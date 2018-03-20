Bu 5’liye dikkat edin!

Hepsinin içinde yeni bir yaşam ve o yaşamı hayata geçirecek yeterli miktarda protein, yağ, vitamin, mineral, kaliteli karbonhidrat, posa, antioksidan zenginlik var.

Zaten bu nedenle neredeyse “seedology” diye bir bilimsel alan devreye girmek üzere.

Ama bu “çekirdek” ya da “tohum”lardan bazıları var ki diğerlerinden daha çok avantaj sağlayabiliyor.

O “süper tohumlar” listesinin ilk beşinde ise şunlar var:

◊ Keten tohumu

◊ Chia tohumu

◊ Susam tohumu

◊ Kabak çekirdeği

◊ Kenevir tohumu

Detaylar için buyurun...

Tam bir omega-3 deposu: Chia!

Chia tohumları mükemmel bir omega-3 deposudur. 30 gram chia tohumunda 120-140 kalori, 4-5 gram protein, günlük ihtiyacınızın yüzde 30’unu karşılayacak kadar magnezyum ve manganez, yüzde 15’ine yetecek kadar tiamin yani B1 vitamini var.

Ama bu 30 gramlık chia porsiyonunun ortalama 5 gram bitkisel omega-3 (ALA) içerdiğini öğrenmek son derece sevindirici.





Östrojen, posa ve omega zengini: Keten tohumu

Keten tohumu, tarihi kayıtlarda adı sık geçen müthiş bir besin. Osmanlı ordularının ceplerinde taşıdıkları doğal bir silah. Tok tutuyor, güç veriyor, bağırsakları rahatlatıyor.

Keten tohumunun 30 gramı 5 gram protein, 150 kalori, 8 gram posa, 6-7 gram omega-3 içeriyor. Günlük B1 vitamini, manganez ve magnezyum ihtiyacının da en az yüzde 30’unu karşılıyor.

Keten tohumu lignanlardan, yani bitkisel östrojenlerden de çok zengin. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için bu mühim bir ayrıcalık. Birkaç ciddi çalışmada keten tohumu düzenli tüketiminin meme kanseri riskini azaltabileceği de gösterilmiş.

Dahası erkeklerde de prostat kanserine karşı etkin bir doğal destek olduğu ifade edilmiş.

Küçük bir hatırlatma daha: Keten tohumu desteği bağırsak tembelliği ile mücadelede de işe yarıyor.





Bir protein bombası: Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği de en sağlıklı tohumlardan biri. Ayrıcalığı ise proteini! 30 gramında diğerlerinden daha fazla (yaklaşık 7-8 gram) protein var. Yani tam bir protein bombası. 4 gram tekli doymamış, 6 gram da omega-6 yağı içeriyor.

30 gram kabak çekirdeği 150 gram kalori veriyor, fazlası kilo aldırıyor. TV karşısında avuç avuç çitlemek bu nedenle şişmanlatıyor.

Kabak çekirdeğinin 30 gramı ile günlük fosfor, magnezyum ve manganez ihtiyacınızın yüzde 30’unu karşılamanız mümkün. Kabak çekirdeğinin prostat irileşmesinde yaşam kalitesini artırdığı, mesane taşı riskini düşürdüğünü de bir kenara not edin.





Bir yıldız doğuyor: Kenevir

Aslında başlığa kenevir için “yıldızı yeniden parlıyor” diye yazmamız daha doğru olurdu. Çünkü kenevir tohumu da tıpkı keten tohumu gibi “tarihsel öneme haiz” tohumlardan biri. Son yılların en gözde tohumu.

“Seedelogy” tutkunları ona adeta tutkunlar! Nedenleri şunlar:

Müthiş bir protein gücü var. 30 gramında 9 gram protein ile çekirdek liginin protein şampiyonu o. Kalorisi diğerlerinden biraz daha fazla. Çoklu doymamış yağ oranı biraz daha yüksek. O da güçlü bir magnezyum ve

B1 vitamini kaynağı ama bir başka özelliği de harika bir çinko deposu olması.





Mihneti değil minneti hedefleyin

Mihnet sözcüğünün anlamını araştırmayı size bırakıyor, doğrudan “minnet”ten giriyorum. Minnet duymak insanoğluna bağışlanmış en güzel duygulardan biri. Nedeni şu:

Minnet;

◊ İyileştiricidir.

◊ Sakinleştiricidir.

◊ Hoşgörücüdür.

◊ Affedicidir.

◊ Değer bilicidir.

◊ Gönül alıcıdır.

◊ Dost kılıcıdır.

◊ Öfke törpüsüdür.

◊ Sevgi hapıdır.





Tedbirde fayda var

Bedeni ve ruhu korumak için yaşama ilişkin tedbirleri de devreye sokmamız lazım. Mesela mı?

◊ Araba kullanırken emniyet kemeri takılacak.

◊ Alkollü araba kullanılmayacak.

◊ Bisiklete kasksız binilmeyecek.

◊ Kayak kasksız yapılmayacak.

◊ İnşaat sahalarında baretsiz gezilmeyecek.

◊ Cinsel ilişkilerde korunma unutulmayacak.





Susamı ihmal etmeyin

Çoğumuzun aklına susam deyince önce simit, sonra da ramazan pidesi gelir. Oysa biraz dikkatli olup mutfağımızda ona daha fazla yer vermemiz gerekir.

Bunun birinci nedeni susamın bakır zenginliğidir. 30 gram susam günlük bakır ihtiyacınızın yarısını giderir. Kalorisi kenevirden biraz daha fazladır, 30 gramı 160 kalori içerir. Aynı miktar susamda 5 gram protein, 6 gram omega-6 yağı vardır.

Susamın bir başka özelliği de tekli doymamış yağlardan (tıpkı zeytinyağı gibi) zengin yapısıdır. 30 gram susamda 5 gram tekli doymamış yağ vardır. Susamın enterolaktun ve lignan zenginliği de mühim bir ayrıntıdır. Bu ikili menopoz dönemindeki kadınlara doğal östrojen benzeri takviye sağlayabilir.

Son bir not daha: Susam ciddi bir iltihap giderici ve antioksidan güce de sahiptir.



