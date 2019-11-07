Esnek olun

Takıntılı ve gergin biri olmak, “Ben kararlıyım, vazgeçmem arkadaş!” gibi efelenmelerle ruhu ve bedeni baskı altına almak, kısacası gerginlik halini fazlaca uzatmak sağlığın önemli düşmanlarından biri.
Esnek düşünmeyi başaramamak en az depresyon, korku, endişe, kötümserlik, şiddet ve öfke kadar tehlikeli.
Bilin ki birazcık “kabullenme”, “beklemeyi bilme”, bir parça da “bu da geçer” diyebilme yani bilinçli farkındalık (mindfulness) felsefesinin anlaşılması mühim bir yetenek, önemli ve etkili bir ayrıntı.
Bilinçli farkındalık uzmanları, “Esnek düşünme kabiliyetinizi güçlendirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirmeye çalışmayın, düşüncelerinizle ilişkinizi geliştirmeye gayret edin” diyor.
Yapacağımız şey bence gayet basit:
Olumsuz sözlere, tepkilere, düşüncelere esnek bedensel ve düşünsel tepkiler vermeyi öğreneceğiz. Bu sayede de ölümcül hormonlardan sayılan kortizol, adrenalin ve insülini daha kolay idare edebileceğiz.
BİR TAVSİYE
HDL kolesterolünüzü yükseltmek için
◊ Omega-3 destekleri kullanın (EPA ve DHA)
◊ Düzenli ceviz, badem veya fındık tüketin.
◊ Günde 2-3 kez 500 mg’lık C vitamini tabletlerinden aç karna kullanın.
◊ Düzenli beta karoten zengini besinler yiyin (Kayısı, şeftali, havuç, mango, bal kabağı, ıspanak, kabak)
◊ Sarımsak yiyin veya sarımsak kapsüllerinden kullanın.
◊ Bol bol balık yiyin: Özellikle uskumru, ton balığı, somon ve sardalya balığına öncelik verin.
◊ 1-2 bardak kırmızı şarap için.
◊ Kilonuzu azaltın, ideal kilonuza inmeye ve kilonuzu kontrol altında tutmaya çalışın.
◊ Kan şekerinizi dikkatle izleyin. Şeker tüketiminizi azaltın.
◊ Daha az kafein kullanın.
◊ Düzenli ve dengeli aerobik egzersiz yapın.
◊ Sigarayı bırakın.
BİR TERCİH
Brokoli mi, karnabahar mı?
Brokoli ile karnabaharın besleyici değerleri hemen hemen aynı. Peki karnabaharı mı yoksa lahanayı mı tercih etmeli?
Bence bir gün birinden, diğer gün öbüründen faydalanın. İkisini de önce küçük parçalara ayırıp 40-50 dakika bekledikten sonra pişirmezseniz eğer, içlerindeki antikanser kalkan ‘sulforafan’dan mahrum kalabileceğinizi de unutmayın.
Nedeni şu, çiğ lahana veya karnabahardaki mirosinaz isimli enzim bu gıdalardaki bir maddeyi sulforafan’a çeviriyor.
Bu ikiliyi yemediğiniz ya da elle, bıçakla parçalayıp 30-40 dakika beklettiğinizde aktifleşen o enzim sayesinde sulforafan üretimi gerçekleşiyor.
Sonrasında ister çiğ, ister pişirip yiyin hiç fark etmiyor. Başlıktaki sorunun yanıtı net: Ben önceliği daha lezzetli olan karnabahara veriyorum.
BİR ÖNERİ
Gaz savar 10 tavsiye
◊ Yapay tatlandırıcılardan uzak durun. Sorbitol ve ksilitol ihtiva eden sakız ve şekerlemeleri kullanmayın.
◊ Yavaş yiyip için. Besinleri uzun uzun çiğneyin. Küçük parçalar halinde yiyin. İyice çiğnemeden de yutmayın.
◊ Gaz yapıcı karbonhidratlardan uzak durun. Gaz yapıyorsa daha az sebze (salata, çiğ sebzeler) ve sebze yemeği (lahana, brokoli, karnabahar) yiyin. Bakliyatları (fasulye, nohut v.b.) pişirirken ıslatma suyunu kullanmayıp atın. Taze suda pişirin. Gazlı içeceklerden uzak durun.
◊ Sebzeleri buharda pişirin veya haşlayın.
◊ Süt ürünlerinden kaçının. Mutlaka kullanıyorsanız mümkünse “Laktozsuz” ürünlere yönelin. Laktaz enzimi ihtiva eden destek ürünlerinden yararlanın.
◊ Yemekte su içmeyin.
◊ Yemek yerken sakin olun. Stresliyken yemeyin. Ayakta değil, oturarak yiyin.
◊ Yemekte su içmeyin.
◊ Sıcak sıvı içecekleri biraz soğuduktan sonra için ya da pipet kullanın.
◊ Probiyotik zengini ürünlerden (mayalı ürünler) istifade edin.
HATIRLATMA
Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor, çünkü...
◊ Kadınlar sağlıklarına daha düşkün.
◊ Stresleri erkeklere göre daha az.
◊ İş ve trafik kazalarıyla karşılaşma riskleri daha az. Korunmaya daha çok saygılılar.
◊ Erkeklere göre monogam olmaya eğilimliler. Bu nedenle cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha az yakalanıyorlar.
◊ Hormonal hiperaktif olmaları yani çok fazla değişken hormonal yaşamları, daha dirençli olmalarını sağlıyor.
◊ Kadınlar daha sevecen, hayata daha bağlı, daha çok huzur içinde olmaya çabalıyor. Erkekler birbirlerine çok açık ve samimi değiller.
◊ Kadınlar daha az sigara, alkol tüketiyor.
