Elektronik sigaralara dikkat!

North Carolina Üniversitesi (ABD) bilim insanlarının yaptığı ciddi bir çalışma, elektronik sigaraların en az sigara bağımlılığı kadar mühim bir sağlık tehdidi olduğunu gösterdi.

Elektronik sigaraların sadece akciğer kanseri değil, astım da dahil olmak üzere pek çok sağlık sorununu tetikleyebileceğini gösteren bu ciddi çalışma ekibinin başında bir Türk bilim insanı da var: Doçent Dr. Mehmet Kesimer.

Dr. Kesimer ve arkadaşlarının çalışması, elektronik sigaraların lupus hastalığı, sedef hastalığı ve farklı iltihaplı damar hastalıklarını (vaskolitis) tetikleyebileceğini gösterdi.

Aman dikkat! Yağmurdan kaçayım derken doluya yakalanmayın, elektronik sigaraların zararsız olduğu palavralarına sakın inanmayın.

N-Asetil Sistein gribe de etkili

N-Asetil Sistein, kronik tıkayıcı hava yolu hastalıklarında (KOAH) mukus üretimini azaltıp mukusun kıvamını yumuşattığı için yıllardır güvenle kullanılan bir doğal ilaç. Bu bileşiğin glutatyon üretimini desteklediği, bu yolla antioksidan kapasiteyi güçlendirdiği de biliniyor.

Aynı maddenin etkili bir bağışıklık takviyesi olduğunu gösteren bulgulara ise her yıl yenileri ekleniyor. Bu verilerden birini de Avusturya’da Liege Üniversitesi araştırmacıları yayınladılar.

Antioksidan ve immunomodülatör bir bileşen olan N-Asetil Sistein’in gripten korunma ve daha hızlı iyileşme için kullanılabilecek doğal bir destek olduğunu gösteren kanıtlar ortaya çıktı.

Koenzim takviyesi baş ağrısını da azaltabiliyor

Thomas Jefferson Üniversitesi Baş Ağrısı Merkezi’nde yapılan bir çalışma, düzenli koenzim Q10 takviyesinin kronik baş ağrıları ile mücadelede işe yarayabileceğini gösterdi.

Günde 150 mg koenzim Q10 desteği verilen kronik baş ağrılı hasta grubunda ağrıların sıklığı ve şiddetinin anlamlı oranda azaldığı belirlendi.

Koenzim desteklerinin tek dezavantajları çok pahalı olmaları! Doğal yoldan kazanım için ıspanak, susam yağı ve ceviz ile hayvansal ürünler ve yumurta öneriliyor.

İyot zengini besinler neler?

◊ Balık

◊ Yaban mersini

◊ Yoğurt

◊ Patates

◊ Süt

◊ Fasulye

◊ Yumurta

◊ Kuru siyah erik

Egzersiz yapanların...

◊ Bunama ihtimali azalıyor

◊ Yaşlanma hızları düşüyor

◊ Mutluluk duyguları güçleniyor

◊ Ciltleri güzelleşiyor

◊ Kas ve kemikler erimiyor

◊ Bağışıklık güçleri tavan yapıyor

◊ Cinsel hayatları süreklilik kazanıyor

◊ Uyku sorunları azalıyor

◊ Kilo alma ihtimalleri minimuma iniyor

Yeni bir sorun: İyot eksikliği

Yeterli iyot kazanımı sağlığı sürdürmenin vazgeçilmez şartlarından biri.

Çocuklarda zekâ gelişimi, yetişkinlerde tiroid fonksiyonlarının sürdürülmesi ve üreme sağlığı için iyot vazgeçilemez bir doğal güç.

İyot eksikliği “guatr” olarak bilinen tiroid bezi büyümeleri ve “nodül” oluşumlarının en yaygın sebebi.

Çocuklardaki “önlenebilir” ve/veya “tedavi edilebilir” zekâ geriliklerinin en mühim sebebi de yine aynı: İyot eksikliği.

Tuzların iyotlanması mühim bir çözüm yolu olsa da yeterli değil. Zira hava, ısı veya nem ile temasta tuzdaki iyot anında buharlaşıp uçup gidiyor! Bu nedenle iyotlu tuz ile iyot eksikliğini yok etmek garantili bir çözüm olmayabiliyor.

İyot eksikliğini belirlemenin yolu ise idrarda iyot seviyesini belirlemekten geçiyor.

Neden C vitamini?

C vitamini sadece “bağışıklık güçlendirici” bir doğal destek değil. Daha pek çok marifeti var. İşte bazı örnekler...

◊ Kolajen üretimini destekliyor. Bu nedenle “cilt dostu vitaminler” listesinde ilk üç arasında (diğerleri hiyalüronik asit ve kolajen tip1 ve tip3) yer alıyor.

◊ Glutatyonu şarj ediyor. Bunun bir diğer anlamı da çok güçlü bir antioksidan, antikanser güç olması.

◊ Cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyor.

◊ Kemik sağlığından saç ve tırnak sağlığına kadar pek çok dokunun bütünlüğü için C vitaminine ihtiyaç var.

◊ Damar sağlığını desteklediği de biliniyor.

Nar suyu bakın neler yapıyor?

◊ Kansere karşı güçlü bir savunma kalkanı

◊ Alzheimer’a ve demansa karşı etkin bir bellek desteği

◊ Kalp ve damar sağlığında koruyucu bir melek

◊ Bağışıklık gücüne destek

◊ Cinsel güce takviye

◊ Eklem ağrılarına karşı baskılayıcı

◊ İltihap çözücü ve önleyici

◊ Sportif performansı destekleyici

◊ Etkili bir cilt takviyesi

Üstelik bütün bu mucizeler için, sadece 25-50 ml taze sıkılmış nar suyu yetiyor. Deneyin derim.