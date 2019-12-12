B12 iştah açmaz

Sadece B12 vitamini değil, prensip olarak hiçbir vitamin iştah açmaz. İstisnai durumlar olabilir mi? Olabilir!
Mesela şiddetli bir vitamin eksikliği sebebiyle ciddi iştah kaybı söz konusu ise o eksiğin yerine konulması sonrasında eski sağlıklı durum da, kaybolan iştah da yerine gelir. Yani “artan” değil, “yeniden kazanılan” sağlıklı bir iştah düzeyi söz konusu olur.
Gelelim detaylara...
Suda eriyen, ısıya dirençli, ışığa duyarlı B12 vitamini karaciğerde depolanır.
Sinir kılıfının (miyelin) korunması, kemik iliğinde alyuvar (eritrosit) yapımının artması, demirin depolanması, ağrı eşiğinin düşürülmesi, enerji sağlama, tepkime zamanını kısaltarak beyin etkinliklerine destek olma, toksinlerin atılması, homosistein yapımının engellenerek kalp-damar sistemine destek olma B12’nin başlıca görevleridir.
Bu görevlerin çoğunu da bir başka B grubu vitamin ile; folik asitin desteği ile başarır.
Eksikliğinde; halsizlik, güçsüzlük, denge bozukluğu, ellerde ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma, yürüme güçlüğü, unutkanlık, yoğunlaşma yetisinde azalma, ileri dönemlerde bunama belirtileri ve psikiyatrik bulgular ortaya çıkabilir.
Bu vitamini en çok karaciğer ve böbrek, et, tavuk, balık, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri ve yumurta sarısından kazanabiliriz.
Domates mi suyu mu?
Önce bir ayrıntı: Sanılanın aksine domates sebze değil meyvedir. Diğer meyvelerden farklı olarak da suyu kendinden daha makbuldür.
Nedeni şu: Bedenin, domatese oranla, domatesin suyundan “likopen” kazanımı daha fazla.
Zira kırmızı mucize likopen, domates ezilip örselenmeden serbestleşmiyor. Neticede yeteri kadar likopen bağırsaklardan emilip bedene giremiyor.
Domates suyu yüksek potasyum muhtevası ile tansiyonu da dengeliyor. Kalorisi ise yok denecek kadar az. Kilo filan aldırmıyor.
Kısacası ayrana alternatif sağlıklı bir içecek arandığında domates suyunu hatırlamak gerekiyor.
Koenzim Q10 önemlidir
Q10/koenzim, yani ubiquinol bir “altın tozu” gibidir.
◊ Ömrü uzatır.
◊ Enerjiyi artırır.
◊ Etkili bir kırışıklık düşmanı, harika bir antioksidandır.
◊ Antikanser bir koruma kalkanıdır.
◊ Mitokondri gücünün vazgeçilmezidir.
◊ En zengin kaynakları mitokondri zengini hayvansal besinler (karaciğer, böbrek, kırmızı et) ve yumurtadır.
◊ Bitkisel kaynaklarının başında ıspanak var, onu lahana grubu ve pancar izliyor.
Kimler Q10 takviyesi almalı?
Bana göre;
◊ Statin (kolesterol hapı) yutanlar
◊ Yorgunlar, bitkinlikten yakınanlar
◊ Kalp yetmezliği olanlar
◊ Kronik baş ağrılılar
◊ Fibromiyalji sorunu olanlar
◊ Kan kaybı olanlar
◊ Mitokondrileri güçsüz kalanlar
◊ Parkinsonlular
◊ Anti-aging destek arayanlar CoQ10 takviyesinden yarar görebilirler.
Not: Koenzim seviyeleri ölçülebiliyor ama maalesef ucuz bir test değil, her yerde de yapılmıyor.
Yaşlanmanın muhtemel bedensel ve ruhsal sonuçları
◊ Kas kitlesi ve gücünde azalma
◊ Yağ kitlesinde artma
◊ Kemik yoğunluğunda azalma
◊ Bellek kaybı ve reaksiyon zamanında uzama
◊ Cilt yaşlanması
◊ Glukoz tolerans bozukluğu
◊ Gut hastalığı
◊ Damar sertliği (ateroskleroz)
◊ Hipertansiyon
◊ Katarakt
◊ Makula dejenerasyonu
◊ Kanser sıklığında artma
◊ Uyku bozuklukları
◊ Depresyona eğilim
◊ İşitme azalması
Hipertansiyonlu etobur mu otobur mu olmalı?
Vejetaryen beslenmeye geçen hafif hipertansiyonlu birinin kan basıncı daha kolay ayarlanıyor. Bu biraz insülin direnci ile mücadelenin kolaylaşmasından, biraz da bedene daha fazla potasyum ve magnezyum girmesinden kaynaklanıyor.
Özeti şudur: Otobur olanların etobur ve “hepobur” olanlara oranla tansiyonla mücadele etmeleri daha kolaydır.
