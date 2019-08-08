Demir mi biotin mi?

Vücutta bazı elzem maddelerin eksikliği, saç dökülmesine yol açıyor. O maddelerin başında ise biotin ve demir geliyor. Peki hangisi daha önemli?
Sorularınızın yoğunluğuna bakılırsa, saç kaybı sanki yeni bir salgın ve canımızı en çok sıkan sağlık sorunlarından biri.
Kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmiyor, pek çok kişi saç dökülmesi sorununa çare arıyor.
Konunun özü ise şu: Saç dökülmesi sorununu herkes zaman zaman az çok yaşar.
Saç dökülmesinin de en az 30’a yakın nedeni var.
Ama ilk sırayı stres, hormonal dengesizlik, mikrobik hastalıklar, mantar bulaşması ile bazı elzem maddelerin eksikliği alıyor.
Biotin, demir, çinko, D ve B12 vitamini ile Omega-3 azlığı bu eksikliklerin en sık görülenleri. Ve bence en önemlileri.
Siz yine de ilk sıraya biotin azlığını, ardına da demir noksanlığını ekleyin, diğerlerini ondan sonraya bırakın.
Pilav, patates, makarna
Hem pilav, makarna, patates keyfinden mahrum kalmamak, hem de kilo almamak istiyorsanız, şu basit ayrıntılar işinize yarayabilir:
◊ Yağda kızartmayın.
◊ Çok değil, az pişirin.
◊ Sıcak değil, soğuk yiyin.
◊ Proteinle evlendirin. (Yoğurt, peynir, et ekleyin.)
◊ Sebze ekleyin.
◊ Çok az yağ ekleyin.
◊ Kremadan uzak tutun.
◊ Ölçülü tüketin.
◊ Aynı öğünde ekmek yemeyin.
◊ Aynı öğünde tatlı yemeyin.
Pilates kas ve eklem dostudur
Yaşımız ilerledikçe kaslarımız eriyor. 30-60 arasında yılda yüzde 1-2 olan kas kaybımız
60 yaş sonrasında yılda yüzde 2’yi bile geçebiliyor.
Dahası eriyen ve yaşlanan kas yerçekimine direnemiyor. Sarkıyor, pörsüyor. Peki çare?
Çare var: Çare kas egzersizleri yani yürümek, ağırlık kaldırmak. Çömelme egzersizi yapmak.
Çare pilates, yoga kısacası kasa hareket, direnç ve esneklik veren çalışmalar yapmak.
Haydi hemen başlıyoruz. Dedik ya hayat bizden hareket bekliyor. Harekette bereket var.
Mercimek mi kinoa mı?
Tabii ki mercimek. Her şeyden evvel mercimek kinoadan çok daha ucuz. Gerçi proteini kinoadan bir tık eksik ama fark etmez. Mercimek, kinoaya yenilmez.
Çünkü o aynı zamanda müthiş bir prebiyotik güç. Bağırsağınızdaki probiyotik bakteriler onu bulunca adeta bayram yapıyor. Onlar için harika bir besin mercimek.
Müthiş bir posa deposu olduğu da kesin. Bu sayede kabızlıkla mücadele ediyor. Şekeri, kolesterolü dengeliyor. Kilo almayı önlüyor.
Mutfakta bu kış mercimeğe daha çok şans verin. Yemeğini, çorbasını, köftesini, salatasını ihmal etmeyin.
Afiyet olsun...
Sadece kefir yetmez
Kefir doğal bir probiyotik bombası. Bir sağlık mucizesi. Bir bağırsak ve de bağışıklık dostu. Bu kesin.
Ne var ki sindirim sağlığı, probiyotik güç ve onunla ilintili bağışıklık meselesi, sadece kefire emanet edilemez. Farklı besinlerle daha bol probiyotik kazanmamız şart.
Bir mühim nokta da şu:
Probiyotikleri eczanelerden takviye olarak da satın alabiliyorsunuz. Ama gelin beni dinleyin. Probiyotiklere takviye değil, ilaç muamelesi yapın. İşe yaramayan probiyotik takviyeler olduğu gibi zarar verebilenleri de olabiliyor. Siz asla doktor onayı veya önerisi olmadan probiyotik kullanmayın.
Kısacası her probiyotik herkese uymuyor. Paranızı da, sağlığınızı da boşa harcamayın.
