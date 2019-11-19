Dr. Small’un 8 kuralı

Dr. Gary Small, Harvard’lı ünlü uzmanlardan biri. O uzun, sağlıklı ve huzurlu hayat yolculuğunu döşeyen taşların sekiz ayrı taş ocağından gelmesi gerektiğini düşünüyor. İşte o taş ocaklarının açık ve net adresleri:
◊ Aklınızı, zihninizi keskinleştirin.
◊ Olumlu, iyimser biri olun.
◊ Sağlıklı ve samimi ilişkiler geliştirin.
◊ Stresle mücadele edin.
◊ Çevrenize sahip çıkın.
◊ Formda kalın.
◊ Doğru, akılcı beslenin.
◊ Sağlığınızı dikkatle izleyin.
KESİP SAKLAYIN
Kırışıklık azaltan sofralar
◊ Izgara somon balığı / haşlanmış sebze / salata.
◊ Haşlanmış veya ızgara tavuk (derisiz), haşlanmış brokoli, salata.
◊ Fırınlanmış tavuk, bezelye ve haşlanmış havuçlu garnitür, salata.
◊ Rosto hindi, salata.
◊ Sarımsak ve maydanozlu tavuk sote / kabak / salata.
◊ Som balığı ile yumurta beyazı omleti / dilimlenmiş domates / salata.
◊ Haşlanmış kılıç balığı / brokoli / salata.
◊ Dil balığı filetosu / bezelye / salata.
◊ Haşlanmış karnabahar, hafif ateşte pişirilmiş zeytinyağlı domates, yeşil salata.
KISA BİLGİ
Kahvenin faydası var
Kahve sadece bir keyif içeceği değil. Ayrıca bazı zararlı yanları da var. Var ama bunlar faydalarını görmezden gelmemizi gerektirmiyor. İşte sağlık kahvenin faydaları...
◊ Diyabeti geciktiriyor
◊ Karaciğeri yağlanmadan koruyor
◊ Safra taşlarını önlüyor
◊ Antioksidan destek sağlıyor
◊ Belleği güçlendiriyor
◊ Odaklanmayı kolaylaştırıyor
ÖZET BİLGİ
Çayın faydaları
Çay mı kahve mi? Bence çay daha faydalı bir içecek. Peki ne gibi faydaları var?
◊ Kanser freni
◊ Diyabet kalkanı
◊ Bellek desteği
◊ Anti alerjik
◊ Ruhsal rahatlatıcı
◊ Damar koruyucu
◊ Bağışıklık güçlendirici
UNUTMAYIN
Haftanın tavsiyesi
Saatte 5-6 kilometre hızla yani dakikada ortalama 120 adımla tempolu yürüyüşleri her gün 60 dakika yapmak çok yararlı.
Süreyi haftada 2-3 gün 90 dakikaya çıkarmak çok daha faydalı. Araştırmalar günde 20-30 dakikalık yürümelerin bile ciddi yarar sağladığını gösterdi.
NOT ALIN
Uyku davetçisi çaylar
Uyku sorunu olanlar aşırıya kaçmamak şartıyla aşağıdaki çaylardan faydalanabilirler:
◊ Pasiflora
◊ Papatya
◊ Melisa
◊ Oğul otu
KESİP SAKLAYIN
Meme kalkanı besinler
Meme kanseri özellikle hanımlar için müthiş bir tehlike. Aslında erkekleri de ilgilendiriyor. Geçen yıl 500’den fazla erkek vatandaşımızın meme kanserine yakalanması da bunun delili. Peki korunmada işe yarayacak bazı besinler var mı? Var! İşte listesi...