B12 iştah açmaz
Sadece B12 vitamini değil, prensip olarak hiçbir vitamin iştah açmaz. İstisnai durumlar olabilir mi? Olabilir!
Mesela şiddetli bir vitamin eksikliği sebebiyle ciddi iştah kaybı söz konusu ise o eksiğin yerine konulması sonrasında eski sağlıklı durum da, kaybolan iştah da yerine gelir. Yani “artan” değil, “yeniden kazanılan” sağlıklı bir iştah düzeyi söz konusu olur.
Gelelim detaylara...
Suda eriyen, ısıya dirençli, ışığa duyarlı B12 vitamini karaciğerde depolanır.
Sinir kılıfının (miyelin) korunması, kemik iliğinde alyuvar (eritrosit) yapımının artması, demirin depolanması, ağrı eşiğinin düşürülmesi, enerji sağlama, tepkime zamanını kısaltarak beyin etkinliklerine destek olma, toksinlerin atılması, homosistein yapımının engellenerek kalp-damar sistemine destek olma B12’nin başlıca görevleridir.
Bu görevlerin çoğunu da bir başka B grubu vitamin ile; folik asitin desteği ile başarır.
Eksikliğinde; halsizlik, güçsüzlük, denge bozukluğu, ellerde ve ayaklarda uyuşukluk ve karıncalanma, yürüme güçlüğü, unutkanlık, yoğunlaşma yetisinde azalma, ileri dönemlerde bunama belirtileri ve psikiyatrik bulgular ortaya çıkabilir.
Bu vitamini en çok karaciğer ve böbrek, et, tavuk, balık, kabuklu deniz ürünleri, süt ürünleri ve yumurta sarısından kazanabiliriz.
Domates mi suyu mu?
Önce bir ayrıntı: Sanılanın aksine domates sebze değil meyvedir. Diğer meyvelerden farklı olarak da suyu kendinden daha makbuldür.
Nedeni şu: Bedenin, domatese oranla, domatesin suyundan “likopen” kazanımı daha fazla.
Zira kırmızı mucize likopen, domates ezilip örselenmeden serbestleşmiyor. Neticede yeteri kadar likopen bağırsaklardan emilip bedene giremiyor.
Domates suyu yüksek potasyum muhtevası ile tansiyonu da dengeliyor. Kalorisi ise yok denecek kadar az. Kilo filan aldırmıyor.
Kısacası ayrana alternatif sağlıklı bir içecek arandığında domates suyunu hatırlamak gerekiyor.
Koenzim Q10 önemlidir
Q10/koenzim, yani ubiquinol bir “altın tozu” gibidir.
◊ Ömrü uzatır.
◊ Enerjiyi artırır.
◊ Etkili bir kırışıklık düşmanı, harika bir antioksidandır.
◊ Antikanser bir koruma kalkanıdır.
◊ Mitokondri gücünün vazgeçilmezidir.
◊ En zengin kaynakları mitokondri zengini hayvansal besinler (karaciğer, böbrek, kırmızı et) ve yumurtadır.
◊ Bitkisel kaynaklarının başında ıspanak var, onu lahana grubu ve pancar izliyor.
Kimler Q10 takviyesi almalı?
Bana göre;
◊ Statin (kolesterol hapı) yutanlar
◊ Yorgunlar, bitkinlikten yakınanlar
◊ Kalp yetmezliği olanlar
◊ Kronik baş ağrılılar
◊ Fibromiyalji sorunu olanlar
◊ Kan kaybı olanlar
◊ Mitokondrileri güçsüz kalanlar
◊ Parkinsonlular
◊ Anti-aging destek arayanlar CoQ10 takviyesinden yarar görebilirler.
Not: Koenzim seviyeleri ölçülebiliyor ama maalesef ucuz bir test değil, her yerde de yapılmıyor.
Yaşlanmanın muhtemel bedensel ve ruhsal sonuçları
◊ Kas kitlesi ve gücünde azalma
◊ Yağ kitlesinde artma
◊ Kemik yoğunluğunda azalma
◊ Bellek kaybı ve reaksiyon zamanında uzama
◊ Cilt yaşlanması
◊ Glukoz tolerans bozukluğu
◊ Gut hastalığı
◊ Damar sertliği (ateroskleroz)
◊ Hipertansiyon
◊ Katarakt
◊ Makula dejenerasyonu
◊ Kanser sıklığında artma
◊ Uyku bozuklukları
◊ Depresyona eğilim
◊ İşitme azalması
Hipertansiyonlu etobur mu otobur mu olmalı?
Vejetaryen beslenmeye geçen hafif hipertansiyonlu birinin kan basıncı daha kolay ayarlanıyor. Bu biraz insülin direnci ile mücadelenin kolaylaşmasından, biraz da bedene daha fazla potasyum ve magnezyum girmesinden kaynaklanıyor.
Özeti şudur: Otobur olanların etobur ve “hepobur” olanlara oranla tansiyonla mücadele etmeleri daha kolaydır.