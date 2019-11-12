D vitamini genetiğin de anahtarıdır

D vitamini sadece kemik veya bağışıklık dostu değil. Yalnızca dişleri çürümekten, belleği eskimekten korumuyor.
Onun daha pek çok marifeti var. Mesela DNA’nıza yerleşmiş 3 binden fazla genin faaliyete geçmesi için onun emir vermesi, onun gen şalterini indirmesi şart. Bu mucize vitaminin diğer marifetlerine gelince...
◊ Kas ağrılarını azaltabiliyor.
◊ Depresyonu hafifletiyor.
◊ Parkinsonla mücadeleye destek oluyor.
◊ Yaşa bağlı bellek kaybını azaltıyor.
◊ Gripten koruyabiliyor.
◊ Astım ataklarını seyrekleştiriyor.
◊ Fibromiyalji ile mücadelede işe yarıyor.
DİKKAT
Hayvansal yağın fazlası insülin direnci yapabilir
Doymuş yağ tüketiminin fazla olması, özellikle de hayvansal kaynaklı yağlarla palmiye, hindistancevizi yağı gibi bitkisel yağların fazlaca kullanılması kaslar ve karaciğerde insülin direnci gelişimini hızlandırabiliyor.
Özellikle yumurta, süt ürünleri ve et ürünlerinde bulunan palmitatlar insülin direncini tetikleyebiliyor.
Doymuş yağların serbest radikal hasarını artırarak, iltihabi süreçleri tetikleyerek ve enerji üretim merkezleri mitokondrilerin fonksiyonlarını bozarak da insülin direncine yol açabileceklerini gösteren bilimsel bulgular var.
Oysa tekli doymamış yağlar yani oleatlar, özellikle de oleik asit (zeytin, avokado ve kabuklu yemişlerde bol miktarda bol bulunuyor) tam tersi etkiye sahipler.
Oleatlar insülin direncini tetiklemedikleri gibi hücreleri doymuş yağların zararlı etkilerinden de koruyabiliyor.
Netice şudur: Yağ tüketiminizi azaltın ve zeytinyağı ağırlıklı seçimler yapın.
MÜHİM SORU
Sizde de insülin direnci var mı?
Eğer;
◊ Karın çevrenizde yağ birikiminiz varsa (Bel kalınlığı erkeklerde 102 cm’den, kadınlarda 88 cm’den fazla ise),
◊ Kolesterolünüz ve özellikle trigliserit seviyeleriniz yüksekse,
◊ Kan basıncınız yükselme eğiliminde ise,
◊ Tatlı ve alkolü canınız çok sık çekiyorsa,
◊ Gün içerisinde özellikle öğle yemeklerinden sonra kendinizi çok yorgun ve bitkin hissediyorsanız,
◊ Ekmek, pizza, pilav ve makarna en favori yemeğinizse,
◊ Gece uykunuzdan kalkıp özellikle tatlı ya da nişastalı bir şeyler yemek isteğindeyseniz,
◊ Sabah yorgunluğundan çok şikâyetçi iseniz, sizin de insülin direnci veya hiperinsülinemi sorununuz olabilir.
KISA BİLGİ
İnsülin direnci için temel beslenme planı
1- Beslenmenizde her türlü şekeri sınırlayın (fruktoz, sukroz, glukoz). Yoğun beyaz un kullanılarak yapılmış besinleri yemeyin: Beyaz ekmek, kekler, makarnalar, krakerler, mısır-patates cipsleri, snack barlar, pankek, donut, tahıllar...
2- Tuzu çok az kullanın. Özellikle tuzlu-unlu ve tuzlu-nişastalı ürünleri azaltın. (Krakerler, tuzlu bisküviler, cipsler...)
3- Yağsız protein kaynaklarına yönelin: Balık, hindi, tavuk. Bu besinler insülin karşıtı bir madde olan glukagonun yapımını artırırlar.
4- Karbonhidrat alımınızı sınırlayın. Kompleks karbonhidratlara ağırlık verin. Özellikle daha çok sebze kullanın. Meyvelerin yoğun şekerli olanlarını yemeyin.
5- Düzenli egzersiz yapın. Hızlı yürüyüşler en iyisidir. 40-60 dakikalık yürüyüşü en az 4-6 kez tekrarlayın. Ayrıca ağır bir yemek yediyseniz 30-60 dakika sonra 30-60 dakikalık ek yürüyüşler yapın.
BİR TEST
Ev yapımı bir denge egzersizi:Topuk-parmak yürüyüşü
Bu hemen her yerde kolayca uygulayabileceğiniz basit ve etkin bir denge çalışmasıdır. Daha iyi ve net sonuçlar için sanki bir ip üzerindeymişsiniz gibi yürümeye çalışın.
Kollarınız iki yana sarkık vaziyette, uzun bir koridor boyunca her adımda öne attığınız ayağınızın topuğu, diğer ayağınızın parmak ucuna değsin ve düz bir çizgi üzerinde yürüyüşünüzü sürdürün.
Dengenize daha çok güç vermek istiyorsanız zaman zaman tek ayak üzerinde durma egzersizlerini de deneyimleyin.
Dişinizi fırçalarken, bulaşık yıkarken ya da masalarınızı işlerinizi hallederken bir süre tek ayak üzerinde durmaya gayret edin.
