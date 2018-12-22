Erkeklerin sık yaptıkları 10 hata

Erkekler, dünyanın hemen her yerinde kadınlara kıyasla daha kısa ömürlü. Erkekler bizde de kadınlara oranla en az 5 yıl eksik yaşıyor. Nedeni mi? Erkeklerin tekrarlayıp durdukları bazı hatalar. Aşağıda erkeklerin en sık yaptıkları “sağlıksız” davranışların ilk 10’unu bir kez daha özetledim. Umarım 2018’den ders alır, 2019’da da aynı yanlışları tekrarlamazlar...
1. Daha çok alkol ve sigara tüketiyorlar.
2. İş kazalarıyla karşılaşma riskleri daha fazla.
3. Trafikte daha çok kaza yapıyorlar.
4. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha sık yakalanıyorlar.
5. Uyku sorunları daha sık meydana geliyor.
6. İnsülin direnci erkeklerde daha yaygın.
7. Aktivite azlığı sorunu kadınlardan daha ciddi.
8. Manevi yanları kadınlardan daha zayıf.
9. Dinlenmeye daha az zaman ayırıyorlar.
10. Damar sertliğine daha çok eğilimli bir genetik ve metabolik yapılanmaları var, buna rağmen kilo konusunda kadınlardan daha duyarsızlar.
ÇOCUKLARIN DA YAŞAN TARZLARI BOZULUYOR
Çocuklarımızın yaşadığı bu “hastalık” ve “formsuzluk” kıskacının birçok sebebi var. Mesela televizyon karşısında geçirdikleri saatler uzadı. Uzmanlara göre her iki çocuktan biri en az iki, üç saatini televizyon izleyerek kaybediyor.
Dahası televizyon izlerken sağlıklı ara öğünler, fındık, badem, ceviz ya da meyveler değil, cips, gofret, kraker ve benzeri sağlıksız şeyler yiyorlar.
Okula yürüyerek gidip gelen çocuk sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Okul dönüşü yapmaları gereken sokak-park-bahçe oyunları da hayal oldu. Okul servisleri ayrı bir konu. Çoğu araç yeterince temiz değil, bakımsız ve sağlıksız.
Sorunlar bunlarla da bitmiyor, ders saatleri çok yoğun. Okul çantaları çok ağır. Ders ve sınav programları sık sık değişiyor. Okuldaki yemekler genelde sağlıksız şeyler.
Bu gibi sorunlar çözülmedikçe, onların yiyip içtikleri sağlıklı hale getirilip aktivitesizlik problemleri çözülmedikçe daha sık hastalanma sorunları maalesef devam edecek.
Çocuklarımız neden daha sık hastalanıyor!
Farkında mısınız bilmiyorum, çocuklarımız eskiye oranla daha mutsuz ve formsuzlar. Daha dikkatsiz ve dağınıklar. Ve çok daha mühimi fazla kilolular.
Kilo meselesinin obezite boyutuna vardığını Sağlık Bakanımız da açıkladı. Haklı olarak 2019 sağlık eylem planının en önemli hedeflerinden birinin obezite sorununu çözmek olduğunu açıkladı.
Çocuk ve gençlerin bağışıklık sistemleri de eskiye oranla çok zayıf. Eskisinden daha sık hastalanıyorlar.
Eğer sağlıklı ve formda çocuklar istiyorsak bana göre okul çağının özellikle 6-12 yaş dilimi arasındaki süreç çok ama çok önemli. Tabii ki daha küçük yaştaki çocuklarımıza, bebeklere, daha büyük yaştaki ergen genç kız ve erkeklere de özen göstermeliyiz ama bu yaş grubuna da yapılacak işler emin olun ki çok ama çok mühim. Bu yaşlarda edinecekleri hayat tarzı yanlışları, yeme içme, aktivite tarzları, hayata bakış açıları, mutlu ya da mutsuzlukları, stresli ya da rahat olup olmadıkları gelecekte yaşamları bakımından onları doğrudan etkileyecek.
Stresin de iyisi kötüsü var!
