Bu rakamlar çok kötü

Obezite, diyabet ve hipertansiyondaki rakamlar gerçekten çok kötü, üzücü ve bize yakışmıyor.
Kısa zamanda sağlıkta önemli projeler ve ses getiren işlere imza atan yetenekli, vizyoner bir Sağlık Bakanımız var. Başlattığı kapsamlı ve kurumsal bazlı “beslenme kılavuzu” ile ilgili çalışmalar da çok önemli.
Projenin başarılı olabilmesi için, “beslenme-sağlık” ilişkisi üzerine yoğunlaşan her uzmanın koşulsuz desteği şart.
Bu yeni projeyi ben de yürekten destekliyorum. Değerli bilim insanlarının hazırladığı beslenme tavsiyelerini de fevkalade doğru buluyorum.
Projenin önemi “obezite” rakamlarından ve geçen hafta açıklanan “hipertansiyon patlaması” istatistiklerinden de anlaşılıyor.
Türkiye’de her üç yetişkinden biri obez ve her dört yetişkinden biri hipertansiyon hastası. Yani “beslenme” konusu bizim ‘milli sorun’umuz.
Obezite, diyabet ve hipertansiyondaki rakamlar gerçekten çok kötü, üzücü ve bize yakışmıyor.
Yoğurtsuz olmaz
Yoğurt ve kefir mutfaklarınızın vazgeçilmezi olsun. Kefir; kalsiyum, magnezyum, fosfor, B12 vitamini, B1 vitamini, biotin ve K vitamini gibi vitamin ve minerallerin deposudur.
İkisi de kaliteli ve sağlıklı sindirim sisteminin temelini oluşturur.
İkisi de antibakteriyel maddeler üreterek mide-bağırsak sistemindeki zararlı bakterilerin yok olmasını sağlar.
Yoğurt ve kefir, antibiyotik kullanımına bağlı ishaller ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcıdır.
İkisinin de kolesterol düşürücü etkisi ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özellikleri birçok çalışma ile desteklenmektedir.
Kahvaltıya yulaf ekleyin
◊ Yarım su bardağı yulaf sadece 130 kaloridir.
◊ Yüksek miktarda çözünebilen lif içeriğine sahiptir. Bağırsak biyolojik sistemini düzenler.
◊ Kilo vermeye
yardımcı olur.
◊ İçerisindeki “beta glukan” sayesinde bakterilere karşı vücudumuzu koruyan beyaz kan hücrelerini aktif hale getirerek bağışıklık sistemini destekler.
◊ Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerinin dengelenmesini sağlar.
Zerdeçallı bahar salatası
Yapılışı: 1 çorba kaşığı zeytinyağına zerdeçal, karabiber, pul biber ve sumak ilave edip karıştırın. Yarım avokadoyu ezip zeytinyağlı sosa ekleyin. Yıkanmış yarım demet semizotunu irice doğrayarak sosun içine atın. 6-8 çorba kaşığı haşlanmış yeşil mercimeği ve halka şeklinde doğradığınız soğanı da ekleyin. Son olarak limonu sıkın, sirkeyi ekleyerek servis edin.
Not: 1 porsiyon; 211 kalori, 15 gr. karbonhidrat, 13 gr. yağ, 5.2 gr. protein, 5 gr. lif ihtiva eder. (Dyt. Nilüfer BAYRAM)
Güçlü kemiklere sahip olmanın 10 etkili yolu
1- Daha fazla süt ürünü (özellikle yoğurt ve sert peynirler) tüketmek.
2- Daha fazla kalsiyum zengini sebze (öncelikle de lahana ve kalın yapraklı yeşil sebzeler otlar) yemek.
3- Daha bol ve sık D vitamini zengini yağlı balık (ve kılçığı ile birlikte tüketilebilen küçük balıklar, mesela hamsi) tüketmek.
4- Daha çok güneşlenmek ve cildi güneşle daha sık buluşturmak.
