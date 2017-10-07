Çörek otu mucize mi, hikaye mi?

Çörek otunda neler var?

Her çekirdek gibi çörek otu çekirdeklerinde de yeteri kadar vitamin ve mineral var. Bu minik siyah taneciklerde magnezyum, çinko, selenyum gibi nadir ama önemli mineralleri, B1, B2, B6 ve diğer vitaminleri ihtiva ediyor.

Ama çörek otunun sahip olduğu vitamin ve minerallerin diğer çekirdeklerden daha fazla olduğunu söylemek biraz zor. Bu lezzetli siyah taneciklerin esas gücü içindeki bileşiklerden özellikle de timokinonlardan geliyor.

Bunlar uçucu olmayan yağlar. Çok güçlü iltihap baskılayıcı etkilere sahipler. Zaten bu özellikleri nedeniyle de astım dahil alerjik hastalıklarda, sinüzit vb üst solunum yolu iltihaplarında çörek otundan yaygın olarak faydalanılıyor.

Bilindiği gibi çörek otu tanelerinin en yaygın kullanıldığı coğrafya bizim coğrafyamız. Yani Orta Asya, Anadolu ve Orta Doğu, Kafkas bölgeleri. Bu bölgelerde çörek otu ekmeklere, salatalara ve başka yiyeceklere eklendiği gibi soğuk sıkım yağından da istifade ediliyor. Ayrıca öğütülmüş, toz haline getirilmiş çörek otu bala, salatalara eklenerek de kullanılabiliyor.

Özeti şudur: Çörek otunu kapsül halinde yutmanın bir önemi yok. Doğru olanı, aktara gidip taze ve kaliteli çörek otu alıp tam ya da öğütülmüş halde kullanmak. Bir başka seçenek de güvenilir firmalar tarafından üretilmiş soğuk sıkım çörek otu yağlarından istifade etmek.

Tarım ilaçlarından en çok etkilenenler

Sebzeler

◊ Taze biber

◊ Salatalık

◊ Kabak

◊ Yeşil fasulye

◊ Kereviz

◊ Ispanak

◊ Patates

◊ Kıvırcık salata

Meyveler

◊ Elma

◊ Armut

◊ Şeftali

◊ Çilek

◊ Üzüm

◊ Kiraz

Not: Bu besinleri çok ama çok iyi yıkayıp iyice temizledikten sonra rahatlıkla tüketebilirsiniz. Bütün mesele üstlerine yapışabilen kimyasal kalıntılardan iyice temizlenebilmelerinde.

Tarım ilaçlarından daha az etkilenenler

Sebzeler

◊ Lahana

◊ Karnabahar

◊ Patlıcan

◊ Bezelye

◊ Turp

◊ Domates

◊ Soğan

Meyveler

◊ Muz

◊ Turunçgiller

◊ Karpuz

◊ Kavun

◊ Ananas

◊ Kivi

◊ Erik

Detoks için ilk 10 besin

Yenildi, içildi, güneşe sere serpe serilindi. Bolca da tembellik edildi ama her zaman olduğu gibi yaz bizi toksinlerle doldurup çekip gitti. Kısacası bize şimdi yaz sonu detoksu lazım. İlk işimiz daha az yemek ve daha çok hareket etmek olmalı.

Eğer sonbahar detoksu biraz daha güçlü kılınmak isteniyorsa içine en güçlü ilk 10 detoks sebze ve meyveleri de olabildiğince katılmalı. Peki neler mi var o listede?

İşte ilk 10: Pancar, maydanoz, lahana, enginar, sarımsak, yeşil çay, elma, limon, greyfurt ve ananas.