Detoksunuzu nasıl alırdınız?

Detoks eğer dikkatli uygulanabilirse ciddi bir bedensel ve ruhsal arınma sağlayabiliyor. Ne var ki sağlığın pek çok alanında yaşadığımız mühim bir tehlike detoks konusunda da yaşanıyor ve maalesef “DETOKSLAR DA KİRLENİYOR”!

Nedeni son derece net ve açık: Burada da herkes aklına geleni söyleyip yazıyor, yani ağzı olan konuşuyor!

Detoks uzmanları, detoks koçları, çakma detoksçular, otçular, çöpçüler, lavmancılar ortalıkta cirit atıyor.

Lafı pek fazla uzatmadan kişisel fikrimi hemen açıklayayım:

Ben detoksun kısa süreli olanlarını tercih ediyorum ve tekrarlanan akılcı kısa süreli detoksların faydalı olacağına inanıyorum.

Hatta bir “aralıklı kısa oruç” yöntemi olan “16/8 uygulaması”nın bile bir tür detoks olarak işe yarayacağını düşünüyorum.

Yapacağınız, son derece basit bir uygulamadan ibaret. Haftanın 1-2 günü günlük besin tüketiminizi mümkün olduğunca azaltacaksınız, toplam besin tüketim sürecinizi 8 saat ile sınırlayacak, kalan 16 saati sadece su içerek tamamlayacaksınız.

Detoks süreçlerinize yardımcı olabilecek bazı hatırlatmaları yandaki kutularda bulacaksınız.

Elektromanyetik detoksu unutmayın

Tüm elektrik gereçleri çevrenizde düşük seviyede elektro manyetik enerji yaymaktadır. Bu kirlilik uykusuzluğunuzun, baş ağrılarınızın, mide bulantınızın, yorgunluğunuzun ve konsantrasyon düşüklüğünüzün sebebi olabilir.

Elektrikli battaniyeleri fazla kullanmamaya, yatak odanızda elektrikle çalışan saat, telefon ve radyo-TV bulundurmamaya, kullanımda olmayan elektrikli tüm araçları fişten çıkarmaya dikkat etmelisiniz.

Kullanılmayan bilgisayarları ve televizyonları kapalı tutun. Mobil telefonları uzun süreli kullanmayın. Mümkünse kulaklık kullanmaya çalışın.

En az seviyede elektromanyetik enerji yayan mobil telefonları tercih edin. Yüksek gerilim hatlarının yakınında ikamet etmeyin.

Filizlerden faydalanın

Detoks kürlerinde filizlenmiş tohumlardan yararlanabilirsiniz. Yeni filizlenen genç bir bitkinin ihtiyaç duyduğu tüm besinler tohumdaki depodan seferber edilir. Filizlenme süresince tohumlardaki yağlar, protein ve şekerler, vitaminler ve mineraller kolayca yararlanılabilen basit kimyasal yapılara dönüşür.

Filizlenmiş tohumları evinizde hazırlayabilirsiniz. Karanlık ve sıcak bir dolap köşesi, ıslatılmış tohumların filizlenmek üzere bekletilmesi için idealdir.

Önceden kaynatılmış ve soğutulmuş suya tohumları ıslatın. Mercimek, fasulye ve ayçiçeği tohumlarını 10-15 saat, kırmızı turp ve hardal tohumunu 6-8 saat, bezelye, fasulye ve nohut tohumlarını 18 saat kadar suda tutun.

Daha sonra bol ve temiz su ile durulayıp kurumalarını bekleyin. Geniş bir kap içinde sıcak ve karanlık bir yerde beklemeye bırakın. Günde 2-3 kez temiz su ile tekrar durulayıp kuruyunca tekrar beklemeye terk edin. En geç 5-6 gün sonra filizlenmiş taze tohumlarınız, tüketmenize hazır hale gelecektir.

Bu tohumları buzdolabında kapalı bir cam kapta 5-6 gün saklayabilirsiniz. Filizlenmiş tohumları, detoks kürü süresince taze veya haşlanmış sebze tabaklarına ilave ederek ya da salatalarda kullanabilirsiniz.