5- Magnezyum zengini gıdalardan istifade etmeyi unutmamak (mesela ceviz, kabak ve ayçekirdeği).
6- Hayvansal protein tüketimini abartmamak, bitkisel proteinlerden daha sık ve bol faydalanmak.
7- D vitamini, kalsiyum, magnezyum ve çinko takviyelerinden bilinçli istifade etmek.
8- Egzersiz yapmayı (özellikle direnç egzersizleri) ihmal etmemek.
9- Kolajen desteği almak (tip 2 kolajen) ve kolajen zengini besinlerden (kemikli tencere etleri, paça çorba, sakatat) istifade etmek.
10- K2 vitamini zengini besinleri (turşu, maydanoz, yumurta) unutmamak ve gerektiğinde K2 takviyesi kullanmak.
Zencefilli bahar çorbası
Malzemeler
◊ 2 demet maydanoz
◊ 1 orta boy soğan (küp küp doğranmış)
◊ 2 diş sarımsak (soyulup ezilmiş)
◊ 1 adet limonun suyu
◊ 1 tatlı kaşığı taze zencefil (ince rendelenmiş)
◊ 1 küçük boy patates
◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
◊ 1 tatlı kaşığı karabiber
◊ 1 çay kaşığı
muskat cevizi
◊ 6 su bardağı su (istenirse sebze suyu)
◊ Tuz
Yapılışı: Soğan ve sarımsakları yağda 2 dakika kadar çevirin. Zencefili ekleyip 5 dakika soteleyin. Limon suyu ve avokado hariç kalan tüm malzemeyi ilave edip 15 dakika düşük ısıda pişirin. Limon suyu ve avokadoyu ilave edip blender’dan geçirin.
Not: 1 porsiyonu; 122 kalori, 8 gr. karbonhidrat, 8 gr. yağ, 1,5 gr. protein, 2,5 gr. lif ihtiva eder.
( Dyt. Müge BAŞER BOZOK)
Bu rakamlar çok kötü
Obezite, diyabet ve hipertansiyondaki rakamlar gerçekten çok kötü, üzücü ve bize yakışmıyor.
Kısa zamanda sağlıkta önemli projeler ve ses getiren işlere imza atan yetenekli, vizyoner bir Sağlık Bakanımız var. Başlattığı kapsamlı ve kurumsal bazlı “beslenme kılavuzu” ile ilgili çalışmalar da çok önemli.
Projenin başarılı olabilmesi için, “beslenme-sağlık” ilişkisi üzerine yoğunlaşan her uzmanın koşulsuz desteği şart.
Bu yeni projeyi ben de yürekten destekliyorum. Değerli bilim insanlarının hazırladığı beslenme tavsiyelerini de fevkalade doğru buluyorum.
Projenin önemi “obezite” rakamlarından ve geçen hafta açıklanan “hipertansiyon patlaması” istatistiklerinden de anlaşılıyor.
Türkiye’de her üç yetişkinden biri obez ve her dört yetişkinden biri hipertansiyon hastası. Yani “beslenme” konusu bizim ‘milli sorun’umuz.
Obezite, diyabet ve hipertansiyondaki rakamlar gerçekten çok kötü, üzücü ve bize yakışmıyor.
Yoğurtsuz olmaz
Yoğurt ve kefir mutfaklarınızın vazgeçilmezi olsun. Kefir; kalsiyum, magnezyum, fosfor, B12 vitamini, B1 vitamini, biotin ve K vitamini gibi vitamin ve minerallerin deposudur.
İkisi de kaliteli ve sağlıklı sindirim sisteminin temelini oluşturur.
İkisi de antibakteriyel maddeler üreterek mide-bağırsak sistemindeki zararlı bakterilerin yok olmasını sağlar.
Yoğurt ve kefir, antibiyotik kullanımına bağlı ishaller ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcıdır.
İkisinin de kolesterol düşürücü etkisi ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özellikleri birçok çalışma ile desteklenmektedir.
