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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Doğal beslen uzun yaşa

20 Kasım 2019

Doğru, dengeli, sağlıklı ve kaliteli şeyler yiyip içenler daha sağlıklı ve uzun ömür sürer. Neden mi? İyi beslenmek her şey değilse bile çok şeydir de ondan!

Beslenme sadece karın doyurmak, yalnızca “yakıt deposu doldurmak”tan daha fazlasıdır. Yaş ilerledikçe yıkılanı, kırılıp döküleni, paslanıp bozulanı düzelten “doğal ilaçlar” sadece besinlerle kazanılabilir.
Beslenmenin püf noktalarını iyi öğrenmek, doğru anlamak ve bildiklerinizi hayata geçirmek zorundasınız.
Besin seçimlerinizi işinize, yaşınıza, cinsiyetinize ve ekonomik durumunuza uygun değişimlerle çeşitlendirmelisiniz.
İyi beslenmek ille de pahalı şeyler yiyip içmek anlamına gelmiyor.
Ucuz ama sağlıklı beslenmek her zaman mümkün.
Ailenizin sağlık hikâyesi, yani genetik risklerinize uygun bir beslenme planını nasıl oluşturabileceğinizi sorup, okuyup, araştırıp öğrenmelisiniz.
Eğer herhangi bir sağlık sorununuz varsa bu sağlık problemini iyileştiren ya da kötüleştiren besinlerin neler olduğunu da bilmeniz gerekiyor.

ÖNEMLİ

İyi beslenenler daha güçlüdür

İyi beslenmek hücrenin dolayısıyla doku, organ ve sistemlerimizin sağlığı için şart! İyi beslenenlerin hücreleri daha az yıkıma uğruyor. O hücreler yıkım süreçlerine de daha çok direniyor, yıkılanı, döküleni daha kolay onarıyor.
İyi beslenen çocuk ve gençler daha düzenli, sağlıklı büyüyüp gelişiyor, daha kolay ve iyi öğreniyor. İyi beslenen bir kadının sağlıklı bir çocuk doğurma, sağlıklı bir gebelik süreci yaşama ve çocuğuna yeterli miktar ve kalitede süt verebilme şansı artıyor.
Yetmedi, dahası var... İyi beslenmek kendinizi daha iyi hissetmenizi ve daha formda olmanızı da sağlıyor. İyi beslenen biriyseniz ruhsal sorunlarla daha az karşılaşıyorsunuz. Stresiniz azalıyor, belleğiniz güçlü kalıyor, uykunuz daha düzgün oluyor.

UNUTMAYIN

Kötü yiyecekler hasta eder

Modern tıptaki gelişmeler, hijyenik şartlardaki düzelmeler, eğitim düzeyinin artması, refahın yaygınlaşması birçok hastalığı yok etti. Ayrıca yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklarla, istisnalar dışında eskisi kadar karşılaşmıyoruz.
Tıp fakültelerindeki hocalar öğrencilerine gösterecek skorbüt hastası (C vitamini noksanlığından oluşuyor), raşitik çocuk, osteomalazik yetişkin (D vitamini eksikliğinde gelişiyor) bulmakta işte bu nedenle zorlanıyor.
Kısacası konu “beslenme-sağlık ilişkisi” olduğunda haberler iyi!
Ama mühim bir ayrıntıyı unutmamakta da fayda var.
O ayrıntı şu:
Yeni sağlık sorunlarının çoğu ne mikrobik hastalıklar, ne de yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor.
Çoğunun arkasında ya yanlış beslenme, yüksek kalorili gıda tüketimi, fazla şeker, tuz kazanımı ya da besinlerle kazanılan kanserojen maddeler var.

BİR UYARI

Aşırı kahvenin zararları

∆ Uykusuzluk
∆ Çarpıntı
∆ Hipertansiyon
∆ İdrar kaçırma glokoma
∆ Kemik erimesi
∆ Gastrit/reflü
∆ Kolesterol artışı
∆ Aritmi

BİR BİLGİ

Daha yavaş yaşlanın!

Yaşlanmayı yavaşlatan, çevresel yaşlanmayı azaltan cilt ürünlerinde etkili doğal destekler:
∆ Yeşil çay özütü
∆ Deniz yosunu ekstraktı
∆ Alfa-Lipoik-Asid
∆ Koenzim Q10
∆ Üzüm çekirdeği ekstresi

KISA BİLGİ

Havuç neden faydalı?

Bir betakaroten ve lutein bombası da ondan! Peki betakaroten ve lutein ne işe yarar?
∆ Görmeye
yardımcı olur.
∆ Kansere karşı direnç kazandırır.
∆ Cilt yaşlanmasını geciktirir.
∆ Cildi güneşin hasarlarından korur.
∆ Antioksidan kapasiteyi artırır.

 

 

 

 

 

 

 

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