◊ Domates
◊ Salça
◊ Yeşil çay
◊ Keten tohumu
◊ Elma
◊ Yeşil sebzeler
◊ Mor siyah sebze ve meyveler
◊ Zerdeçal
◊ Siyah üzüm çekirdeği
◊ Zeytinyağı
◊ Lahana ailesi
Dr. Small’un 8 kuralı
Dr. Gary Small, Harvard’lı ünlü uzmanlardan biri. O uzun, sağlıklı ve huzurlu hayat yolculuğunu döşeyen taşların sekiz ayrı taş ocağından gelmesi gerektiğini düşünüyor. İşte o taş ocaklarının açık ve net adresleri:
◊ Aklınızı, zihninizi keskinleştirin.
◊ Olumlu, iyimser biri olun.
◊ Sağlıklı ve samimi ilişkiler geliştirin.
◊ Stresle mücadele edin.
◊ Çevrenize sahip çıkın.
◊ Formda kalın.
◊ Doğru, akılcı beslenin.
◊ Sağlığınızı dikkatle izleyin.
KESİP SAKLAYIN
Kırışıklık azaltan sofralar
◊ Izgara somon balığı / haşlanmış sebze / salata.
◊ Haşlanmış veya ızgara tavuk (derisiz), haşlanmış brokoli, salata.
◊ Fırınlanmış tavuk, bezelye ve haşlanmış havuçlu garnitür, salata.
◊ Rosto hindi, salata.
◊ Sarımsak ve maydanozlu tavuk sote / kabak / salata.
◊ Som balığı ile yumurta beyazı omleti / dilimlenmiş domates / salata.
◊ Haşlanmış kılıç balığı / brokoli / salata.
◊ Dil balığı filetosu / bezelye / salata.
◊ Haşlanmış karnabahar, hafif ateşte pişirilmiş zeytinyağlı domates, yeşil salata.
KISA BİLGİ
Kahvenin faydası var
Kahve sadece bir keyif içeceği değil. Ayrıca bazı zararlı yanları da var. Var ama bunlar faydalarını görmezden gelmemizi gerektirmiyor. İşte sağlık kahvenin faydaları...
◊ Diyabeti geciktiriyor
◊ Karaciğeri yağlanmadan koruyor
◊ Safra taşlarını önlüyor
◊ Antioksidan destek sağlıyor
◊ Belleği güçlendiriyor
◊ Odaklanmayı kolaylaştırıyor
ÖZET BİLGİ
Çayın faydaları
Çay mı kahve mi? Bence çay daha faydalı bir içecek. Peki ne gibi faydaları var?
◊ Kanser freni
◊ Diyabet kalkanı
◊ Bellek desteği
◊ Anti alerjik
◊ Ruhsal rahatlatıcı
◊ Damar koruyucu
◊ Bağışıklık güçlendirici
UNUTMAYIN
Haftanın tavsiyesi
Saatte 5-6 kilometre hızla yani dakikada ortalama 120 adımla tempolu yürüyüşleri her gün 60 dakika yapmak çok yararlı.
Süreyi haftada 2-3 gün 90 dakikaya çıkarmak çok daha faydalı. Araştırmalar günde 20-30 dakikalık yürümelerin bile ciddi yarar sağladığını gösterdi.
NOT ALIN
Uyku davetçisi çaylar
Uyku sorunu olanlar aşırıya kaçmamak şartıyla aşağıdaki çaylardan faydalanabilirler:
◊ Pasiflora
◊ Papatya
◊ Melisa
◊ Oğul otu
KESİP SAKLAYIN
Meme kalkanı besinler
Meme kanseri özellikle hanımlar için müthiş bir tehlike. Aslında erkekleri de ilgilendiriyor. Geçen yıl 500’den fazla erkek vatandaşımızın meme kanserine yakalanması da bunun delili. Peki korunmada işe yarayacak bazı besinler var mı? Var! İşte listesi...
◊ Domates
◊ Salça
◊ Yeşil çay
◊ Keten tohumu
◊ Elma
◊ Yeşil sebzeler
◊ Mor siyah sebze ve meyveler
◊ Zerdeçal
◊ Siyah üzüm çekirdeği
◊ Zeytinyağı
◊ Lahana ailesi