Kahvaltıya yulaf ekleyin
◊ Yarım su bardağı yulaf sadece 130 kaloridir.
◊ Yüksek miktarda çözünebilen lif içeriğine sahiptir. Bağırsak biyolojik sistemini düzenler.
◊ Kilo vermeye
yardımcı olur.
◊ İçerisindeki “beta glukan” sayesinde bakterilere karşı vücudumuzu koruyan beyaz kan hücrelerini aktif hale getirerek bağışıklık sistemini destekler.
◊ Glisemik indeksi düşük olduğundan kan şekerinin dengelenmesini sağlar.
Zerdeçallı bahar salatası
Yapılışı: 1 çorba kaşığı zeytinyağına zerdeçal, karabiber, pul biber ve sumak ilave edip karıştırın. Yarım avokadoyu ezip zeytinyağlı sosa ekleyin. Yıkanmış yarım demet semizotunu irice doğrayarak sosun içine atın. 6-8 çorba kaşığı haşlanmış yeşil mercimeği ve halka şeklinde doğradığınız soğanı da ekleyin. Son olarak limonu sıkın, sirkeyi ekleyerek servis edin.
Not: 1 porsiyon; 211 kalori, 15 gr. karbonhidrat, 13 gr. yağ, 5.2 gr. protein, 5 gr. lif ihtiva eder. (Dyt. Nilüfer BAYRAM)
Güçlü kemiklere sahip olmanın 10 etkili yolu
1- Daha fazla süt ürünü (özellikle yoğurt ve sert peynirler) tüketmek.
2- Daha fazla kalsiyum zengini sebze (öncelikle de lahana ve kalın yapraklı yeşil sebzeler otlar) yemek.
3- Daha bol ve sık D vitamini zengini yağlı balık (ve kılçığı ile birlikte tüketilebilen küçük balıklar, mesela hamsi) tüketmek.
4- Daha çok güneşlenmek ve cildi güneşle daha sık buluşturmak.
5- Magnezyum zengini gıdalardan istifade etmeyi unutmamak (mesela ceviz, kabak ve ayçekirdeği).
6- Hayvansal protein tüketimini abartmamak, bitkisel proteinlerden daha sık ve bol faydalanmak.
7- D vitamini, kalsiyum, magnezyum ve çinko takviyelerinden bilinçli istifade etmek.
8- Egzersiz yapmayı (özellikle direnç egzersizleri) ihmal etmemek.
9- Kolajen desteği almak (tip 2 kolajen) ve kolajen zengini besinlerden (kemikli tencere etleri, paça çorba, sakatat) istifade etmek.
10- K2 vitamini zengini besinleri (turşu, maydanoz, yumurta) unutmamak ve gerektiğinde K2 takviyesi kullanmak.
Zencefilli bahar çorbası
Malzemeler
◊ 2 demet maydanoz
◊ 1 orta boy soğan (küp küp doğranmış)
◊ 2 diş sarımsak (soyulup ezilmiş)
◊ 1 adet limonun suyu
◊ 1 tatlı kaşığı taze zencefil (ince rendelenmiş)
◊ 1 küçük boy patates
◊ 1 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 1 tatlı kaşığı toz zerdeçal
◊ 1 tatlı kaşığı karabiber
◊ 1 çay kaşığı
muskat cevizi
◊ 6 su bardağı su (istenirse sebze suyu)
◊ Tuz
Yapılışı: Soğan ve sarımsakları yağda 2 dakika kadar çevirin. Zencefili ekleyip 5 dakika soteleyin. Limon suyu ve avokado hariç kalan tüm malzemeyi ilave edip 15 dakika düşük ısıda pişirin. Limon suyu ve avokadoyu ilave edip blender’dan geçirin.
Not: 1 porsiyonu; 122 kalori, 8 gr. karbonhidrat, 8 gr. yağ, 1,5 gr. protein, 2,5 gr. lif ihtiva eder.
( Dyt. Müge BAŞER BOZOK)