Bayram kahvaltısına maydanoz da ekleyin

Maydanozun “bedeni toksinlerden arındırma, bağışıklığı güçlendirme, tokluk hissini uzatma, vücudun su dengesini iyileştirme, kan şekerini dengeleme, kanserden korunma” gibi birçok olumlu etkisi var. Tavsiye edileni çiğ olarak tüketmek.
Maydanoz, Akdeniz coğrafyasının dünyaya hediye ettiği en sağlıklı ve lezzetli otlardan biri. Tarihi bir geçmişi var, sağlık faydaları ise yüzyıllardır pek iyi biliniyor.
Maydanoz bol vitamin ve mineral ihtiva ediyor. Özellikle B vitaminleri (riboflavin, niasin, B6, B12, pantotenik asit) ile C ve K vitaminlerinden çok zengin. Ayrıca güçlü bir folat içeriği var. Maydanozu sağlıklı kılan özelliklerden biri de kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve potasyum gibi doğal elementlerden zengin yapısı. Antioksidan polifenol zenginliği ise apayrı bir özelliği.
Bu içerik maydanoza “bedeni toksinlerden arındırma, bağışıklığı güçlendirme, tokluk hissini uzatma, vücudun su dengesini iyileştirme, kan şekerini dengeleme, kanserden korunma” gibi birçok mükemmel özellik sağlamış.
Tavsiye edileni çiğ olarak tüketmek. Onu meyve-sebze suyu karışımlarına eklemek, çorba ve yemeklere lezzet artırıcı olarak ilave etmek de mümkün. Her yaz olduğu gibi bu yaz da manavda pazarda müthiş bir maydanoz şöleni var, fırsatı kaçırmayın ve bu yaz biraz daha maydanoza yüklenin, siz de kahvaltıda maydanozu deneyin derim.
KESİP SAKLAYIN
KETEN TOHUMUNDAN NASIL FAYDALANMALI?
“Maksimum fayda-minimum zarar” ilkesiyle hareket etmek için bazı kurallara uymanız lazım. Mesela birden bire fazla miktarda keten tohumu yuttuğunuzda şiddetli gaz, şişkinlik, karın ağrısı, hatta ishal problemi ile karşılaşmanız mümkün.
Bu nedenle dozu yavaş yavaş artırmak, örneğin bir çay kaşığı taze öğütülmüş keten tohumu ile başlayıp maksimum 1.5 çorba kaşığı (20 gram) ile sınırlamanız gerek.
Yine maksimum fayda için doğal haliyle değil öğütüldükten sonra kullanmanız lazım. Tam da burada “temizlik” konusu gündeme geliyor. Üzerindeki muhtemel kirlilikleri (tarımsal kirlilikler dahil) temizlemek için önce bir sudan geçirmeniz, ardından hafif kızgın bir tavada hızla -kavrulmasına fırsat vermeden- kurutup sonra öğütmeniz lazım.
Önemli bir bilgi de şu: Keten tohumundaki ALA’nın karaciğerde EPA ve DHA’ya, yani bizim kullandığımız omega-3’e çevrilme oranı yüzde 3-5’i geçmiyor. Bu nedenle sadece keten tohumu kullanarak ya da keten tohumu yağından istifade ederek omega-3 eksikliğinizi ortadan kaldırmanız mümkün değil.
Birkaç mühim ayrıntı daha: Keten tohumu çabuk oksitlenen bir yağ yapısına sahip. Kendini de, tozunu da, yağını da dikkatle saklamanız önemli...
UNUTMAYIN
OMEGA-3 SALATASI NASIL YAPILIR?
Keten tohumunun 30 gramı 5 gram protein, 150 kalori, 8 gram posa, 6-7 gram omega-3 içeriyor. Günlük B1 vitamini, manganez ve magnezyum ihtiyacının da en az yüzde 30’unu karşılıyor.
Keten tohumu lignanlardan, yani bitkisel östrojenlerden de çok zengin. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için mühim bir ayrıcalık. Birkaç ciddi çalışmada keten tohumunun düzenli tüketiminin meme kanseri riskini azaltabileceği gösterilmiş. Dahası erkeklerde de prostat kanserine karşı etkin bir doğal destek olduğu ifade ediliyor.
Küçük bir hatırlatma: Keten tohumu desteği bağırsak tembelliği ile mücadelede de işe yarıyor. Özeti şu: Omega-3 zengini ton balıklı salatanıza bir çay kaşığı toz keten tohumu eklemeye ne dersiniz?
BİR UYARI
KAFEİNE DİKKAT!
Uykusuzluk büyüyen bir sağlık tehdidi. En önemli, en yaygın tipi de “öğrenilmiş uykusuzluk” olarak bilineni.
