Bayramlar kilometre taşlarıdır

“Bayramlar yaşayışımızın kilometre taşlarıdır. Bu taşlar olmazsa yolun neresinde olunduğu bilinmez. Bayramlar olmazsa da ömür biteviyeleşir, halkasız zincire, düğümsüz ipe döner...
Bayram günleri yüreklerin yıkanması, arınması zamanıdır. Tüm kötü duygular, kinler, nefretler yüreklerin göbek taşlarında yıkanmalı, birikintileri arıtılmalı, akıtılmalı, yok edilmelidir.
Bayram yüreklerin mevsim temizliği günleridir. Yüreklerin kapısı, penceresi açılmalı, içerisi temiz hava ile doldurulmalıdır.
Evet... Arada bir durup düşünmek yaşayışımızı tatmanın da bir fırsatı...
Uzun yıllar önceki bayramlarda nelerle mutlu olabiliyorduk? Şimdi nelerle mutlu olamıyoruz? Bunları düşünerek zaman dilimlerini birbirine tokuşturmak, bundan hiç olmazsa ders kırıntıları çıkarabilmek zevkli değil mi?”
Aydın Boysan/Doksan Beş Yıldan Serpintiler/Türkiye İş Bankası Yayınları
Bayramda neler yenip içilecek?
Her bayram gibi bu bayramda da evlerde keyifli “aile, eş-dost sofraları” kurulacak, öğle ve akşam yemekleri için geleneksel yemekler hazırlanacak. Beslenme bölüm şefimiz Dyt. Nilüfer Bayram size Ramazan Bayramı için iki güzel öneri paketi hazırladı. Biri kahvaltı diğeri de akşam için. Biz çok beğendik, bakalım siz ne diyeceksiniz...
Bayram sabahı: Kocaman bir kahvaltı
Bayramların vazgeçilmezlerinden biri kahvaltılardır. Korkmayın, kahvaltınızı geniş tutun. Sofranızı şımartın! Ama yine de kahvaltı seçimlerinizi 1 aydır dinlendirdiğiniz midelerinizi düşünerek yapın. Günde iki öğün beslenmeye alışan mide-bağırsak sistemine yiyecek bombardımanı yaparak bayram günlerinizin keyfini kaçırmayın. Nilüfer Hanım’ın tavsiyelerinin size yardımcı olacağını düşünüyorum.
◊ Bol sebzeli menemen (domates ve biberin en güzel mevsiminde yapılacak doyurucu bir tercih)
◊ İki çeşit peynir
◊ Zeytin/ceviz/fındık/badem
◊ Tam buğday unundan ekşi mayalı bir-iki dilim ekmek veya el büyüklüğünde peynirli/sebzeli börek veya tam buğday unlu ekşi mayalı simit (hazır poğaça, açma tarzı yağ oranı yüksek ürünler gün boyu mide yanmasına neden olur, tercih etmeyin)
◊ Birer tatlı kaşığı ev yapımı reçel veya bal tereyağı
◊ Kekik ve limonla lezzetlendirilmiş zeytin tabağı
◊ Bol domates, salatalık, biber, maydanoz
Bayram akşamı: Harika bir akşam sofrası
Salata (karışık, yağsız): Zeytinyağlı yiyeceklerin sık tüketildiği bu sofralarda salatalarınızı zeytinyağı ilavesi yapmadan sirke ve limonla tüketebilirsiniz.
Yoğurt: İçecek tercihinizi asitli, kolalı içecekler yerine ayrandan yana kullanabilirsiniz.
Zeytinyağlılar: Zeytinyağlı sebze yemekleri özellikle dolmalar ve sarmalar bayram sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Porsiyon kontrolünüzü sağlayabilmek için bu tür yiyecekleri ana yemeğin yanında küçük porsiyonlar şeklinde almaya çalışın. Dolma ve sarma tarzı yiyecekleri tüketirken pilav, makarna ve ekmek grubu besinleri aynı anda tüketmemeye özen gösterebilirsiniz.
Börekler: Zeytinyağlılar gibi börekler de sofralarınızda yerini alacaktır. Börekleri de zeytinyağlı dolma ve sarmalar gibi değerlendirerek pilav, makarna ve ekmek grubu besinlerin yerine tercih edebilirsiniz. Genellikle sebzeli olanlar daha hafif olup posa alımınızı destekleyecektir.
Kırmızı et, tavuk, balık ile hazırlanmış yemekler: Çok yağlı olmayan etlerin yağ ilavesi yapılmadan fırında, buharda, ızgarada pişirilerek hazırlanmış olanları tercih edilmelidir. Sebzelerle sotelenmiş et yemekleri (kuşbaşı etli patlıcan yemeği gibi) tercih edilebilir.