D vitamini genetiğin de anahtarıdır
D vitamini sadece kemik veya bağışıklık dostu değil. Yalnızca dişleri çürümekten, belleği eskimekten korumuyor.
Onun daha pek çok marifeti var. Mesela DNA’nıza yerleşmiş 3 binden fazla genin faaliyete geçmesi için onun emir vermesi, onun gen şalterini indirmesi şart. Bu mucize vitaminin diğer marifetlerine gelince...
◊ Kas ağrılarını azaltabiliyor.
◊ Depresyonu hafifletiyor.
◊ Parkinsonla mücadeleye destek oluyor.
◊ Yaşa bağlı bellek kaybını azaltıyor.
◊ Gripten koruyabiliyor.
◊ Astım ataklarını seyrekleştiriyor.
◊ Fibromiyalji ile mücadelede işe yarıyor.
DİKKAT
Hayvansal yağın fazlası insülin direnci yapabilir
Doymuş yağ tüketiminin fazla olması, özellikle de hayvansal kaynaklı yağlarla palmiye, hindistancevizi yağı gibi bitkisel yağların fazlaca kullanılması kaslar ve karaciğerde insülin direnci gelişimini hızlandırabiliyor.
Özellikle yumurta, süt ürünleri ve et ürünlerinde bulunan palmitatlar insülin direncini tetikleyebiliyor.
Doymuş yağların serbest radikal hasarını artırarak, iltihabi süreçleri tetikleyerek ve enerji üretim merkezleri mitokondrilerin fonksiyonlarını bozarak da insülin direncine yol açabileceklerini gösteren bilimsel bulgular var.
Oysa tekli doymamış yağlar yani oleatlar, özellikle de oleik asit (zeytin, avokado ve kabuklu yemişlerde bol miktarda bol bulunuyor) tam tersi etkiye sahipler.
Oleatlar insülin direncini tetiklemedikleri gibi hücreleri doymuş yağların zararlı etkilerinden de koruyabiliyor.
Netice şudur: Yağ tüketiminizi azaltın ve zeytinyağı ağırlıklı seçimler yapın.
MÜHİM SORU
Sizde de insülin direnci var mı?
Eğer;
◊ Karın çevrenizde yağ birikiminiz varsa (Bel kalınlığı erkeklerde 102 cm’den, kadınlarda 88 cm’den fazla ise),
◊ Kolesterolünüz ve özellikle trigliserit seviyeleriniz yüksekse,
◊ Kan basıncınız yükselme eğiliminde ise,
◊ Tatlı ve alkolü canınız çok sık çekiyorsa,
◊ Gün içerisinde özellikle öğle yemeklerinden sonra kendinizi çok yorgun ve bitkin hissediyorsanız,
◊ Ekmek, pizza, pilav ve makarna en favori yemeğinizse,
◊ Gece uykunuzdan kalkıp özellikle tatlı ya da nişastalı bir şeyler yemek isteğindeyseniz,
◊ Sabah yorgunluğundan çok şikâyetçi iseniz, sizin de insülin direnci veya hiperinsülinemi sorununuz olabilir.
KISA BİLGİ
İnsülin direnci için temel beslenme planı
1- Beslenmenizde her türlü şekeri sınırlayın (fruktoz, sukroz, glukoz). Yoğun beyaz un kullanılarak yapılmış besinleri yemeyin: Beyaz ekmek, kekler, makarnalar, krakerler, mısır-patates cipsleri, snack barlar, pankek, donut, tahıllar...
2- Tuzu çok az kullanın. Özellikle tuzlu-unlu ve tuzlu-nişastalı ürünleri azaltın. (Krakerler, tuzlu bisküviler, cipsler...)
3- Yağsız protein kaynaklarına yönelin: Balık, hindi, tavuk. Bu besinler insülin karşıtı bir madde olan glukagonun yapımını artırırlar.
4- Karbonhidrat alımınızı sınırlayın. Kompleks karbonhidratlara ağırlık verin. Özellikle daha çok sebze kullanın. Meyvelerin yoğun şekerli olanlarını yemeyin.
5- Düzenli egzersiz yapın. Hızlı yürüyüşler en iyisidir. 40-60 dakikalık yürüyüşü en az 4-6 kez tekrarlayın. Ayrıca ağır bir yemek yediyseniz 30-60 dakika sonra 30-60 dakikalık ek yürüyüşler yapın.
BİR TEST
Ev yapımı bir denge egzersizi:Topuk-parmak yürüyüşü
Bu hemen her yerde kolayca uygulayabileceğiniz basit ve etkin bir denge çalışmasıdır. Daha iyi ve net sonuçlar için sanki bir ip üzerindeymişsiniz gibi yürümeye çalışın.
Kollarınız iki yana sarkık vaziyette, uzun bir koridor boyunca her adımda öne attığınız ayağınızın topuğu, diğer ayağınızın parmak ucuna değsin ve düz bir çizgi üzerinde yürüyüşünüzü sürdürün.
Dengenize daha çok güç vermek istiyorsanız zaman zaman tek ayak üzerinde durma egzersizlerini de deneyimleyin.
Dişinizi fırçalarken, bulaşık yıkarken ya da masalarınızı işlerinizi hallederken bir süre tek ayak üzerinde durmaya gayret edin.