Demir mi biotin mi?
Vücutta bazı elzem maddelerin eksikliği, saç dökülmesine yol açıyor. O maddelerin başında ise biotin ve demir geliyor. Peki hangisi daha önemli?
Sorularınızın yoğunluğuna bakılırsa, saç kaybı sanki yeni bir salgın ve canımızı en çok sıkan sağlık sorunlarından biri.
Kadın, erkek, genç, yaşlı fark etmiyor, pek çok kişi saç dökülmesi sorununa çare arıyor.
Konunun özü ise şu: Saç dökülmesi sorununu herkes zaman zaman az çok yaşar.
Saç dökülmesinin de en az 30’a yakın nedeni var.
Ama ilk sırayı stres, hormonal dengesizlik, mikrobik hastalıklar, mantar bulaşması ile bazı elzem maddelerin eksikliği alıyor.
Biotin, demir, çinko, D ve B12 vitamini ile Omega-3 azlığı bu eksikliklerin en sık görülenleri. Ve bence en önemlileri.
Siz yine de ilk sıraya biotin azlığını, ardına da demir noksanlığını ekleyin, diğerlerini ondan sonraya bırakın.
Pilav, patates, makarna
Hem pilav, makarna, patates keyfinden mahrum kalmamak, hem de kilo almamak istiyorsanız, şu basit ayrıntılar işinize yarayabilir:
◊ Yağda kızartmayın.
◊ Çok değil, az pişirin.
◊ Sıcak değil, soğuk yiyin.
◊ Proteinle evlendirin. (Yoğurt, peynir, et ekleyin.)
◊ Sebze ekleyin.
◊ Çok az yağ ekleyin.
◊ Kremadan uzak tutun.
◊ Ölçülü tüketin.
◊ Aynı öğünde ekmek yemeyin.
◊ Aynı öğünde tatlı yemeyin.
Pilates kas ve eklem dostudur
Yaşımız ilerledikçe kaslarımız eriyor. 30-60 arasında yılda yüzde 1-2 olan kas kaybımız
60 yaş sonrasında yılda yüzde 2’yi bile geçebiliyor.
Dahası eriyen ve yaşlanan kas yerçekimine direnemiyor. Sarkıyor, pörsüyor. Peki çare?
Çare var: Çare kas egzersizleri yani yürümek, ağırlık kaldırmak. Çömelme egzersizi yapmak.
Çare pilates, yoga kısacası kasa hareket, direnç ve esneklik veren çalışmalar yapmak.
Haydi hemen başlıyoruz. Dedik ya hayat bizden hareket bekliyor. Harekette bereket var.
Mercimek mi kinoa mı?
Tabii ki mercimek. Her şeyden evvel mercimek kinoadan çok daha ucuz. Gerçi proteini kinoadan bir tık eksik ama fark etmez. Mercimek, kinoaya yenilmez.
Çünkü o aynı zamanda müthiş bir prebiyotik güç. Bağırsağınızdaki probiyotik bakteriler onu bulunca adeta bayram yapıyor. Onlar için harika bir besin mercimek.
Müthiş bir posa deposu olduğu da kesin. Bu sayede kabızlıkla mücadele ediyor. Şekeri, kolesterolü dengeliyor. Kilo almayı önlüyor.
Mutfakta bu kış mercimeğe daha çok şans verin. Yemeğini, çorbasını, köftesini, salatasını ihmal etmeyin.
Afiyet olsun...
Sadece kefir yetmez
Kefir doğal bir probiyotik bombası. Bir sağlık mucizesi. Bir bağırsak ve de bağışıklık dostu. Bu kesin.
Ne var ki sindirim sağlığı, probiyotik güç ve onunla ilintili bağışıklık meselesi, sadece kefire emanet edilemez. Farklı besinlerle daha bol probiyotik kazanmamız şart.
Bir mühim nokta da şu:
Probiyotikleri eczanelerden takviye olarak da satın alabiliyorsunuz. Ama gelin beni dinleyin. Probiyotiklere takviye değil, ilaç muamelesi yapın. İşe yaramayan probiyotik takviyeler olduğu gibi zarar verebilenleri de olabiliyor. Siz asla doktor onayı veya önerisi olmadan probiyotik kullanmayın.
Kısacası her probiyotik herkese uymuyor. Paranızı da, sağlığınızı da boşa harcamayın.