Masaj yararlıdır

Detoks süresince badem yağı, okaliptus yağı, zeytinyağı veya hazır masaj yağlı karışımlarını kullanarak kendi kendinize masaj yapabilirsiniz. Kullanacağınız masaj yağının alerji yapmamasına dikkat edin.

Emin değilseniz çok az bir miktarını kulağınızın arkasına bir miktar sürdükten sonra 1 gün bekleyip kızarıklık veya kaşıntı olup olmadığını izleyin.

Masaj yağlarının içerisine 400 ünite E vitamini, 25 ünite A vitamini ekleyebilirsiniz. Primrose oil, Coenzym Q-10 ve Alfa lipoik Asid kapsüllerini açarak masaj solüsyonunuza ilave edebilirsiniz.

Ayak parmaklarınızdan başlayarak yukarı doğru tüm vücudunuzu özenle ovmanız, aynı işlemleri karın ve kalça bölgenize, çenenize, şakaklarınıza, sıkıştırma ve ovalama hareketleriyle uygulamanız yetecektir.

Masajdan sonra bir süre dinlenip ılık bir duş alın. Olanak ölçüsünde profesyonel masaj terapistlerinden de yardım alabilirsiniz. Olanağınız varsa detoks kürü süresince her gün profesyonel bir masaj terapistinden de yararlanabilirsiniz.

Kokular ruhsal detoksun ateşleyicileridir

Kokuların, toksinlerden arındırıcı kürler süresince özellikle ruhsal detoksu gerçekleştirmek bakımından son derece yararlı olduğu bilinmektedir. Okalüptüs, limon, papatya, lavanta ve ıhlamur en sık kullanılan kokulardır.

Okalüptüs: Burun tıkanıklığını çözer, sinüslerin temizlenmesine ve solunum sistemine yardım eder. Yeniden canlandırır, sakinleştirir ve konfor sağlar. Saunanıza birkaç damla atın. Hastalığınızda bir mendilin ya da yastığınızın üstüne koyun.

Limon: Hayatınıza yeni bir ferahlık duygusu verir. Duyguları uyarır. Sizi tazeler ve güçlendirir. Limon zihni olumsuz düşüncelerden temizler. Önemli toplantılardan ve sınavlardan önce mendilinize birkaç damla damlatın.

Papatya: Sakinleştirir. Hafızayı canlandırır. Depresyonu azaltır. Uykusuzluğa ve ani öfke patlamalarına iyi gelir.

Ylang ylang: Gevşemeyi ve sakinleşmeyi sağlar. Öfkeyi yatıştırır.

Lavanta: Uykuya teşvik eder. Stresi yok eder. Enerjiyi dengeler ve gevşetir. Banyonuzda kullanın ve gevşeyin. Şekerleme için de kullanılabilir.

Ihlamur: Zihni uyarır; besleyici tonik rolünü oynar. Zihni tazeler ve iyimserliğe teşvik eder.

Sebze sularından nasıl faydalanacaksınız?

Kereviz, kırmızı pancar, yerelması ve havuç, detoks sebze suyu karışımı için en uygun kaynaklardır. Ayrıca şalgam, marul, lahana, brokoli, karnabahar, domates, soğan ve filizlenmiş tohumları, maydanoz, dereotu ve naneyi taze sebze sularına ağız tadınıza göre ilave edebilirsiniz.

Detoks sebze sularının tadını daha hoş hale getirmek için tarçın, tatlı veya ekşi limon, portakal ve greyfurttan yararlanabilirsiniz.

Detoks sebze suyu karışımlarını hazırlarken gereğinden çok fazla kalori almamaya, kendinize en uygun tat veren kombinasyonları oluşturmaya, kullandığınız sebzeleri taze olarak temin edip iyice yıkadıktan sonra kullanmaya özen gösterin.

Sebze suyu karışımlarını bekletmeden ve çok kaba tortuları, süzüntü muhtevaları ile birlikte hariç olduğu gibi tüketin. Ağız tadınıza en uygun sebze ve meyve suyu kokteyllerini en iyi siz hazırlayabilirsiniz. Deneyin ve tekrarlayın.

Zaman geçtikçe daha başarılı olduğunuzu ve daha keyifli sebze suyu-meyve suyu karışımları hazırlama yeteneği kazandığınızı fark edeceksiniz.