Esnek olun
Takıntılı ve gergin biri olmak, “Ben kararlıyım, vazgeçmem arkadaş!” gibi efelenmelerle ruhu ve bedeni baskı altına almak, kısacası gerginlik halini fazlaca uzatmak sağlığın önemli düşmanlarından biri.
Esnek düşünmeyi başaramamak en az depresyon, korku, endişe, kötümserlik, şiddet ve öfke kadar tehlikeli.
Bilin ki birazcık “kabullenme”, “beklemeyi bilme”, bir parça da “bu da geçer” diyebilme yani bilinçli farkındalık (mindfulness) felsefesinin anlaşılması mühim bir yetenek, önemli ve etkili bir ayrıntı.
Bilinçli farkındalık uzmanları, “Esnek düşünme kabiliyetinizi güçlendirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirmeye çalışmayın, düşüncelerinizle ilişkinizi geliştirmeye gayret edin” diyor.
Yapacağımız şey bence gayet basit:
Olumsuz sözlere, tepkilere, düşüncelere esnek bedensel ve düşünsel tepkiler vermeyi öğreneceğiz. Bu sayede de ölümcül hormonlardan sayılan kortizol, adrenalin ve insülini daha kolay idare edebileceğiz.
BİR TAVSİYE
HDL kolesterolünüzü yükseltmek için
◊ Omega-3 destekleri kullanın (EPA ve DHA)
◊ Düzenli ceviz, badem veya fındık tüketin.
◊ Günde 2-3 kez 500 mg’lık C vitamini tabletlerinden aç karna kullanın.
◊ Düzenli beta karoten zengini besinler yiyin (Kayısı, şeftali, havuç, mango, bal kabağı, ıspanak, kabak)
◊ Sarımsak yiyin veya sarımsak kapsüllerinden kullanın.
◊ Bol bol balık yiyin: Özellikle uskumru, ton balığı, somon ve sardalya balığına öncelik verin.
◊ 1-2 bardak kırmızı şarap için.
◊ Kilonuzu azaltın, ideal kilonuza inmeye ve kilonuzu kontrol altında tutmaya çalışın.
◊ Kan şekerinizi dikkatle izleyin. Şeker tüketiminizi azaltın.
◊ Daha az kafein kullanın.
◊ Düzenli ve dengeli aerobik egzersiz yapın.
◊ Sigarayı bırakın.
BİR TERCİH
Brokoli mi, karnabahar mı?
Brokoli ile karnabaharın besleyici değerleri hemen hemen aynı. Peki karnabaharı mı yoksa lahanayı mı tercih etmeli?
Bence bir gün birinden, diğer gün öbüründen faydalanın. İkisini de önce küçük parçalara ayırıp 40-50 dakika bekledikten sonra pişirmezseniz eğer, içlerindeki antikanser kalkan ‘sulforafan’dan mahrum kalabileceğinizi de unutmayın.
Nedeni şu, çiğ lahana veya karnabahardaki mirosinaz isimli enzim bu gıdalardaki bir maddeyi sulforafan’a çeviriyor.
Bu ikiliyi yemediğiniz ya da elle, bıçakla parçalayıp 30-40 dakika beklettiğinizde aktifleşen o enzim sayesinde sulforafan üretimi gerçekleşiyor.
Sonrasında ister çiğ, ister pişirip yiyin hiç fark etmiyor. Başlıktaki sorunun yanıtı net: Ben önceliği daha lezzetli olan karnabahara veriyorum.
BİR ÖNERİ
Gaz savar 10 tavsiye
◊ Yapay tatlandırıcılardan uzak durun. Sorbitol ve ksilitol ihtiva eden sakız ve şekerlemeleri kullanmayın.
◊ Yavaş yiyip için. Besinleri uzun uzun çiğneyin. Küçük parçalar halinde yiyin. İyice çiğnemeden de yutmayın.
◊ Gaz yapıcı karbonhidratlardan uzak durun. Gaz yapıyorsa daha az sebze (salata, çiğ sebzeler) ve sebze yemeği (lahana, brokoli, karnabahar) yiyin. Bakliyatları (fasulye, nohut v.b.) pişirirken ıslatma suyunu kullanmayıp atın. Taze suda pişirin. Gazlı içeceklerden uzak durun.
◊ Sebzeleri buharda pişirin veya haşlayın.
◊ Süt ürünlerinden kaçının. Mutlaka kullanıyorsanız mümkünse “Laktozsuz” ürünlere yönelin. Laktaz enzimi ihtiva eden destek ürünlerinden yararlanın.
◊ Yemekte su içmeyin.
◊ Yemek yerken sakin olun. Stresliyken yemeyin. Ayakta değil, oturarak yiyin.
◊ Yemekte su içmeyin.
◊ Sıcak sıvı içecekleri biraz soğuduktan sonra için ya da pipet kullanın.
◊ Probiyotik zengini ürünlerden (mayalı ürünler) istifade edin.
HATIRLATMA
Kadınlar erkeklerden uzun yaşıyor, çünkü...
◊ Kadınlar sağlıklarına daha düşkün.
◊ Stresleri erkeklere göre daha az.
◊ İş ve trafik kazalarıyla karşılaşma riskleri daha az. Korunmaya daha çok saygılılar.
◊ Erkeklere göre monogam olmaya eğilimliler. Bu nedenle cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha az yakalanıyorlar.
◊ Hormonal hiperaktif olmaları yani çok fazla değişken hormonal yaşamları, daha dirençli olmalarını sağlıyor.
◊ Kadınlar daha sevecen, hayata daha bağlı, daha çok huzur içinde olmaya çabalıyor. Erkekler birbirlerine çok açık ve samimi değiller.
◊ Kadınlar daha az sigara, alkol tüketiyor.