Tatlılar: Yemeğin hemen ardından tatlı tüketmek bedeninizi oldukça yorar. Tatlı tüketiminizi yemekten 2 saat sonrasına saklayın ve sütlü tatlıları tercih etmeye çalışın. Tatlının alternatifi olarak da meyve salatalarını deneyebilirsiniz.
Sebzeli bayram kebabı
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 350 gram kuşbaşı dana eti
◊ 1 su bardağı arpacık soğan
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1 çay kaşığı karabiber
◊ 1 su bardağı su
◊ 1.5 su bardağı haşlanmış nohut
◊ 3 adet patlıcan (1 parmak kalınlığında kesilmiş)
◊ 2 adet patates (küp doğranmış)
◊ 5 adet köy biberi
◊ 2 adet domates (iri dilimlenmiş)
Salçalı sosu için:
◊ 1 yemek kaşığı domates salçası
◊ 2 yemek kaşığı sıvı yağ
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1.5 su bardağı su
Yapılışı:
İri doğradığınız patlıcanları, küp doğradığınız patatesleri, köy biberlerini fırında 15 dakika pişirin.
Ayrı bir tencerede 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte kuşbaşı etleri mühürleyin ve suyunu salıp, çektikten sonra arpacık soğanları ekleyin.
Arpacık soğanlar yumuşadıktan sonra tuzunu, karabiberini ve 1 su bardağı suyunu da ekleyip, etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Eğer suyunu çok çekerse yarım bardak su ekleyebilirsiniz.
Etler yumuşayınca, haşlanmış nohutları tencereye ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.
Isıya dayanıklı bir fırın kabının tam ortasına etli nohut karışımını koyun.
Etrafına fırınlanmış patlıcan ve patatesleri dizin.
Köy biberleri ve iri dilimlediğiniz domatesleri de yerleştirdikten sonra hazırladığınız salçalı sosu hepsinin üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar 25 dakika fırınlayın. Afiyet olsun.
Dyt. Yasemin NAYIR
Bayramlar kilometre taşlarıdır
Bayramlar toplumsal kucaklaşmaların, gelenekleri hatırlamanın, bir ve birlikte yani ‘büyük bir aile olma’nın en iyi fırsatlarıdır. Peki başka? Bayramların diğer “getirilerini” de gelin, rahmetli Aydın Boysan üstattan okuyalım.
“Bayramlar yaşayışımızın kilometre taşlarıdır. Bu taşlar olmazsa yolun neresinde olunduğu bilinmez. Bayramlar olmazsa da ömür biteviyeleşir, halkasız zincire, düğümsüz ipe döner...
Bayram günleri yüreklerin yıkanması, arınması zamanıdır. Tüm kötü duygular, kinler, nefretler yüreklerin göbek taşlarında yıkanmalı, birikintileri arıtılmalı, akıtılmalı, yok edilmelidir.
Bayram yüreklerin mevsim temizliği günleridir. Yüreklerin kapısı, penceresi açılmalı, içerisi temiz hava ile doldurulmalıdır.
Evet... Arada bir durup düşünmek yaşayışımızı tatmanın da bir fırsatı...
Uzun yıllar önceki bayramlarda nelerle mutlu olabiliyorduk? Şimdi nelerle mutlu olamıyoruz? Bunları düşünerek zaman dilimlerini birbirine tokuşturmak, bundan hiç olmazsa ders kırıntıları çıkarabilmek zevkli değil mi?”
Aydın Boysan/Doksan Beş Yıldan Serpintiler/Türkiye İş Bankası Yayınları
Bayramda neler yenip içilecek?
Her bayram gibi bu bayramda da evlerde keyifli “aile, eş-dost sofraları” kurulacak, öğle ve akşam yemekleri için geleneksel yemekler hazırlanacak. Beslenme bölüm şefimiz Dyt. Nilüfer Bayram size Ramazan Bayramı için iki güzel öneri paketi hazırladı. Biri kahvaltı diğeri de akşam için. Biz çok beğendik, bakalım siz ne diyeceksiniz...
Bayram sabahı: Kocaman bir kahvaltı
Bayramların vazgeçilmezlerinden biri kahvaltılardır. Korkmayın, kahvaltınızı geniş tutun. Sofranızı şımartın! Ama yine de kahvaltı seçimlerinizi 1 aydır dinlendirdiğiniz midelerinizi düşünerek yapın. Günde iki öğün beslenmeye alışan mide-bağırsak sistemine yiyecek bombardımanı yaparak bayram günlerinizin keyfini kaçırmayın. Nilüfer Hanım’ın tavsiyelerinin size yardımcı olacağını düşünüyorum.