Öğrenilmiş uykusuzluk şu demek: Diyelim ki 3-5 geceyi üst üste uykusuz geçirdiniz. Birbirini izleyen uykusuz geceler nedeniyle gereğinden fazla evhama kapıldınız ve sonrasında “Acaba bundan sonra uykusuz biri mi olacağım?” diye endişelendiniz. Ertesi güne yine berbat, yorgun ve uykusuz başladınız. Yorgunluğunuzun çözümünü de kahveyi, çayı abartmakta yani “kafein”de aradınız.
Yanlış yoldasınız! Nedeni şu: Kahvedeki, çaydaki kafeinin etkisi ortalama 12-16 saat sürer. Uyku yine kaçar. Uykusuz bir gecenin ertesinde uyuklamamak için sabah saat 10’dan sonra birbiri ardına içtiğiniz kahveler, aynı gün akşam saatlerinde dalacağınız uykuyu adeta zehirler, uykunuz yine kaçar.
AKLINIZDA OLSUN
GÖZ DOSTU TAKVİYELER
E vitamini
Omega-3
Lütein
Zeoksantin
D vitamini
CoQ10
Çinko
Selenyum
Alfa lipoik asit
Glutation
KISA BİLGİ
MANAVDAKİ “ANTİKANSER” BESİNLER
Lahana: İndol 3-karbinol
Üzüm: Resveratrol
Karnabahar: Sülforafan
Yeşil çay: Epigallokateşin
Sarımsak: Dialil sülfür
Domates: Likopen
Zerdeçal: Kurkumin
KISA BİLGİ
SİRKEYİ UNUTMAYIN
Sirke, sadece elmadan değil armut, incir veya erikten yani “şeker zengini” her besinden üretilebiliyor. Meyveler dışında tahıllardan üretilen sirkelerden de lezzet ve sağlık temin etmeniz mümkün. Kısacası, sirke yani “asetik asit” zengini o mucize lezzet pınarının pek çok kaynağı var.
Sirke sadece lezzet değil, sağlık yararları sebebiyle de önemli bir besin. Farklı sağlık yararları var. O yararlardan en ünlüleriyse şunlar:
Kan şekerini dengeliyor.
Kilo kaybını destekliyor.
Damarları koruyor.
Kan basıncını dengeliyor.
Alkali gücü destekliyor.
Alerjik yanıtları frenliyor.
Sindirimi güçlendiriyor.
İnsülin direncini hafifletiyor.
Bayram kahvaltısına maydanoz da ekleyin
Maydanozun “bedeni toksinlerden arındırma, bağışıklığı güçlendirme, tokluk hissini uzatma, vücudun su dengesini iyileştirme, kan şekerini dengeleme, kanserden korunma” gibi birçok olumlu etkisi var. Tavsiye edileni çiğ olarak tüketmek.
Maydanoz, Akdeniz coğrafyasının dünyaya hediye ettiği en sağlıklı ve lezzetli otlardan biri. Tarihi bir geçmişi var, sağlık faydaları ise yüzyıllardır pek iyi biliniyor.
Maydanoz bol vitamin ve mineral ihtiva ediyor. Özellikle B vitaminleri (riboflavin, niasin, B6, B12, pantotenik asit) ile C ve K vitaminlerinden çok zengin. Ayrıca güçlü bir folat içeriği var. Maydanozu sağlıklı kılan özelliklerden biri de kalsiyum, magnezyum, demir, çinko ve potasyum gibi doğal elementlerden zengin yapısı. Antioksidan polifenol zenginliği ise apayrı bir özelliği.
Bu içerik maydanoza “bedeni toksinlerden arındırma, bağışıklığı güçlendirme, tokluk hissini uzatma, vücudun su dengesini iyileştirme, kan şekerini dengeleme, kanserden korunma” gibi birçok mükemmel özellik sağlamış.
Tavsiye edileni çiğ olarak tüketmek. Onu meyve-sebze suyu karışımlarına eklemek, çorba ve yemeklere lezzet artırıcı olarak ilave etmek de mümkün. Her yaz olduğu gibi bu yaz da manavda pazarda müthiş bir maydanoz şöleni var, fırsatı kaçırmayın ve bu yaz biraz daha maydanoza yüklenin, siz de kahvaltıda maydanozu deneyin derim.
KESİP SAKLAYIN
KETEN TOHUMUNDAN NASIL FAYDALANMALI?
“Maksimum fayda-minimum zarar” ilkesiyle hareket etmek için bazı kurallara uymanız lazım. Mesela birden bire fazla miktarda keten tohumu yuttuğunuzda şiddetli gaz, şişkinlik, karın ağrısı, hatta ishal problemi ile karşılaşmanız mümkün.
Bu nedenle dozu yavaş yavaş artırmak, örneğin bir çay kaşığı taze öğütülmüş keten tohumu ile başlayıp maksimum 1.5 çorba kaşığı (20 gram) ile sınırlamanız gerek.
