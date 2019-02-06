Demiriniz tam olsun

Demirinizi ve demir metabolizmanızı lütfen dikkatle izleyin. Demirin azının da çoğunun da ciddi bir sağlık sabotajcısı olduğunu unutmayın.
Demir noksanlığı anemisi (kansızlığı) herkesin, her yaşın ama en çok da 15-50 yaş aralığındaki kadınların en mühim ve sinsi sağlık sorunlarından biri.
İşin kötüsü bu noksanlığın yol açabileceği belirtiler çok fazla, sinsi ve çok farklı. Çoğu zaman da sıradan ve basit işaretler. Önemsemediğiniz bir yorgunluk, bozulmuş bir uyku düzeni, azalmış saç ve tırnak kalitesi, kurumuş bir cilt, depresif bir ruh hali, kas ve eklem ağrıları veya unutkanlıklar gözden kaçmış bir demir eksikliğinin ilk işaretleri olabilir. Biliniz ki hemoglobininiz 11’den, ferritin ve demiriniz 50’den az ise demir eksikliği mühim bir noktaya gelmiş demektir.
Demirinizi ve demir metabolizmanızı lütfen dikkatle izleyin. Demirin azının da çoğunun da ciddi bir sağlık sabotajcısı olduğunu unutmayın. Yılda en az bir defa hemoglobin, hematokrit, demir ve ferritin seviyelerinizin durumunu öğrenmeye gayret edin.
Cilt dostu besinler
En başa domatesi yazın. Likopen zenginliği nedeniyle salatasını değil de salçasını, çorbasını ya da suyunu tercih edin.
İkinci sıraya balığı ekleyin. Tazesi, donmuşu, konservesini ayırt etmeyin, önceliği de omega-3 zengini yağlı balıklara verin.
Üçüncü sırada ise renkli sebzeler, özellikle de sülfür zengini lahana, karnabahar, sarımsak, soğan vb. olsun. Listeye bakliyatı eklemeyi de ihmal etmeyin.
Yeşil yapraklı sebzelerin özellikle semizotu, ıspanak ve benzerlerinin de cilde ciddi destek verebildiklerini bir kenara not edin.
Son iki öneri daha: Cilt beta karoten çok sever. O halde listede havuçta olmalı. İçindeki elajik asit ve punisik asit (omega-5) sebebiyle narın da ciddi bir cilt dostu olduğu hep hatırlanmalı. Şimdilik bu kadar, sanırım yeterli olacaktır.
BEYiN DOSTU ÖNERiLER
Değerli yazar Mümin Sekman’dan alıntı olduğunu öğrendiğim “beyin dostu” önerilerden bazılarını sizinle de paylaşmak istedim.
Daha güçlü, daha üretken, huzurlu ve keyifli bir beyin isteyenler bu önerilerden mutlaka istifade etmeliler. İşte o önerilerin ilk 10’u...
İLK 5
1- Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışır. İnsan beyninin ayaktayken yaklaşık yüzde 10 daha fazla çalıştığı düşünülmektedir. Önemli kararlarınızı alırken kapalı alandaysanız, “volta atmayı” deneyebilirsiniz.
2- Yürürken kolları sallamak beynin performansını olumlu etkiliyor. Önemli kararlarınızı açık havada, kollarınızı sağa sola sallayarak yürürken almaya ne dersiniz?
3- Yabancı bir dil öğrenmek beyni güçlendiriyor. Her gün birkaç yabancı ya da yerli yeni kelime öğrenip, kullanabilirsiniz. Sözlük okuyabilirsiniz. Alışveriş listesi veya telefon numaralarını ezberlemeyi deneyebilirsiniz.
4- Zihinsel cimnastik /antrenman yapın. Bunun için çeşitli bulmacaları çözebilirsiniz. Satranç gibi akıl oyunları oynayın. Yatkınsanız, meditasyon, yoga gibi zihni dinginleştiren teknikler üzerinde çalışın.
5- Rutin davranışlardan vazgeçin. Bazen telefonu sol elinizde tutun, çantanızı diğer elinizle taşıyın, evinize başka bir yoldan gidin. En azından bir günlüğüne TV kumandasını sık kullanmadığınız elinizde tutun.
İKİNCİ 5
1- Sevdiğiniz bir müziği bir süre gözleriniz kapalı dinleyin. Beyin otoriteleri tarafından klasik müziğin zekaya 7 puan ekleyebildiği iddia edilmektedir.
2- Günde aklınızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkındaysa, hayatınız da ona göre şekillenir.
Unutmayın, kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda da onu çoğaltırsınız.
3- Bol ve temiz oksijen beyin için çok önemlidir. Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun yüzde 2’sini oluşturduğu halde, vücuda gelen oksijenin yüzde 25’ini tüketir. Oksijensiz kaldığımızda ölümü gerçekleşen ilk organımız beyindir. Odanızın penceresini açarak kendinize bol bol oksijen ısmarlayın.
4- Beynin en tehlikeli yanı “ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlardır. Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, korktuğunuzu başınıza getirir! Buna ters çaba kuralı denir. Beyin, odaklanılan hedef olumsuz olsa bile, bunu gerçekleştirmek için çalışır. Topluluk önünde konuşma yaparken “acaba heyecanlanır mıyım?” diye düşünürseniz, heyecanlanırsınız.
5- Beyni yoran monotonluktur. Hayatınızı ne kadar renklendirirseniz, beyninizi o kadar neşelendirirsiniz.
Demiriniz tam olsun
Demirinizi ve demir metabolizmanızı lütfen dikkatle izleyin. Demirin azının da çoğunun da ciddi bir sağlık sabotajcısı olduğunu unutmayın.
