BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kuvvetlendirmek iÃ§in doÄŸru beslenin

Dengeli beslenme, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin yakÄ±tÄ± gibi. Ä°ÅŸte baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kuvvetlendirmek için tüketmeniz gereken besinler...
KÄ±ÅŸ kapÄ±ya dayandÄ±. DoÄŸal olarak da nezleye, gribe, sinÃ¼zit veya farenjite yakalananlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã§oÄŸaldÄ±.
Beslenme bugÃ¼nlerde daha farklÄ± bir Ã¶nem kazandÄ±. Zira yeterli ve dengeli beslenme baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin yakÄ±tÄ± gibi.
Peki ne yapmalÄ±?
Her ÅŸeyden Ã¶nce her gÃ¼n yeteri kadar protein kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Ã–zellikle hayvansal proteinlerden yararlanmayÄ± unutmayÄ±n.
BalÄ±k, et, tavuk, yumurta, yoÄŸurt, kefir, ayran, sÃ¼t Ã§ok Ã¶nemli besinler.
Probiyotiklerden zengin olduklarÄ± iÃ§in yoÄŸurt ve kefiri Ã¶zellikle tavsiye ediyorum.
Bunlardan biri ya da birkaÃ§Ä± her gÃ¼n sofranÄ±zda bulunsun.
Sebze ve meyve yemeyi de ihmal etmeyin. Ã–zellikle bol renkli, taze meyve ve sebzeleri tercih edin.
Betakarotenden zengin havucu, antosiyadinlerden zengin narÄ±, kateÅŸinlerden zengin Ã§ayÄ± -yeÅŸil Ã§ay olmasÄ± ÅŸart deÄŸil-, portakalÄ± ve mandalinayÄ± daha sÄ±k tÃ¼ketin. KÄ±ÅŸ boyunca her gÃ¼n bir elma yemeniz mÃ¼kemmel bir seÃ§im olur.
B vitamini, magnezyum ve folik asitten zengin olduklarÄ± iÃ§in ceviz, fÄ±ndÄ±k, badem, yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ±ndan da yararlanmak iyi olur.
Akdenizlinin sofrasÄ±nda neler var?
â—Š Akdeniz mutfaÄŸÄ± lezzete, dikkatli bir Ã¶n hazÄ±rlÄ±ÄŸa, dÃ¼ÅŸÃ¼k kalorili besinlere, son derece keyifli ve eÄŸlenceli bir sofra kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne dayanÄ±yor.
â—Š Bu mutfakta balÄ±k, et dengeli tÃ¼ketiliyor.
â—Š TahÄ±llarda Ã§eÅŸitlilik var. Tam tahÄ±llar (bulgur, kÃ¶y ekmeÄŸi) Ã§ok yeniyor.
â—Š En Ã¶nemlisi ise sebzeler. Taze ve mevsiminde sebzelerle yapÄ±lan salatalar, zeytinyaÄŸlÄ±lar hemen her yemekte bulunduruluyor.
â—Š Meyve konusunda da dikkatli davranÄ±lÄ±yor. Karpuz, elma, Ã¼zÃ¼m, kayÄ±sÄ±, portakal, mandalina bu mutfaÄŸÄ±n favori meyveleri.
â—Š Akdenizliler sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerini de Ã§ok seviyorlar. Ã–zellikle yoÄŸurdu sofralarÄ±ndan asla eksik etmiyorlar.
â—Š Bakliyat asla ihmal edilmiyor. Nohut, bezelye, kuru fasulye bol yeniyor.
â—Š ZeytinyaÄŸÄ± ve tereyaÄŸÄ± dengesi de mÃ¼kemmel bir kurguda. Oran dÃ¶rtte bir, Ã¼Ã§te bir ÅŸeklinde. Toplam yaÄŸ tÃ¼ketiminin yÃ¼zde 25-30â€™unu tereyaÄŸÄ±, yÃ¼zde 70-75â€™ini zeytinyaÄŸÄ± oluÅŸturuyor.
MetabolizmanÄ±zaÂ destek olabilecek
5 mÃ¼him besin
â—Š KÄ±rmÄ±zÄ± biber: KahvaltÄ±larÄ±nÄ±za veya salatalarÄ±nÄ±za her gÃ¼n 1-2 adet ekleyin.
â—Š YeÅŸil Ã§ay: Åžeker emilimini yavaÅŸlatÄ±cÄ± etkisi ve antioksidan iÃ§eriÄŸiyle yaÄŸ yakÄ±mÄ±nda vazgeÃ§ilmezdir. Ä°Ã§ine eklediÄŸiniz limon dilimleriyle bu etkisini artÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z. GÃ¼nde 2 fincan tÃ¼ketin. Sadece 2 dakika demleyin.
