D vitamini telomeri de koruyor

Her derde deva D vitaminimiz, kromozomlarımızı koruma ve ömrü uzatmada da işe yarıyor!
Araştırmalar, D vitamini seviyesiyle telomer sağlığı arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.
Özellikle kadınlarda sağlıklı ve uzun ömrün bir garantisi olan telomerleri korumak için D vitamini seviyelerini dikkatle izlemek şart.
Zira yine aynı çalışmalar D vitamini eksikliğinin erkeklerden ziyade kadınlarda hasara yol açtığını gösteriyor.
Bir çalışmada günde 2 bin ünite D vitamini takviyesinin 4 aylık bir süre sonunda telomeri koruyan telomeraz enziminin seviyesini yüzde 20 artırdığı görülmüş.
Unutmayın:
Sadece besinlerle yani balık, süt ürünü, yumurta yiyerek gerçek D vitamini ihtiyacınızı karşılayamazsınız. Cildinizi güneşle buluşturmak ve güneş ışığı sayesinde kendi D vitamininizi kendiniz üretmek zorundasınız.
Yaş 50’yi geçince bunları yapın
VARAN 1
◊ Doğal ve dengeli beslenin.
◊ Su için.
◊ Günlük adım sayınızı 5 binin üzerine çıkarın.
◊ Kendinize vakit ayırın.
◊ Çevrenizdeki neşeli, kendiyle barışık insan sayısını artırın.
◊ Sevdiğiniz insanlarla daha çok zaman geçirin.
◊ Açık havada dolaşın.
◊ Müzik dinleyin, konserlere gidin.
◊ Hobilerinize zaman ayırın.
◊ Seyahatlere çıkın.
◊ Kişisel bakımınıza özen gösterin.
◊ Sağlığınıza dikkat edin.
◊ Kendinizi şımartın.
VARAN 2
◊ Yediğiniz içtiğiniz her şeyi azaltın.
◊ TV karşısında ve kanepede geçirdiğiniz boş zamanı kısaltın.
◊ Buğday esaslı her türlü gıdayı bırakın.
◊ Rafine şekeri ve ondan mamul her şeyi unutun.
◊ Kendi ihtiyaçlarınızdan sürekli fedakarlık edin.
◊ Çevrenizdeki şikâyetçi insanların sayısını azaltın.
◊ İşlevi ve anlamı olmayan fazla eşyalardan kurtulun.
◊ Ertelemeci ve ihmalci tutumları bırakın.
◊ Benmerkezci insanları çevrenizde tutmayın.
◊ Her şeyi dert edip sorun yapmayın.
Anti kanser bir kokteyl
◊ Yarım bardak mineral zengini su
◊ 2 tane çeri domates
◊ 1 adet pancar
◊ 2 adet şalgam
◊ 1 adet havuç
◊ 1 adet portakal
◊ Yarım kırmızı elma
◊ 1 adet kereviz sapı
◊ 1 çay kaşığı toz üzüm çekirdeği
◊ 1 çay kaşığı limon suyu
Rondodan geçirip posasıyla beraber afiyetle içiniz.
Yaban mersininde bakın neler var
◊ Antosiyaninler
(Beyin sağlığı)
◊ Elajik asit
(Cilt güzelliği)
◊ Kateşinler
(Yaşlanma freni)
◊ Kuversetin
(Telomer tamircisi)
◊ Karotenoidler
(Göz dostu)
◊ Folik asit
(Kan yapıcı)
◊ E ve C vitaminleri
(Kolajen takviyesi)
◊ B vitaminleri
(Sinirlerin tamircisi)
◊ Magnezyum
(Kan gevşetici)
◊ Demir
(Kan yapıcı)
◊ Potasyum
(Kalp dostu)
◊ Bitkisel östrojenler
(Menopoz desteği)
Gıda duyarlılığı: Teşhisi zor bir dert
Geçirgen bağırsak sendromu, geçmemesi gereken maddelerin kana geçmesine neden olduğu için, vücutta bazı besinlere karşı duyarlılık oluşur.
Gıda duyarlılıkları günlük hayatta kimi zaman üzerinde durmadığımız belirti ve şikayetlerimizin altında yatan asıl neden olabilir.
Eğer kendinizi formda hissetmiyorsanız, çoğunlukla gelip geçici olduğu için pek önemsemediğiniz yorgunluk, baş ağrısı, eklem ağrıları, zihin bulanıklığı, şişkinlik, gaz gibi yaşam kalitenizi düşüren kronik sorunlarınız varsa, gıda duyarlılığından şüphelenmeniz gerekir.
Gıda duyarlılığı çoğumuzun yaşadığı pek çok kaynağı belirsiz ve birbiriyle ilişkisiz gibi görünen sağlık problemine yol açabilir.
Tümüyle “zararsız” gibi görünen, her gün yediğiniz çok masum gıdalara karşı bile gıda duyarlılığı oluşması mümkündür. Gayet sağlıklı beslenen, yediklerine dikkat eden kişilerde bile gıda duyarlılığı görülebilir.
Ama öncellikle gıda duyarlılığı ile gıda alerjisi arasındaki önemli farkı bilmek gerekir.
