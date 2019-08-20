Bu hormonlar yağ yapar!

Yağ kazanımını kolaylaştırıp şişmanlatan, aynı zamanda yağların erimesini önleyerek kilo kaybını engelleyen iki mühim hormon var: İnsülin ve kortizol...
Eğer pankreasınız gereğinden fazla insülin üretiyorsa, hele bir de insülin direnci tuzağına düşmüşseniz, kolay kilo alırsınız. Bu bilgiyi daha önce pek çok defa tekrarladım.
Hatırlatmak istediğim; ikincisi yani kortizolün de “yağ bekçisi” gibi davrandığı.
Kortizol fazlalığı, yağ kaybını engelleyen süreçlerde önemli bir faktör. Bu özellikle kilo verme sürecinde aşırı strese girenler için mühim bir bilgi.
Kilo konusunu gereğinden fazla stres haline getirip günde üç-dört kez “Kaç gram eksildim?” diye takip etmeye başladığınızda, süreç bir stres üretme yapılanması geliştiriyor.
Bu da böbreküstü bezlerinden daha fazla kortizol salgılanmasına sebep oluyor.
Kortizol salgısı arttıkça da kilo verme, yani yağ kaybetme zorlaşıyor.
Düzenli yürümenin 15 faydası
◊ Kilo kontrolüne yardım eder.
◊ İnsülini dengeler, diyabeti önler.
◊ Hipertansiyonu engeller.
◊ Uykuyu düzenler.
◊ Stresi azaltır, iyilik halini destekler.
◊ Kalbe, akciğere güç verir.
◊ Kası kemiği sağlam tutar.
◊ Bağışıklığa destek olur.
◊ Cinselliği takviye eder.
◊ Damarları genç ve elastik tutar.
◊ İyi kolesterolü artırır, trigliseridi azaltır.
◊ Sizi fit ve formda biri yapar.
◊ Belleğinizi kuvvetlendirir.
◊ Mutluluk hissi verir.
◊ Yaşam sürenizi uzatır.
Kanser davetçisi çete
1- ŞEKER: Şeker hem kansere yakalanmayı kolaylaştırıyor hem de kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor. Aşırı şeker tüketimi, özellikle insülin direnci olanlarda, direnci tetikleyerek çeşitli kanserlere yol açabiliyor. İnsülin direnciy-le ilişkilendirilen kanserlerin başında meme, kolon ve karaciğer kanserleri geliyor.
2- KÜF: Nemli bir ortamda saklanmış kırmızı pul biber, yer fıstığı, diğer küflenmiş kuruyemişler ve tahıllarda karşımıza çıkan aflatoksin ciddi bir kanser tetikleyicisi olabiliyor.
3- NİTRATLAR: Sosis, salam gibi et ürünlerindeki nitrit ve nitratların kalın bağırsak ve mide kanseriyle ilişkili olabileceği düşünülüyor.
4- SICAK BESİNLER: Çok sıcak yiyecek ve içeceklerin de sindirim sistemi açısından risk oluşturduğu artık
kesinleşti. Yemeklerinizi ve içeceklerinizi ılık tüketmeye özen gösterin.
5- YANMIŞ GIDALAR: Barbeküde pişen etlerin ve karamelize olmuş, yanmış yiyeceklerin de kanserojen olduğunu unutmayın.
6- TRANS YAĞLAR: Hazır yiyeceklerde bulunan trans yağ asitleri de kanser açısından önemli bir risk faktörü.
Bellek dostu ilk 10 besin
1- YAĞLI BALIKLAR: Haftada bir balık yemek bile bunama riskinde önemli ölçüde azalma sağlar. Balığın bu gücü ise
Omega 3 zenginliğinden gelir.
2- BAHARATLAR: Birincilik tartışmasız zerdeçal ve onun başasistanı karabiberdedir. Listede tarçın da olmalı.
3- YEŞİL VE SİYAH ÇAY: Çayların marifeti öncelikle kateşin yapısındaki antioksidan maddelerden geliyor. Yeşil çay siyahı, beyaz çay yeşili “bir tık” geçiyor.
4- CEVİZ: Günde 30 gramı aşmamak koşuluyla ceviz ve diğer kuruyemişleri yani badem, fındık, antepfıstığı tüketmek ciddi bir bellek takviyesi işlevi görüyor.
5- ZEYTİNYAĞI: Zeytinin bellek dostu olduğunu gösteren çok sayıda bilgi, bulgu var. Omega 9 zeytinyağının
en büyük gücü.
6- BİTTER ÇİKOLATA: Bitter çikolatanın veya diğer kakao zengini besinlerin tüketimi de içindeki harika flavonoidler ile belleğe güç, kuvvet sağlıyor.
7- YUMURTA SARISI:
B vitaminleri (özellikle B12 vitamini) kolin, protein ve Omega 3 zengini bir besin olarak yumurta hep akılda tutulmalı, belleğe destek yapılmalı.
8- RENKLİ SEBZE VE MEYVELER: Renkli, taze, doğal sebze ve şeker oranı düşük koyu renkli meyveler de ciddi birer bellek dostu. İlk sırada antosiyanin zengini mor-siyah ve kırmızı sebze meyveler var: Siyah üzüm, erik, çilek, kiraz, vişne, mor lahana, turp, pancar, domates, yaban mersini, böğürtlen hep hatırlanmalı, her sofrada en az biri bulunmalı.
9- YEŞİL SEBZELER: Yeşil sebzelerde ilk sırada ıspanak var. Onu maydanoz ve diğer taze otlar izliyor.
10- YOĞURT: B12 vitamini ve protein zenginliği nedeniyle yoğurdun da “bunama savar besinler” listesine alınması
doğru olur.
