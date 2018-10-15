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Osman Müftüoğlu

Osman Müftüoğlu

osmanmuftuoglu55@gmail.com

Bağışıklığa güç kuvvet

15 Ekim 2018

Kış kapıda. Nezlesi, gribi, tonsilliti, bronşiti olanlar artıyor. Her yıl tekrarlayan bu bildik kış kazalarından(!) korunmanın en etkili yollarından biriyse bağışıklık gücünü arttıran besinlerden daha sık ve bol istifade etmenin yollarını bilmek, o besinleri daha çok yiyip içerek bağışıklık sistemine güç-kuvvet vermek. Peki, neler o besinler? Hazırsanız buyurun...

- Sülfür ve allisin zengini besinler: Soğan, sarımsak, lahana, karnabahar...

- C vitamini deposu gıdalar: Turunçgiller, kivi, yeşilbiber, yeşilliklerin tamamı...

- Her türlü baharat: En başta zerdeçal, karabiber, kırmızıbiber...

- Taze ve kurutulmuş mantar: Özellikle tazesi öneriliyor. Ama “güvenlik” konusuna dikkat şart.

- Mayalar: Bira mayası gibi besleyici mayalar ilk sırayı alıyor.

Bağışıklığa güç kuvvet

- Probiyotik zengini ürünler: Turşular, sirkeler, yoğurt-peynir, kefir, boza, tarhana, şalgam, humus en önemlileri.

- Protein zengini gıdalar: Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, yumurta, süt, bakliyat, çekirdekler...

 

TAKVİYELERİN 2018 KARNESİ

- NEZLENİZİ, gribinizi daha çabuk atlatmak için eczacınızın kapısını çaldığınızda bağışıklık takviyesi seçerken nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Hangi takviyelere öncelik vereceksiniz? İşte o takviyelerin bana göre 2018 kışı için “yıldızlı karnesi”:

- N-Asetil sistein (****)

- C vitamini (****)

- Pellargonium sidoides (umclaoba) (****)

- Probiyotikler (****)

- Sambucus nigra (***)

- Beta glukan (**)

 

BEDAVA BİR DESTEK: EGZERSİZ

Bağışıklığa güç kuvvet

- BAĞIŞIKLIĞA destek veren doğal yöntemlerden biri de her gün düzenli aerobik yapmaktır. Yürümek, ip atlamak, dans etmek, fark etmiyor; egzersizin her türlüsü kısa süreli bile olsa bağışıklık sisteminizi harekete geçiriyor. Kısa bir tempolu yürüyüş bile dolaşımınızdaki bağışıklık hücrelerinin sayısını anında ve hızla arttırıyor. Egzersiz ağız–boğaz–burun bölgesindeki IgA isimli bağışıklık cisimciğinin miktarını çoğaltarak da sizi üst solunum yolu enfeksiyonlarından koruyor.

 

AYAKTA KAL HAYATTA KAL!

- FIRSAT buldukça yürüyün. Süreyi çok kafanıza takmayın. Tabii ki “fayda” süre uzadıkça artıyor ama 10-20-30 dakika fark etmiyor, yürümenin her dozu bedene iyi geliyor.

- Yürümeye zamanınız yoksa oda içinde tur atmalısınız. Zira 30 dakikadan daha fazla oturmak yasak! 30 dakikadan sonra kalça kaslarında insülin direnci başlıyor.

- Saat başı 5 dakikalık ofis içi yürümeniz de bile işe yarıyor.

- Yürümeyi sevmeyenlere günde 4-5 kez 10-20 tekrarlı çömelme egzersizi de yetiyor.

- Ayakta durmanız bile oturmanızdan daha çok faydalı. İşyerinde günde 3 saat ayakta durmanın yılda fazladan 30 bin kalori yakmaya yol açtığı (yaklaşık 3-3.5 kilo kaybı) hesaplanmış.

- İşyerindeki 5-10 basamaklık merdiven kullanımlarınız bile bedeniniz tarafından “egzersiz faydası” olarak kabul edilip anında kayda geçiyor.

PROBİYOTİKLE ÖNLENİR

Bağışıklığa güç kuvvet

BAĞIRSAKLARINIZDAKİ probiyotik gücünüz ne kadar kuvvetli ise o kadar az nezleye yakalanırsınız. Eğer güçlü bir probiyotik rezerviniz varsa nezleye paçanızı kaptırsanız bile çabuk ve hafif atlatırsınız. Bazı probiyotiklerin bu konuda daha maharetli olabileceklerini kanıtlayan pek çok ciddi yayın var. Benim tercihim L. plantarum ve L. paracasei ile B. longum’dan yanadır. Zira bu üçlünün özellikle nezle, grip ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı güçlü bir bağışıklık sağlayabildiklerini gösteren güvenilir kanıtlar var.

 

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