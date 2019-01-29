Beyin moru seviyor

Konu bellek olduğunda beynin çok ama çok sevdiği bir mikro besin grubu daha var: Siyah ve mor antioksidanlar. Meyve ve sebze seçimlerinizde bu bilgiyi dikkate alın.
Beyin omega-3 yağlarını, özellikle de DHA’yı çok seviyor. Ayrıca B12 vitaminine, folik aside, D vitamini, demir ve magnezyuma bayılıyor.
Konu bellek olduğunda çok ama çok sevdiği bir başka mikro besin grubu daha var: Siyah ve mor antioksidanlar. Bunlar da en az diğerleri kadar önemli.
Morlara ve siyahlara bürünen bu muhteşem antioksidanlar “antosiyaninler” olarak biliniyor. Antosiyaninler de beyin için çok önemli bellek takviyeleri. Siyah eriği, böğürtleni, turpun lahananın, mercimeğin mor renklilerini tavsiye etmemizin nedeni biraz da bundandır.
Meyve ve sebze seçimlerinizde bu bilgiye önem verin.
BİR SORU
Brokoli mi karnabahar mı?
Çarşıda manavlar, pazarda tezgahtarlar brokoliyi “Buruk Ali!” diye satıyor. Haklılar!
Brokoli sağlığa ne kadar faydalı olursa olsun; tadı buruk, lezzeti düşük, tatsız tuzsuz bir sebze.
Hemen hemen aynı besin değerine
sahip karnabahar ise lezzet bakımından onu üçe beşe katlar.
Peki karnabahar mı yoksa lahana mı? Bence ikisi de değerli. İkisinden de faydalanmanız lazım. Ama küçük bir bilgi kırıntısını mutlaka dikkate alarak...
Karnabahar veya lahanadan daha çok faydalanmak istiyorsanız ikisini de önce küçük parçalara ayırıp yarım saat kadar bekletin. Ondan sonra ister haşlayarak ister çiğ olarak tüketin. “Parçala, böl, daha sonra ye” tavsiyemin nedeni şu: İçlerindeki antikanser mucize “sülforofan”ın aktive olabilmek için hidrosinaz enzimine ihtiyacı var.
O enzimi faaliyete geçirmek için de karnabahar ve lahananın parçalanıp bölünmesi gerekiyor.
BİR KIŞ TARİFİ
Bağışıklık çorbasını denediniz mi?
Ortalık virüs kaynıyor. Kimi Rhino virüsüne paçasını kaptırmış öksürüp aksırıyor, kimi de influenza virüsleri bedeninde cirit attığından ateşler ve ağrılar içinde kıvranıyor.
Kesin çare olarak da antiviral ilaçlardan önce istirahat ve beslenme tavsiye ediliyor. Beslenmenin bir numarasını da tavuk suyuna hazırlanmış bağışıklık çorbası oluşturuyor.
O çorbada bakın neler var: Zencefil, zerdeçal, kırmızıbiber, maydanoz, kekik, fesleğen ve tabii ki biraz da limon suyu.
BİR ÖNERİ
Çakma fruktoza hayır!
Mısır nişastasından elde edilen çakma fruktoz yeni bin yılın en mühim sağlık tehdidi.
Gereksiz yere hızlı ve kolay kilo aldırdığı, bağışıklığımızı baskılayıp belleğimizi zayıflattığı, tokluk hissi vermeyip bağımlılık yaptığı, bedenimizi kanser çöplüğü, damarlarımızı pıhtı mezarlığı haline getirdiği, karaciğerimizi yağla doldurup safra kesesi taşlarını tetiklediği, kısacası sağlığımızın canına okuyup bizi hasta ettiği için çakma fruktozu kullanmayalım.
İçinde çakma fruktozun bulunduğu besinleri de asla satın almayalım.
KISA NOT
Probiyotik bilgisi
◊ Güçlü bir probiyotik yapılanmasının alerjik tepkileri sınırlayacağını unutmayın.
◊ Probiyotik gücü iyi çocuklar, astıma daha az yakalanırlar.
◊ Probiyotik güç arttıkça atopik dermatit ve egzama ihtimali azalır.
◊ Probiyotik yapılanması sağlam kişilerin kilo kontrolü kolaylaşır.
◊ Probiyotik yapılanması sağlam olanlarda reflü, kolit, gastrit olasılığı azalır.
◊ Kombu çayı kefir ve şalgam kadar etkili bir probiyotik içeceğidir.
◊ Probiyotiklerin en büyük düşmanı antibiyotiklerdir.
◊ En büyük dostları ise sebzeler (bamya, pırasa, soğan, sarımsak), meyveler (elma, muz, armut) ve bakliyatlardır.
◊ Probiyotik takviyeleri satın alırken bilinçli olun.
Kabızken ishal, ishalken kabız yapan, gazı, şişkinliği azaltmak yerine artırabilen probiyotikler var.
