Candida fırtınası mı var?

Adeta bir “Candida fırtınası” esiyor, daha doğrusu estiriliyor. Estirenler de yabancı değil (!) hekimler, daha doğrusu bağırsak biyolojisinden bihaber bazı uzmanlar.
Onlar, önlerine gelen her sorunu “Candida istilası” ile açıklamaya çalışıyor. İçinden çıkılamayan, adı konulamayan, teşhisinde zorlanılan her sorun bu merkezlerde (!) Candida istilasına bağlanıyor. Peki nedir, neyin nesidir, büyütüldüğü kadar önemli midir, doğru teşhisi nasıl konur bu Candida meselesinin? Bu ve bunun gibi soruları merak edenler için kısa bir Candida turu hazırladım. Hazırsanız, buyurunuz...
Nasıl önlenir?
Candida albicans bir mantar. Maya mantarı olarak da biliniyor. Normalde, bağırsaklarımızda, yani doğal mikrobik floramızda bizimle birlikte yaşayan bir mikroorganizma. Eğer şu veya bu nedenle kontrolsüz bir şekilde çoğalacak olursa sağlık yönünden can sıkıcı neticeleri var. O neticelerin neler olduğunu yandaki kutularda özetlemeye çalıştım.
Bunların bazıları gerçekten ciddi sorunlar. Özellikle iç organlarda Candida istilası neticesinde gelişen enfeksiyonlar bazen yaşamsal bir tehdide bile dönüşebiliyor. Kısacası ciddi bir Candida yoğunlaşması herkes için önemli, mühim bir sağlık tehdidi.
Ama bazıları tam manasıyla çakma iddialar, doğru ve kesin bir teşhis konulmadan yapılmış dayanaksız yanıtlar.
Tüccarlara dikkat!
Kısacası, Candida nedeniyle oluşan Kandidiyazis enfeksiyonu mühim mesele ama işin bir de “ticaret” boyutu var! Bu işi sulandıranlar, gereğinden fazla büyütüp her hastasına uydurma testlerle (tükürük testi gibi) Candida teşhisi koyanlar yani Candida tüccarlığına soyunanlar da eksik değil.
Bunlardan uzak durabilmek de önemli bir mesele. Her yorguna, ağrıdan, uykusuzluktan, alerjiden, romatizmadan yakınana “çakma testler” ile Candida sorunu var diye şaklabanlık yapan, işi “sağlık” meselesi olmaktan çıkarıp “ticaret” konusu haline getirenlere dikkat etmek de çok mühim bir konu.
Candida yoğunlaşmasının 10 mühim işareti
◊ Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik
◊ Ağız kuruluğu, ağızda yaralar, yutma zorluğu ve ağız kokusu
◊ Baş, kas, eklem ağrıları
◊ İdrar yolu enfeksiyonları, genital akıntı ve ağrılı idrar yapma
◊ Konsantrasyon bozukluğu, odaklanma kusuru, unutkanlık
◊ El ve ayaklarda üşüme veya yanmalar
◊ Aşırı tatlı isteği ve kilo kazanımı
◊ Cinsel isteksizlik ve depresyon hali
◊ Gözlerde sulanma, yanma
◊ Karında gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve ağrılar
Candida ile mücadele anayasasının ilk 10 maddesi
◊ Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının.
◊ Şeker ve şeker içeren her türlü öğünden uzak durun.
◊ Alkolü minimuma indirin, mümkünse terk edin.
◊ Gluteni (tahıl) sınırlı bir beslenme tarzını tercih edin.
◊ Süt ve süt ürünlerine sınırlama getirin.
◊ Alkali gücünüzü artırmaya, asit yükünü hafifletmeye gayret edin.
◊ Probiyotik gücünüzü maksimuma çıkarın.
◊ Kaprilik asit desteklerinden ya da doğrudan kekik yağı takviyelerinden faydalanın.
◊ Karvakrol içeriği güçlü besin takviyelerinden istifade etmeyi düşünün.
◊ Probiyotik takviyelerini akılcı kullanın.
İntolerans testleri güvenli mi?
Candida enfeksiyonlarını araştıran testlerin çoğu güvenli değil. Güvenli olmadıkları için de akademik çalışmalarda bu testlerden istifade edilmiyor. Özellikle gıda intolerans testleri son derece tartışmalı sonuçlar verebiliyor.
Aynı problem bağırsak flora testleri için de söz konusu. Bu testlerde de farklı firmalarda birbiri ile ilgisiz sonuçlarla karşılaşmak mümkün. Üstelik bir hayli de pahalı olan bu testleri yaptırırken bir değil on bir kez düşünmenizi tavsiye ederim.
Candida fırtınası mı var?