Stres son derece organize, güçlü ve mükemmel bir tepki. Dozunda yaşadığınız stresin ve iyi algıladığınız kısa süreli streslerin sizi güvence altına aldığını unutmayın. Stresten korkmayın! Önemli olan stresin ne zaman bir sorun haline geldiğini fark etmek ve onu savuşturmayı becerebilmektedir.
Bütün canlılar gibi herhangi bir tehlike durumunda istesek de istemesek de strese gireriz. Tehlikenin öyle çok büyük, ciddi, görünür olması da şart değildir.
Ayrıca stres, dozunda ve zamanında ortaya çıktığında iyi, yararlı ve gerekli bir şeydir. Stres reaksiyonuyla vücut kimyasal yapı ve işleyiş bakımından ciddi değişimler gösterir. Stresle ortaya çıkan “adrenalin ve kortizol banyosunun” temel amacı yaşanan tehlike durumunu savuşturmak, sorunu en az zararla atlatmaktır. Stresle beraber ortaya çıkan değişimler savaşmayı veya kaçmayı en iyi şekilde başarmaya yardımcı olur. Stresle beraber artan kan şekeriniz enerji gereksiniminizi garanti altına alır.
Soluğunuzun sıklaşması kanda oksijen miktarını artırmak ve enerji için gereken şekeri yakmada kullanılacak oksijene ulaşmak içindir. Üretilen enerjinin kaslara daha hızlı ulaştırılmasını ise kalbiniz üstlenir ve birdenbire daha hızlı çalışmaya başlar.
Cildinizin soluklaşması, ağzınızın kuruması ve daha pek çok şey bu esnada art arda gelişir.
Örneğin kaçma ya da kovalama sırasında meydana gelecek ışık değişikliği olursa diye göz bebeğiniz bile eskisinden daha büyük hale gelir.
Kısacası stres son derece organize, güçlü ve mükemmel bir tepkidir. Dozunda yaşadığınız stresin ve iyi algıladığınız kısa süreli streslerin sizi güvence altına aldığını unutmayın. Stresten korkmayın!
Önemli olan stresin ne zaman bir sorun haline geldiğini fark etmek ve onu savuşturmayı becerebilmektedir.
Erkeklerin sık yaptıkları 10 hata
Erkekler, dünyanın hemen her yerinde kadınlara kıyasla daha kısa ömürlü. Erkekler bizde de kadınlara oranla en az 5 yıl eksik yaşıyor. Nedeni mi? Erkeklerin tekrarlayıp durdukları bazı hatalar. Aşağıda erkeklerin en sık yaptıkları “sağlıksız” davranışların ilk 10’unu bir kez daha özetledim. Umarım 2018’den ders alır, 2019’da da aynı yanlışları tekrarlamazlar...
1. Daha çok alkol ve sigara tüketiyorlar.
2. İş kazalarıyla karşılaşma riskleri daha fazla.
3. Trafikte daha çok kaza yapıyorlar.
4. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara daha sık yakalanıyorlar.
5. Uyku sorunları daha sık meydana geliyor.
6. İnsülin direnci erkeklerde daha yaygın.
7. Aktivite azlığı sorunu kadınlardan daha ciddi.
8. Manevi yanları kadınlardan daha zayıf.
9. Dinlenmeye daha az zaman ayırıyorlar.
10. Damar sertliğine daha çok eğilimli bir genetik ve metabolik yapılanmaları var, buna rağmen kilo konusunda kadınlardan daha duyarsızlar.
ÇOCUKLARIN DA YAŞAN TARZLARI BOZULUYOR
Çocuklarımızın yaşadığı bu “hastalık” ve “formsuzluk” kıskacının birçok sebebi var. Mesela televizyon karşısında geçirdikleri saatler uzadı. Uzmanlara göre her iki çocuktan biri en az iki, üç saatini televizyon izleyerek kaybediyor.
Dahası televizyon izlerken sağlıklı ara öğünler, fındık, badem, ceviz ya da meyveler değil, cips, gofret, kraker ve benzeri sağlıksız şeyler yiyorlar.
Okula yürüyerek gidip gelen çocuk sayısı parmakla gösterilecek kadar az. Okul dönüşü yapmaları gereken sokak-park-bahçe oyunları da hayal oldu. Okul servisleri ayrı bir konu. Çoğu araç yeterince temiz değil, bakımsız ve sağlıksız.