Demir noksanlığı anemisi (kansızlığı) herkesin, her yaşın ama en çok da 15-50 yaş aralığındaki kadınların en mühim ve sinsi sağlık sorunlarından biri.
İşin kötüsü bu noksanlığın yol açabileceği belirtiler çok fazla, sinsi ve çok farklı. Çoğu zaman da sıradan ve basit işaretler. Önemsemediğiniz bir yorgunluk, bozulmuş bir uyku düzeni, azalmış saç ve tırnak kalitesi, kurumuş bir cilt, depresif bir ruh hali, kas ve eklem ağrıları veya unutkanlıklar gözden kaçmış bir demir eksikliğinin ilk işaretleri olabilir. Biliniz ki hemoglobininiz 11’den, ferritin ve demiriniz 50’den az ise demir eksikliği mühim bir noktaya gelmiş demektir.
Demirinizi ve demir metabolizmanızı lütfen dikkatle izleyin. Demirin azının da çoğunun da ciddi bir sağlık sabotajcısı olduğunu unutmayın. Yılda en az bir defa hemoglobin, hematokrit, demir ve ferritin seviyelerinizin durumunu öğrenmeye gayret edin.
Cilt dostu besinler
En başa domatesi yazın. Likopen zenginliği nedeniyle salatasını değil de salçasını, çorbasını ya da suyunu tercih edin.
İkinci sıraya balığı ekleyin. Tazesi, donmuşu, konservesini ayırt etmeyin, önceliği de omega-3 zengini yağlı balıklara verin.
Üçüncü sırada ise renkli sebzeler, özellikle de sülfür zengini lahana, karnabahar, sarımsak, soğan vb. olsun. Listeye bakliyatı eklemeyi de ihmal etmeyin.
Yeşil yapraklı sebzelerin özellikle semizotu, ıspanak ve benzerlerinin de cilde ciddi destek verebildiklerini bir kenara not edin.
Son iki öneri daha: Cilt beta karoten çok sever. O halde listede havuçta olmalı. İçindeki elajik asit ve punisik asit (omega-5) sebebiyle narın da ciddi bir cilt dostu olduğu hep hatırlanmalı. Şimdilik bu kadar, sanırım yeterli olacaktır.
BEYiN DOSTU ÖNERiLER
Değerli yazar Mümin Sekman’dan alıntı olduğunu öğrendiğim “beyin dostu” önerilerden bazılarını sizinle de paylaşmak istedim.
Daha güçlü, daha üretken, huzurlu ve keyifli bir beyin isteyenler bu önerilerden mutlaka istifade etmeliler. İşte o önerilerin ilk 10’u...
İLK 5
1- Beyin açık havadayken ve ayaktayken daha iyi çalışır. İnsan beyninin ayaktayken yaklaşık yüzde 10 daha fazla çalıştığı düşünülmektedir. Önemli kararlarınızı alırken kapalı alandaysanız, “volta atmayı” deneyebilirsiniz.
2- Yürürken kolları sallamak beynin performansını olumlu etkiliyor. Önemli kararlarınızı açık havada, kollarınızı sağa sola sallayarak yürürken almaya ne dersiniz?
3- Yabancı bir dil öğrenmek beyni güçlendiriyor. Her gün birkaç yabancı ya da yerli yeni kelime öğrenip, kullanabilirsiniz. Sözlük okuyabilirsiniz. Alışveriş listesi veya telefon numaralarını ezberlemeyi deneyebilirsiniz.
4- Zihinsel cimnastik /antrenman yapın. Bunun için çeşitli bulmacaları çözebilirsiniz. Satranç gibi akıl oyunları oynayın. Yatkınsanız, meditasyon, yoga gibi zihni dinginleştiren teknikler üzerinde çalışın.
5- Rutin davranışlardan vazgeçin. Bazen telefonu sol elinizde tutun, çantanızı diğer elinizle taşıyın, evinize başka bir yoldan gidin. En azından bir günlüğüne TV kumandasını sık kullanmadığınız elinizde tutun.
İKİNCİ 5
1- Sevdiğiniz bir müziği bir süre gözleriniz kapalı dinleyin. Beyin otoriteleri tarafından klasik müziğin zekaya 7 puan ekleyebildiği iddia edilmektedir.
2- Günde aklınızdan 60 bin ile 80 bin arası düşünce geçer. Bu düşünceler ne hakkındaysa, hayatınız da ona göre şekillenir.
Unutmayın, kafanızda en çok neyi düşünürseniz, hayatınızda da onu çoğaltırsınız.
3- Bol ve temiz oksijen beyin için çok önemlidir. Beynimiz ağırlık olarak vücudumuzun yüzde 2’sini oluşturduğu halde, vücuda gelen oksijenin yüzde 25’ini tüketir. Oksijensiz kaldığımızda ölümü gerçekleşen ilk organımız beyindir. Odanızın penceresini açarak kendinize bol bol oksijen ısmarlayın.
4- Beynin en tehlikeli yanı “ters çaba” kuralına göre çalıştığı anlardır. Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz şeye odaklanırsanız, korktuğunuzu başınıza getirir! Buna ters çaba kuralı denir. Beyin, odaklanılan hedef olumsuz olsa bile, bunu gerçekleştirmek için çalışır. Topluluk önünde konuşma yaparken “acaba heyecanlanır mıyım?” diye düşünürseniz, heyecanlanırsınız.
5- Beyni yoran monotonluktur. Hayatınızı ne kadar renklendirirseniz, beyninizi o kadar neşelendirirsiniz.