◊ Bol sebzeli menemen (domates ve biberin en güzel mevsiminde yapılacak doyurucu bir tercih)
◊ İki çeşit peynir
◊ Zeytin/ceviz/fındık/badem
◊ Tam buğday unundan ekşi mayalı bir-iki dilim ekmek veya el büyüklüğünde peynirli/sebzeli börek veya tam buğday unlu ekşi mayalı simit (hazır poğaça, açma tarzı yağ oranı yüksek ürünler gün boyu mide yanmasına neden olur, tercih etmeyin)
◊ Birer tatlı kaşığı ev yapımı reçel veya bal tereyağı
◊ Kekik ve limonla lezzetlendirilmiş zeytin tabağı
◊ Bol domates, salatalık, biber, maydanoz
Bayram akşamı: Harika bir akşam sofrası
Salata (karışık, yağsız): Zeytinyağlı yiyeceklerin sık tüketildiği bu sofralarda salatalarınızı zeytinyağı ilavesi yapmadan sirke ve limonla tüketebilirsiniz.
Yoğurt: İçecek tercihinizi asitli, kolalı içecekler yerine ayrandan yana kullanabilirsiniz.
Zeytinyağlılar: Zeytinyağlı sebze yemekleri özellikle dolmalar ve sarmalar bayram sofralarının vazgeçilmezlerindendir. Porsiyon kontrolünüzü sağlayabilmek için bu tür yiyecekleri ana yemeğin yanında küçük porsiyonlar şeklinde almaya çalışın. Dolma ve sarma tarzı yiyecekleri tüketirken pilav, makarna ve ekmek grubu besinleri aynı anda tüketmemeye özen gösterebilirsiniz.
Börekler: Zeytinyağlılar gibi börekler de sofralarınızda yerini alacaktır. Börekleri de zeytinyağlı dolma ve sarmalar gibi değerlendirerek pilav, makarna ve ekmek grubu besinlerin yerine tercih edebilirsiniz. Genellikle sebzeli olanlar daha hafif olup posa alımınızı destekleyecektir.
Kırmızı et, tavuk, balık ile hazırlanmış yemekler: Çok yağlı olmayan etlerin yağ ilavesi yapılmadan fırında, buharda, ızgarada pişirilerek hazırlanmış olanları tercih edilmelidir. Sebzelerle sotelenmiş et yemekleri (kuşbaşı etli patlıcan yemeği gibi) tercih edilebilir.
Tatlılar: Yemeğin hemen ardından tatlı tüketmek bedeninizi oldukça yorar. Tatlı tüketiminizi yemekten 2 saat sonrasına saklayın ve sütlü tatlıları tercih etmeye çalışın. Tatlının alternatifi olarak da meyve salatalarını deneyebilirsiniz.
Sebzeli bayram kebabı
◊ 3 yemek kaşığı zeytinyağı
◊ 350 gram kuşbaşı dana eti
◊ 1 su bardağı arpacık soğan
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1 çay kaşığı karabiber
◊ 1 su bardağı su
◊ 1.5 su bardağı haşlanmış nohut
◊ 3 adet patlıcan (1 parmak kalınlığında kesilmiş)
◊ 2 adet patates (küp doğranmış)
◊ 5 adet köy biberi
◊ 2 adet domates (iri dilimlenmiş)
Salçalı sosu için:
◊ 1 yemek kaşığı domates salçası
◊ 2 yemek kaşığı sıvı yağ
◊ 1 çay kaşığı tuz
◊ 1.5 su bardağı su
Yapılışı:
İri doğradığınız patlıcanları, küp doğradığınız patatesleri, köy biberlerini fırında 15 dakika pişirin.
Ayrı bir tencerede 3 yemek kaşığı zeytinyağı ile birlikte kuşbaşı etleri mühürleyin ve suyunu salıp, çektikten sonra arpacık soğanları ekleyin.
Arpacık soğanlar yumuşadıktan sonra tuzunu, karabiberini ve 1 su bardağı suyunu da ekleyip, etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Eğer suyunu çok çekerse yarım bardak su ekleyebilirsiniz.
Etler yumuşayınca, haşlanmış nohutları tencereye ekleyin ve karıştırıp ocaktan alın.
Isıya dayanıklı bir fırın kabının tam ortasına etli nohut karışımını koyun.
Etrafına fırınlanmış patlıcan ve patatesleri dizin.
Köy biberleri ve iri dilimlediğiniz domatesleri de yerleştirdikten sonra hazırladığınız salçalı sosu hepsinin üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar 25 dakika fırınlayın. Afiyet olsun.
Dyt. Yasemin NAYIR