesi probleminiz en az iki aydır devam ediyorsa hemen bir uzmana başvurun.
Eğer zaten doktora gittiyseniz ve sorun bir türlü geçmiyor, baş dönmeleriniz devam ediyorsa mutlaka ikinci bir görüş alın.
BİR NOT
Gut hastaları bunlara dikkat etmeli
Gut probleminiz varsa ya da ürik asit değerlerinizde bir yükselme söz konusu ise aşağıdaki yiyecekleri daha az ve seyrek tüketmelisiniz...
- Tam yağlı süt ve yoğurt çeşitleri
- Tam yağlı peynirler ve yumurta
- Kırmızı et
- Tereyağı ve margarin
- Kuruyemişler
- Mayonez ve yağ içeren salata sosları
- Salam, sosis, sucuk gibi şarküteri ürünleri
- Şeker, tatlılar, tatlı meyveler, meyve suları ve meşrubatlar
İYİ HAYAT
5 küçük iyi hayat notu...
Not defterimde yıllardır biriktirdiğim bazı “iyi hayat tavsiyeleri” var.
Çoğu 9. Cumhurbaşkanı rahmetli Süleyman Demirel ile yaptığım sabah sohbetlerinden alıntılar.
Bazılarını Instagram sayfamda da paylaştım.
Siz de bir kenara not edin isterim.
◊ Mutluluk küçük şeyleri fırsata çevirebilme becerisidir.
◊ Dinleten değil, dinleyen, yargılayan değil anlayan, eleştiren değil paylaşan ol.
◊ Sabır, öfkeden, nezaket nefretten iyidir.
◊ Gerçek dostlar, iyi günde davetle, kötü günde ise kendiliğinden gelir.
HAFTANIN HAPI
Yağlı karaciğerden kurtulmak için yürüyün
Karaciğer yağlanması her 4 yetişkinden birinde görülebilen yaygın bir problem. En etkili ve ucuz ilacı ise her gün 45-60 dakika tempolu yürümek.
Yürüdüğünüz sürece enerji ihtiyacı duyan beden, bunu karaciğerden temin etmeye çalışır. Yürümekle kaslarınızdaki insülin direncini de kırar, yeni karaciğer yağlanmalarına da engel olursunuz. Doğal takviye olarak deve dikeni özünden elde edilen antioksidana da başvurabilirsiniz. Meryem ana bitkisinin özlerinden elde edilen silimarine karaciğer yağlanmasına iyi geliyor. Özeti şudur: Şekeri, unu, ekmeği, pilavı kesin. Alkole veda edip şekerli hiçbir içeceğe evet demeyin.
Meyveye de ciddi sınır getirin. Kalanını da adına “yürümek!” denen bedava ilaçtan faydalanarak halledin.