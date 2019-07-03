Çayın marifetleri saymakla bitmiyor

Çay kanserle mücadeleden enfeksiyonları engellemeye, kemiği güçlendirmeden belleği desteklemeye, cildi gençleştirmeden karaciğeri temizlemeye, glutatyonu çoğaltmaktan detoksu ateşlemeye pek çok alanda işe yarayan, hamarat mı hamarat müthiş bir kateşin bombasıdır.
Sıcak ya da soğuk içmeniz yeşilini veya geleneksel Türk çayını tercih etmeniz pek fark etmiyor. Yeter ki içini tatlı zehir şeker ile doldurmayın.
Onu bir tür “şeker bombası” yapmayın. Hele hele “fruktoz” ya da “tatlandırıcı” ekleyip obezite davetiyesi haline getirmeyin.
Bir hatırlatma: Sıcak yaz günlerinde soğuk çay mükemmel bir seçenek, daha sık ve çok faydalanın.
Stres neden çok yedirir?
Stres demek kontrolsüz kortizol salınımı yani bedenin ciddi bir kortizol banyosu yapması demek. Kortizol artınca önce şeker patlıyor.
Onu insülinin zıplaması ve hipoglisemi
yani kan şekerinin azalması izliyor. Düşen kan şekeri de sizi “stres oburu” yapıyor. Kısacası stresin fazlası aşırı ve hızlı gıda tüketimine kilo kontrol sisteminin felcine de davetiye çıkarıyor.
Tarçınlı suyu denediniz mi?
Güne bir bardak ılık su ile başlamak metabolizmanızı ateşler. O suya bir iki çay kaşığı limon eklemekse asit yükünüzü de indirger.
Ilık suya elma sirkesi eklemek ise bir başka seçenek. O da size alkali güç verir, kilo kontrolünü destekler.
Son tavsiye ise o ılık suya yarım çay kaşığı tarçın eklemeniz. Tarçın hem tok tutarak hem de midenin boşalmasını yavaşlatarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir deniyor.
Mide sorunu yaratmazsa, tarçına alerjiniz yoksa neden denemeyesiniz ki?
Kabızlığa keten tohumu!
Kabızlık yaygın bir sorun. Kalıcı etkili ve de zararsız doğal çözümler isteyen mühim bir mesele. Ucuz ve güvenli çözümlerden biri de keten tohumu. Üstelik bol Omega-3, bol lignan kazanma, menopozla, kanserlerle mücadelede ek güç kazanma ihtimaliniz de var.
Tok tutucu olduğundan yoğurt-keten tohumu karışımı kilo kontrolüne de yardımcı.
Demire dikkat!
Demirin azı da çoğu da zarar. Azı kansızlık yaparken çoğu karaciğeri yoruyor, pankreası bozuyor, kansere davetiye çıkarıyor.
Zira gereksiz demir yükü bedeni oksidatif stres bombardımanına tutuyor. Paslandırıyor, yaşlandırıyor.
Dahası, muhtemel bazı kanserlere de davetiye çıkartabiliyor. Bu nedenle ihtiyacınız kesinleşmeden hemoglobin, hematokrit, demir ve ferritin seviyeleriniz belirlenmeden demir haplarını rastgele yutmayın...
Beslenme, en mühim mesele!
Ölümlerin en az beşte birinin beslenme hatalarımızla ilişkili olduğunu gösteren yeni ve önemli bir rapor geçtiğimiz günlerde bir numaralı akademik tıp dergisi The Lancet’te yayınlandı. Araştırmanın neticesi şu: Kötü beslenmek, sigaradan daha etkili bir ölüm nedeni. Lütfen dikkatli olalım.
Her tavsiyeye inanmayalım, her öneriyi hemen doğru sanıp uygulamayalım... Bilgi kirliliğinin en az çevre kirliliği kadar mühim bir mesele olduğunu da asla unutmayalım...
Hangi magnezyum?
Daha önce de yazdım: Kullandığınız takviyelerin maalesef çoğu hiçbir işe yaramıyor. Yüzde doksanı sadece çöp!
Nerede nasıl üretildikleri, içindeki maddelerin nereden temin edilip, nasıl tablet kapsül şurup haline getirildikleri meçhul.
Ayrıca bunların çoğu ya yanlış ya da gereksiz kullanılıyor. Neticede paralar da emekler, umutlar da çöpe gidiyor.
Pahalı takviyeler olan magnezyumda da böyle bir durum var. Doktor tavsiyesi almadan yola çıkarsanız, bu çöplere paçanızı kaptırma ihtimali artıyor.
Magnezyum her derde deva değil. Her magnezyum iyi ve güvenli değil. Herkese aynı magnezyum da etkili olmaz olamaz.
Yukarıdaki özeti bir kenara not edin. Sadece magnezyumu değil, diğer takviyeleri kullanmadan evvel de dikkatli olun.