Adeta bir “Candida fırtınası” esiyor, daha doğrusu estiriliyor. Estirenler de yabancı değil (!) hekimler, daha doğrusu bağırsak biyolojisinden bihaber bazı uzmanlar.
Onlar, önlerine gelen her sorunu “Candida istilası” ile açıklamaya çalışıyor. İçinden çıkılamayan, adı konulamayan, teşhisinde zorlanılan her sorun bu merkezlerde (!) Candida istilasına bağlanıyor. Peki nedir, neyin nesidir, büyütüldüğü kadar önemli midir, doğru teşhisi nasıl konur bu Candida meselesinin? Bu ve bunun gibi soruları merak edenler için kısa bir Candida turu hazırladım. Hazırsanız, buyurunuz...
Nasıl önlenir?
Candida albicans bir mantar. Maya mantarı olarak da biliniyor. Normalde, bağırsaklarımızda, yani doğal mikrobik floramızda bizimle birlikte yaşayan bir mikroorganizma. Eğer şu veya bu nedenle kontrolsüz bir şekilde çoğalacak olursa sağlık yönünden can sıkıcı neticeleri var. O neticelerin neler olduğunu yandaki kutularda özetlemeye çalıştım.
Bunların bazıları gerçekten ciddi sorunlar. Özellikle iç organlarda Candida istilası neticesinde gelişen enfeksiyonlar bazen yaşamsal bir tehdide bile dönüşebiliyor. Kısacası ciddi bir Candida yoğunlaşması herkes için önemli, mühim bir sağlık tehdidi.
Ama bazıları tam manasıyla çakma iddialar, doğru ve kesin bir teşhis konulmadan yapılmış dayanaksız yanıtlar.
Tüccarlara dikkat!
Kısacası, Candida nedeniyle oluşan Kandidiyazis enfeksiyonu mühim mesele ama işin bir de “ticaret” boyutu var! Bu işi sulandıranlar, gereğinden fazla büyütüp her hastasına uydurma testlerle (tükürük testi gibi) Candida teşhisi koyanlar yani Candida tüccarlığına soyunanlar da eksik değil.
Bunlardan uzak durabilmek de önemli bir mesele. Her yorguna, ağrıdan, uykusuzluktan, alerjiden, romatizmadan yakınana “çakma testler” ile Candida sorunu var diye şaklabanlık yapan, işi “sağlık” meselesi olmaktan çıkarıp “ticaret” konusu haline getirenlere dikkat etmek de çok mühim bir konu.
Candida yoğunlaşmasının 10 mühim işareti
◊ Yorgunluk, halsizlik, bitkinlik
◊ Ağız kuruluğu, ağızda yaralar, yutma zorluğu ve ağız kokusu
◊ Baş, kas, eklem ağrıları
◊ İdrar yolu enfeksiyonları, genital akıntı ve ağrılı idrar yapma
◊ Konsantrasyon bozukluğu, odaklanma kusuru, unutkanlık
◊ El ve ayaklarda üşüme veya yanmalar
◊ Aşırı tatlı isteği ve kilo kazanımı
◊ Cinsel isteksizlik ve depresyon hali
◊ Gözlerde sulanma, yanma
◊ Karında gaz, şişkinlik, hazımsızlık ve ağrılar
Candida ile mücadele anayasasının ilk 10 maddesi
◊ Gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının.
◊ Şeker ve şeker içeren her türlü öğünden uzak durun.
◊ Alkolü minimuma indirin, mümkünse terk edin.
◊ Gluteni (tahıl) sınırlı bir beslenme tarzını tercih edin.
◊ Süt ve süt ürünlerine sınırlama getirin.
◊ Alkali gücünüzü artırmaya, asit yükünü hafifletmeye gayret edin.
◊ Probiyotik gücünüzü maksimuma çıkarın.
◊ Kaprilik asit desteklerinden ya da doğrudan kekik yağı takviyelerinden faydalanın.
◊ Karvakrol içeriği güçlü besin takviyelerinden istifade etmeyi düşünün.
◊ Probiyotik takviyelerini akılcı kullanın.
İntolerans testleri güvenli mi?
Candida enfeksiyonlarını araştıran testlerin çoğu güvenli değil. Güvenli olmadıkları için de akademik çalışmalarda bu testlerden istifade edilmiyor. Özellikle gıda intolerans testleri son derece tartışmalı sonuçlar verebiliyor.
Aynı problem bağırsak flora testleri için de söz konusu. Bu testlerde de farklı firmalarda birbiri ile ilgisiz sonuçlarla karşılaşmak mümkün. Üstelik bir hayli de pahalı olan bu testleri yaptırırken bir değil on bir kez düşünmenizi tavsiye ederim.