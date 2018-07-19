BaşlıksızMitokondri koruma planında ilk 10

Mitokondriler enerjimizi üreten, bize güç, kuvvet verip yaşam kalitemizi üst düzeyde etkileyen hücre içi minik organcıklar. Dış etkilere karşı da son derece hassaslar. Onları korumayı bilmekte fayda var. Mitokondrileri koruma planının ilk 10’unda bakın neler var.
Un, şeker ve ilaçlardan uzak durun
◊ Mitokondri zehri oldukları kesinleşen bazı ilaçlardan (kinolon grubu antibiyotikler, parasetamol içeren ağrı kesiciler) uzak durmak çok mühim bir mitokondri koruma stratejisi.
◊ Mitokondrileri ağır metallerden uzak tutmak da önemli bir nokta. Özellikle cıvanın çok etkin bir mitokondri zehri olduğu biliniyor.
◊ Früktozun da bilinen en güçlü mitokondri zehirlerinden biri olduğunu hatırlamak, früktozlu tatlılardan, früktoz zengini meyvelerden uzak durmak zorundayız.
◊ Bakkal şekeri ve beyaz unun mühim birer mitokondri toksini olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
◊ Mitokondri detoksu çok mühim bir strateji. N-Asetil Sistein destekleri, silimarin takviyeleri, düzenli egzersiz alışkanlığı ise mitokondri detoksunun en etkili yol arkadaşları.
Beslenmenizi ciddiye alın
◊ Mitokondrilerimizi daha güçlü tutmak istiyorsak daha fazla sistein, glisin ve glutamin zengini proteinler tüketmemiz lazım. Bunun için de baklagillere, yağlı tohumlara, çekirdeklere ve balığa yüklenmeniz iyi olur.
◊ Glutatyon üretimine yardımcı olan sülfürlü bitkisel gıdaları (karnabahar, lahana, kuşkonmaz, sarımsak) daha sık ve bol yemeniz lazım.
◊ Bedeninize daha fazla alfalipoikasit, koenzim Q10, C vitamini kazandırmanın yollarını aramanız da iyi olur. Bu üçlü özellikle glutatyon üretimini artırarak mitokondrilerin toksik oluşumlarla kirlenmelerini önlüyor.
◊ Magnezyumdan zengin beslenmek ve gerektiğinde magnezyum desteklerinden istifade etmek de mühim, zira magnezyum etkili mitokondriyal takviyelerden biri. Sık ve bol fındık, fıstık, ceviz, badem, koyu yeşil sebzeler ve bakliyat magnezyumun en zengin kaynakları.
◊ Mitokondriler selenyumu da pek severler. Selenyum en çok yağlı tohumlarda, deniz ürünlerinde, bakliyatta var. Selenyum takviyelerinden de istifade edilebilir.
Göbek eriten 8 etkili tavsiye
◊ Yürüyün: Her gün en az 30-45 dakika süreyle tempolu yürümek çok etkili bir göbek eritme yöntemi.
◊ Yüklenin: Düzenli yürümeyle birlikte günde 5-10 dakika, haftada 3-5 gün direnç egzersizleri yapmak da etkili bir bel inceltici.
◊ Una, şekere hayır deyin: Şeker ve un göbek yapan, bel ve ense genişleten insülin direncinin en etkili davetçileri. Hedefiniz “sıfır şeker” ve “minimum tahıl” olsun.
◊ Proteini sevin: Abartmamak koşuluyla proteine biraz daha ağırlık vermek de göbek yağlarından kurtulmayı kolaylaştırıyor.
◊ Yağı sıfırlamayın: Yağların aşırı kısıtlanması daha fazla karbonhidrat yeme eğilimi yapıyor. Yağsız değil, yarım veya tam yağlı yiyin.
◊ İyi uyuyun: Uykusuzluk açlık hormonu Ghrelin’in salgılanmasını artırıyor. Uykusuzluk aşırı un ve şeker tüketimini de teşvik ediyor.
◊ Biraz gevşeyin: Stres aşırı kortizol üretimine, kortizol de göbek bölgesinde yağ birikimine sebep oluyor. Stresi azaltmak işte bu nedenle adeta bir “göbek savar” etkisi yapıyor.
◊ Egzersizde kaosu seçin: Kaotik egzersizler yani normal tempodan çıkıp ani yüklenmelerle yapılan aerobik aktivitelerde de göbek bölgesinden yağ yakımı hızlanıyor.
İnsülin direnci nasıl kırılır?
En basit iki yöntem şu:
◊ İnsülin üretimini tahrik eden gıdalara veda edip şeker ve un içeren besinleri minimuma indireceksiniz.
◊ Her gün 7 bin 500-10 bin adım atıp, büyük adalelerinizi birer insülin temizlikçisi haline getireceksiniz.
Not: Bu ikiliyi birlikte uygulamanız şart!
İnsülin direnciniz var mı?
◊ Açlık insülini ile açlık kan şekeri değerlerinizi öğrenin.
◊ İkisini çarpıp 405’e bölün.
◊ Elde ettiğiniz rakam 1.7’den azsa rahatlayın. 1.7’den fazlaysa dikkatli olun, şekeri, unu azaltıp hemen egzersize başlayın. Rakam eğer 2.5’tan yüksekse bu insülin direnciniz var demektir. Bir uzmandan tıbbi yardım isteyin. Ve her gün 7 bin 500 adım atmayı da sakın unutmayın.