Beyin moru seviyor
Konu bellek olduğunda beynin çok ama çok sevdiği bir mikro besin grubu daha var: Siyah ve mor antioksidanlar. Meyve ve sebze seçimlerinizde bu bilgiyi dikkate alın.
Beyin omega-3 yağlarını, özellikle de DHA’yı çok seviyor. Ayrıca B12 vitaminine, folik aside, D vitamini, demir ve magnezyuma bayılıyor.
Konu bellek olduğunda çok ama çok sevdiği bir başka mikro besin grubu daha var: Siyah ve mor antioksidanlar. Bunlar da en az diğerleri kadar önemli.
Morlara ve siyahlara bürünen bu muhteşem antioksidanlar “antosiyaninler” olarak biliniyor. Antosiyaninler de beyin için çok önemli bellek takviyeleri. Siyah eriği, böğürtleni, turpun lahananın, mercimeğin mor renklilerini tavsiye etmemizin nedeni biraz da bundandır.
Meyve ve sebze seçimlerinizde bu bilgiye önem verin.
BİR SORU
Brokoli mi karnabahar mı?
Çarşıda manavlar, pazarda tezgahtarlar brokoliyi “Buruk Ali!” diye satıyor. Haklılar!
Brokoli sağlığa ne kadar faydalı olursa olsun; tadı buruk, lezzeti düşük, tatsız tuzsuz bir sebze.
Hemen hemen aynı besin değerine
sahip karnabahar ise lezzet bakımından onu üçe beşe katlar.
Peki karnabahar mı yoksa lahana mı? Bence ikisi de değerli. İkisinden de faydalanmanız lazım. Ama küçük bir bilgi kırıntısını mutlaka dikkate alarak...
Karnabahar veya lahanadan daha çok faydalanmak istiyorsanız ikisini de önce küçük parçalara ayırıp yarım saat kadar bekletin. Ondan sonra ister haşlayarak ister çiğ olarak tüketin. “Parçala, böl, daha sonra ye” tavsiyemin nedeni şu: İçlerindeki antikanser mucize “sülforofan”ın aktive olabilmek için hidrosinaz enzimine ihtiyacı var.
O enzimi faaliyete geçirmek için de karnabahar ve lahananın parçalanıp bölünmesi gerekiyor.
BİR KIŞ TARİFİ
Bağışıklık çorbasını denediniz mi?
Ortalık virüs kaynıyor. Kimi Rhino virüsüne paçasını kaptırmış öksürüp aksırıyor, kimi de influenza virüsleri bedeninde cirit attığından ateşler ve ağrılar içinde kıvranıyor.
Kesin çare olarak da antiviral ilaçlardan önce istirahat ve beslenme tavsiye ediliyor. Beslenmenin bir numarasını da tavuk suyuna hazırlanmış bağışıklık çorbası oluşturuyor.
O çorbada bakın neler var: Zencefil, zerdeçal, kırmızıbiber, maydanoz, kekik, fesleğen ve tabii ki biraz da limon suyu.
BİR ÖNERİ
Çakma fruktoza hayır!
Mısır nişastasından elde edilen çakma fruktoz yeni bin yılın en mühim sağlık tehdidi.
Gereksiz yere hızlı ve kolay kilo aldırdığı, bağışıklığımızı baskılayıp belleğimizi zayıflattığı, tokluk hissi vermeyip bağımlılık yaptığı, bedenimizi kanser çöplüğü, damarlarımızı pıhtı mezarlığı haline getirdiği, karaciğerimizi yağla doldurup safra kesesi taşlarını tetiklediği, kısacası sağlığımızın canına okuyup bizi hasta ettiği için çakma fruktozu kullanmayalım.
İçinde çakma fruktozun bulunduğu besinleri de asla satın almayalım.
KISA NOT
Probiyotik bilgisi
◊ Güçlü bir probiyotik yapılanmasının alerjik tepkileri sınırlayacağını unutmayın.
◊ Probiyotik gücü iyi çocuklar, astıma daha az yakalanırlar.
◊ Probiyotik güç arttıkça atopik dermatit ve egzama ihtimali azalır.
◊ Probiyotik yapılanması sağlam kişilerin kilo kontrolü kolaylaşır.
◊ Probiyotik yapılanması sağlam olanlarda reflü, kolit, gastrit olasılığı azalır.
◊ Kombu çayı kefir ve şalgam kadar etkili bir probiyotik içeceğidir.
◊ Probiyotiklerin en büyük düşmanı antibiyotiklerdir.
◊ En büyük dostları ise sebzeler (bamya, pırasa, soğan, sarımsak), meyveler (elma, muz, armut) ve bakliyatlardır.
◊ Probiyotik takviyeleri satın alırken bilinçli olun.
Kabızken ishal, ishalken kabız yapan, gazı, şişkinliği azaltmak yerine artırabilen probiyotikler var.