â—Š YoÄŸurt: Ä°nsÃ¼lin salÄ±nÄ±mÄ±nÄ± dengelemesi ve iÃ§erdiÄŸi kalsiyum ile yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ±n temel taÅŸÄ±dÄ±r. Ana ve ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde gÃ¼nde 2-3 kase tÃ¼ketin.
â—Š Yumurta: Dengeli yaÄŸ ve protein iÃ§eriÄŸiyle hem tok tutucu hem de vazgeÃ§ilmez bir metabolizma ateÅŸleyicisidir. Her gÃ¼n 1 adet ara veya ana Ã¶ÄŸÃ¼nlerde mutlaka tÃ¼ketin.
â—Š Badem: Ä°Ã§eriÄŸindeki yaÄŸ asitleri insÃ¼lin duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±r, ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde kan ÅŸekerini dengeler. GÃ¼nde 20 adet tÃ¼ketebilirsiniz.
UNUTMAYIN
Ä°nsÃ¼lin direnciyle iliÅŸkili saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±
â—Š Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ±
â—Š Hipertansiyon
â—Š Kalp damar hastalÄ±ÄŸÄ±
â—Š Polikistik over sendromu
â—Š Alkole baÄŸlÄ± olmayan yaÄŸlÄ± karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± (YaÄŸlÄ± karaciÄŸer)
â—Š Uyku apnesi
KESÄ°P SAKLAYIN
Antioksidan orkestrasÄ±nÄ± takdimimdir!
Åžef: Glutatyon Ãœyeler: Alfa lipoik asit, C vitamini, Koenzim Q10, E vitamini, selenyum, Ã§inko, N-Asetil sistein, silimarin, kurkumin
GENÃ‡ KAL GÃœZEL OL
â—Š BalÄ±k yaÄŸÄ±
â—Š AkÅŸamsefasÄ± Ã§iÃ§eÄŸi yaÄŸÄ± (EPO)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
â—Š Ã‡inko
â—Š Biyotin
â—Š B kompleks
â—Š Paba
â—Š Selenyum
â—Š Grape seed (Ã¼zÃ¼m Ã§ekirdeÄŸi) ekstraktÄ±
â—Š Green tea (yeÅŸil Ã§ay) ekstraktÄ±
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BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kuvvetlendirmek iÃ§in doÄŸru beslenin
Dengeli beslenme, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin yakÄ±tÄ± gibi. Ä°ÅŸte baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kuvvetlendirmek için tüketmeniz gereken besinler...
KÄ±ÅŸ kapÄ±ya dayandÄ±. DoÄŸal olarak da nezleye, gribe, sinÃ¼zit veya farenjite yakalananlarÄ±n sayÄ±sÄ± Ã§oÄŸaldÄ±.
Beslenme bugÃ¼nlerde daha farklÄ± bir Ã¶nem kazandÄ±. Zira yeterli ve dengeli beslenme baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin yakÄ±tÄ± gibi.
Peki ne yapmalÄ±?
Her ÅŸeyden Ã¶nce her gÃ¼n yeteri kadar protein kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n. Ã–zellikle hayvansal proteinlerden yararlanmayÄ± unutmayÄ±n.
BalÄ±k, et, tavuk, yumurta, yoÄŸurt, kefir, ayran, sÃ¼t Ã§ok Ã¶nemli besinler.
Probiyotiklerden zengin olduklarÄ± iÃ§in yoÄŸurt ve kefiri Ã¶zellikle tavsiye ediyorum.
Bunlardan biri ya da birkaÃ§Ä± her gÃ¼n sofranÄ±zda bulunsun.
Sebze ve meyve yemeyi de ihmal etmeyin. Ã–zellikle bol renkli, taze meyve ve sebzeleri tercih edin.
Betakarotenden zengin havucu, antosiyadinlerden zengin narÄ±, kateÅŸinlerden zengin Ã§ayÄ± -yeÅŸil Ã§ay olmasÄ± ÅŸart deÄŸil-, portakalÄ± ve mandalinayÄ± daha sÄ±k tÃ¼ketin. KÄ±ÅŸ boyunca her gÃ¼n bir elma yemeniz mÃ¼kemmel bir seÃ§im olur.
B vitamini, magnezyum ve folik asitten zengin olduklarÄ± iÃ§in ceviz, fÄ±ndÄ±k, badem, yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ±ndan da yararlanmak iyi olur.
Akdenizlinin sofrasÄ±nda neler var?
â—Š Akdeniz mutfaÄŸÄ± lezzete, dikkatli bir Ã¶n hazÄ±rlÄ±ÄŸa, dÃ¼ÅŸÃ¼k kalorili besinlere, son derece keyifli ve eÄŸlenceli bir sofra kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne dayanÄ±yor.