Sorunlar bunlarla da bitmiyor, ders saatleri çok yoğun. Okul çantaları çok ağır. Ders ve sınav programları sık sık değişiyor. Okuldaki yemekler genelde sağlıksız şeyler.
Bu gibi sorunlar çözülmedikçe, onların yiyip içtikleri sağlıklı hale getirilip aktivitesizlik problemleri çözülmedikçe daha sık hastalanma sorunları maalesef devam edecek.
Çocuklarımız neden daha sık hastalanıyor!
Farkında mısınız bilmiyorum, çocuklarımız eskiye oranla daha mutsuz ve formsuzlar. Daha dikkatsiz ve dağınıklar. Ve çok daha mühimi fazla kilolular.
Kilo meselesinin obezite boyutuna vardığını Sağlık Bakanımız da açıkladı. Haklı olarak 2019 sağlık eylem planının en önemli hedeflerinden birinin obezite sorununu çözmek olduğunu açıkladı.
Çocuk ve gençlerin bağışıklık sistemleri de eskiye oranla çok zayıf. Eskisinden daha sık hastalanıyorlar.
Eğer sağlıklı ve formda çocuklar istiyorsak bana göre okul çağının özellikle 6-12 yaş dilimi arasındaki süreç çok ama çok önemli. Tabii ki daha küçük yaştaki çocuklarımıza, bebeklere, daha büyük yaştaki ergen genç kız ve erkeklere de özen göstermeliyiz ama bu yaş grubuna da yapılacak işler emin olun ki çok ama çok mühim. Bu yaşlarda edinecekleri hayat tarzı yanlışları, yeme içme, aktivite tarzları, hayata bakış açıları, mutlu ya da mutsuzlukları, stresli ya da rahat olup olmadıkları gelecekte yaşamları bakımından onları doğrudan etkileyecek.
Stresin de iyisi kötüsü var!
Stres son derece organize, güçlü ve mükemmel bir tepki. Dozunda yaşadığınız stresin ve iyi algıladığınız kısa süreli streslerin sizi güvence altına aldığını unutmayın. Stresten korkmayın! Önemli olan stresin ne zaman bir sorun haline geldiğini fark etmek ve onu savuşturmayı becerebilmektedir.
Bütün canlılar gibi herhangi bir tehlike durumunda istesek de istemesek de strese gireriz. Tehlikenin öyle çok büyük, ciddi, görünür olması da şart değildir.
Ayrıca stres, dozunda ve zamanında ortaya çıktığında iyi, yararlı ve gerekli bir şeydir. Stres reaksiyonuyla vücut kimyasal yapı ve işleyiş bakımından ciddi değişimler gösterir. Stresle ortaya çıkan “adrenalin ve kortizol banyosunun” temel amacı yaşanan tehlike durumunu savuşturmak, sorunu en az zararla atlatmaktır. Stresle beraber ortaya çıkan değişimler savaşmayı veya kaçmayı en iyi şekilde başarmaya yardımcı olur. Stresle beraber artan kan şekeriniz enerji gereksiniminizi garanti altına alır.
Soluğunuzun sıklaşması kanda oksijen miktarını artırmak ve enerji için gereken şekeri yakmada kullanılacak oksijene ulaşmak içindir. Üretilen enerjinin kaslara daha hızlı ulaştırılmasını ise kalbiniz üstlenir ve birdenbire daha hızlı çalışmaya başlar.
Cildinizin soluklaşması, ağzınızın kuruması ve daha pek çok şey bu esnada art arda gelişir.
Örneğin kaçma ya da kovalama sırasında meydana gelecek ışık değişikliği olursa diye göz bebeğiniz bile eskisinden daha büyük hale gelir.
Kısacası stres son derece organize, güçlü ve mükemmel bir tepkidir. Dozunda yaşadığınız stresin ve iyi algıladığınız kısa süreli streslerin sizi güvence altına aldığını unutmayın. Stresten korkmayın!
Önemli olan stresin ne zaman bir sorun haline geldiğini fark etmek ve onu savuşturmayı becerebilmektedir.