Yine maksimum fayda için doğal haliyle değil öğütüldükten sonra kullanmanız lazım. Tam da burada “temizlik” konusu gündeme geliyor. Üzerindeki muhtemel kirlilikleri (tarımsal kirlilikler dahil) temizlemek için önce bir sudan geçirmeniz, ardından hafif kızgın bir tavada hızla -kavrulmasına fırsat vermeden- kurutup sonra öğütmeniz lazım.
Önemli bir bilgi de şu: Keten tohumundaki ALA’nın karaciğerde EPA ve DHA’ya, yani bizim kullandığımız omega-3’e çevrilme oranı yüzde 3-5’i geçmiyor. Bu nedenle sadece keten tohumu kullanarak ya da keten tohumu yağından istifade ederek omega-3 eksikliğinizi ortadan kaldırmanız mümkün değil.
Birkaç mühim ayrıntı daha: Keten tohumu çabuk oksitlenen bir yağ yapısına sahip. Kendini de, tozunu da, yağını da dikkatle saklamanız önemli...
UNUTMAYIN
OMEGA-3 SALATASI NASIL YAPILIR?
Keten tohumunun 30 gramı 5 gram protein, 150 kalori, 8 gram posa, 6-7 gram omega-3 içeriyor. Günlük B1 vitamini, manganez ve magnezyum ihtiyacının da en az yüzde 30’unu karşılıyor.
Keten tohumu lignanlardan, yani bitkisel östrojenlerden de çok zengin. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlar için mühim bir ayrıcalık. Birkaç ciddi çalışmada keten tohumunun düzenli tüketiminin meme kanseri riskini azaltabileceği gösterilmiş. Dahası erkeklerde de prostat kanserine karşı etkin bir doğal destek olduğu ifade ediliyor.
Küçük bir hatırlatma: Keten tohumu desteği bağırsak tembelliği ile mücadelede de işe yarıyor. Özeti şu: Omega-3 zengini ton balıklı salatanıza bir çay kaşığı toz keten tohumu eklemeye ne dersiniz?
BİR UYARI
KAFEİNE DİKKAT!
Uykusuzluk büyüyen bir sağlık tehdidi. En önemli, en yaygın tipi de “öğrenilmiş uykusuzluk” olarak bilineni.
Öğrenilmiş uykusuzluk şu demek: Diyelim ki 3-5 geceyi üst üste uykusuz geçirdiniz. Birbirini izleyen uykusuz geceler nedeniyle gereğinden fazla evhama kapıldınız ve sonrasında “Acaba bundan sonra uykusuz biri mi olacağım?” diye endişelendiniz. Ertesi güne yine berbat, yorgun ve uykusuz başladınız. Yorgunluğunuzun çözümünü de kahveyi, çayı abartmakta yani “kafein”de aradınız.
Yanlış yoldasınız! Nedeni şu: Kahvedeki, çaydaki kafeinin etkisi ortalama 12-16 saat sürer. Uyku yine kaçar. Uykusuz bir gecenin ertesinde uyuklamamak için sabah saat 10’dan sonra birbiri ardına içtiğiniz kahveler, aynı gün akşam saatlerinde dalacağınız uykuyu adeta zehirler, uykunuz yine kaçar.
AKLINIZDA OLSUN
GÖZ DOSTU TAKVİYELER
E vitamini
Omega-3
Lütein
Zeoksantin
D vitamini
CoQ10
Çinko
Selenyum
Alfa lipoik asit
Glutation
KISA BİLGİ
MANAVDAKİ “ANTİKANSER” BESİNLER
Lahana: İndol 3-karbinol
Üzüm: Resveratrol
Karnabahar: Sülforafan
Yeşil çay: Epigallokateşin
Sarımsak: Dialil sülfür
Domates: Likopen
Zerdeçal: Kurkumin
KISA BİLGİ
SİRKEYİ UNUTMAYIN
Sirke, sadece elmadan değil armut, incir veya erikten yani “şeker zengini” her besinden üretilebiliyor. Meyveler dışında tahıllardan üretilen sirkelerden de lezzet ve sağlık temin etmeniz mümkün. Kısacası, sirke yani “asetik asit” zengini o mucize lezzet pınarının pek çok kaynağı var.
Sirke sadece lezzet değil, sağlık yararları sebebiyle de önemli bir besin. Farklı sağlık yararları var. O yararlardan en ünlüleriyse şunlar:
Kan şekerini dengeliyor.
Kilo kaybını destekliyor.
Damarları koruyor.
Kan basıncını dengeliyor.
Alkali gücü destekliyor.
Alerjik yanıtları frenliyor.
Sindirimi güçlendiriyor.
İnsülin direncini hafifletiyor.