â—Š Bu mutfakta balÄ±k, et dengeli tÃ¼ketiliyor.
â—Š TahÄ±llarda Ã§eÅŸitlilik var. Tam tahÄ±llar (bulgur, kÃ¶y ekmeÄŸi) Ã§ok yeniyor.
â—Š En Ã¶nemlisi ise sebzeler. Taze ve mevsiminde sebzelerle yapÄ±lan salatalar, zeytinyaÄŸlÄ±lar hemen her yemekte bulunduruluyor.
â—Š Meyve konusunda da dikkatli davranÄ±lÄ±yor. Karpuz, elma, Ã¼zÃ¼m, kayÄ±sÄ±, portakal, mandalina bu mutfaÄŸÄ±n favori meyveleri.
â—Š Akdenizliler sÃ¼t Ã¼rÃ¼nlerini de Ã§ok seviyorlar. Ã–zellikle yoÄŸurdu sofralarÄ±ndan asla eksik etmiyorlar.
â—Š Bakliyat asla ihmal edilmiyor. Nohut, bezelye, kuru fasulye bol yeniyor.
â—Š ZeytinyaÄŸÄ± ve tereyaÄŸÄ± dengesi de mÃ¼kemmel bir kurguda. Oran dÃ¶rtte bir, Ã¼Ã§te bir ÅŸeklinde. Toplam yaÄŸ tÃ¼ketiminin yÃ¼zde 25-30â€™unu tereyaÄŸÄ±, yÃ¼zde 70-75â€™ini zeytinyaÄŸÄ± oluÅŸturuyor.
MetabolizmanÄ±zaÂ destek olabilecek
5 mÃ¼him besin
â—Š KÄ±rmÄ±zÄ± biber: KahvaltÄ±larÄ±nÄ±za veya salatalarÄ±nÄ±za her gÃ¼n 1-2 adet ekleyin.
â—Š YeÅŸil Ã§ay: Åžeker emilimini yavaÅŸlatÄ±cÄ± etkisi ve antioksidan iÃ§eriÄŸiyle yaÄŸ yakÄ±mÄ±nda vazgeÃ§ilmezdir. Ä°Ã§ine eklediÄŸiniz limon dilimleriyle bu etkisini artÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z. GÃ¼nde 2 fincan tÃ¼ketin. Sadece 2 dakika demleyin.
â—Š YoÄŸurt: Ä°nsÃ¼lin salÄ±nÄ±mÄ±nÄ± dengelemesi ve iÃ§erdiÄŸi kalsiyum ile yaÄŸ yakÄ±mÄ±nÄ±n temel taÅŸÄ±dÄ±r. Ana ve ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde gÃ¼nde 2-3 kase tÃ¼ketin.
â—Š Yumurta: Dengeli yaÄŸ ve protein iÃ§eriÄŸiyle hem tok tutucu hem de vazgeÃ§ilmez bir metabolizma ateÅŸleyicisidir. Her gÃ¼n 1 adet ara veya ana Ã¶ÄŸÃ¼nlerde mutlaka tÃ¼ketin.
â—Š Badem: Ä°Ã§eriÄŸindeki yaÄŸ asitleri insÃ¼lin duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±r, ara Ã¶ÄŸÃ¼nlerde kan ÅŸekerini dengeler. GÃ¼nde 20 adet tÃ¼ketebilirsiniz.
UNUTMAYIN
Ä°nsÃ¼lin direnciyle iliÅŸkili saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±
â—Š Åžeker hastalÄ±ÄŸÄ±
â—Š Hipertansiyon
â—Š Kalp damar hastalÄ±ÄŸÄ±
â—Š Polikistik over sendromu
â—Š Alkole baÄŸlÄ± olmayan yaÄŸlÄ± karaciÄŸer hastalÄ±ÄŸÄ± (YaÄŸlÄ± karaciÄŸer)
â—Š Uyku apnesi
KESÄ°P SAKLAYIN
Antioksidan orkestrasÄ±nÄ± takdimimdir!
Åžef: Glutatyon Ãœyeler: Alfa lipoik asit, C vitamini, Koenzim Q10, E vitamini, selenyum, Ã§inko, N-Asetil sistein, silimarin, kurkumin
GENÃ‡ KAL GÃœZEL OL
â—Š BalÄ±k yaÄŸÄ±
â—Š AkÅŸamsefasÄ± Ã§iÃ§eÄŸi yaÄŸÄ± (EPO)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
â—Š Ã‡inko
â—Š Biyotin
â—Š B kompleks
â—Š Paba
â—Š Selenyum
â—Š Grape seed (Ã¼zÃ¼m Ã§ekirdeÄŸi) ekstraktÄ±
â—Š Green tea (yeÅŸil Ã§ay) ekstraktÄ±
Â
Â