Bende de reflü olabilir mi?

Size dört soru soracağım. Bu sorulardan üçüne “evet” diyorsanız, sizde de reflü sorunu olabilir, dikkatli olun.
1. Midenizin üstünde bir ağrı, yanma, ekşime, kaynama ya da spazm hissediyor musunuz?
2. Zaman zaman ağzınıza acı, ekşi ya da tuzlu bir sıvının geldiğini hissediyor musunuz? Bu durum sık tekrarlıyor mu? Sıvının içinde yemek artıkları da olduğu oluyor mu? Özellikle yatarken ağzınıza gelen bu artıklar yüzünden yataktan fırlamak zorunda kalıyor musunuz?
3. Günün herhangi bir saatinde, özellikle de geceleri inatçı bir öksürük nöbeti yaşıyor musunuz?
4. Tekrarlayan ses
kısıklığı probleminiz
var mı? Kulak burun boğaz uzmanı ses tellerinizde ödem, şişme ya da tahriş olduğunu söyledi mi?
Reflü için yaşam tarzı değişimi şart!
◊ Rafine ürünleri, unlu, şekerli besinleri azaltın.
◊ Kızartmaları en aza indirin.
◊ Fast-food yiyeceklere dokunmayın.
◊ Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durun.
◊ Akşam yemeğini erken yiyin ve hafif bir öğün olmasına özen gösterin.
◊ Bol ve sık su için.
◊ Diyetinizde yoğurt ve kefir gibi probiyotik zengini besinlere yer verin.
◊ Portakal suyu, domates suyu, limon, limonata, greyfurt suyuna dikkat! Bu içecekler reflüyü tahrik edebilir.
◊ Çiğ kuru soğan, kızarmış patates ve kepekli yiyeceklerin reflüyü tetiklediği biliniyor.
◊ Çay, kahve ve çikolata problemi artırır.
◊ Sigara ve alkolden uzak durun.
◊ Baharatlı yiyecekleri sınırlayın.
◊ Kahve ve çaya dikkat edin.
İltihap baskılayıcı besinlerde ilk 6’da neler var?
◊ Yeşil yapraklı sebzelerin tamamı: Mümkünse çiğ tüketin.
◊ Köklü sebzelerin çoğunluğu: İlk sıraya pancarı, kereviz ve yer elmasını yazın, ardından pırasa, soğan, sarımsağı unutmayın.
◊ Baharatların geneli: İlk sırada zerdeçal olsun. Onu zencefil ve tarçın izlesin.
◊ Tohumların büyük bölümü: Chia tohumu, keten tohumu, kenevir tohumu, üzüm çekirdeği.
◊ Meyvelerin en renklileri: Berry ailesinin tümü. Karadut, yaban mersini favoriniz olsun.
◊ Kükürt zengini sebzeler: Lahana ve karnabahara ilk sıralarda yer verin.
Cildi nemlendiren besinler
◊ Yağlı balıklar
◊ Salatalık
◊ Avokado
◊ Karnabahar
◊ Ay çekirdeği
◊ Domates
◊ Yeşil çay
◊ Bitter çikolata
Kırışıklık azaltan menüler
◊ Izgara somon balığı / haşlanmış sebze / salata.
◊ Haşlanmış veya ızgara tavuk (derisiz), haşlanmış brokoli-karnabahar, salata.
◊ Haşlanmış karnabahar, hafif ateşte pişirilmiş zeytinyağlı domates, yeşil salata.
Kas kaybettiren 4 mühim yanlış
◊ Hareketsizlik: Ne kadar hareketli olursak ve ne kadar sık, düzenli, etkili egzersizler yaparsak kas kaybımız o oranda azalıyor.
◊ Beslenme hataları: Tekrarlanan yanlış diyetler kaslarımızı eritiyor. İhtiyaçtan az beslenmek de kas kaybı yapıyor. Protein eksikliği yani proteinden fakir beslenme de kas kaybının önemli bir nedeni.
◊ Hormonal kayıplar: Özellikle testosteron azlığı kısa bir süre sonra kas kaybıyla sonuçlanıyor. D vitamini noksanlığının da böyle bir etkisinin olabileceği biliniyor.
◊ Organ yetersizlikleri: En çok kalp ve akciğer yetersizliği kas erimesi yapıyor.
Hastalıkları önlemek için 6 önemli tavsiye
◊ 1- Bitki bazlı beslen.
◊ 2- Aslan değil kuzu ol.
◊ 3- Az ye çok spor yap.
◊ 4- Ruhunu ıskalama.
◊ 5- Bağışıklığı önemse.
◊ 6- Uykunun ritmini kesinlikle bozma.
Bende de reflü olabilir mi?