Çayın marifetleri saymakla bitmiyor
Çay kanserle mücadeleden enfeksiyonları engellemeye, kemiği güçlendirmeden belleği desteklemeye, cildi gençleştirmeden karaciğeri temizlemeye, glutatyonu çoğaltmaktan detoksu ateşlemeye pek çok alanda işe yarayan, hamarat mı hamarat müthiş bir kateşin bombasıdır.
Sıcak ya da soğuk içmeniz yeşilini veya geleneksel Türk çayını tercih etmeniz pek fark etmiyor. Yeter ki içini tatlı zehir şeker ile doldurmayın.
Onu bir tür “şeker bombası” yapmayın. Hele hele “fruktoz” ya da “tatlandırıcı” ekleyip obezite davetiyesi haline getirmeyin.
Bir hatırlatma: Sıcak yaz günlerinde soğuk çay mükemmel bir seçenek, daha sık ve çok faydalanın.
Stres neden çok yedirir?
Stres demek kontrolsüz kortizol salınımı yani bedenin ciddi bir kortizol banyosu yapması demek. Kortizol artınca önce şeker patlıyor.
Onu insülinin zıplaması ve hipoglisemi
yani kan şekerinin azalması izliyor. Düşen kan şekeri de sizi “stres oburu” yapıyor. Kısacası stresin fazlası aşırı ve hızlı gıda tüketimine kilo kontrol sisteminin felcine de davetiye çıkarıyor.
Tarçınlı suyu denediniz mi?
Güne bir bardak ılık su ile başlamak metabolizmanızı ateşler. O suya bir iki çay kaşığı limon eklemekse asit yükünüzü de indirger.
Ilık suya elma sirkesi eklemek ise bir başka seçenek. O da size alkali güç verir, kilo kontrolünü destekler.
Son tavsiye ise o ılık suya yarım çay kaşığı tarçın eklemeniz. Tarçın hem tok tutarak hem de midenin boşalmasını yavaşlatarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir deniyor.
Mide sorunu yaratmazsa, tarçına alerjiniz yoksa neden denemeyesiniz ki?
Kabızlığa keten tohumu!
Kabızlık yaygın bir sorun. Kalıcı etkili ve de zararsız doğal çözümler isteyen mühim bir mesele. Ucuz ve güvenli çözümlerden biri de keten tohumu. Üstelik bol Omega-3, bol lignan kazanma, menopozla, kanserlerle mücadelede ek güç kazanma ihtimaliniz de var.
Tok tutucu olduğundan yoğurt-keten tohumu karışımı kilo kontrolüne de yardımcı.
Demire dikkat!
Demirin azı da çoğu da zarar. Azı kansızlık yaparken çoğu karaciğeri yoruyor, pankreası bozuyor, kansere davetiye çıkarıyor.
Zira gereksiz demir yükü bedeni oksidatif stres bombardımanına tutuyor. Paslandırıyor, yaşlandırıyor.
Dahası, muhtemel bazı kanserlere de davetiye çıkartabiliyor. Bu nedenle ihtiyacınız kesinleşmeden hemoglobin, hematokrit, demir ve ferritin seviyeleriniz belirlenmeden demir haplarını rastgele yutmayın...
Beslenme, en mühim mesele!
Ölümlerin en az beşte birinin beslenme hatalarımızla ilişkili olduğunu gösteren yeni ve önemli bir rapor geçtiğimiz günlerde bir numaralı akademik tıp dergisi The Lancet’te yayınlandı. Araştırmanın neticesi şu: Kötü beslenmek, sigaradan daha etkili bir ölüm nedeni. Lütfen dikkatli olalım.
Her tavsiyeye inanmayalım, her öneriyi hemen doğru sanıp uygulamayalım... Bilgi kirliliğinin en az çevre kirliliği kadar mühim bir mesele olduğunu da asla unutmayalım...
Hangi magnezyum?
Daha önce de yazdım: Kullandığınız takviyelerin maalesef çoğu hiçbir işe yaramıyor. Yüzde doksanı sadece çöp!
Nerede nasıl üretildikleri, içindeki maddelerin nereden temin edilip, nasıl tablet kapsül şurup haline getirildikleri meçhul.
Ayrıca bunların çoğu ya yanlış ya da gereksiz kullanılıyor. Neticede paralar da emekler, umutlar da çöpe gidiyor.
Pahalı takviyeler olan magnezyumda da böyle bir durum var. Doktor tavsiyesi almadan yola çıkarsanız, bu çöplere paçanızı kaptırma ihtimali artıyor.
Magnezyum her derde deva değil. Her magnezyum iyi ve güvenli değil. Herkese aynı magnezyum da etkili olmaz olamaz.
Yukarıdaki özeti bir kenara not edin. Sadece magnezyumu değil, diğer takviyeleri kullanmadan evvel de dikkatli olun.