Az yemek çok egzersiz yetmez!

“Yeni bir yıl, yeni bir ben” diyerek 2019’da kalıcı sağlıksal değişimler gerçekleştirmeyi düşünenlerin aldıkları ilk iki karardan biri “daha dikkatli ve ölçülü beslenmek”, diğeri ise “daha sık ve düzenli egzersiz yapmak” oluyor.
Peki sadece bunlar yeterli mi? Bence hayır! “Hayır” yanıtı sadece benden gelmiyor. Bu bildik ve “eksik” yaklaşımı, benim gibi Dr. Robert Lustig de yeterli bulmuyor. O da ısrarla “yeni yıl kararınızın” kalıcı ve etkili olması için “daha sağlıklı mitokondrilere sahip olmanız gerektiğini” söylüyor. Mitokondrilerinizin niçin çok ama çok önemli sağlık belirleyicileri olduklarını daha önce yazdım. Merak edenler Hürriyet arşivine girip “Mitokondrilerinize kıymayın!” başlıklı yazıma bir göz atabilirler. Dr. Lustig’in tavsiyelerine gelince... O tavsiyeleri aşağıki kutuda özetledim.
DR. LUSTİG NELER ÖNERİYOR?
Serbest radikal (paslandırıp yaşlandıran ürünler) üretimini arttırabilecek gıdalardan uzak durun (şekerli, unlu, kızartılmış besinler).
Daha çok posa tüketerek (daha sık ve bol sebze, bakliyat) karaciğerinizin enerjiyi metabolize etme hızını azaltmaya, yani karaciğerinizi daha az yormaya gayret edin.
Daha çok antioksidan takviye (E vitamini, C vitamini, Selenyum, çinko) ve daha çok antioksidan ve vitamin zengini besin (renkli, taze meyve ve sebzeler) tüketin.
Mitokondri sayınızı arttırmak, yaşlı mitokondrilerinizin yerine genç mitokondriler koyup mitokondrilerinizin verimini çoğaltmak için de düzenli aerobik egzersizler yapın, özellikle de yürüyün.
(+) Dr. Robert Lustig-Bildiğin Gibi Değil (Nail Kitabevi)
'IKIGA'NİZ VAR MI?
JAPON dilinde “iyi hayat” hedefine “ikigai” diyorlar. Biz kısaca “gaye” de diyebiliriz. Diyebiliriz çünkü iki sözcüğün de kapısı aynı “hayat merdiveni” ne açılıyor. Ikigai, “hayata anlam veren şey”, yani “hayatınızın gayesi” demek. O gaye öyle bir şey olmalı ki her sabah sizi yatağınızdan sevinçle uyandırsın. Her güne Allah’a şükrederek ve neşeyle başlamanıza vesile olsun. ‘Ikigai’siz insan, gayesiz, hedefsiz insandır, “yalnız” değilse bile “yalnızlaşmış”, gelişimini sürdürmede ve hayattan zevk almada zorlanan insandır. Daha az üreten, daha kolay depresyona giren, daha çok eleştirip daha az öven insandır. Mutsuz, huzursuz, keyifsiz insandır. Peki “ikigai”nin “kişisel gelişim” hedeflerinde neler vardır? Yanıt için yandaki kutuyu ziyaret edin.
13 ERDEMİ
Ölçülülük
Sessizlik
Düzen
Azim
Tutumluluk
Çalışkanlık
Samimiyet
Adalet
Ilımlılık
Temizlik
Dinginlik
İffet
Tevazu
(+) İkigai-Hector Garcia (İndigo Kitap)
4 FARKLI MUTLULUK
“Mutluluk, bir insanın nadiren karşılaştığı iyi bir talihin büyük parçalarına değil, her gün alınan hazların küçük avantajlarına bağlıdır.” Benjamin FRANKLİN
“Hepimizin şiddetle arzuladığı mutluluk, kayıp çocukluk cennetimiz yani, kendimizi her şeye kadir, her hakka sahip ve ölümsüz hissettiğimiz zamanlarla bağlantılı bir duygudur.” Toksöz B.KARASU
“Mutlulukla ilgili yanlış kanılardan biri, onun neşeli, keyifli ve daima hoşnut, yüzde hep bir gülümseme hali olarak değerlendirilmesidir. Ama öyle değil... Mutlu olmak ve zengin bir hayat sürmek, iyiyle kötüyü birlikte kabul etmek ve kötüyü nasıl yeni bir çerçeveye oturtacağınızı öğrenmekle ilgilidir.” Jennifer MOSS
Mutluluk coşkulu bir ruhluluk durumudur. O durumun kapısını açan anahtarın iki dişi vardır: Sevgi ve maneviyat! Sevgi dişlisini “Kendini, başkalarını, işini ve ait olmayı sevmek” olarak özetleyebilirsiniz. Maneviyat dişlisinin temelini ise “Kutsala, birliğe ve dönüşüme inanmak” oluşturur. Dr. Toksöz B.KARASU’dan değiştirilerek.
