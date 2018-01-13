Ev işi nezle-grip çözümleri

Dün de altını çizdiğimiz gibi bu yıl nezle-grip sezonu biraz sert ve yoğun geçiyor. Bunda iklim değişikliği ve gerçek yüzünü hâlâ bir türlü göstermeyen o eski kışların yokluğunun da rolü olmalı. Başka? Tabii ki daha pek çok sebep var. Mesela çocuklar evde, sokakta, sinemalarda kaptıkları virüsleri birbirlerine bulaştırıyor. Sonra da o virüsler çocuklarla tekrar eve geliyor. Neticede çocukları anne-babaların nezle-grip atakları izliyor.

Gülse Birsel ve Cem Yılmaz da sorumlu!

Ha, bir de sinema meselesi var. Bence burada Gülse Birsel ve Cem Yılmaz’ın katkıları çok mühim.

Filmleri ile insanları sinema salonlarına doldurarak onlar da bulaşmayı yaygınlaştırdılar.

Ve maalesef şimdi de “Deliha 2” sırada. Yani “grip sabotajcıları” listesine Gupse Özay da katılıyor.

Şaka bir yana, biz kendi işimize bakalım, nezleye, gribe “evde üretilebilecek çözümler” neler, gelin onlara kafa patlatalım. Buyurun...

ÇÖZÜM 1

Tuzlu su gargarası

Tuzlu su ile gargara, boğaz iltihabından kurtulmanın muhtemelen en etkili ve de en ucuz çaresidir. Tuz çözeltisi hem ağız ve boğazdaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropları ortadan kaldırmaya yardım eder. İşlem gayet basit: Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 dolu çay kaşığı tuzu çözündürün. Bu çözeltinin bir ağız dolusu miktarı ile 30 saniye süreyle gargara yapın ve uygulamayı 1-2 saatte bir tekrarlayın.

ÇÖZÜM 2

Elma sirkesi

Halk tababetinde yüzyıllardır kullanılan ev yapımı doğal ilaçlardan biri de elma sirkesidir. Elma sirkesinin etken maddesi de bakterilere karşı antiseptik etki gösteren asetik asittir. Tıbbın babası olarak bilinen Hipokrat “oksimel” olarak adlandırılan elma sirkesi ve bal karışımını, öksürük, yutak iltihabı, soğuk algınlığı tedavisinde kullanmıştır. Bir yemek kaşığı elma sirkesi ve (isteğe bağlı) bir yemek kaşığı bal ilave edilerek karıştırdığınız 1 bardak ılık suyu boğaz ağrısını gidermek için içebilir veya gargara yapabilirsiniz.

ÇÖZÜM 3

Ballı karışımlar

Tabiatın bize sunduğu eşsiz şifa kaynaklarından biri olan “hakiki bal”, boğaz ağrısını tedavi etmek için, genellikle başka doğal şeylerle karıştırılarak kullanılır. Bal enfeksiyon ile mücadele ve ağrı kesici etkisinin yanı sıra hazırlanan farklı karışımların tadını da cazip hale getirir. Balı ılık su, elma sirkesi veya soğuk algınlığında kullanılan çeşitli baharatlarla (tarçın, zencefil gibi) kombine edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken en önemli bir nokta, balı 1-2 yaşından küçük çocuklara vermemenizdir. Balda bazen bulunabilen botulizm sporları onları etkileyebilir. Şekerden kaçınması gerekenlerin, yüksek şeker içeriği nedeniyle baldan uzak durmalarında fayda vardır.

ÇÖZÜM 4

Tavuk suyu çorbası

Tavuk çorbası bin yıllardır iyi bilinen doğal bir soğuk algınlığı devası. Bana göre tavuk sevmiyorsanız işkembe veya kelle paça çorbasını da deneyebilirsiniz. Tavuk suyu çorbaya havuç, zencefil, zerdeçal ve sarımsak da ekleyebilirsiniz. Çorba yapacak vaktiniz olmuyorsa katkısız hazır tavuk suyu alarak da çorbanızı hazırlayabilirsiniz. Böyle bir çorbanın hazırlanışını dün Kelebek’te “Bağışıklık çorbası” adıyla size ulaştırdık. Bir başka tarifi yine bugün tekrarladık. Deneyin, iyi gelecek!

ÇÖZÜM 5

Limonlu ılık su

Limonlu ılık su gargaraları, soğuk algınlığına bağlı boğaz ağrısını hafifleten ferahlık verici bir başka ev yapımı üründür. Limon, C vitamini ve antioksidanlar içerir. Ayrıca tükürük salgısını artırarak yutak mukozasının nemli kalmasına yardımcı olur. Limon, sıcak su ve bir parça bal ya da tuzun karıştırılması limonun yararlı etkilerini artırmaktadır.

ÇÖZÜM 6

Bol tarçınlı badem sütü veya salep

Bu da enteresan ve etkili bir ev yapımı çözüm. Salep hazır olarak satılıyor. Alıp kullanabilirsiniz. Bademli sütün hazırlanışına gelince...

Malzemeler şunlar: 1 bardak badem sütü, 1 çay kaşığı tarçın, çeyrek çay kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı: Tarçın ve karbonatı karıştırdıktan sonra üzerine badem sütünü ilave ederek iyice karıştırın. Karışımı kaynamaya başlayıncaya kadar ısıttıktan sonra ateşten indirin ve bal ekleyerek karıştırın.

ÇÖZÜM 7

Hatmi çiçeği kökü

Hatmi çiçeği bitkisinin yaprakları, çiçekleri ve kökleri çok eski zamanlardan beri yutak iltihabı ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılıyor. Özellikle yaşlı hatmi kökleri “müsilaj” olarak da bilinen jelatin benzeri bir madde içeriyor. Müsilaj yutulduğunda yutak ve boğazı kaplayarak kayganlaştırır. Hatmi çiçeği kökünün etkili olduğu farklı çalışmalarda test edilmiş ve yüksek dozlarda bile toksik olmadığı bulunmuş.

Boğaz ağrısına bire bir olan hatmi çiçeğinin kurutulmuş yaprakları 1 litre kaynamış suyun içerisine atılarak beklenir ve süzülerek içilir.

1 litre soğuk suyun içerisine tülbende sarılarak konulan 30 gram kadar kurutulmuş hatmi kökü, en az 8 saat suyun içerisinde bırakılır. Hazırlanan içecek gün boyunca azar azar içilir.

Nezleye, gribe tavuk suyu çorbası

MALZEMELER

1çorba kaşığı sızma zeytinyağı / 2 büyük boy soğan / 6 diş sarımsak / 1 çay kaşığı toz zerdeçal / 2 kereviz sapı / 2 havuç / 2 su bardağı küp küp doğranmış balkabağı / 1 baş brokoli (sap ve çiçek kısmı ayrılarak, sap kısmı doğranmış) / 2-3 litre tavuk suyu / 2 su bardağı ince doğranmış lahana / 2 su bardağı doğranmış-pişmiş tavuk / 1 demet maydanoz / 1 demet kişniş

Brokolinin çiçek kısmı ve lahana dışındaki doğranmış tüm sebzeleri yumuşayana kadar (yaklaşık 20 dakika) tavuk suyunda zeytinyağı ile kaynatın. Ardından brokoli ve lahanayı ekleyip 10 dakika boyunca pişirin. Sonrasında pişmiş tavukları ekleyerek kısık ateşte pişirin. Servisten önce ince ince doğranmış maydanoz ve kişnişi çorbanıza ekleyin.

Dyt. Yasemin BECEREN