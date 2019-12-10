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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Demire dikkat

10 Aralık 2019

Gereksiz yere demir yüklemek ciddi bir risk. Demiri takviye olarak kullanmak da öyle. Bu nedenle içinde demir bulunan hiçbir multivitamini yutmayın. Doktorunuz reçetelendirmedikçe kendi kararınızla demir takviyesi almayın. Fazla demirin erken yaşlanma ve toksik zararları var. Mesela mı?

◊ Kanser riskini artırıyor.
◊ Damar sertliğini tetikliyor.
◊ Karaciğer ve pankreasta harabiyet yapıyor.
◊ Mitokondri fonksiyonlarını bozuyor, kronik hastalıklara zemin hazırlıyor.
Yılda bir defa demir ferritin ölçümü yaptırın. Bu ölçüme “CRP” ve “GGT” testlerini de ilave ettirin. Bu üçlü tarama muhtemel bir “kronik inflamasyon” meselesinin en güvenli ipucu kabul ediliyor.

Zeytin yaprağı özünün faydaları

◊ Kolesterolü dengeler.
◊ Kan basıncını azaltır.
◊ Kan şekeri ayarına yardımcı olur.
◊ Kilo kontrolünü destekler.
Not: Günlük tavsiye edilen doz için net bir rakam yok. Genelde 500-1000 mg öneriliyor. Kapsül, tablet, çay şeklinde kullanılabilir. Muhtemel yan etkiler ve güvenlik konusunda maalesef net bilgilere sahip değiliz.

Potasyum deposu besinler neler?

Günlük potasyum ihtiyacımız 3000 mg.
◊ 1 orta boy muzda 450 mg potasyum var.
◊ 1 orta boy şeftali iki orta boy kayısı 200 mg,
◊ 1 orta boy patates 300 mg potasyum içeriyor.
◊ Yoğurt da harika bir potasyum kaynağı.

Karaciğer dostu 5 besin

∆ Limon: Antioksidan bioflavonoid, hesperidin zenginliği ve alkali gücü ile...
∆ Lahanagiller: Sülfür zenginlikleri, glukozinolat yükleri ile...
∆ Enginar: Silimarin gibi harika bir antioksidanla tıka basa dolu oluşu sayesinde...
∆ Zerdeçal: Antioksidan, anti-iltihap güçleriyle...
∆ Sarımsak: Sülfür zenginliğinin getirdiği detoks gücü ile...

Doymuş yağ bombaları hangileri?

◊ Tereyağı
◊ İç yağı
◊ Kuyruk yağı
◊ Kaymak
◊ Bol yağlı kırmızı etler
◊ Tam yağlı süt, yoğurt, peynirler
◊ Margarinler

Omega-6 deposu yağlara dikkat!

◊ Ayçiçeği yağı
◊ Pamuk yağı
◊ Mısır yağı
◊ Susam yağı
◊ Fıstık yağı

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