Az yemek çok egzersiz yetmez!
“Yeni bir yıl, yeni bir ben” diyerek 2019’da kalıcı sağlıksal değişimler gerçekleştirmeyi düşünenlerin aldıkları ilk iki karardan biri “daha dikkatli ve ölçülü beslenmek”, diğeri ise “daha sık ve düzenli egzersiz yapmak” oluyor.
Peki sadece bunlar yeterli mi? Bence hayır! “Hayır” yanıtı sadece benden gelmiyor. Bu bildik ve “eksik” yaklaşımı, benim gibi Dr. Robert Lustig de yeterli bulmuyor. O da ısrarla “yeni yıl kararınızın” kalıcı ve etkili olması için “daha sağlıklı mitokondrilere sahip olmanız gerektiğini” söylüyor. Mitokondrilerinizin niçin çok ama çok önemli sağlık belirleyicileri olduklarını daha önce yazdım. Merak edenler Hürriyet arşivine girip “Mitokondrilerinize kıymayın!” başlıklı yazıma bir göz atabilirler. Dr. Lustig’in tavsiyelerine gelince... O tavsiyeleri aşağıki kutuda özetledim.
DR. LUSTİG NELER ÖNERİYOR?
Serbest radikal (paslandırıp yaşlandıran ürünler) üretimini arttırabilecek gıdalardan uzak durun (şekerli, unlu, kızartılmış besinler).
Daha çok posa tüketerek (daha sık ve bol sebze, bakliyat) karaciğerinizin enerjiyi metabolize etme hızını azaltmaya, yani karaciğerinizi daha az yormaya gayret edin.
Daha çok antioksidan takviye (E vitamini, C vitamini, Selenyum, çinko) ve daha çok antioksidan ve vitamin zengini besin (renkli, taze meyve ve sebzeler) tüketin.
Mitokondri sayınızı arttırmak, yaşlı mitokondrilerinizin yerine genç mitokondriler koyup mitokondrilerinizin verimini çoğaltmak için de düzenli aerobik egzersizler yapın, özellikle de yürüyün.
(+) Dr. Robert Lustig-Bildiğin Gibi Değil (Nail Kitabevi)
'IKIGA'NİZ VAR MI?
JAPON dilinde “iyi hayat” hedefine “ikigai” diyorlar. Biz kısaca “gaye” de diyebiliriz. Diyebiliriz çünkü iki sözcüğün de kapısı aynı “hayat merdiveni” ne açılıyor. Ikigai, “hayata anlam veren şey”, yani “hayatınızın gayesi” demek. O gaye öyle bir şey olmalı ki her sabah sizi yatağınızdan sevinçle uyandırsın. Her güne Allah’a şükrederek ve neşeyle başlamanıza vesile olsun. ‘Ikigai’siz insan, gayesiz, hedefsiz insandır, “yalnız” değilse bile “yalnızlaşmış”, gelişimini sürdürmede ve hayattan zevk almada zorlanan insandır. Daha az üreten, daha kolay depresyona giren, daha çok eleştirip daha az öven insandır. Mutsuz, huzursuz, keyifsiz insandır. Peki “ikigai”nin “kişisel gelişim” hedeflerinde neler vardır? Yanıt için yandaki kutuyu ziyaret edin.
13 ERDEMİ
Ölçülülük
Sessizlik
Düzen
Azim
Tutumluluk
Çalışkanlık
Samimiyet
Adalet
Ilımlılık
Temizlik
Dinginlik
İffet
Tevazu
(+) İkigai-Hector Garcia (İndigo Kitap)
4 FARKLI MUTLULUK
“Mutluluk, bir insanın nadiren karşılaştığı iyi bir talihin büyük parçalarına değil, her gün alınan hazların küçük avantajlarına bağlıdır.” Benjamin FRANKLİN
“Hepimizin şiddetle arzuladığı mutluluk, kayıp çocukluk cennetimiz yani, kendimizi her şeye kadir, her hakka sahip ve ölümsüz hissettiğimiz zamanlarla bağlantılı bir duygudur.” Toksöz B.KARASU
“Mutlulukla ilgili yanlış kanılardan biri, onun neşeli, keyifli ve daima hoşnut, yüzde hep bir gülümseme hali olarak değerlendirilmesidir. Ama öyle değil... Mutlu olmak ve zengin bir hayat sürmek, iyiyle kötüyü birlikte kabul etmek ve kötüyü nasıl yeni bir çerçeveye oturtacağınızı öğrenmekle ilgilidir.” Jennifer MOSS
Mutluluk coşkulu bir ruhluluk durumudur. O durumun kapısını açan anahtarın iki dişi vardır: Sevgi ve maneviyat! Sevgi dişlisini “Kendini, başkalarını, işini ve ait olmayı sevmek” olarak özetleyebilirsiniz. Maneviyat dişlisinin temelini ise “Kutsala, birliğe ve dönüşüme inanmak” oluşturur. Dr. Toksöz B.KARASU’dan değiştirilerek.