BaşlıksızMitokondri koruma planında ilk 10
Mitokondriler enerjimizi üreten, bize güç, kuvvet verip yaşam kalitemizi üst düzeyde etkileyen hücre içi minik organcıklar. Dış etkilere karşı da son derece hassaslar. Onları korumayı bilmekte fayda var. Mitokondrileri koruma planının ilk 10’unda bakın neler var.
Un, şeker ve ilaçlardan uzak durun
◊ Mitokondri zehri oldukları kesinleşen bazı ilaçlardan (kinolon grubu antibiyotikler, parasetamol içeren ağrı kesiciler) uzak durmak çok mühim bir mitokondri koruma stratejisi.
◊ Mitokondrileri ağır metallerden uzak tutmak da önemli bir nokta. Özellikle cıvanın çok etkin bir mitokondri zehri olduğu biliniyor.
◊ Früktozun da bilinen en güçlü mitokondri zehirlerinden biri olduğunu hatırlamak, früktozlu tatlılardan, früktoz zengini meyvelerden uzak durmak zorundayız.
◊ Bakkal şekeri ve beyaz unun mühim birer mitokondri toksini olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.
◊ Mitokondri detoksu çok mühim bir strateji. N-Asetil Sistein destekleri, silimarin takviyeleri, düzenli egzersiz alışkanlığı ise mitokondri detoksunun en etkili yol arkadaşları.
Beslenmenizi ciddiye alın
◊ Mitokondrilerimizi daha güçlü tutmak istiyorsak daha fazla sistein, glisin ve glutamin zengini proteinler tüketmemiz lazım. Bunun için de baklagillere, yağlı tohumlara, çekirdeklere ve balığa yüklenmeniz iyi olur.
◊ Glutatyon üretimine yardımcı olan sülfürlü bitkisel gıdaları (karnabahar, lahana, kuşkonmaz, sarımsak) daha sık ve bol yemeniz lazım.
◊ Bedeninize daha fazla alfalipoikasit, koenzim Q10, C vitamini kazandırmanın yollarını aramanız da iyi olur. Bu üçlü özellikle glutatyon üretimini artırarak mitokondrilerin toksik oluşumlarla kirlenmelerini önlüyor.
◊ Magnezyumdan zengin beslenmek ve gerektiğinde magnezyum desteklerinden istifade etmek de mühim, zira magnezyum etkili mitokondriyal takviyelerden biri. Sık ve bol fındık, fıstık, ceviz, badem, koyu yeşil sebzeler ve bakliyat magnezyumun en zengin kaynakları.
◊ Mitokondriler selenyumu da pek severler. Selenyum en çok yağlı tohumlarda, deniz ürünlerinde, bakliyatta var. Selenyum takviyelerinden de istifade edilebilir.
Göbek eriten 8 etkili tavsiye
◊ Yürüyün: Her gün en az 30-45 dakika süreyle tempolu yürümek çok etkili bir göbek eritme yöntemi.
◊ Yüklenin: Düzenli yürümeyle birlikte günde 5-10 dakika, haftada 3-5 gün direnç egzersizleri yapmak da etkili bir bel inceltici.
◊ Una, şekere hayır deyin: Şeker ve un göbek yapan, bel ve ense genişleten insülin direncinin en etkili davetçileri. Hedefiniz “sıfır şeker” ve “minimum tahıl” olsun.
◊ Proteini sevin: Abartmamak koşuluyla proteine biraz daha ağırlık vermek de göbek yağlarından kurtulmayı kolaylaştırıyor.
◊ Yağı sıfırlamayın: Yağların aşırı kısıtlanması daha fazla karbonhidrat yeme eğilimi yapıyor. Yağsız değil, yarım veya tam yağlı yiyin.
◊ İyi uyuyun: Uykusuzluk açlık hormonu Ghrelin’in salgılanmasını artırıyor. Uykusuzluk aşırı un ve şeker tüketimini de teşvik ediyor.
◊ Biraz gevşeyin: Stres aşırı kortizol üretimine, kortizol de göbek bölgesinde yağ birikimine sebep oluyor. Stresi azaltmak işte bu nedenle adeta bir “göbek savar” etkisi yapıyor.
◊ Egzersizde kaosu seçin: Kaotik egzersizler yani normal tempodan çıkıp ani yüklenmelerle yapılan aerobik aktivitelerde de göbek bölgesinden yağ yakımı hızlanıyor.
İnsülin direnci nasıl kırılır?
En basit iki yöntem şu:
◊ İnsülin üretimini tahrik eden gıdalara veda edip şeker ve un içeren besinleri minimuma indireceksiniz.
◊ Her gün 7 bin 500-10 bin adım atıp, büyük adalelerinizi birer insülin temizlikçisi haline getireceksiniz.
Not: Bu ikiliyi birlikte uygulamanız şart!
İnsülin direnciniz var mı?
◊ Açlık insülini ile açlık kan şekeri değerlerinizi öğrenin.
◊ İkisini çarpıp 405’e bölün.
◊ Elde ettiğiniz rakam 1.7’den azsa rahatlayın. 1.7’den fazlaysa dikkatli olun, şekeri, unu azaltıp hemen egzersize başlayın. Rakam eğer 2.5’tan yüksekse bu insülin direnciniz var demektir. Bir uzmandan tıbbi yardım isteyin. Ve her gün 7 bin 500 adım atmayı da sakın unutmayın.