Bu hormonlar yağ yapar!
Yağ kazanımını kolaylaştırıp şişmanlatan, aynı zamanda yağların erimesini önleyerek kilo kaybını engelleyen iki mühim hormon var: İnsülin ve kortizol...
Eğer pankreasınız gereğinden fazla insülin üretiyorsa, hele bir de insülin direnci tuzağına düşmüşseniz, kolay kilo alırsınız. Bu bilgiyi daha önce pek çok defa tekrarladım.
Hatırlatmak istediğim; ikincisi yani kortizolün de “yağ bekçisi” gibi davrandığı.
Kortizol fazlalığı, yağ kaybını engelleyen süreçlerde önemli bir faktör. Bu özellikle kilo verme sürecinde aşırı strese girenler için mühim bir bilgi.
Kilo konusunu gereğinden fazla stres haline getirip günde üç-dört kez “Kaç gram eksildim?” diye takip etmeye başladığınızda, süreç bir stres üretme yapılanması geliştiriyor.
Bu da böbreküstü bezlerinden daha fazla kortizol salgılanmasına sebep oluyor.
Kortizol salgısı arttıkça da kilo verme, yani yağ kaybetme zorlaşıyor.
Düzenli yürümenin 15 faydası
◊ Kilo kontrolüne yardım eder.
◊ İnsülini dengeler, diyabeti önler.
◊ Hipertansiyonu engeller.
◊ Uykuyu düzenler.
◊ Stresi azaltır, iyilik halini destekler.
◊ Kalbe, akciğere güç verir.
◊ Kası kemiği sağlam tutar.
◊ Bağışıklığa destek olur.
◊ Cinselliği takviye eder.
◊ Damarları genç ve elastik tutar.
◊ İyi kolesterolü artırır, trigliseridi azaltır.
◊ Sizi fit ve formda biri yapar.
◊ Belleğinizi kuvvetlendirir.
◊ Mutluluk hissi verir.
◊ Yaşam sürenizi uzatır.
Kanser davetçisi çete
1- ŞEKER: Şeker hem kansere yakalanmayı kolaylaştırıyor hem de kanserle mücadeleyi zorlaştırıyor. Aşırı şeker tüketimi, özellikle insülin direnci olanlarda, direnci tetikleyerek çeşitli kanserlere yol açabiliyor. İnsülin direnciy-le ilişkilendirilen kanserlerin başında meme, kolon ve karaciğer kanserleri geliyor.
2- KÜF: Nemli bir ortamda saklanmış kırmızı pul biber, yer fıstığı, diğer küflenmiş kuruyemişler ve tahıllarda karşımıza çıkan aflatoksin ciddi bir kanser tetikleyicisi olabiliyor.
3- NİTRATLAR: Sosis, salam gibi et ürünlerindeki nitrit ve nitratların kalın bağırsak ve mide kanseriyle ilişkili olabileceği düşünülüyor.
4- SICAK BESİNLER: Çok sıcak yiyecek ve içeceklerin de sindirim sistemi açısından risk oluşturduğu artık
kesinleşti. Yemeklerinizi ve içeceklerinizi ılık tüketmeye özen gösterin.
5- YANMIŞ GIDALAR: Barbeküde pişen etlerin ve karamelize olmuş, yanmış yiyeceklerin de kanserojen olduğunu unutmayın.
6- TRANS YAĞLAR: Hazır yiyeceklerde bulunan trans yağ asitleri de kanser açısından önemli bir risk faktörü.
Bellek dostu ilk 10 besin
1- YAĞLI BALIKLAR: Haftada bir balık yemek bile bunama riskinde önemli ölçüde azalma sağlar. Balığın bu gücü ise
Omega 3 zenginliğinden gelir.
2- BAHARATLAR: Birincilik tartışmasız zerdeçal ve onun başasistanı karabiberdedir. Listede tarçın da olmalı.
3- YEŞİL VE SİYAH ÇAY: Çayların marifeti öncelikle kateşin yapısındaki antioksidan maddelerden geliyor. Yeşil çay siyahı, beyaz çay yeşili “bir tık” geçiyor.
4- CEVİZ: Günde 30 gramı aşmamak koşuluyla ceviz ve diğer kuruyemişleri yani badem, fındık, antepfıstığı tüketmek ciddi bir bellek takviyesi işlevi görüyor.
5- ZEYTİNYAĞI: Zeytinin bellek dostu olduğunu gösteren çok sayıda bilgi, bulgu var. Omega 9 zeytinyağının
en büyük gücü.
6- BİTTER ÇİKOLATA: Bitter çikolatanın veya diğer kakao zengini besinlerin tüketimi de içindeki harika flavonoidler ile belleğe güç, kuvvet sağlıyor.
7- YUMURTA SARISI:
B vitaminleri (özellikle B12 vitamini) kolin, protein ve Omega 3 zengini bir besin olarak yumurta hep akılda tutulmalı, belleğe destek yapılmalı.
8- RENKLİ SEBZE VE MEYVELER: Renkli, taze, doğal sebze ve şeker oranı düşük koyu renkli meyveler de ciddi birer bellek dostu. İlk sırada antosiyanin zengini mor-siyah ve kırmızı sebze meyveler var: Siyah üzüm, erik, çilek, kiraz, vişne, mor lahana, turp, pancar, domates, yaban mersini, böğürtlen hep hatırlanmalı, her sofrada en az biri bulunmalı.
9- YEŞİL SEBZELER: Yeşil sebzelerde ilk sırada ıspanak var. Onu maydanoz ve diğer taze otlar izliyor.
10- YOĞURT: B12 vitamini ve protein zenginliği nedeniyle yoğurdun da “bunama savar besinler” listesine alınması
doğru olur.