Size dört soru soracağım. Bu sorulardan üçüne “evet” diyorsanız, sizde de reflü sorunu olabilir, dikkatli olun.
1. Midenizin üstünde bir ağrı, yanma, ekşime, kaynama ya da spazm hissediyor musunuz?
2. Zaman zaman ağzınıza acı, ekşi ya da tuzlu bir sıvının geldiğini hissediyor musunuz? Bu durum sık tekrarlıyor mu? Sıvının içinde yemek artıkları da olduğu oluyor mu? Özellikle yatarken ağzınıza gelen bu artıklar yüzünden yataktan fırlamak zorunda kalıyor musunuz?
3. Günün herhangi bir saatinde, özellikle de geceleri inatçı bir öksürük nöbeti yaşıyor musunuz?
4. Tekrarlayan ses
kısıklığı probleminiz
var mı? Kulak burun boğaz uzmanı ses tellerinizde ödem, şişme ya da tahriş olduğunu söyledi mi?
Reflü için yaşam tarzı değişimi şart!
◊ Rafine ürünleri, unlu, şekerli besinleri azaltın.
◊ Kızartmaları en aza indirin.
◊ Fast-food yiyeceklere dokunmayın.
◊ Aşırı yağlı yiyeceklerden uzak durun.
◊ Akşam yemeğini erken yiyin ve hafif bir öğün olmasına özen gösterin.
◊ Bol ve sık su için.
◊ Diyetinizde yoğurt ve kefir gibi probiyotik zengini besinlere yer verin.
◊ Portakal suyu, domates suyu, limon, limonata, greyfurt suyuna dikkat! Bu içecekler reflüyü tahrik edebilir.
◊ Çiğ kuru soğan, kızarmış patates ve kepekli yiyeceklerin reflüyü tetiklediği biliniyor.
◊ Çay, kahve ve çikolata problemi artırır.
◊ Sigara ve alkolden uzak durun.
◊ Baharatlı yiyecekleri sınırlayın.
◊ Kahve ve çaya dikkat edin.
İltihap baskılayıcı besinlerde ilk 6’da neler var?
◊ Yeşil yapraklı sebzelerin tamamı: Mümkünse çiğ tüketin.
◊ Köklü sebzelerin çoğunluğu: İlk sıraya pancarı, kereviz ve yer elmasını yazın, ardından pırasa, soğan, sarımsağı unutmayın.
◊ Baharatların geneli: İlk sırada zerdeçal olsun. Onu zencefil ve tarçın izlesin.
◊ Tohumların büyük bölümü: Chia tohumu, keten tohumu, kenevir tohumu, üzüm çekirdeği.
◊ Meyvelerin en renklileri: Berry ailesinin tümü. Karadut, yaban mersini favoriniz olsun.
◊ Kükürt zengini sebzeler: Lahana ve karnabahara ilk sıralarda yer verin.
Cildi nemlendiren besinler
◊ Yağlı balıklar
◊ Salatalık
◊ Avokado
◊ Karnabahar
◊ Ay çekirdeği
◊ Domates
◊ Yeşil çay
◊ Bitter çikolata
Kırışıklık azaltan menüler
◊ Izgara somon balığı / haşlanmış sebze / salata.
◊ Haşlanmış veya ızgara tavuk (derisiz), haşlanmış brokoli-karnabahar, salata.
◊ Haşlanmış karnabahar, hafif ateşte pişirilmiş zeytinyağlı domates, yeşil salata.
Kas kaybettiren 4 mühim yanlış
◊ Hareketsizlik: Ne kadar hareketli olursak ve ne kadar sık, düzenli, etkili egzersizler yaparsak kas kaybımız o oranda azalıyor.
◊ Beslenme hataları: Tekrarlanan yanlış diyetler kaslarımızı eritiyor. İhtiyaçtan az beslenmek de kas kaybı yapıyor. Protein eksikliği yani proteinden fakir beslenme de kas kaybının önemli bir nedeni.
◊ Hormonal kayıplar: Özellikle testosteron azlığı kısa bir süre sonra kas kaybıyla sonuçlanıyor. D vitamini noksanlığının da böyle bir etkisinin olabileceği biliniyor.
◊ Organ yetersizlikleri: En çok kalp ve akciğer yetersizliği kas erimesi yapıyor.
Hastalıkları önlemek için 6 önemli tavsiye
◊ 1- Bitki bazlı beslen.
◊ 2- Aslan değil kuzu ol.
◊ 3- Az ye çok spor yap.
◊ 4- Ruhunu ıskalama.
◊ 5- Bağışıklığı önemse.
◊ 6- Uykunun ritmini kesinlikle bozma.