(Dr. Hasan İnsel / Sindirim Sanatı / 2019)
D vitamini telomeri de koruyor
Her derde deva D vitaminimiz, kromozomlarımızı koruma ve ömrü uzatmada da işe yarıyor!
Araştırmalar, D vitamini seviyesiyle telomer sağlığı arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.
Özellikle kadınlarda sağlıklı ve uzun ömrün bir garantisi olan telomerleri korumak için D vitamini seviyelerini dikkatle izlemek şart.
Zira yine aynı çalışmalar D vitamini eksikliğinin erkeklerden ziyade kadınlarda hasara yol açtığını gösteriyor.
Bir çalışmada günde 2 bin ünite D vitamini takviyesinin 4 aylık bir süre sonunda telomeri koruyan telomeraz enziminin seviyesini yüzde 20 artırdığı görülmüş.
Unutmayın:
Sadece besinlerle yani balık, süt ürünü, yumurta yiyerek gerçek D vitamini ihtiyacınızı karşılayamazsınız. Cildinizi güneşle buluşturmak ve güneş ışığı sayesinde kendi D vitamininizi kendiniz üretmek zorundasınız.
Yaş 50’yi geçince bunları yapın
VARAN 1
◊ Doğal ve dengeli beslenin.
◊ Su için.
◊ Günlük adım sayınızı 5 binin üzerine çıkarın.
◊ Kendinize vakit ayırın.
◊ Çevrenizdeki neşeli, kendiyle barışık insan sayısını artırın.
◊ Sevdiğiniz insanlarla daha çok zaman geçirin.
◊ Açık havada dolaşın.
◊ Müzik dinleyin, konserlere gidin.
◊ Hobilerinize zaman ayırın.
◊ Seyahatlere çıkın.
◊ Kişisel bakımınıza özen gösterin.
◊ Sağlığınıza dikkat edin.
◊ Kendinizi şımartın.
VARAN 2
◊ Yediğiniz içtiğiniz her şeyi azaltın.
◊ TV karşısında ve kanepede geçirdiğiniz boş zamanı kısaltın.
◊ Buğday esaslı her türlü gıdayı bırakın.
◊ Rafine şekeri ve ondan mamul her şeyi unutun.
◊ Kendi ihtiyaçlarınızdan sürekli fedakarlık edin.
◊ Çevrenizdeki şikâyetçi insanların sayısını azaltın.
◊ İşlevi ve anlamı olmayan fazla eşyalardan kurtulun.
◊ Ertelemeci ve ihmalci tutumları bırakın.
◊ Benmerkezci insanları çevrenizde tutmayın.
◊ Her şeyi dert edip sorun yapmayın.
Anti kanser bir kokteyl
◊ Yarım bardak mineral zengini su
◊ 2 tane çeri domates
◊ 1 adet pancar
◊ 2 adet şalgam
◊ 1 adet havuç
◊ 1 adet portakal
◊ Yarım kırmızı elma
◊ 1 adet kereviz sapı
◊ 1 çay kaşığı toz üzüm çekirdeği
◊ 1 çay kaşığı limon suyu
Rondodan geçirip posasıyla beraber afiyetle içiniz.
Yaban mersininde bakın neler var
◊ Antosiyaninler
(Beyin sağlığı)
◊ Elajik asit
(Cilt güzelliği)
◊ Kateşinler
(Yaşlanma freni)
◊ Kuversetin
(Telomer tamircisi)
◊ Karotenoidler
(Göz dostu)
◊ Folik asit
(Kan yapıcı)
◊ E ve C vitaminleri
(Kolajen takviyesi)
◊ B vitaminleri
(Sinirlerin tamircisi)
◊ Magnezyum
(Kan gevşetici)
◊ Demir
(Kan yapıcı)
◊ Potasyum
(Kalp dostu)
◊ Bitkisel östrojenler
(Menopoz desteği)
Gıda duyarlılığı: Teşhisi zor bir dert
Geçirgen bağırsak sendromu, geçmemesi gereken maddelerin kana geçmesine neden olduğu için, vücutta bazı besinlere karşı duyarlılık oluşur.
Gıda duyarlılıkları günlük hayatta kimi zaman üzerinde durmadığımız belirti ve şikayetlerimizin altında yatan asıl neden olabilir.
Eğer kendinizi formda hissetmiyorsanız, çoğunlukla gelip geçici olduğu için pek önemsemediğiniz yorgunluk, baş ağrısı, eklem ağrıları, zihin bulanıklığı, şişkinlik, gaz gibi yaşam kalitenizi düşüren kronik sorunlarınız varsa, gıda duyarlılığından şüphelenmeniz gerekir.
Gıda duyarlılığı çoğumuzun yaşadığı pek çok kaynağı belirsiz ve birbiriyle ilişkisiz gibi görünen sağlık problemine yol açabilir.
Tümüyle “zararsız” gibi görünen, her gün yediğiniz çok masum gıdalara karşı bile gıda duyarlılığı oluşması mümkündür. Gayet sağlıklı beslenen, yediklerine dikkat eden kişilerde bile gıda duyarlılığı görülebilir.
Ama öncellikle gıda duyarlılığı ile gıda alerjisi arasındaki önemli farkı bilmek gerekir.
(Dr. Hasan İnsel / Sindirim Sanatı / 2019)